Регулятор в Ирландии оштрафовал WhatsApp на $267 млн из-за нарушения конфиденциальности данных пользователей Статьи редакции
WhatsApp планирует обжаловать решение.
- Комиссия по защите данных Ирландии заявила, что WhatsApp недостаточно информировал граждан ЕС о том, что делает с их данными, пишет CNBC.
- WhatsApp не сообщил пользователям, как собирает и использует личную информацию пользователей и как делится ей с Facebook, утверждает комиссия.
- Мессенджеру приказали изменить политику конфиденциальности, чтобы она соответствовала законодательству Европы. WhatsApp планирует обжаловать решение.
- В компании заявили, что наказание несоразмерное, а мессенджер предоставляет безопасные услуги и предоставляет прозрачную информацию о них.
- В июле 2021 года за нарушение конфиденциальности личных данных регулятор Люксембурга оштрафовал Amazon на €746 млн.
То есть, они хотят обжаловать требование выполнять законы, понятно
Скорее скостить сумму, на мировую проще пойти всем обычно, чтобы получить хоть что-то сейчас, а не судиться годами. Хотя, может и ошибаюсь.
Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.
Если вы когда-нибудь, как и я, загоритесь идеей сделать полезный и, самое главное, бесплатный продукт в онлайн-образовании, то воспользуйтесь моими выводами относительно его успеха и признания среди массового потребителя.
Коллаборация Bidease, Rocket10 и AppTractor продолжается! Героем этого выпуска стал Яков Пейсахзон, директор по развитию продуктов в коммерческом департаменте Mail.ru Group.
Рассказываем о проектах, участвующих в открытом голосовании премии-конкурса по трансформации бизнеса вместе с Qlik. 17 проектов из разных городов России и СНГ, которым удалось повысить эффективность бизнеса в это непростое время благодаря новым подходам при работе с данными.
Индивидуальный Инвестиционный Счёт (или ИИС) — это государственная программа, которая позволяет получить 13% от суммы, вложенной за год, или освободить свой доход с этого счёта от уплаты налога. Есть и ограничения, о которых мы тоже расскажем.
Раньше сервис только позволял найти исполнителя.
- Чат-бот поддерживает одновременно до 5000 диалогов. Компаниям не нужно содержать огромные контакт-центры.
- Чат-бот берет обработку до 90% диалогов в автоматическом режиме. Уровень искусственного интеллекта позволяет обрабатывать задачи в полный мере, чтобы каждый второй вопрос не требовал подключения оператора.
- Чат-бот сокращает расходы компании до 70%. Ресурсы команды можно сфокусировать на более сложных и интересных задачах.
Если вы до сих пор уверены, что NoCode-разработка — это ограниченная история, и с ней можно только собирать лендинги на «Тильде», то вам точно нужно прочесть этот кейс.
Сотрудники Apple вынуждены привязывать к рабочему аккаунту личный Apple ID, а когда увольняются, не могут удалить персональные данные. The Verge рассказало, как компания борется с утечками, а сотрудники обвиняют её в двойных стандартах.