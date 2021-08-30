Первая супруга основателя Natura Siberica вернула контроль над имуществом компании Статьи редакции
Она назначена ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году.
Ирина Трубникова вернула контроль 30 августа по решению Бабушкинского районного суда Москвы и предписания Следственного комитета Московской области, сообщили на странице компании в Instagram.
Представитель предпринимательницы рассказал vc.ru, что Трубникова составила опись оборудования на заводе в подмосковном Дмитрове — она считается его ответственным хранителем. Решение суда и предписание следственных органов вынесли по делу о пожаре на заводе в 2020 году.
Издание The Bell сообщило, что в июне решением суда было полностью арестовано имущество Nature Siberica. 18 августа следователь назначил Ирину Трубникову ответственной за его сохранность, а 30 августа соответствующее постановление начали исполнять.
Представители Трубниковой сообщили, что она теперь имеет полный доступ на все площадки компании, что «очень важно в сложившейся ситуации борьбы за контроль над бизнесом».
Президент компании Сергей Буйлов сообщил The Bell, что центральное производство компании в Дмитрове оцеплено группой лиц, а сотрудников не допускают к работе, остановлено производство. Представители Трубниковой ответили, что производство остановлено «в рамках охраны имущества» и оно возобновится завтра.
- В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июне суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
- После смерти основателя компании Андрея Трубникова в январе 2021 года его родственники начали судиться с компанией в ожидании наследства из-за назначенного после смерти предпринимателя доверительного управляющего.
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