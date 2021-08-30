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Право
Nazigul Jusupova

Китайский регулятор призвал ужесточить контроль за ресторанами, продвигающими себя онлайн Статьи редакции

За использование просроченных продуктов и антисанитарные способы готовки власти хотят усилить надзор за ресторанами и СМИ.

  • В заявлении Центральной комиссии по проверке соблюдения дисциплины Китая приводятся популярные рестораны, которые были уличены в использовании поддельных и испорченных продуктов при готовке блюд и антисанитарных способов их приготовления, пишет Reuters.
  • По данным регулятора, некоторые рестораны быстро набирают популярность с помощью онлайн-рекламы, а другие создаются для быстрого заработка.
  • Власти должны строго расследовать проблемы безопасности пищевых продуктов и публиковать результаты расследований, говорится в сообщении. Кроме этого, властям рекомендовано усилить надзор, включая инспекцию, отбор проб, мониторинг и надзор за СМИ.
  • За последние недели Китай усилил контроль над своими технологическими компаниями и соцсетями, ввёл правила о «хаотичной» культуре поклонников знаменитостей и об алгоритмах для развития бизнеса, пишет Reuters.
  • 28 августа популярные соцсети Китая заявили, что начнут «исправлять» аккаунты, официально не зарегистрированные в органах, которые следят за финансовой отчетностью.
  • В конце июня китайские власти усилили давление на отрасль — тогда Didi вышла на биржу и привлекла $4,4 млрд. Через несколько дней китайский регулятор начал против неё расследование из-за нарушения правил хранения персональных данных пользователей, а сервис удалили из магазинов приложений в Китае.
  • Китайские регуляторы уже запретили коммерческим образовательным платформам, которые преподают школьные предметы, получать прибыль, привлекать деньги и выходить на биржу, а от сервисов доставки еды потребовали сделать зарплату курьеров не ниже минимальной в регионе.
Что происходит в Китае: партия ограничивает…
Лидеры онлайн-торговли, такси, обучения и доставки стали монополистами, мешают развитию технологий…
vc.ru

#новости #китай

1235 просмотров
16 16 комментариев
3
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16 комментариев
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Сердечный бас

3

Отличная идея. Давно пора тем, кто херню продает по типу фиговой еды или курсов скиллбокс - запрещать торговлю, чтобы в налоговой отказывали в регистрации фирмы или ИП

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Constantine Bondaletov

Сердечный
0

Жулики пишут законы под себя и своих жен-бизнесменов и дочерей-миллиардеров в 21 год, а вы руками хлопаете и просите ещё. 

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Сердечный бас

Constantine
–1

будто плохо

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Тимур Шварц

1

Что-то активизировались китайские власти в последнее время. Наверное, скоро еще что-нибудь придумают, чтобы технологические компании прижать.

Ответить

Denis Kiselev

Тимур
0

Возможна и такая интерпретация: власти Китая сдувают фондовый пузырь на ИТ рынке привычными им административными методами!)

Ответить

Shmyax

Тимур
–1

Может быть да, а может и нет!

Ответить

Radmir Faizov

0

В Индии развивается стартап, который на площади 200 кв. м. ( темная кухня) производит еду 60 брендов, в котором все заказы генерируются онлайн.
Вангую через 3-5 лет тоже самое будет в наших миллионниках.
Технологии открывают новые бизнес модели которые разрывают шаблоны, здесь на опыте Китая я бы порекомендовал учиться нашим властям и не делать ошибки.

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Сердечный бас

Radmir
0

Надо вовремя украсть эту идею и потом продаться Сберу!

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Radmir Faizov

Сердечный
0

Рынок фудтеха очень мощный , население России 140млн человек , если брать 3 разовый рацион питания у человека , это получается 420 млн транзакций в день.

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Abo Truk

Radmir
4

Вы посчитали и 98-летнего старика в горном ауле в Дагестане и 18-летнего студента в Москве и 60-летнюю монашку на Сахалине как единую ЦА?

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Руслан

Radmir
0

Бгг,с такой методикой расчётов целевой аудитории вам только в Силиконовую долину нужно ехать)

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Yury Kotov

0

😈😈😈

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Сергей Милосердов

0

Такс, это какие акции значит сегодня падать будут, чем закупаться?

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Andrew Muralov

0

Минус множество миска рис. 

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Сергей Шурупов

–2

И за и против. Но если до действительно помогает контролировать. Осторожно только за. Так как, компаниям которые следят за бредом, конкурировать с компаниями однодневками тяжело.

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Борис Агафонцев

Сергей
0

Следи за бредом. 

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