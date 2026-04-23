Таня Боброва
Право

ЕС введут санкции против «WB Банка», банка «Русский стандарт» и «Почта Банка»

Всего союз запретил транзакции с участием 20 российских банков.

  • Евросоюз представил 20 пакет санкций против России в феврале 2026 года. 23 апреля Совет ЕС его утвердил. По словам МИДа Эстонии, в списках — 60 компаний, 117 физлиц и 46 танкеров «теневого флота».
  • Среди них — МФТИ, страховая компания «Согласие», нефтяные «Башнефть» и «Славнефть», несколько нефтеперерабатывающих заводов, некоторые компании «Лукойла» и «Газпрома», золотодобывающая «Мангазея майнинг», директор Эрмитажа Михаил Пиотровский, музыкант Тимати.

  • ЕС запретил транзакции с участием 20 российских банков. Как пишет Frank Media, запрет вступит в силу с 14 мая 2026 года. Среди банков — «WB Банк» (банк Wildberries), «Русский стандарт», «Бланк», «Почта Банк», «Солидарность», «БКС Банк» и другие.

  • Санкции также вводят против четырёх финансовых учреждений в третьих странах: «Керемет-банк» (Кыргызстан), Capital Bank of Central Asia (Кыргызстан), Yelo Bank (Азербайджан), Joint Development Bank (Лаос).

  • ЕС внёс в санкционный список «компанию из Кыргызстана», управляющую биржей, на которой торгуются «значительные объёмы» рублёвого стейблкоина A7A5, а также запретил операции с «токенизированным рублём» RUBx и любую поддержку в развитии цифрового рубля.

