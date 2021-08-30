Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.

Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple. Ведомство считает, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».

В службе заявили, что получили обращения от пользователей. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store.

Руководство по рассмотрению App Store (App Store Review Guidelines, пункт 3.1), которому должны следовать разработчики iOS-приложений, запрещает информировать пользователей приложений о наличии альтернативного способа оплаты товара. Такое информирование Apple усматривает в любом виде. В том числе, при наличии в приложении ссылки на сайт разработчика/сервиса или формы регистрации с переходом на сайт в браузере. Федеральная антимонопольная служба

Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Редакция vc.ru отправила вопросы в ФАС о том, что грозит компании, если она не исправит нарушение.

В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.