Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":5851,"title":"\u041f\u043e\u0431\u044b\u0432\u0430\u043b\u0438 \u043d\u0430 \u0441\u043a\u043b\u0430\u0434\u0435 \u00ab\u042f\u043d\u0434\u0435\u043a\u0441.\u041c\u0430\u0440\u043a\u0435\u0442\u0430\u00bb \u0438 \u0437\u0430\u043f\u0438\u0441\u0430\u043b\u0438 \u0442\u0435\u0445\u043d\u043e-\u0442\u0440\u0435\u043a","url":"\/redirect?component=advertising&id=5851&url=https:\/\/vc.ru\/promo\/278370&hash=dd7651f150ca234447772746486de985fda3cb9c3631e2a88b8b752e33b73d4e","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
Nazigul Jusupova

Первая супруга основателя Natura Siberica вернула контроль над имуществом компании Статьи редакции

Она назначена ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.

1 1 комментарий
516 просмотров

Ирина Трубникова вернула контроль 30 августа по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области, сообщили на странице компании в Instagram.

Представитель предпринимательницы рассказал vc.ru, что Трубникова составила опись оборудования на заводе в подмосковном Дмитрове — она считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли по делу о пожаре на заводе в 2020 году.

Издание The Bell сообщило, что в июне решением суда было полностью арестовано имущество Nature Siberica. 18 августа следователь назначил Ирину Трубникову ответственной за его сохранность, а 30 августа соответствующее постановление начали исполнять.

Представители Трубниковой сообщили, что она теперь имеет полный доступ на все площадки компании, что «очень важно в сложившейся ситуации борьбы за контроль над бизнесом».

Президент компании Сергей Буйлов сообщил The Bell, что центральное производство компании в Дмитрове оцеплено группой лиц, а сотрудников не допускают к работе, остановлено производство. Представители Трубниковой ответили, что производство остановлено «в рамках охраны имущества» и оно возобновится завтра.

  • В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июне суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.

  • В августе 2021 года доверительный управляющий Дмитрий Ганзер назначил президентом компании Сергея Буйлова на время судебного процесса.

  • После этого в офисах начали менять замки, сотрудники сообщили о «рейдерском захвате» и заявили, что отказываются работать под руководством Буйлова. Сам он ответил, что «забастовка началась задолго» до его появления и добавил, что давление на коллектив оказывают некоторые менеджеры, несвязанные с ним.

#новости #naturesiberica

1 1 комментарий
{ "author_name": "Nazigul Jusupova", "author_type": "editor", "tags": ["naturesiberica","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 1, "likes": 1, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 287745, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Mon, 30 Aug 2021 14:56:33 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
1 комментарий
Популярные
По порядку

Александр Якунин

0

Радоваться или орать воры?

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 1 комментарий
IPQuorum
Баста, «Тренер» и краудлендинг: почему банки не дают кредиты творческим индустриям и как они выходят из ситуации

На Российской креативной неделе обсудили финансирование творческих проектов со стороны кредитных организаций

0 Обсудить
0
Личный опыт
Савва Голицын
Сделал сайт — пришли с обыском

Одним зимним утром молодому фрилансеру поступает звонок, что его автомобиль стукнули и необходимо спуститься к машине. Кружка с кофе остается остывать, а фрилансер спускается к автомобилю. При выходе из подъезда его встречают несколько человек, показывают корочки и без приглашения идут в гости, захватив с собой соседей понятых.

43 43 комментария
23
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Финансы
Nazigul Jusupova
Совладельцы Wildberries впервые возглавили рейтинг богатейших семей России по версии Forbes Статьи редакции

Татьяне Бакальчук принадлежит 99% компании, её супругу Владиславу Бакальчуку — 1%.

148 148 комментариев
14
Sber500
Стартап AURORAi привлек стратегического партнера

Выпускник совместного акселератора Сбера и 500 Startups — Sber500, cтартап AURORAi, предлагающий технологии компьютерного зрения, заключил стратегическое партнерство с АО НПЦ ИНФОТРАНС, производителем автоматизированных средств диагностики объектов инфраструктуры для железных дорог России и стран СНГ.

0 Обсудить
0
Личный опыт
Stroyportal.ru
Когда все против тебя: как мы создавали площадку для строителей с аудиторией 11 млн человек в год

Всем привет! Меня зовут Денис Скуратовский, я один из основателей DIY маркетплейса Stroyportal.ru. Эксклюзивно для vc.ru: история неудач и прозрений.

9 9 комментариев
12
Приёмная
Арсен Саргсян
На меня подает в суд блогер из TikTok Цыганков за моё мнение про его видео

В общем и целом, нужна помощь ибо я не знаю, что делать. С правом знаком не очень, а мне прислали судебное заключение (или это не оно, не знаю).

111 111 комментариев
74
Трибуна
Михаил Провизион
«Консоль» — платформа, которая автоматизирует работу с самозанятыми, ИП и работниками на ГПХ

Как мы придумали стартап для застройщиков, потеряли единственного клиента, полностью изменились и теперь строим HR-платформу.

3 3 комментария
7
NPLaw
Упростили создание юридического лица или ИП

25 августа вступают в силу изменения в действующее законодательство, упрощающие государственную регистрацию юридических лиц и физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей.

1 1 комментарий
1
Личный опыт
Ospanov Serik
«Ranbu»: как я стал «Комитетом»

История о том, как увлечение разработкой сервиса заставило человека изучить множество вещей, начиная от написания кода — до написания статей, что в итоге вылилось в «основу» целого проекта.

59 59 комментариев
35
Ситимобил
Дорогу малому бизнесу: как Ситимобил поддержал предпринимателей в кризис

26 мая, в День российского предпринимательства, мы решили сделать что-то важное для российского малого бизнеса. Больше года из-за коронавируса и ограничений предприниматели теряют клиентов. Мы решили помочь им найти новую аудиторию, разместив их рекламу на автомобилях такси на всё лето.

0 Обсудить
16
Право
Маша Цепелева
ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.

28 28 комментариев
11
Больше статей
null