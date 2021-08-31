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Право
Евгения Евсеева

Суд в Казани заочно арестовал трёх сооснователей финансовой пирамиды Finiko Статьи редакции

Всех троих объявят в международный розыск.

  • Вахитовский райсуд Казани удовлетворил ходатайства о заочном аресте Марата и Эдмунда Сабировых, а также Зыгмунта Зыгмунтовича. Об этом пишут «Реальное время» и «Бизнес Online».
  • «Реальное время» пишет, что всех троих объявили в международный розыск. «Бизнес Online» уточняет, что пока МВД только планирует это сделать — в базе имён сооснователей ещё нет.
  • В августе Сабировы и Зыгмунтовичь получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве, после этого их объявили в федеральный розыск.
  • Ещё одного соосонователя Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани 30 июля. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
Собирались строить бизнес, а создали пирамиду…
Чем примечательны Кирилл Доронин, Марат Сабиров, Эдвард Сабиров и Зыгмунт Зыгмунтовичь, что…
vc.ru

#новость #finiko

2343 просмотров
30 30 комментариев
1
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30 комментариев
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Alex Mont

22

...Трое основателей финико заочно поперхнулись мохито от смеха...

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Стас Иванов

Alex
2

Срок мотать тоже заочно будут

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Ware Wow

Alex
1

Теория заговора. Бритва Оккама. Почему-то люди всегда склонны усложнять схемы и недооценивать глупость и склонность к риску людей. Люди и за несколько тысяч рублей в тюрьму едут.

Ответить

Alex Mont

Ware
1

Глупые люди едут. А это явно умные

Ответить

Ware Wow

Alex
1

А... я не верно прочитал ваше сообщение... и сам пост.... сорри.
Я думал арестовали этих чуваков не заочно, а реально, а вы намекаете, что это не реальные основатели, а реальные нам неизвестны и сидят где-то смеются. Ошибся

Ответить

Alex Mont

Ware
1

Да норм, я сам половину сообщений по диагонали читаю. Информации много стало слишком

Ответить

Макс Шмелев

Alex
0

Это точно! Им сейчас где-то очень хорошо и им от этой информации ни жарко, ни холодно. 

Ответить

Nathan Zachary

Макс
1

Вот не соглашусь - 70 млн на четверых, ну даже на троих - это какие-то копейки..

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Максим Першин

Nathan
1

Это только по этому делу, в общем там 70+ млн долларов набегает)

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Alex Mont

Макс
1

Если деньги есть. Если есть, но не очень или если есть, но перешли дорогу кому-то серьезному, то будут проблемы конечно. Хотя всегда можно купить плантацию в зимбабвах и оттуда без взвода десантников их не выкуришь. Вряд ли у них есть что-то белое в лондонах, обычно такие типажи так далеко не смотрят. Все зависит от того, насколько нужны.

Ответить

Johnny Vorony

7

Где шутки про Зыгмунтовича? Только за ними и зашёл

Ответить

Black Jack

Johnny
1

Смейся, мальчик: Гном Гномыч.

Ответить

Johnny Vorony

Black
2

Он узник больных людей, над этим не смеются (

Ответить

Denis Novikov

Johnny
0

Всегда из-за этой фамилии начинает в голове играть песенка из заставки мультика "Огги и тараканы"

Ответить

Лев Щенин

4

Когда же в России, по примеру "цивилизованных" стран начнут арестовывать и сажать в тюрьму не только основателей, но и зазывал (рекламных агентов, "спонсоров" структур) всех этих лохотронов и финансовых пирамид? 

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Сомнительный рубин

Лев
3

согласен. всякие лидеры мнений и блоггеры виноваты не меньше. они отлично знаю что рекламят. тиньков прав был - за деньги маму продадут

Ответить

Ян Зовём

Лев
1

А можно пример вот такого? Интересно же, а как там у них. 

Ответить

Alex Mont

Лев
0

.

Ответить

Клинический магнит

3

Зыгмунт Зыгмунтович

Ответить

Дмитрий Веселов

0

Хороший урок для финансовой грамотности, кто воспользуется будет вспоминать как хороший шанс в жизни, а кто будет винить основателей так и останется жертвой по жизни😉

Ответить

Alex Mont

Дмитрий
7

Через пару лет подтянутся новые из школы. Это если не считать тех, кто не учится, тоже большинство

Ответить

Крипто Кун

Дмитрий
3

Каждый год одно и  то же.  

Ответить

hakhagmon

Дмитрий
1

ты чего, у них же главный девиз "лох не мамонт"
про МММ то все помнят и всё равно лезут 

Ответить

Арсений Томилов

2

Синица сидит за твит 5 лет, Навальный до падения режима за то, что выжил, зато за лохотронщиков из Финико только сейчас взялись.

Ответить

Владимир Кролико

1

Да какие 70 млн... Они миллиарды вынесли и вывезли, в крипте есс-но. Пару раз перевели через обменники и хрен ты что найдешь. С этими деньгами можно получить легальный паспорт любой страны. Никто их никогда не найдет.

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Ware Wow

Владимир
2

Найдут имхо. Посмотрим конечно.

Ответить

Ware Wow

0

Сообщение удалено

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Evgeniy Zorin

0

Зыгмунт, а теперь кружи в танце с этой болью, выжигая чувства крепким алкоголем... (с) Песнь

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Эдуард Богомаз

0

Всего 70 миллионов ? Из-за такой мелочи слазить в такой треш

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Большой жёлтый робот

0

Зыгмунт это Зигмунд по-белорусски

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