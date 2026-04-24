Интернет-провайдер ПИКа установил равный доступ другим операторам к инфраструктуре после претензий ФАС

У жильцов будет больше выбора операторов в многоквартирных домах.Источник: ПИК / РБК«Ловител» (бренд Lovit) разработал и разместил на сайте порядок доступа к кабельной канализации, рассказала ФАС. Документ устанавливает «недискриминационные условия» размещения другими операторами своих сетей на инфраструктуре компании «за экономически обоснованную плату».Доступ в кабельную канализацию позволит операторам разработать проекты монтажа сетей связи в домах ПИК, чтобы их рассмотрели управляющие компании. «Для граждан это означает расширение выбора операторов связи в многоквартирных домах», — отметили в ФАС.Весной 2025 года жители домов ПИКа остались без интернета из-за DDoS-атаки на Lovit — единственного провайдера. Те, кто заходил в подъезды с помощью приложения, не могли попасть в дома. После этого ФАС запросила у интернет-провайдеров информацию о препятствовании доступу в дома застройщика.Нарушения нашли в Москве и Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленобласти в тех ЖК, где управляющая компания входит в структуру ПИК, а услуги связи оказывает «Ловител» — единственный оператор самого застройщика.В сентябре служба завела дело против ПИКа из-за ограничения доступа провайдеров в жилые комплексы застройщика, а в декабре признала компанию нарушителем антимонопольного законодательства. Застройщику предписали обеспечить интернет-провайдерам равный доступ в дома группы.#новости #пик