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Право
Евгения Евсеева

Несколько человек обратились в ПФР — из их электронных трудовых книжек пропал стаж работы в ликвидированных компаниях Статьи редакции

Восстановить их проблематично — нужно обращаться к бывшему работодателю, либо просить ПФР отправить запрос в архив.

  • О проблеме рассказало издание «Ридус». Чтобы восстановить пропавшие записи, нужно потратить много времени и столкнуться с бумажной волокитой, отмечает издание.
  • Жительница Москвы Светлана Антонова рассказала изданию, что в её трудовой есть три пробела — два месяца, восемь месяцев и три недели. В ПФР ей сообщили, что компании, в которых она работала, ликвидированы, а восстановить записи проблематично. У другой читательницы Дины Коростелевой из рабочего стажа пропали два месяца — ошибка тоже связана с ликвидацией компании.
  • В фонде пояснили, что направят запросы в архивы, но «не факт, что там что-то найдется». При этом у Антоновой есть оригинал трудовой, но в ПФР заявили, что принять трудовую книжку теперь не могут. Кроме неё требуется трудовой договор, приказ на зачисление на работу и на увольнение — но не все сотрудники хранят такие документы.
  • В пресс-службе ПФР рассказали изданию, что за время внедрения цифровых трудовых книжек пользователи с серьезными проблемами не столкнулись. А если отсутствуют записи — сотруднику нужно обратиться к работодателю, «который внес некорректные или неполные данные», либо попросить ПФР восстановить их из архива.
  • С 2021 года в России действуют электронные трудовые книжки — для тех, кто устраивается на работу впервые, они обязательны. Всего, по данным ведомства, на них перешли 7,7 млн россиян.

#новость #пфр

1384 просмотров
38 38 комментариев
8
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38 комментариев
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Aleksandr Starikov-Razborov

43

ахахахаха, ахахаха бл..ь.
налоги были, а стажа теперь нет.
супер. диджитал от государства, который мы заслужили.

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Andrew Simon

Aleksandr
2

По моему когда на росстате средняя продолжительность жизни внезапно выросла с 64,2 до нынешних цифр, а вслед за ней так же вырос пенсионный возраст, соц. договор человека с государством уже можно было считать расторгнутым в одностороннем порядке. 

Ответить

Al Pr

Aleksandr
2

Сука, 2021 год, а ПФ не может поднять бумажную выписку, БУМАЖНУЮ, из банка блядь, с платежами

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Даниил Слесарчук

19

Сбер в 1991: ой, ваши вклады пропали

ПФР в 2021: ой, ваш стаж пропал

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Irina Gagina

Даниил
1

Это не считая того, что не у всех засчитали стаж в 90 и нулевые. 

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Павел Егоров

16

Государство кого-то кидануло? Странно, никогда же раньше такого не случалось.

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Chester Rush

10

Как человек, который всю жизнь работает в IT, когда на работе предложили на выбор вести электронные трудовые книжки, сразу пошел и написал заявление с просьбой оставить бумажную версию. 

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Александр Борродач

Chester
0

Так делают почти все, кто еще не дожил до пенсии. А кто дожил и оформился - чаще отказываются от бумажной книжки.

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Антон Морозов

Chester
0

А толку, как видите электронная имеет приоритет над бумажной

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Evgeniy Zorin

5

Больше всего меня удивляет само наличие ПФР, с огромными расходами и низкой эффективностью. 

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Павел Егоров

Evgeniy
6

Это правда чудесная организация. Я там несколько раз эникеил в юные годы, вопил в голос от существования внутри целых отделов, в которых люди не занимались ничем. То есть, натурально, пару десятков тетечек приходили утром, садились пить чай, потом обсуждали рассаду, шли на обед, потом вязали или просто сидели в одноклассниках, а потом шли домой. Умиляло, как они совершенно не скрывая говорили "За такую зарплату я еще и что-то должна делать?".

Ответить

Александр Вербицкий

Павел
3

Это вертолетные деньги a la russe.

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Павел Егоров

Алексан…
0

Я когда-то читал интересную теорию, что это не случайное, а запланированное поведение. Логика такова, что на попечении социалочки государства нужно оставить как можно меньше людей. Идеальный вариант если ты работаешь на дядю - дядя платит налоги, ты платишь налоги, все супер. Чуть похуже - если ты работаешь сам на себя - денег можно состричь не очень много, но ты хоть их не просишь у государства. Если все совсем плохо, то ты можешь работать на какую-нибудь государственную или квазигосударственную контору по принципу "вы делаете вид, что работаете, мы - что платим вам зарплату". 

