ФНС начала «настоятельно рекомендовать» внесение налоговой оговорки в договоры с клининговыми компаниями Статьи редакции
Из-за оговорки компании должны сами контролировать, как поставщики услуг платят налоги.
Налоговая оговорка — спецпроект налоговой, предполагающий заключение договоров между организациями со специально закреплёнными обязательствами соблюдать законы, пишут «Ведомости».
Как пояснил зампред комитета по налогам и финансовой отчётности Российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Зайцев, смысл налоговой оговорки в том, что заказчики смогут проверять, как контрагенты платят налоги.
Руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов отмечает, что налоговая оговорка позволит инспекции заставить заказчиков заплатить налог за контрагента-нарушителя, а уже потом попробовать взыскать с него убытки.
В письме ведомство просит у компании прислать список подрядчиков клининговых услуг и призывает клининговые компании раскрывать налоговую тайну, вступая в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков «БелыйФМ.рф».
Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг сообщил, что многим заказчикам клининга принудительно навязывают налоговую оговорку. По его словам, это должно быть добровольно.
Партнёр Brand & Partner Валерия Хмелёвская также рассказала о жалобах бизнеса на настойчивые рекомендации со стороны ФНС. По её словам, бизнес опасается, что эта практика коснётся и других отраслей.
Также инспекция приглашает компании участвовать в проектах по «обелению» рынка услуг клининга.
В ФНС сообщили, что в клининговой сфере высокие риски уклонения от налогов и взносов и применения схем дробления бизнеса.
По данным Ассоциации клининговых и фасилити операторов, в этой сфере работает более 5000 юрлиц, а доля крупных федеральных игроков не превышает 10%.
Вопиющий беспредел. Контролировать кассу чужой компании и нести за нее ответственность. Сумасшедшие законы.
Эээээ. Чтоаааа? Проверять и платить налоги за другую компанию? А чем тогда налоговая будет заниматься? Сидеть них..я не делать и только получать деньги?
Фнс делегирует это вам)) типа нам пофиг кто, но денег мы поимеем))
Жесть. Итак, уже задраконили отрасль. Блогеры, которые миллионы от рекламодателей как физ.лица в обход налогов получают - это норм. Тысячи уборщиц, для которых каждая копейка важна, и клининговый бизнес где прибыльность 5-10% - видите ли сильно мало налогов платят. Драконят самых малозащищенных как обычно.
Вообще-то блогеру с миллионами выгоднее ИП открыть, чтобы платить 6% вместо 13-15%. Поэтому вряд ли вы найдёте блогеров-физлиц с миллионами.
Налоговая оговорка по Фрейду. Нейминг от госорганов, бессмысленный и беспощадный.
После каждого призыва обелить отрасль в магните продукты становятся дороже
Это 100% правда! У друга клининговая компания, неоднократно звонили из налоговой, забрасывали письмами и кто-то сверху принудительно требовал вступления в этот Белый ФМ! Правоохранительные органы должны разобраться кто его так педалирует и остановить беспредел!
"Налоговый маневр", "налоговая оговорка"...
Выдумывают дичь, чтобы ни за что не отвечать.
Правильно. Это известный канал обнала. Конечно, икзперды могут кукарекать про беспредел и удушение бизнеса
Скоро небось заставят и налоги взыскивать со своих контрагентов. Перекладывать с больной головы на здоровую
Нет, сложнее будет рассказвать про то, что "а я ничего не знаю, заплатил им деньги, они исчезли, я чего?"
А с какого х я должен беспокоиться за чужую компанию. Компания сделала мне уборку, я заплатил ей деньги. Остальное меня не касается. Если клининговая компания не платит налоги это проблема её владельца и налоговой, я тут не причём.
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