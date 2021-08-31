Из-за оговорки компании должны сами контролировать, как поставщики услуг платят налоги.

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Налоговая оговорка — спецпроект налоговой, предполагающий заключение договоров между организациями со специально закреплёнными обязательствами соблюдать законы, пишут «Ведомости».

Как пояснил зампред комитета по налогам и финансовой отчётности Российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Зайцев, смысл налоговой оговорки в том, что заказчики смогут проверять, как контрагенты платят налоги.

Руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов отмечает, что налоговая оговорка позволит инспекции заставить заказчиков заплатить налог за контрагента-нарушителя, а уже потом попробовать взыскать с него убытки.

В письме ведомство просит у компании прислать список подрядчиков клининговых услуг и призывает клининговые компании раскрывать налоговую тайну, вступая в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков «БелыйФМ.рф».

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг сообщил, что многим заказчикам клининга принудительно навязывают налоговую оговорку. По его словам, это должно быть добровольно.

Партнёр Brand & Partner Валерия Хмелёвская также рассказала о жалобах бизнеса на настойчивые рекомендации со стороны ФНС. По её словам, бизнес опасается, что эта практика коснётся и других отраслей.

Также инспекция приглашает компании участвовать в проектах по «обелению» рынка услуг клининга.

В ФНС сообщили, что в клининговой сфере высокие риски уклонения от налогов и взносов и применения схем дробления бизнеса.