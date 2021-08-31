Двоится в глазах? Это к двойному интернет-пакету. Экстра-гигабайты начисляются вечно

Мы перезапускаем корпоративный блог Tele2, и версию 2.0 открывает новость о щедром предложении для новых клиентов. При подключении к Tele2 каждый месяц новые абоненты будут получать двойной пакет трафика. И это навсегда.