Главные изменения для бизнеса и россиян.

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Адвокаты, нотариусы, бухгалтерские компании и ИП будут отказывать в обслуживании неидентифицированным клиентам

Для кого: для всех, кто совершает операции с деньгами, недвижимостью и другим имуществом клиентов. Это адвокаты, нотариусы, банки, кредитные, страховые организации, ломбарды и другие.

Кто обязан проверять личность клиента:

Кредитные организации.

Лизинговые компании.

Почта.

Организации, которые занимаются скупкой и купле-продажей ювелирный изделий, драгоценных металов и камней.

Операторы связи.

Организаторы азартных игр.

Операторы лотерей.

Риэлторы.

Операторы по приему платежей.

Нотариусы и адвокаты.

Компании и ИП, оказывающие бухгалтерские и юридические услуги — например, страховые брокеры.

Что изменится: если не получится собрать необходимые для операции сведения — клиенту придётся отказать. Такое право у компаний было и раньше, с 1 сентября это будет их обязанность.

Провести идентификацию клиента нужно до обслуживания — список сведений зависит от операции. В банке для выдачи кредита нужна цель обращения, его финансовое положение, источники доходов, а для отправки перевода по почте достаточно паспорта. Или, например, если клиент не раскрывает владельца организации — банк не имеет права открыть ему счёт.

Контролировать исполнение закона нужно самим, со стороны государства никто за исполнением закона не следит. При этом за нарушение грозит штраф для юрлиц — от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для должностных лиц от 10 тысяч до 30 тысяч рублей.

Важно знать: Для идентификации физлица понадобятся:

Фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство.

Реквизиты документа, удостоверяющего личность.

Данные документа, подтверждающего право иностранного гражданина или лица без гражданства на пребывание (проживание) в России.

Адрес места жительства (регистрация) или места пребывания, контактная информация.

ИНН, СНИЛС.

Сведения о финансовом положении.

Сведения о происхождении денег и/или иного имущества.

Для юрлица:

Наименование.

Организационно-правовая форма — например, ООО или ПАО.

Сведения о государственной регистрации.

ИНН.

Юридический адрес.

Кроме этого, есть еще дополнительный перечень сведений, в который включены годовая бухгалтерская отчетность, аудиторское заключение, сведения об уплате налогов и прочие.

Новые требования к знаку о запрете курения и специальным местам для курения

Для кого: для предпринимателей и руководителей организаций.

Что изменится: правила размещения знака о запрете курения. Для курящих сотрудников придётся организовать специальное место, если оно уже есть — ничего не нужно менять.

Размер знака должен быть не меньше 5х5 мм, если размещен на входе в транспорт или у барной стойки. Также знак придётся устанавливать не только на входе, но и на выходе с территории, здания или помещения, где курение запрещено.

Знак разрешено сопровождать надписями «Курение табака, потребление никотинсодержащей продукции и использование кальянов запрещено», «Не курить», «Курить запрещено».

Внешний вид знака остается без изменений.

Рекомендуемый образец знака

Важно знать: за нарушения предусмотрены штрафы.

За несоблюдение требований к знаку о запрете курения и порядку его размещения:

от 10 тысяч до 20 тысяч рублей для должностных лиц,

от 30 тысяч до 60 тысяч рублей для юридических лиц.

За несоблюдение требований к выделению и оснащению специальных мест для курения:

от 20 тысяч до 30 тысяч рублей для должностных лиц,

от 50 тысяч до 80 тысяч рублей для юридических лиц.

Если ИП или юрлицо не контролирует соблюдение требований к запрету курения на территориях и в помещениях, которые они используют для своей деятельности:

от 30 тысяч до 40 тысяч рублей для ИП,

от 60 тысяч до 90 тысяч рублей для юридических лиц.

Увеличат компенсацию затрат на транспортировку продукции на экспорт

Для кого: производителей, которые экспортируют товары на внешние рынки. На господдержку могут претендовать организации машиностроения, лесопромышленного комплекса, химической, металлургической, легкой, фармацевтической и косметической промышленности.

Что изменится: предельный размер субсидии для компенсации части расходов на транспортировку товаров. Раньше он составлял 500 млн рублей в год. Теперь программа рассчитана на три года, сумма субсидии будет увеличиваться каждый год — всего на 300 млн.

500 млн рублей в первый год реализации программы поставок.

600 млн рублей во второй год.

700 млн рублей в третий год.

Можно вернуть не больше 80% от затрат, при этом размер поддержки не должен превышать 11% от стоимости продукции. Для получения субсидии нужно направить заявку в АО «РЭЦ» в электронной форме с использованием ИС «Одно окно».

Важно знать: Производители могут получить субсидию, если их продукция входит в список, утверждённый Минпромторгом. Например, господдержку может получить производитель мебели, который доставляет её на машине, поезде или по воде.

Маркировка молочной продукции

Для кого: для производителей и импортеров молочной продукции.

Что изменится: производители и импортеры обязаны маркировать молоко, творог, кефир, сливочное масло и другую молочную продукцию длительного хранения. Сведения о закупках и продажах нужно подавать через систему «Честный знак» с 1 июня 2022 года.

Важно знать: обязательная маркировка молочной продукции вводится поэтапно для производителей и продавцов. С 1 июня стали маркировать сыры и мороженое, с 1 декабря будут маркировать молочную продукцию со сроком годности менее 40 дней.

Оборот продукции с маркировкой контролируют Роспотребнадзор, ФНС России и Федеральная таможенная служба. За её отсутствие грозят штрафы:

Центробанк обновил Единую методику ОСАГО

Для кого: страховых компаний, автосервисов и всех владельцев автомобилей.

Что изменится: методика расчёта стоимости ремонта для машин, попавших в ДТП — предыдущая действовала с 2014 года. На её основе определяют размер страховой выплаты на ремонт.

Страховые компании и оценщики обязаны предоставлять фотографии машины после ДТП, сделанные во время осмотра, в цифровом виде. Раньше это было не обязательно, поэтому качество фото терялось при копировании, и из-за этого могли возникать споры со страховой компаний.

Если при осмотре номера частей автомобиля не совпадают с данными паспорта транспортного средства, это необходимо зафиксировать в акте осмотра.

Средняя стоимость запасных частей и материалов будет рассчитываться для каждого субъекта России — раньше расчёт проводился для экономических регионов. Например, в Центральный экономический район входят 13 субъектов — Москва, Ивановская, Рязанская области и другие.

При расчёте стоимости запчастей страховые компании будут учитывать цены интернет-магазинов, поэтому можно будет получить объективную сумму возмещения от страховой компании.

На расчёте страховщики должны опираться на справочники со средней стоимостью запчастей, материалов и норма-часов — их теперь будут обновлять каждые три месяца, а не раз в полгода. Кроме того, каждый желающий может принять участие в обсуждении новой версии справочников на сайте Российского союза автостраховщиков.

Есть большая вероятность, что обновленная методика расчета стоимости запчастей позволит снизить количество судебных споров по ОСАГО.