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Право
DTF

Южная Корея обяжет Apple и Google разрешить использование сторонних платёжных систем в их магазинах с приложениями Статьи редакции

Это первая страна, которая ввела подобный запрет. Поправки уже приняли, закон должен подписать президент страны.

  • Как пишет The Wall Street Journal, Южная Корея первой в мире принимает поправки в закон, которые направлены на борьбу с тем, как ИТ-гиганты контролируют свои цифровые площадки вроде App Store.
  • С новыми поправками в Закон о телекоммуникационном бизнесе власти Южной Кореи запретят владельцам магазинов приложений требовать использование их же платёжных систем. Вдобавок к этому компаниям запретят без объяснения причин удалять приложения из магазина или задерживать процесс их одобрения модерацией.
  • Компании, нарушившие закон, могут оштрафовать регуляторами на сумму до 3% от их выручки на территории Южной Кореи.
  • Как считают корейские эксперты в области коммерции, регуляторы других стран, включая США, явно обратят внимание на эти поправки, поскольку они сейчас тоже внимательно изучают ситуацию на рынке мобильных приложений и то, как компании контролируют его.
  • Представители Google и Apple считают, что поправки в закон негативно скажутся на бизнесе компаний, и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.
  • Власти Южной Кореи, в свою очередь, считают, что это — важный шаг на пути к более честной экосистеме на рынке приложений.

#новость #apple #google

1045 просмотров
29 29 комментариев
11
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29 комментариев
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Денис Демидов

10

и люди, использующие сторонние платёжные системы, могут стать жертвами мошенников.

Хорошо хоть, защиту детей от педофилов не приплели, им бы у наших депутатов поучиться надо. 

Ответить

Andrey Trifonov

Денис
1

ну для этого там другие поправки: сканирование фоток и всякое такое, нельзя все в одну кучу =)

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

А зря, экосистема все таки, могли бы сказать, что мы сканируем ваши фото, чтобы уберечь вас от мало ли чего, даже страшно в слух произнести....

Ответить

Andrey Trifonov

Денис
1

Ну я думаю все впереди: новые релизы, новые фичи =) сегодня педофилы, завтра террористы, потом глядишь и еще кого начнут по фоткам определять

Ответить

Andrey Trifonov

Денис
1

А самое главное, с учетом любви копировать все инновации вроде удаления порта для наушников/зарядки, скоро и остальные подтянутся и будут фотки сканировать

Ответить

MadRat96

9

Отличный закон, ещё бы сторонние магазины разрешить обязали

Ответить

Andrey Trifonov

MadRat96
–1

Отличный закон только если цены на товары снизят, а то мне кажется ща все приложения перейдут на прямую оплату с комиссией в 2-3%  и разницу с 30% от эппл/гугл просто заберут себе...

Ответить

Andrey Starchenko

Andrey
2

В смысле цены снизят? Для этого что ли боролись? Смешной вы...

Ответить

Денис Демидов

Andrey
0

Если они заберут всю разницу себе, то значит сектор разработки для appstore станет еще жирнее, значит туда подтянется еще больше разработчиков и увеличат конкуренцию, которая уже и снизит цены.
В условиях даже долларов инфляции, простое не повышение цен считай снижение.

Ответить

Никита Корниенко

MadRat96
0

Вряд ли они только на Эпле с Гуглом остановятся, остальных тоже это ждёт. 

Ответить

SEO-Шмео

2

Ждем истории, как я пошел платить в обход приложения и у меня списали вместо 20 рублей 20 000 рублей + данные карты угнали)

Ответить

Люц Шнайдер

2

Зайду чуть позже почитать комментарии.

Ответить

Никита Корниенко

Люц
0

Вы уже вернулись? Как вам?

Ответить

boj Ko

–2

Право и Браво! Обожаю этих корейцев нацистов! Ведь Ю- корейцы по нацизму обогнали японцев...  Класс - война леваков против правоков !

Ответить

Александр Полевой

boj
3

Какие нацисты, дед. Ты таблетки забыл принять от шизы?

Ответить

Andrey Vinokurov

0

Эпики ликуют, небось))

Ответить

Пешка Комитета

Andrey
2

Агась
https://twitter.com/TimSweeneyEpic/status/1432647669864878083

Tim Sweeney @TimSweeneyEpic
Korea is first in open platforms!

Korea has rejected digital commerce monopolies and recognized open platforms as a right.

This marks a major milestone in the 45-year history of personal computing. It began in Cupertino, but the forefront today is in Seoul. https://twitter.com/wsj/status/1432644358646415363
Ответить

Andrey Starchenko

Пешка
0

А в эпик сторе уже можно свою платежную систему то использовать? Или это любимые двойные стандарты?

Ответить

Александр

Andrey
0

А у них и нет своей платежной системы. Нафига геймдев компании своя платёжка?

Ответить

Денис Демидов

Пешка
0

Давид победивший Голиафа

Ответить

Yashar Nazarov

–3

Скорей Aplle уйдет из Южной Корее

Ответить

Rodeus

Yashar
2

Это вряд ли расстроит Samsung

Ответить

Dmitry Yashin

Yashar
0

Такой комментарий есть под каждой аналогичной новостью.

Ответить

Yashar Nazarov

Dmitry
0

посмотрим я думаю они не уступят 

Ответить

Aleksey Murashko

0

Супер, надеюсь скоро остальные такие же законы примут, задолбало с индусами апле общатся, которые каждый раз одни и теже вопросы задают при публикации приложений.

Ответить

Andrew Melnikov

Aleksey
–1

Возможно эпплу стоит более понятные интерфейсы делать, чтобы из-за "упрощения" любые действия не превращались в квест из-за которого приходиться обращаться в поддержку и задавать вопросы.

Ответить

Вася Пражкин

0

Круто взялись, это ж Apple с Гуглом могут до 30% потерять в выручке по App Store. Хотя давно пора этих жирных котов нахлобучить.

Ответить

Michael Petrov

0

apple с google надо вместе уйти с рынка кореи

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Никита Корниенко

Michael
0

Корея придёт за ними. 

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