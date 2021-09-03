Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN и ещё четыре VPN-сервиса Статьи редакции
Регулятор составил «белые списки» сервисов — компании из него ограничения не затронут.
- Речь идёт о Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
- Регулятор пояснил, что сервисы создают условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.
- В ведомстве рассказали о создании «белых списков», чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство.
- К Роскомнадзору обратились 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения 33 технологических процессов. Для включения в «белые списки» представлено более 109 IP-адресов.
- В июне регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».
- 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.
Хорошие сервисы значит
Ну, только не HolaVPN, эти "плату" за свой сервис берут, используя ваше устройство как часть своего ботнета
Где об этом прочитать. Давным-давно были новости на реддите, что нечто похожее касалось бесплатных юзеров
Отвечу словами В.В. Путина:
Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.
А общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь.
что я должен подписать?? Подписать что, Егор??
ВВПутин подписал новый youtube о запрете старого youtube в связи с утратой доверия к Егору
Какой то бред, че сказать то хотел?
Вот кстати не бред, для большинства людей интернет это деградация, интернет был хорош когда это была энциклопедия с обучающими материалами из книг, сейчас же это почти на 100% помойка и большинству людей лучше туда не лезть. Я знаю что есть много хорошего и полезного, но популярно только плохое. Интернет нужно фильтровать.
В данном контексте, можно поменять интернет на телевидение и смысл останется тем же ))
Ну Вы в курсе, что БСЭ оцифровывают, на это выделены миллиарды и это делается чтобы «убить» Википедию?
Википедию знаю, БСЭ в глаза не видел
"По поводу "Википедии"… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - сказал Путин.
По вашему то что издается государством заслуживает больше доверия чем общественный ресурс ?
Для оцифровки бсэ нужны миллиарды? С какого рожна?
За вечер сделаю клон википедии со всем ее контентом, бесплатно, лол
не ну почему, если в интернете есть как ложь так и правда, то по телику исключительно ложь
Я как человек очень далёкий от программирования и вот этого всего, смог найти самую простую статейку в этих ваших интернетах, и уже через час я купил кусочек VPS сервера в Болгарии за $3 за год и установил на него Wireguard. И я теперь могу хоть на смартфоне, хоть в роутере запускать свой собственный VPN. Привет Роскомподнадзору.
ExpressVPN работает нормально
Так сервера они и не заблокируют… Но сейчас и сайт открывается.
А он выкидывает из аккаунта постоянно, как NordVPN? Заипало сил нет, ищу замену норду )
Это как птица феникс, одни блокируют, тут же на их месте новые..
Либо старые модернизируются. Тор есть в конце концов.
Мне кажется, если человек смог установить VPN, то блокировки его не очень остановят.
Каким образом заблокировали? Заблокировали сайты этих сервисов или сами сервисы?
На уровне провайдера, сервисы иностранные, что им будет, как работали так и работают, сервера в России почти все снесли ещё в 2017, а сейчас и к самим сервисам доступ перекрывают.
не знай что они там блокируют, но сайты всех перечисленных сервисов доступны, впн у норда работает , сейчас проверил)
Hola!VPN использую для захода на торренты. но он почему то режет скорость скачки почти в 3 раза. приходится отключать
Зайти да, а качать через него зачем?
да он весь на буржуйском. запустить я его понял как, а вот че с ним дальше - не ясно. висит в фоне на пк и висит. а стал тут качать с Нонейма 3 закачки разом, смотрю скорость не идет до тарифа. проверяю скорость через спид тест - тот показывает честные 300.. думаю что за хрень.. вспомнил что впн запущен на пк, отключил и действительно скорость выросла до нормы...
в чем же проблема поднять свой VPN и платить те же условные 250 рублей за сервак в месяц?
я тоже не умел. взял инструкцию. вроде тут же на vc и все сделал за 15 минут. если уж по инструкции пошаговой сложно делать, то такому человеку и обычный vpn не нужен.
https://vc.ru/dev/66942-sozdaem-svoy-vpn-server-poshagovaya-instrukciya
для развертки vpn на сервере я использовал outline. он удобен в интерфейсе.
с его примером можно и на хабре ознакомиться:
https://habr.com/ru/post/358828/
Прощай нетфликс!?😢
Почему?
Томущо некоторые люди предпочитают смотреть оригинальный "некастрированный" Нетфликс, а для этого нужен ip штатовский
можно подумать, что этими конкретно впнами и исчерпался весь рынок впнов с американскими айпишниками.
Намазов эти прокси лет пять назад еще перебанил
Он перебанил вообще весь шифрованный трафик, да и то, если купить пасскод, то ограничение снимается.
Это типа на торрент зайти будет нельзя? Наивные))
Торренты только Михалкова занимают. Здесь скорее пакет яровой и отслеживаемость всех запросов в интернете.
Проверил сайт ExpressVPN — я, по ходу, в белом списке.
Как кстати впечатления? Много у них стран, как скорость, есть ли скидоны и пробный период? А то у меня на норд подписка заканчивается, а там так с ворованными акками увлеклись бороться, что легальным юзерам палок в колеса натыкали
Они даже не охватили этот список: https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-services
Отметились для галочки (и правильно сделали — не надо, пожалуйста, по-настоящему пытаться возвести китайский фаерволл).
Может кто-нибудь объяснить, а как будет проходить блокировка? Просто сайт будет блокироваться или как-то по другому?
Практику Роскомнадзора считаю неверной и, более того, в некотором смысле антигосударственной. Патриотично было бы идти от обратного: заблокировать вообще ВСЁ, кроме хороших сайтов (патриархия.ру, кремлин.ру, порнхаб.ком).
А если кто захочет открыть свой сайт или сервис - пожалуйста, пройди многоступенчатую проверку во многих государственных структурах. И только потом, возможно, ему дадут возможность открыть свою страничку на поддомене Госуслуг.
Интересно, что это за компании такие, что используют публичные VPN в "технологических процессах".
Вернее, что за айтишники там?!
openvpn поднимается за пять минут - собственно, для себя любимого я так и сделал
виртуалка стоит полтора бакса в месяц, мне трафа хватает - дома прямо на роутере (openwrt) тот впн забит. уже года три живёт и дома всё прекрасно :)
Теперь что бы зайти на один сервис vpn, нужно будет подключаться с другому сервису vpn
ЦБ зафиксировал рекордный спрос на наличные деньги: их объем на начало июля превысил 13,5 трлн рублей, что на 9% больше, чем год назад, и на треть выше доковидных показателей. Парадоксально, но пандемия с одной стороны ускорила развитие дистанционного обслуживания, а с другой – повысила спрос на живые деньги. На этом фоне банки продолжат…
Представители компании обращались в Роспотребнадзор и Госдуму с предложением заблокировать сайт, сообщают источники.
Регулятор составил «белые списки» сервисов — компании из него ограничения не затронут.
Они просят выдавать временные лицензии за дополнительную плату.
В сериале «Контакт» Павла Майкова омолодили на 15 лет с помощью технологии deepfake.
Я программист, написал с нуля за 2 недели сервис поиска консультаций AnyAsk, потому что хотел свой собственный серьезный web-сервис. Хочу рассказать подробнее об идее, процессе разработки и о проблемах которые у меня возникли.
Что нужно учесть при разработке, каким образом нативно интегрировать упоминания бренда и как сделать навык максимально полезным для людей: рассказываем на примере Маруси.
В Telegram есть боты на любой вкус. Расскажу о тех которые понравились мне:
Заказы собираются за два дня до доставки.