Основателя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции
Его заключили под стражу на 30 суток, по статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.
Таможня аэропорта Домодедово 26 августа 2021 года объявила о задержании гражданина Украины — он пытался пройти через «зелёный» коридор, но при досмотре ручной клади у него нашли бумагу, пропитанную ЛСД, и капсулу амфетамина. Telegram-канал «Небожена» тогда написал, что речь идёт о предпринимателе Сергее Фаге, но вскоре удалил публикацию.
Позже в таможне сообщили vc.ru, что действительно остановили Сергея Фаге 1985 года рождения. В 2013 году он не отрицал, что у него есть украинское гражданство.
Статья 229.1 часть 3 предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 10 до 20 лет со штрафом в размере до 1 млн рублей.
27 августа Домодедовский горсуд арестовал Фаге на 30 суток, подтвердила vc.ru начальница отдела обеспечения судопроизводства по гражданским делам Юлия Кузнецова. Заседание проводила судья Ольга Пищукова. Сейчас предприниматель находится в ФКУ СИЗО №7 по городу Москве.
Редакция vc.ru ожидает комментария представителя Фаге.
Сергей Фаге — выпускник Стэнфорда, он основал сервисы Mirror Emoji Keyboard, «Островок» и TokBox. В том числе он увлекается биохакингом — в 2017 году он рассказал на Medium, а затем и на vc.ru о своих принципах. В том числе он начал принимать биодобавки, антидепрессанты и другие препараты по рекомендациям команды врачей.
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Его заключили под стражу на 30 суток, по статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.