Южная Корея обяжет Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями Статьи редакции
Это первая страна, которая ввела подобный запрет. Поправки уже приняли, закон должен подписать президент страны.
- Как пишет The Wall Street Journal, Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как ИТ-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store.
- С новыми поправками в Закон о телекоммуникационном бизнесе власти Южной Кореи запретят владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Вдобавок к этому компаниям запретят без объяснения причин удалять приложения из магазина или задерживать процесс их одобрения модерацией.
- Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории Южной Кореи.
- Как считают корейские эксперты в области коммерции, регуляторы других стран, включая США, явно обратят внимание на эти поправки, поскольку они сейчас тоже внимательно изучают ситуацию на рынке мобильных приложений и то, как компании контролируют его.
- Представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
- Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что это — важный шаг на пути к более честной экосистеме на рынке приложений.
и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
Хорошо хоть, защиту детей от педофилов не приплели, им бы у наших депутатов поучиться надо.
ну для этого там другие поправки: сканирование фоток и всякое такое, нельзя все в одну кучу =)
А зря, экосистема все таки, могли бы сказать, что мы сканируем ваши фото, чтобы уберечь вас от мало ли чего, даже страшно в слух произнести....
Ну я думаю все впереди: новые релизы, новые фичи =) сегодня педофилы, завтра террористы, потом глядишь и еще кого начнут по фоткам определять
А самое главное, с учетом любви копировать все инновации вроде удаления порта для наушников/зарядки, скоро и остальные подтянутся и будут фотки сканировать
Отличный закон, ещё бы сторонние магазины разрешить обязали
Отличный закон только если цены на товары снизят, а то мне кажется ща все приложения перейдут на прямую оплату с комиссией в 2-3% и разницу с 30% от эппл/гугл просто заберут себе...
Если они заберут всю разницу себе, то значит сектор разработки для appstore станет еще жирнее, значит туда подтянется еще больше разработчиков и увеличат конкуренцию, которая уже и снизит цены.
В условиях даже долларов инфляции, простое не повышение цен считай снижение.
Вряд ли они только на Эпле с Гуглом остановятся, остальных тоже это ждёт.
Ждем истории, как я пошел платить в обход приложения и у меня списали вместо 20 рублей 20 000 рублей + данные карты угнали)
Зайду чуть позже почитать комментарии.
Право и Браво! Обожаю этих корейцев нацистов! Ведь Ю- корейцы по нацизму обогнали японцев... Класс - война леваков против правоков !
Эпики ликуют, небось))
Korea has rejected digital commerce monopolies and recognized open platforms as a right.
This marks a major milestone in the 45-year history of personal computing. It began in Cupertino, but the forefront today is in Seoul. https://twitter.com/wsj/status/1432644358646415363
А в эпик сторе уже можно свою платежную систему то использовать? Или это любимые двойные стандарты?
Скорей Aplle уйдет из Южной Корее
Такой комментарий есть под каждой аналогичной новостью.
Супер, надеюсь скоро остальные такие же законы примут, задолбало с индусами апле общатся, которые каждый раз одни и теже вопросы задают при публикации приложений.
Возможно эпплу стоит более понятные интерфейсы делать, чтобы из-за "упрощения" любые действия не превращались в квест из-за которого приходиться обращаться в поддержку и задавать вопросы.
Круто взялись, это ж Apple с Гуглом могут до 30% потерять в выручке по App Store. Хотя давно пора этих жирных котов нахлобучить.
apple с google надо вместе уйти с рынка кореи
Комментарий удален
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