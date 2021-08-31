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Право
Nazigul Jusupova

ФНС начала «настоятельно рекомендовать» внесение налоговой оговорки в договоры с клининговыми компаниями Статьи редакции

Из-за оговорки компании должны сами контролировать, как поставщики услуг платят налоги.

16 16 комментариев
2052 просмотров

Налоговая оговорка — спецпроект налоговой, предполагающий заключение договоров между организациями со специально закреплёнными обязательствами соблюдать законы, пишут «Ведомости».

Как пояснил зампред комитета по налогам и финансовой отчётности Российско-германской внешнеторговой палаты Владимир Зайцев, смысл налоговой оговорки в том, что заказчики смогут проверять, как контрагенты платят налоги.

Руководитель аналитической службы юридической компании «Пепеляев групп» Вадим Зарипов отмечает, что налоговая оговорка позволит инспекции заставить заказчиков заплатить налог за контрагента-нарушителя, а уже потом попробовать взыскать с него убытки.

В письме ведомство просит у компании прислать список подрядчиков клининговых услуг и призывает клининговые компании раскрывать налоговую тайну, вступая в специальный онлайн-реестр добросовестных поставщиков «БелыйФМ.рф».

Гендиректор Ассоциации европейского бизнеса (АЕБ) Тадзио Шиллинг сообщил, что многим заказчикам клининга принудительно навязывают налоговую оговорку. По его словам, это должно быть добровольно.

Партнёр Brand & Partner Валерия Хмелёвская также рассказала о жалобах бизнеса на настойчивые рекомендации со стороны ФНС. По её словам, бизнес опасается, что эта практика коснётся и других отраслей.

Также инспекция приглашает компании участвовать в проектах по «обелению» рынка услуг клининга.

В ФНС сообщили, что в клининговой сфере высокие риски уклонения от налогов и взносов и применения схем дробления бизнеса.

По данным Ассоциации клининговых и фасилити операторов, в этой сфере работает более 5000 юрлиц, а доля крупных федеральных игроков не превышает 10%.

#новости #фнс

16 16 комментариев
6
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16 комментариев
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Covid 19

11

Вопиющий беспредел. Контролировать кассу чужой компании и нести за нее ответственность. Сумасшедшие законы.

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M V

Covid
2

Всегда так было. Тот же вычет по НДС всегда могли снять, если контрагент-плохиш его не заплатил

Ответить

Большой жёлтый робот

8

Предложение, от которого нельзя отказаться 

Ответить

Alexandre Svergoun

4

Эээээ. Чтоаааа? Проверять и платить налоги за другую компанию? А чем тогда налоговая будет заниматься?  Сидеть них..я не делать и только получать деньги? 

Ответить

Александр Сергеевич

Alexandre
0

Фнс делегирует это вам)) типа нам пофиг кто, но денег мы поимеем))

Ответить

Vladislav Larionov

2

Жесть. Итак, уже задраконили отрасль. Блогеры, которые миллионы от рекламодателей как физ.лица в обход налогов получают - это норм. Тысячи уборщиц, для которых каждая копейка важна, и клининговый бизнес где прибыльность 5-10% - видите ли сильно мало налогов платят. Драконят самых малозащищенных как обычно.

Ответить

Denis Nichik

Vladislav
1

Вообще-то блогеру с миллионами выгоднее ИП открыть, чтобы платить 6% вместо 13-15%. Поэтому вряд ли вы найдёте блогеров-физлиц с миллионами.

Ответить

Егор Какой-то

2

Налоговая оговорка по Фрейду. Нейминг от госорганов, бессмысленный и беспощадный.

Ответить

Станислав Кунгуров

2

После каждого призыва обелить отрасль в магните продукты становятся дороже

Ответить

Александр Никитин

2

Это 100% правда! У друга клининговая компания, неоднократно звонили из налоговой, забрасывали письмами и кто-то сверху принудительно требовал вступления в этот Белый ФМ! Правоохранительные органы должны разобраться кто его так педалирует и остановить беспредел! 

Ответить

Степан Фадеев

Александр
0

У вас ответ в самом запросе к органам))

Ответить

KINCH

1

"Налоговый маневр", "налоговая оговорка"...
Выдумывают дичь, чтобы ни за что не отвечать.

Ответить

Alexey Ivanov

0

Правильно. Это известный канал обнала. Конечно, икзперды могут кукарекать про беспредел и удушение бизнеса

Ответить

Dimaloss

0

Скоро небось заставят и налоги взыскивать со своих контрагентов. Перекладывать с больной головы на здоровую

Ответить

Alexey Ivanov

Dimaloss
0

Нет,  сложнее будет рассказвать про то, что "а я ничего не знаю, заплатил им деньги, они исчезли, я чего?"

Ответить

Alexandre Svergoun

Alexey
0

А с какого х я должен беспокоиться за чужую компанию. Компания сделала мне  уборку,  я заплатил ей деньги. Остальное меня не касается.  Если клининговая компания не платит налоги это проблема её владельца и налоговой, я тут не причём.  

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