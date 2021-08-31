Операционка, МСФО, РСБУ — за какими отчетами стоит следить инвесторам и почему

Российские компании регулярно публикуют отчетность: операционную и финансовую, аудированную и неаудированную, по стандартам МСФО и РСБУ, годовую и промежуточную. Чтобы помочь разобраться во всем этом многообразии, мы подготовили специальный материал.