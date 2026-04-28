Данила Бычков
Право

ЕС потребовал от Google предоставить сторонним ИИ-сервисам доступ к функциям Android, который есть у Gemini

В компании считают это «необоснованным вмешательством».

Источник: Bloomberg
  • Европейская комиссия предложила меры в рамках закона о цифровых рынках (DMA), но пока не начинала расследование в отношении Google, пишет Bloomberg. Если компания не приведёт свою деятельность в соответствие с предложенными мерами, ей может грозить штраф.
  • Регулятор требует, чтобы Google обеспечила «эффективное взаимодействие» конкурирующих ИИ-сервисов с приложениями на Android. Эти меры дадут пользователям больше выбора, заявила комиссар ЕС по конкуренции Тереса Рибера.
  • Еврокомиссия рассчитывает, что Google предоставит конкурентам доступ к «ключевым функциям» Android, который есть у Gemini. Например, к функциям голосовой активации, с помощью которых пользователи могут запускать ИИ-приложения.
  • Старший юрист Google Клэр Келли раскритиковала предложения ЕС, назвав их «необоснованным вмешательством», которое может «подорвать важные механизмы защиты конфиденциальности и безопасности европейских пользователей».
  • За предыдущие нарушения антимонопольных правил в ЕС Google суммарно оштрафовали примерно на €9,5 млрд, отмечает Bloomberg. Последний раз это произошло в сентябре 2025 года — компания выплатила $3,45 млрд за злоупотребление доминирующим положением на рынке рекламных технологий.

#новости #google

