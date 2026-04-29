Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Оплата подписок
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Личный опыт
Деньги
Путешествия
Инвестиции
Образование
Карьера
Крипто
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения
Евгения Евсеева
Право

Маленький штат, невысокий фонд оплаты труда и небольшие выручка и прибыль: ФНС рассказала, как выглядит «типичная» фирма-неплательщик налогов — Forbes

Но под эти же параметры попадает и малый бизнес, отмечают эксперты.

Источник: «РИА Новости»
  • ФНС составила «портрет» типичной компании-неплательщика на основе данных проверок, пишет Forbes со ссылкой на презентацию замруководителя службы Константина Чекмышева. В целом плательщики от неплательщиков отличаются «признаками реальной экономической деятельности», отмечает служба.
  • При этом среди таких фирм распространены малый штат сотрудников (не более десяти человек), фонд оплаты труда менее 5 млн рублей в год, нулевые или отрицательные чистые активы, околонулевая рентабельность, небольшие выручка и прибыль (медианное значение — 1,1 млн рублей).
  • Заметнее всего именно фирмы с небольшим фондом оплаты труда и штатом сотрудников. Среди неплательщиков такими признаками обладают 58% и 53% компаний, а среди плательщиков — только 29,3% и 26,7% соответственно
  • Обычно у неплательщиков отсутствуют чистые активы: среди должников таких фирм 58,2%, а в числе «добросовестных» компаний — 34,2%. Также нередко у должников минимальная рентабельность — 39% против 17,8%.
  • Общая задолженность по налогам и сборам всего бизнеса увеличилась с 2,03 трлн в январе 2025 года до 2,5 трлн рублей в январе 2026-го — рост почти на 23%, отметила ФНС. Долг по налогам по результатам камеральных и выездных проверок вырос на 26%, до 1,038 трлн рублей (с 822,9 млрд рублей). Такие проверки стали проводить чаще, в подавляющем большинстве случаев они приводят к доначислениям, объяснила служба.
  • По словам опрошенных Forbes экспертов, под описанный ФНС «портрет» подходит и микробизнес, испытывающий сегодня «серьёзные проблемы».

#новости #налоги

37
4
2
89 комментариев