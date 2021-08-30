РСПП: диалог с государством – это главный креативный лифт

В сфере культуры и креативных индустрий назрела потребность в новом подходе к оказанию государственной поддержки. К такому выводу пришли эксперты деловой сессии «Утро с фондами», которая состоялась 27 августа 2021 года в рамках Российской креативной недели в Москве.