Ответить

Павел Морозов

Павел
1

Они, что лошади, чтобы пахать

Ответить

Al Pr

Павел
0

Они просто лошади
😁

Ответить

Evgeniy Zorin

Павел
1

я не буду говорить про пенсионную систему Сингапура, про непонятно откуда образовавшиеся миллиарды главы Пенсионного фонда, просто бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году будет сведен с рекордным за пять дефицитом в размере 295 млрд рублей.

Ответить

Tv Box

Evgeniy
2

Не твой пфр вот ты и бесишься

Ответить

Evgeniy Zorin

Tv
0

был бы мой - я бы от него избавился)

Ответить

Irina Gagina

Evgeniy
2

Это всего лишь один из каналов личного обогащения отдельных граждан. Но как только заходит вопрос о пенсиях, в том числе и в будущем, находится огромное количество людей, которые искренне говорят, что нечего что-то требовать от ПФР, у людей есть дети и это их обязанность содержать родителей. Пока в головах месиво не рассосётся, ПФР будет в открытую собирать деньги, списывать на премии, консультантов и т.п. и декларировать убытки.

Ответить

Irina Gagina

5

Где комментарии молодых, дерзких, умных, продвинутых, которые говорили в предыдущих обсуждениях, что подобное не может произойти, и люди, которые держатся за трудовые книжки на бумажной основе просто слишком стары и неумны, чтобы понять плюсы электронной версии и уже неспособны идти в ногу со временем? ;)

Ответить

Al Pr

Irina
6

Они не могут, они стоят в живой очереди с бумажными заявлениями о переходе на бумажную трудовую книжку.

Ответить

Irina Gagina

Al
0

А поздно метаться то...;)

Ответить

Al Pr

Irina
1

Они молодые и дерзкие? Пусть мечуться, вырабатывают, так сказать, стойкость

Ответить

Dmitry Kiselev

4

Здравствуй, светлое цифровое будущее

Ответить

Al Pr

Dmitry
2
Ответить

Pavel Ivanov

3

Это был ON DELETE CASCADE :-)

Ответить

Александр Вербицкий

Pavel
0

Ну или ON CONFLICT DO NOTHING )

Ответить

Al Pr

Александр
0

Да ладно вам, банальный "divide by zero"

Ответить

Trubin 🐜

3

Государство кинет тебя, сынок, всегда! Я вот пятый год не плачу взносы в ПФР, в эти игры с государством играть бесполезно, оно меняет правила и постоянно жульничает. 

Ответить

Илья Владимиров

Trubin
0

Вы ИП? Интересно, до сих пор не прилетели блоки и требования ? 

Ответить

Trubin 🐜

Илья
0

Не, я директор в ооо. Подаю минималку меньше мрот, стаж капает и ладно, а остальное вывожу без налогов. 

Ответить

Empathy

3

Хочется понять, ведь работодатель сдает сейчас как минимум в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-ТД, тот же РСВ с 1996 года подается. + всякие АДВ были, которые должны регистрироваться в ПФР.
Или это так, для фана, чтоб бабло было проще считать?

Ответить

Maxim Sergeevich

1

"Отличное" промо для перехода на электронный формат ) Инновации, цифровизация разбиваются о жёсткую реальность российских пофигистов бюрократов. Теперь и те немногие, кто перешёл и те, кто думали об этом, закроют тему

Ответить

Alex Mont

1

Вот так вот сидишь у врача, смотришь как он паралельно заполняет бланк от руки и в вбивает в компьютер и думаешь: ну накуя? Ну бюрократы тормоза тупыыые...

А потом читаешь вот такие вот новости, смотришь на свою трудовую в трех томиках, большей части фирм которых давно не существует и думаешь: неа, не тупые.

Ответить

Al Pr

0

"ну, на "НЕТ" и суда нет"
ахаха, блядь

Ответить

Al Pr

Al
0

Стаж-стаж, 
Какой такой стаж?

Ответить

Philip Poteryahin

0

Совсем близки уже те времена, когда сотрут вас нахер и будите ходить доказывать что цифровой ластик бракованный и вы на самом деле вот он тут как живой.

Ответить

korek

0

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