Законы, вступающие в силу в сентябре: отказ обслуживать клиентов без паспорта, новая методика расчёта ОСАГО и другие Статьи редакции
Главные изменения для бизнеса и россиян.
Адвокаты, нотариусы, бухгалтерские компании и ИП будут отказывать в обслуживании неидентифицированным клиентам
Для кого: для всех, кто совершает операции с деньгами, недвижимостью и другим имуществом клиентов. Это адвокаты, нотариусы, банки, кредитные, страховые организации, ломбарды и другие.
Кто обязан проверять личность клиента:
- Кредитные организации.
- Лизинговые компании.
- Почта.
- Организации, которые занимаются скупкой и купле-продажей ювелирный изделий, драгоценных металов и камней.
- Операторы связи.
- Организаторы азартных игр.
- Операторы лотерей.
- Риэлторы.
- Операторы по приему платежей.
- Нотариусы и адвокаты.
- Компании и ИП, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги — например, страховые брокеры.
Что изменится: если не получится собрать необходимые для операции сведения — клиенту придётся отказать. Такое право у компаний было и раньше, с 1 сентября это будет их обязанность.
Провести идентификацию клиента нужно до обслуживания — список сведений зависит от операции. В банке для выдачи кредита нужна цель обращения, его финансовое положение, источники доходов, а для отправки перевода по почте достаточно паспорта. Или, например, если клиент не раскрывает владельца организации — банк не имеет права открыть ему счёт.
Контролировать исполнение закона нужно самим, со стороны государства никто за исполнением закона не следит. При этом за нарушение грозит штраф для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.
Важно знать: Для идентификации физлица понадобятся:
- Фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство.
- Реквизиты документа, удостоверяющего личность.
- Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России.
- Адрес места жительства (регистрация) или места пребывания, контактная информация.
- ИНН, СНИЛС.
- Сведения о финансовом положении.
- Сведения о происхождении денег и/или иного имущества.
Для юрлица:
- Наименование.
- Организационно-правовая форма — например, ООО или ПАО.
- Сведения о государственной регистрации.
- ИНН.
- Юридический адрес.
- Кроме этого, есть еще дополнительный перечень сведений, в который включены годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, сведения об уплате налогов и прочие.
Новые требования к знаку о запрете курения и специальным местам для курения
Для кого: для предпринимателей и руководителей организаций.
Что изменится: правила размещения знака о запрете курения. Для курящих сотрудников придётся организовать специальное место, если оно уже есть — ничего не нужно менять.
Размер знака должен быть не меньше 5х5 мм, если размещен на входе в транспорт или у барной стойки. Также знак придётся устанавливать не только на входе, но и на выходе с территории, здания или помещения, где курение запрещено.
Знак разрешено сопровождать надписями «Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено», «Не курить», «Курить запрещено».
Внешний вид знака остается без изменений.
Важно знать: за нарушения предусмотрены штрафы.
За несоблюдение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения:
- от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц,
- от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для юридических лиц.
За несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест для курения:
- от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц,
- от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для юридических лиц.
Если ИП или юрлицо не контролирует соблюдение требований к запрету курения на территориях и в помещениях, которые они используют для своей деятельности:
- от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для ИП,
- от 60 тысяч до 90 тысяч рублей для юридических лиц.
Увеличат компенсацию затрат на транспортировку продукции на экспорт
Для кого: производителей, которые экспортируют товары на внешние рынки. На господдержку могут претендовать организации машиностроения, лесопромышленного комплекса, химической, металлургической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности.
Что изменится: предельный размер субсидии для компенсации части расходов на транспортировку товаров. Раньше он составлял 500 млн рублей в год. Теперь программа рассчитана на три года, сумма субсидии будет увеличиваться каждый год — всего на 300 млн.
- 500 млн рублей в первый год реализации программы поставок.
- 600 млн рублей во второй год.
