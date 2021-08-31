Суд в Казани заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko Статьи редакции
Всех троих объявят в международный розыск.
- Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом пишут «Реальное время» и «Бизнес Online».
- «Реальное время» пишет, что всех троих объявили в международный розыск. «Бизнес Online» уточняет, что пока МВД только планирует это сделать — в базе имён сооснователей ещё нет.
- В августе Сабировы и Зыгмунтовичь получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве, после этого их объявили в федеральный розыск.
- Ещё одного соосонователя Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани 30 июля. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
...Трое основателей финико заочно поперхнулись мохито от смеха...
Это точно! Им сейчас где-то очень хорошо и им от этой информации ни жарко, ни холодно.
Вот не соглашусь - 70 млн на четверых, ну даже на троих - это какие-то копейки..
Если деньги есть. Если есть, но не очень или если есть, но перешли дорогу кому-то серьезному, то будут проблемы конечно. Хотя всегда можно купить плантацию в зимбабвах и оттуда без взвода десантников их не выкуришь. Вряд ли у них есть что-то белое в лондонах, обычно такие типажи так далеко не смотрят. Все зависит от того, насколько нужны.
Где шутки про Зыгмунтовича? Только за ними и зашёл
Смейся, мальчик: Гном Гномыч.
Всегда из-за этой фамилии начинает в голове играть песенка из заставки мультика "Огги и тараканы"
Когда же в России, по примеру "цивилизованных" стран начнут арестовывать и сажать в тюрьму не только основателей, но и зазывал (рекламных агентов, "спонсоров" структур) всех этих лохотронов и финансовых пирамид?
Хороший урок для финансовой грамотности, кто воспользуется будет вспоминать как хороший шанс в жизни, а кто будет винить основателей так и останется жертвой по жизни😉
Синица сидит за твит 5 лет, Навальный до падения режима за то, что выжил, зато за лохотронщиков из Финико только сейчас взялись.
Да какие 70 млн... Они миллиарды вынесли и вывезли, в крипте есс-но. Пару раз перевели через обменники и хрен ты что найдешь. С этими деньгами можно получить легальный паспорт любой страны. Никто их никогда не найдет.
Зыгмунт, а теперь кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем... (с) Песнь
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