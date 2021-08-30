Она назначена ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.

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Ирина Трубникова вернула контроль 30 августа по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области, сообщили на странице компании в Instagram.

Представитель предпринимательницы рассказал vc.ru, что Трубникова составила опись оборудования на заводе в подмосковном Дмитрове — она считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли по делу о пожаре на заводе в 2020 году.

Издание The Bell сообщило, что в июне решением суда было полностью арестовано имущество Nature Siberica. 18 августа следователь назначил Ирину Трубникову ответственной за его сохранность, а 30 августа соответствующее постановление начали исполнять.

Представители Трубниковой сообщили, что она теперь имеет полный доступ на все площадки компании, что «очень важно в сложившейся ситуации борьбы за контроль над бизнесом».

Президент компании Сергей Буйлов сообщил The Bell, что центральное производство компании в Дмитрове оцеплено группой лиц, а сотрудников не допускают к работе, остановлено производство. Представители Трубниковой ответили, что производство остановлено «в рамках охраны имущества» и оно возобновится завтра.