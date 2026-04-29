Маленький штат, невысокий фонд оплаты труда и небольшие выручка и прибыль: ФНС рассказала, как выглядит «типичная» фирма-неплательщик налогов — Forbes

Но под эти же параметры попадает и малый бизнес, отмечают эксперты. Источник: «РИА Новости»ФНС составила «портрет» типичной компании-неплательщика на основе данных проверок, пишет Forbes со ссылкой на презентацию замруководителя службы Константина Чекмышева. В целом плательщики от неплательщиков отличаются «признаками реальной экономической деятельности», отмечает служба.При этом среди таких фирм распространены малый штат сотрудников (не более десяти человек), фонд оплаты труда менее 5 млн рублей в год, нулевые или отрицательные чистые активы, околонулевая рентабельность, небольшие выручка и прибыль (медианное значение — 1,1 млн рублей).Заметнее всего именно фирмы с небольшим фондом оплаты труда и штатом сотрудников. Среди неплательщиков такими признаками обладают 58% и 53% компаний, а среди плательщиков — только 29,3% и 26,7% соответственноОбычно у неплательщиков отсутствуют чистые активы: среди должников таких фирм 58,2%, а в числе «добросовестных» компаний — 34,2%. Также нередко у должников минимальная рентабельность — 39% против 17,8%.Общая задолженность по налогам и сборам всего бизнеса увеличилась с 2,03 трлн в январе 2025 года до 2,5 трлн рублей в январе 2026-го — рост почти на 23%, отметила ФНС. Долг по налогам по результатам камеральных и выездных проверок вырос на 26%, до 1,038 трлн рублей (с 822,9 млрд рублей). Такие проверки стали проводить чаще, в подавляющем большинстве случаев они приводят к доначислениям, объяснила служба.По словам опрошенных Forbes экспертов, под описанный ФНС «портрет» подходит и микробизнес, испытывающий сегодня «серьёзные проблемы».#новости #налоги