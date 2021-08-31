Несколько человек обратились в ПФР — из их электронных трудовых книжек пропал стаж работы в ликвидированных компаниях Статьи редакции
Восстановить их проблематично — нужно обращаться к бывшему работодателю, либо просить ПФР отправить запрос в архив.
- О проблеме рассказало издание «Ридус». Чтобы восстановить пропавшие записи, нужно потратить много времени и столкнуться с бумажной волокитой, отмечает издание.
- Жительница Москвы Светлана Антонова рассказала изданию, что в её трудовой есть три пробела — два месяца, восемь месяцев и три недели. В ПФР ей сообщили, что компании, в которых она работала, ликвидированы, а восстановить записи проблематично. У другой читательницы Дины Коростелевой из рабочего стажа пропали два месяца — ошибка тоже связана с ликвидацией компании.
- В фонде пояснили, что направят запросы в архивы, но «не факт, что там что-то найдется». При этом у Антоновой есть оригинал трудовой, но в ПФР заявили, что принять трудовую книжку теперь не могут. Кроме неё требуется трудовой договор, приказ на зачисление на работу и на увольнение — но не все сотрудники хранят такие документы.
- В пресс-службе ПФР рассказали изданию, что за время внедрения цифровых трудовых книжек пользователи с серьезными проблемами не столкнулись. А если отсутствуют записи — сотруднику нужно обратиться к работодателю, «который внес некорректные или неполные данные», либо попросить ПФР восстановить их из архива.
- С 2021 года в России действуют электронные трудовые книжки — для тех, кто устраивается на работу впервые, они обязательны. Всего, по данным ведомства, на них перешли 7,7 млн россиян.
ахахахаха, ахахаха бл..ь.
налоги были, а стажа теперь нет.
супер. диджитал от государства, который мы заслужили.
По моему когда на росстате средняя продолжительность жизни внезапно выросла с 64,2 до нынешних цифр, а вслед за ней так же вырос пенсионный возраст, соц. договор человека с государством уже можно было считать расторгнутым в одностороннем порядке.
Сбер в 1991: ой, ваши вклады пропали
ПФР в 2021: ой, ваш стаж пропал
Государство кого-то кидануло? Странно, никогда же раньше такого не случалось.
Как человек, который всю жизнь работает в IT, когда на работе предложили на выбор вести электронные трудовые книжки, сразу пошел и написал заявление с просьбой оставить бумажную версию.
Так делают почти все, кто еще не дожил до пенсии. А кто дожил и оформился - чаще отказываются от бумажной книжки.
Больше всего меня удивляет само наличие ПФР, с огромными расходами и низкой эффективностью.
Это правда чудесная организация. Я там несколько раз эникеил в юные годы, вопил в голос от существования внутри целых отделов, в которых люди не занимались ничем. То есть, натурально, пару десятков тетечек приходили утром, садились пить чай, потом обсуждали рассаду, шли на обед, потом вязали или просто сидели в одноклассниках, а потом шли домой. Умиляло, как они совершенно не скрывая говорили "За такую зарплату я еще и что-то должна делать?".
Это вертолетные деньги a la russe.
Я когда-то читал интересную теорию, что это не случайное, а запланированное поведение. Логика такова, что на попечении социалочки государства нужно оставить как можно меньше людей. Идеальный вариант если ты работаешь на дядю - дядя платит налоги, ты платишь налоги, все супер. Чуть похуже - если ты работаешь сам на себя - денег можно состричь не очень много, но ты хоть их не просишь у государства. Если все совсем плохо, то ты можешь работать на какую-нибудь государственную или квазигосударственную контору по принципу "вы делаете вид, что работаете, мы - что платим вам зарплату".
Они, что лошади, чтобы пахать
я не буду говорить про пенсионную систему Сингапура, про непонятно откуда образовавшиеся миллиарды главы Пенсионного фонда, просто бюджет Пенсионного фонда России в 2021 году будет сведен с рекордным за пять дефицитом в размере 295 млрд рублей.
Это всего лишь один из каналов личного обогащения отдельных граждан. Но как только заходит вопрос о пенсиях, в том числе и в будущем, находится огромное количество людей, которые искренне говорят, что нечего что-то требовать от ПФР, у людей есть дети и это их обязанность содержать родителей. Пока в головах месиво не рассосётся, ПФР будет в открытую собирать деньги, списывать на премии, консультантов и т.п. и декларировать убытки.
Где комментарии молодых, дерзких, умных, продвинутых, которые говорили в предыдущих обсуждениях, что подобное не может произойти, и люди, которые держатся за трудовые книжки на бумажной основе просто слишком стары и неумны, чтобы понять плюсы электронной версии и уже неспособны идти в ногу со временем? ;)
Здравствуй, светлое цифровое будущее
Это был ON DELETE CASCADE :-)
Ну или ON CONFLICT DO NOTHING )
Государство кинет тебя, сынок, всегда! Я вот пятый год не плачу взносы в ПФР, в эти игры с государством играть бесполезно, оно меняет правила и постоянно жульничает.
Вы ИП? Интересно, до сих пор не прилетели блоки и требования ?
Хочется понять, ведь работодатель сдает сейчас как минимум в ПФР: СЗВ-М, СЗВ-ТД, тот же РСВ с 1996 года подается. + всякие АДВ были, которые должны регистрироваться в ПФР.
Или это так, для фана, чтоб бабло было проще считать?
"Отличное" промо для перехода на электронный формат ) Инновации, цифровизация разбиваются о жёсткую реальность российских пофигистов бюрократов. Теперь и те немногие, кто перешёл и те, кто думали об этом, закроют тему
Вот так вот сидишь у врача, смотришь как он паралельно заполняет бланк от руки и в вбивает в компьютер и думаешь: ну накуя? Ну бюрократы тормоза тупыыые...
А потом читаешь вот такие вот новости, смотришь на свою трудовую в трех томиках, большей части фирм которых давно не существует и думаешь: неа, не тупые.
"ну, на "НЕТ" и суда нет"
ахаха, блядь
Совсем близки уже те времена, когда сотрут вас нахер и будите ходить доказывать что цифровой ластик бракованный и вы на самом деле вот он тут как живой.
https://play.sites.google.com/view/v-e-r-1080p-fast-furious-9-202/
https://play.sites.google.com/view/repelis-ver-fast-and-furious-9/
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