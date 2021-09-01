6 непредвиденных расходов для предпринимателей, которые могут привести к возникновению кризисных ситуаций в бизнесе

Невозможно предусмотреть все непредвиденные расходы (на то они и непредвиденные), и уж тем более выделять под каждый индивидуальные бюджеты, но, зная про самые распространенные из них, можно выстраивать стратегию вашего бизнеса так, чтобы в ней было как можно больше возможностей для маневра и выхода из кризисных ситуаций.