ivi, «Кинопоиск» и Megogo проиграли спор с Роскомнадзором из-за сцен курения в сериалах без пометки о вреде табака Статьи редакции
В ivi готовятся оспорить решение.
Решения были приняты 31 июля и 9 августа, мотивированное решение по иску «Кинопоиска» опубликовано 25 августа, а заявление Megogo оставлено без движения, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на базу суда.
В ivi сообщили изданию, что они будут оспаривать решение суда, в «Кинопоиске» отказались от комментариев, но уточнили, что ставят маркировку. В Megogo не ответили на запрос.
В мотивированном решении суда по заявлению «Кинопоиска» отмечается, что с 2 по 18 марта Роскомнадзор не нашёл маркировок в 19 фильмах, где персонажи курили. Например, «Красный воробей», «Тоня против всех», «Неадекватные люди» и другие.
Суд отклонил доводы о том, что ООО «Кинопоиск» не является вещателем или организатором демонстрации. Также суд не согласился с тем, что понятия «организатор демонстрации» и «демонстрация» в законах не раскрыты.
По определению суда, распространение фильмов в интернете — это «демонстрация другими техническими способами», согласно терминологии закона «О господдержке кинематографии». По словам партнёра коллегии адвокатов Pen & Paper Екатерины Тягай, это обязывает «Кинопоиск» транслировать рекламу о вреде курения.
Эксперт отмечает, что законы «Об охране здоровья…», «Об информации…» не обязывают сцены маркировать.
- Онлайн-кинотеатры «Кинопоиск» и ivi подали заявления 11 и 19 мая соответственно, чтобы оспорить решение Роскомнадзора в Арбитражном суде. Видеосервисы были оштрафованы на 100 тысяч рублей.
- С 2014 года вещатели обязаны показывать сцены с курением в фильмах и сериалах с пометкой о вреде табака. Но онлайн-кинотеатры не относят к себе это требование, так как не имеют лицензии на вещание, а видео на платформе запускает пользователь для личного или семейного просмотра.
Пометка о вреде табака (а замазывание сцен курения - вообще днище) - это, пожалуй, одно из самых тупых нововведений последнего десятилетия.
Прям бесит, когда вижу эти пиксели вместо сигареты. Хочется сразу убивать.
"По определению суда, распространение фильмов в интернете — это «демонстрация другими техническими способами», согласно терминологии закона «О господдержке кинематографии»."
- просто откоряка со стороны суда.
суду запретили принятие правосудного решения
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Он проработал в Google 14 лет.
Невозможно предусмотреть все непредвиденные расходы (на то они и непредвиденные), и уж тем более выделять под каждый индивидуальные бюджеты, но, зная про самые распространенные из них, можно выстраивать стратегию вашего бизнеса так, чтобы в ней было как можно больше возможностей для маневра и выхода из кризисных ситуаций.
В ivi готовятся оспорить решение.
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