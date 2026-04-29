Подделывал отчётности и лгал о масштабах бизнеса: суд приговорил к девяти годам тюрьмы основателя индонезийского стартапа eFishery, разрабатывающего «умные» кормушки для рыб

При этом заявленные технологии не работали так, как надо. Источник здесь и далее: BloombergСуд приговорил Джибрана Хузайфу к девяти годам тюрьмы, пишет Bloomberg. Он основал компанию ещё в 2013 году как рыбное хозяйство, рассказывало TechCrunch, но занимался стартап разработкой автоматических «умных» кормушек для рыбных хозяйств. Кроме этого, компания предлагала торговую площадку для продажи рыбных кормов и предоставляла финансовые услуги фермерам.В 2023 году eFishery стал «единорогом» — он привлёк $200 млн при оценке в $1,4 млрд. Среди инвесторов были Temasek, Softbank, Goldman Sachs. А в январе 2025-го компанию заподозрили в мошенничестве и завышении финансовых показателей.В феврале 2025 года Bloomberg рассказало об итогах расследования: компания говорила, что поставила более 400 тысяч своих кормушек — но в итоге их оказалось 6300. Не работали заявленные технологии — датчики для анализа качества воды и автоматизации кормления рыб просто не установили на кормушки. В итоге данные передавали только 600 из поставленных устройств.Кроме того, выяснилось, что eFishery с 2018-го по 2024 год искажала финансовые показатели: у компании было «несколько сотен миллионов долларов» убытков. Хузайфу признавался, что нарочно подделывал отчётность, так как считал свой бизнес полезным и «нужным» для фермеров, но не мог привлечь инвестиции без искажения данных.Помимо этого, eFishery выдавала кредиты на кормушки — но возникли проблемы с возвратом средств. В итоге 76% этих займов пришлось признать «безнадёжными».В компании трудилось 2600 человек — как писало Bloomberg, eFishery работала как обычный торговый бизнес без каких-то технологий, поэтому у неё был такой «раздутый» штат.