- 700 млн рублей в третий год.
Можно вернуть не больше 80% от затрат, при этом размер поддержки не должен превышать 11% от стоимости продукции. Для получения субсидии нужно направить заявку в АО «РЭЦ» в электронной форме с использованием ИС «Одно окно».
Важно знать: Производители могут получить субсидию, если их продукция входит в список, утверждённый Минпромторгом. Например, господдержку может получить производитель мебели, который доставляет её на машине, поезде или по воде.
Маркировка молочной продукции
Для кого: для производителей и импортеров молочной продукции.
Что изменится: производители и импортеры обязаны маркировать молоко, творог, кефир, сливочное масло и другую молочную продукцию длительного хранения. Сведения о закупках и продажах нужно подавать через систему «Честный знак» с 1 июня 2022 года.
Важно знать: обязательная маркировка молочной продукции вводится поэтапно для производителей и продавцов. С 1 июня стали маркировать сыры и мороженое, с 1 декабря будут маркировать молочную продукцию со сроком годности менее 40 дней.
Оборот продукции с маркировкой контролируют Роспотребнадзор, ФНС России и Федеральная таможенная служба. За её отсутствие грозят штрафы:
Центробанк обновил Единую методику ОСАГО
Для кого: страховых компаний, автосервисов и всех владельцев автомобилей.
Что изменится: методика расчёта стоимости ремонта для машин, попавших в ДТП — предыдущая действовала с 2014 года. На её основе определяют размер страховой выплаты на ремонт.
Страховые компании и оценщики обязаны предоставлять фотографии машины после ДТП, сделанные во время осмотра, в цифровом виде. Раньше это было не обязательно, поэтому качество фото терялось при копировании, и из-за этого могли возникать споры со страховой компаний.
Если при осмотре номера частей автомобиля не совпадают с данными паспорта транспортного средства, это необходимо зафиксировать в акте осмотра.
Средняя стоимость запасных частей и материалов будет рассчитываться для каждого субъекта России — раньше расчёт проводился для экономических регионов. Например, в Центральный экономический район входят 13 субъектов — Москва, Ивановская, Рязанская области и другие.
При расчёте стоимости запчастей страховые компании будут учитывать цены интернет-магазинов, поэтому можно будет получить объективную сумму возмещения от страховой компании.
На расчёте страховщики должны опираться на справочники со средней стоимостью запчастей, материалов и норма-часов — их теперь будут обновлять каждые три месяца, а не раз в полгода. Кроме того, каждый желающий может принять участие в обсуждении новой версии справочников на сайте Российского союза автостраховщиков.
Есть большая вероятность, что обновленная методика расчета стоимости запчастей позволит снизить количество судебных споров по ОСАГО.
Важно знать: новая методика расчета восстановительного ремонта будет применяться к транспорту, попавшему в ДТП после 20 сентября 2021 года.
Знак о запрете курения 5 на 5 мм? Может быть 5 на 5 СМ?
Ювелирная гравировка таблички?
Гениальный чувак
Когда пытаешься понять, разрешено или запрещено курение в этом месте
Самое смешное, что в приказе Министерства здравоохранения Российской Федерации от 20.02.2021 г. № 129н "Об утверждении требований к знаку о запрете курения табака, потребления никотинсодержащей продукции или использования кальянов и к порядку его размещения" действительно указан размер знака в транспортных средствах не менее 5*5 мм.
С трудом представляю, кто его может увидеть, например, в движущемся автобусе.
Представляю приходят клиенты с бабками а им такие говорят покажите паспорт а клиенты говорят дома забыл и все все в ноль
вроде в законе про курение говорится только об аэропортах, судах и местах общего пользования многоквартирных домов. при чем тут все предприниматели и руководители?
Теперь каждая собака будет иметь весь набор персональных данных 🤦🏻♂️ Эта инфа, конечно, и так стократно утекла, но легче что-то не становится...
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