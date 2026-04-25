Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
Сервисы
AI
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Инвестиции
Карьера
Крипто
Путешествия
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Суд по просьбе Илона Маска отклонил обвинение в мошенничестве к OpenAI — рассматривать будут только «незаконное» обогащение

Это должно упростить рассмотрение дела.

Источник: Getty Images
  • Предприниматель попросил суд убрать часть обвинений из иска, который подал против OpenAI в марте 2024 года. По словам Маска, руководители стартапа изначально привлекали его для финансирования некоммерческой организации, разрабатывающей ИИ «на благо человечества», но теперь сосредоточены на извлечении прибыли. Позже он добавил в качестве ответчика Microsoft.
  • В январе 2026-го Маск потребовал также выплатить компенсацию за «обман» о том, что разработчик ChatGPT всегда будет некоммерческой компанией. Сумма требований — больше $150 млрд, в случае его победы деньги должны передать некоммерческой структуре разработчика ChatGPT.
  • Из обвинений уберут мошенничество и «предательство изначальной миссии», но необоснованное обогащение и обманное распоряжение средствами, пишет Reuters.
  • По словам Маска, сокращение числа претензий упростит процесс и позволит присяжным сосредоточиться на его главной цели — сделать так, чтобы компания приносила пользу человечеству, а не была «машиной для обогащения».
  • Также предприниматель добивается отстранения Сэма Альтмана — гендиректора OpenAI — и Грэга Брокмана — президента компании — с занимаемых ими должностей.
  • Маск выступал одним из сооснователей и инвесторов OpenAI в 2015 году, но позже вышел из совета директоров из-за возможного конфликта интересов.
  • OpenAI завершила реструктуризацию осенью 2025 года. Некоммерческое подразделение назвали OpenAI Foundation. Коммерческое — OpenAI Group. Второе зарегистрировали как «общественно полезную корпорацию» (PBC). Право назначать членов совета директоров получила НКО.
#новости #илонмаск #openai

1
14 комментариев