Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6087,"title":"\u0428\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u044b \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6087&url=https:\/\/vc.ru\/uchi.ru\/288109-i-vezde-gerb-zhiraf-iz-zooparka-kak-deti-i-podrostki-predstavlyayut-sebe-shkolu-mechty&placeBit=1&hash=7eb14b7a6cc9d2ce5382a5ec351a21abee4a0796c756efaea184239a06639791","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Лиана Липанова

Основателя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции

Его заключили под стражу на 30 суток, по статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

14 14 комментариев
1819 просмотров

Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.

Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.

Сергей Фаге перевозил наркотики в крупном размере. В отношении него на данный момент возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 229.1, судом избрана мера пресечения — заключение под стражу на 30 суток. Материалы были переданы в ЛУ МВД России в аэропорту Домодедово.

Софья Реснянская
пресс-секретарь Домодедовской таможни

Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.

Сергей Фаге личная страница в Facebook

27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.

Редакция vc.ru ожидает комментария представителя Фаге.

Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.

#новость

14 14 комментариев
{ "author_name": "Лиана Липанова", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 14, "likes": 9, "favorites": 4, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 287726, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Wed, 08 Sep 2021 17:53:30 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
14 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Shepard

8

Вот до чего запрет айхерба людей доводит....

Ответить

Драгоценный татарин

8

20 лет за марку и 1 таблетку.
Прям правосудие такое правосудное -) 

Ответить

Aleksandr Volkov

2

Героин, методон, кокаин. Мы называли это биохакинг)))

Ответить

Nick Chernykh

1

Это не наркотики, отметил Фаге, а средства биохакинга

Ответить

Rodeus

1

Добиохакерился

Ответить

Георгий Хромченко

0

Странно как у него амфетамин сочетался с таким вниманием к здоровью.

Ответить

Covid 19

0

Зачем с собой таскать эту шнягу на самолётик? Наверно в состоянии расширенного сознания, был.

Ответить

Kot Wild

Covid
0

И действительно зачем это все везти,если на фсбшной гидре можно можно в любой точке России купить

Ответить

Covid 19

0

Зачем с собой таскать эту шнягу на самолётик? Наверно в состоянии расширенного сознания, был.

Ответить

Уоррен Баффет

0

Островок хотят отжать что ли?

Ответить

Artem Kudinov

Уоррен
0

слыхал ленин умер?

Ответить

No Name

0

Это многое объясняет 

Ответить

Sergey Furtaev

0

Нужно было по красному коридору сразу топать с бумагой и круглыми )))

Ответить

Semetei Omurgazy

0

Постанова, имхо. Долю будут делить

Ответить

Стас Иванов

Semetei
0

Караул. Бизнес отжимают.

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Теперь он отправится на «островок»!!!

Ответить

Aleksey Bobkov

0

Аудио?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 14 комментариев
GoTech Innovation
Нынешние ограничения только стимулируют стартапы выходить в Финляндию из России
0 Обсудить
0
Приёмная
Alex Petrov
«Альфа-Банк» отказывается отключить возможность дистанционного получения кредитов и платежей с кредитных счетов

Можно долго спорить, что смс оповещение надёжный или ненадёжный способ подтверждения операции от имени клиента, но факт в том, что клиент не имеет никакой возможности доказать, что он не получал, не передавал смс, и что почему-то бремя доказывания, что смс отправил клиент, никак не относится к банку.

247 247 комментариев
97
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Евгения Евсеева
«Яндекс» осенью запустит беспилотное такси в Москве — можно записаться на тестирование Статьи редакции

Оно будет работать в районе Ясенево — записаться на тестирование можно с 18 лет.

«Яндекс»
194 194 комментария
54
Приёмная
Роман А.
Кто-то получил доступ к моим личным данным в приложении «Тинькофф», а поддержка ничего не говорит

В начале лета я получил карту «Тинькофф» и необходимости заглядывать в личный кабинет не было. 28 августа зайдя в документы в приложении, увидел следующую картину: два файла — текстовый с моими именем и фамилией, а второй с фото моего паспорта и оскорбительной подписью:

46 46 комментариев
34
Трибуна
Евгений Усов
Fleep — отложенный постинг в Telegram

Народная любовь, 155 тысяч пользователей и 620 миллионов аудитории в подключенных каналах. Рассказываем про ошибки и факторы успеха сервиса Fleep.

27 27 комментариев
17
ESET
Как защитить устройства и данные компании в гибридном режиме
0 Обсудить
0
Sigur
Индивидуальный подход к обучению в новом центре знаний Sigur
0 Обсудить
2
Маркетинг
glider.agency ᅠ
Как бренд-медиа за год вырасти в 100 раз и обойти Википедию: кейс Бизнес-секретов Тинькофф

Руководитель агентства Glider Ольга Маковей рассказывает о том, что бизнес-медиа — это рабочий и прогнозируемый инструмент маркетинга, если ориентироваться на результат, а не на креатив.

14 14 комментариев
40
Тинькофф
Spotify стал партнером Тинькофф в России: клиенты получат до 25% кэшбэка

В июле 2020 года любители музыки радовались запуску аудиостримингового сервиса Spotify в России. Этой осенью их ждет еще одна хорошая новость: клиенты Тинькофф могут слушать 70 миллионов музыкальных треков без рекламы, без доступа к интернету, с улучшенным качеством звука и кэшбэком за стоимость подписки до 25%.

61 61 комментарий
25
Сервисы
Илья Склюев
Как улучшить изображение нейросетью: десять сервисов Статьи редакции

Что делать, если картинка плохая и всё размыто — бесплатно и платно.

Let's Enhance
3 3 комментария
11
Право
Лиана Липанова
Основателя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции

Его заключили под стражу на 30 суток, по статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

14 14 комментариев
Больше статей
null