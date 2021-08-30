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Право
Маша Цепелева

ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple. Ведомство считает, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

В службе заявили, что получили обращения от пользователей. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store.

Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines, пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере.

Федеральная антимонопольная служба

Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Редакция vc.ru отправила вопросы в ФАС о том, что грозит компании, если она не исправит нарушение.

  • В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.

#новость #фас #apple

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11
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28 комментариев
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Динислам Кутлумбетов

15

Вот она, прогрессивная Россия. Epic Games, переезжайте!

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Евгений Дроздов

Динислам
11

В Сколково.

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Всвиторе

3

Хорошая новость. Тут я на стороне ФАС. Особенно это касается бирж по фрилансу. Где нельзя оставлять свои контакты клиенту, т.к. за это бан.

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Aleksey

Всвиторе
14

Реально не понимаю. Есть правила; готов соблюдать - используй, не готов - клей объявления на столбы и ищи клиентов в ВК/ОК. Так бесят правила, что кушать не можешь, - сделай свою биржу (Эппл) с блекджеком и никакой монетизацией, зато свободный и на пожертвованиях. 
Но вот это, блин, левацкое "отнять и поделить" - не понимаю.  

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Nikita Kot

Всвиторе
0

Обычно контакты оставить можно после начала контракта

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igogo

9

Пару дней назад была новость о том что Apple идет на мировую и в любом случае планирует это сделать.
ФАС сразу же реагирует и требует от них того же.
В итоге все думают что Apple подчиняется ФАС.
Профит

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Влад Дементьев

4

Том I: Пролог II
Россия тоже решила вставить 3 копейки

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Tonym dAbKoV

4

На wildberries установлена комиссия и для клиентов (в зависимости от способа оплаты) и для продавцов (за пользование рынком).
Соответственно, теоретически, я могу купить любую вещь дешевле на альтернативной площадке, где комиссия ниже.
Должна ли площадка, которая предоставляет инструментарий для торговли и осуществляет контроль в спорных сделках, предоставлять «альтернативный способ оплаты» напрямую поставщику товара?
Может быть я в чем-то не прав, применяя подобное сравнение?

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hakhagmon

3

просто ору в голосину, на прошлой неделе эпл сами предложили разрешить рассылку про альтернативные способы оплаты.

потом будут в новостях писать, что "эпл исполнил предписание ФАС"

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Den Tockiy

1

Эппл тоже можно понять, платформа это их ценность которую они же и продают под соусом комиссии.
Все обслуживание и удобство пользования этой платформы разработано эпплом и имеет свои затраты на это.

Ответить

Alice

Den
1

Только никто это не хочет понимать и за удобство платить тоже.

Ответить

Дмитрий Пелипас

1

Давайте пойдем дальше и обяжем женщин давать по первому требованию, а то устанавливают свои правила, води их в рестораны, цветы дари, жениться обещай.. что за монополия на секс

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Иван Иванов

Дмитрий
0

Ржу в голос!

Ответить

Непростой нос

0

Хорошая новость

Ответить

Евгений Дроздов

0

Странная тема.
Все знают, что на сайте купить дешевле. Но в приложении удобнее. Каждый выбирает для себя: в чем проблема?

Ответить

Angel Vivaldi

Евгений
0

Можно пример того что покупается внутри приложения по одной цене а на сайте дешевле? Без шуток не могу найти такого

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Борис Ельцин

Angel
1

в основном подписки типа ютуб премиума (яндекс плюс тоже дороже, вроде бы), платные подписки на стримеров на твиче

да много всего найти можно

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

Angel
1

фильмы на кинопоиске)

Ответить

Даниил Славин

Angel
0

Mybook, ms office

Ответить

Сердечный бас

Angel
0

ютуб

Ответить

Евгений Дроздов

Angel
0

Фильмы на Кинопоиске.

Ответить

Денис Демидов

Евгений
0

Вот именно, чего apple кобенится тогда?

Ответить

Борис Ельцин

Евгений
0

странно как раз то, что эпл запрещает указывать более дешевые способы оплаты
ставят комиссию 30 процентов и удивляются, что разработчики смеют предлагать выгодные для себя способы оплаты

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Евгений Дроздов

Борис
0

Тут как раз ничего странного. Зачем стрелять себе в прибыль?

Ответить

Евгений М

0

Ура!

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Большой жёлтый робот

0

До 3 сентября 

Ответить

Dobriy Dante

0

Ну хоть что-то годное, одобряю

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A. Bigkkuzin

0

Интересно, как быстро появятся приложения в которые глубоко "интегрирована" оплата на карту сбера/юмани/киви etc

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Право
Маша Цепелева
ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции

Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.

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