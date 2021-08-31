Как за один день уронить доход сайта на 45% и причём здесь минимальная цена за показ рекламы

Время от времени в нашей работе, как и у всех, случаются косяки: не ошибается только тот, кто ничего не делает. Об одной из недавних ошибок я хочу рассказать здесь: во-первых, она глупая; во-вторых, эта ошибка красноречиво демонстрирует, как алгоритмы рекламных сетей могут адаптироваться под ваши настройки и к каким последствиям это может привести.