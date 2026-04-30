Гендиректора «Эксмо» Евгения Капьева и сотрудников издательства отпустили из Следственного комитета без повесток

Его задерживали из-за распространения книг издательства Popcorn Books. Источник: ТАССВ «Эксмо» сообщили ТАСС, что Капьев и другие задержанные вернулись к работе. Детали расследования неизвестны.21 апреля 2026 года Капьева и некоторых сотрудников компании доставили в Следственный комитет (СК) для допроса по делу об экстремизме, возбуждённому в мае 2025 года.По данным СМИ, «Эксмо» заподозрили в разработке «схемы по распространению ЛГБТ*-литературы среди несовершеннолетних». По их информации, расследование связано с распространением романов «Лето в пионерском галстуке» и «О чём молчит ласточка», выпущенных Popcorn Books.25 апреля Капьева отпустили из СК в статусе свидетеля с обязательной явкой к следователю для дальнейшего допроса.14 мая 2025 года ТАСС сообщило о задержании директора по дистрибуции «Эксмо» по делу об экстремизме, связанному с «пропагандой ЛГБТ*». Вместе с ним задержали ещё около десяти человек. По данным BBC, среди них был Дмитрий Протопопов, один из руководителей издательств Popcorn Books и Individuum (Протопопов внесён в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга).Individuum основали Алексей Докучаев и Михаил Врубель в 2015 году. Оно специализируется на «"приключенческом" нон-фикшне и визионерских художественных произведениях». В конце 2017 года 51% в Individuum выкупила Bookmate. Вместе компании основали Popcorn Books — издательство выпускало литературу, в которой поднимались «неудобные» темы.В 2023 году контроль в Popcorn Books получило «Эксмо», а позже — и в Individuum. В декабре 2022-го против Popcorn Books завели дело из-за «пропаганды ЛГБТ*». В апреле 2024-го его юрлицо ликвидировали. По данным «Контур.Фокуса», ООО «Индивидуум принт» прекратило деятельность «путём реорганизации в форме присоединения» в декабре 2024-го.