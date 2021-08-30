ФАС обязала Apple разрешить разработчикам указывать альтернативные способы оплаты в приложениях Статьи редакции
Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.
Федеральная антимонопольная служба вынесла предупреждение Apple. Ведомство считает, что компания «злоупотребляет доминирующим положением на рынке распространения приложений для iOS».
В службе заявили, что получили обращения от пользователей. В заявлениях указано, что иногда купить, например, электронную книгу, дешевле на сайте продавца, чем в магазине Apple. ФАС связывает это с комиссией от 15% до 30% с каждого платежа в App Store.
Регулятор отмечает, что Apple не допускает в App Store приложения с информацией об альтернативных способах оплаты и ссылками на внешние сайты — это «негативно сказывается на конкуренции» и росте цен. Редакция vc.ru отправила вопросы в ФАС о том, что грозит компании, если она не исправит нарушение.
- В августе 2021 года Apple пошла на мировое соглашение с американскими разработчиками приложений после коллективного иска. Один из пунктов — публикация альтернативных способов оплаты покупок внутри приложений. Решение должен одобрить местный суд.
Вот она, прогрессивная Россия. Epic Games, переезжайте!
Хорошая новость. Тут я на стороне ФАС. Особенно это касается бирж по фрилансу. Где нельзя оставлять свои контакты клиенту, т.к. за это бан.
Реально не понимаю. Есть правила; готов соблюдать - используй, не готов - клей объявления на столбы и ищи клиентов в ВК/ОК. Так бесят правила, что кушать не можешь, - сделай свою биржу (Эппл) с блекджеком и никакой монетизацией, зато свободный и на пожертвованиях.
Но вот это, блин, левацкое "отнять и поделить" - не понимаю.
Пару дней назад была новость о том что Apple идет на мировую и в любом случае планирует это сделать.
ФАС сразу же реагирует и требует от них того же.
В итоге все думают что Apple подчиняется ФАС.
Профит
На wildberries установлена комиссия и для клиентов (в зависимости от способа оплаты) и для продавцов (за пользование рынком).
Соответственно, теоретически, я могу купить любую вещь дешевле на альтернативной площадке, где комиссия ниже.
Должна ли площадка, которая предоставляет инструментарий для торговли и осуществляет контроль в спорных сделках, предоставлять «альтернативный способ оплаты» напрямую поставщику товара?
Может быть я в чем-то не прав, применяя подобное сравнение?
просто ору в голосину, на прошлой неделе эпл сами предложили разрешить рассылку про альтернативные способы оплаты.
потом будут в новостях писать, что "эпл исполнил предписание ФАС"
Эппл тоже можно понять, платформа это их ценность которую они же и продают под соусом комиссии.
Все обслуживание и удобство пользования этой платформы разработано эпплом и имеет свои затраты на это.
Давайте пойдем дальше и обяжем женщин давать по первому требованию, а то устанавливают свои правила, води их в рестораны, цветы дари, жениться обещай.. что за монополия на секс
Странная тема.
Все знают, что на сайте купить дешевле. Но в приложении удобнее. Каждый выбирает для себя: в чем проблема?
Можно пример того что покупается внутри приложения по одной цене а на сайте дешевле? Без шуток не могу найти такого
в основном подписки типа ютуб премиума (яндекс плюс тоже дороже, вроде бы), платные подписки на стримеров на твиче
да много всего найти можно
странно как раз то, что эпл запрещает указывать более дешевые способы оплаты
ставят комиссию 30 процентов и удивляются, что разработчики смеют предлагать выгодные для себя способы оплаты
Интересно, как быстро появятся приложения в которые глубоко "интегрирована" оплата на карту сбера/юмани/киви etc
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Компания должна исправить нарушение до 30 сентября.
В общем и целом, нужна помощь ибо я не знаю, что делать. С правом знаком не очень, а мне прислали судебное заключение (или это не оно, не знаю).
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