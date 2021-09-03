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(function(d) { var cd = d.getElementById('aliexpress-conf-timer-timer'), daysHTML = cd.querySelector('[data-days]'), hoursHTML = cd.querySelector('[data-hours]'), minsHTML = cd.querySelector('[data-mins]'), secsHTML = cd.querySelector('[data-secs]'), daysTextHTML = cd.querySelector('[data-days-text]'), hoursTextHTML = cd.querySelector('[data-hours-text]'), minsTextHTML = cd.querySelector('[data-mins-text]'), secsTextHTML = cd.querySelector('[data-secs-text]'), deadline = new Date(Date.UTC(2021, 8, 8, 15, 0, 0)); deadline.setMinutes(deadline.getMinutes() + deadline.getTimezoneOffset()) var teaser = d.querySelector('.aliexpress-conf-timer'); // var isFeed = d.querySelector('[air-module="module.feed"]'); var isFeed = "entry-top" === "index-top"; if (teaser) { if (isFeed) { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--index'); } else { teaser.classList.add('aliexpress-conf-timer--entry'); } } var calcTime = function(t) { var days = Math.floor(t / (1000 * 60 * 60 * 24)); var hours = Math.floor((t%(1000 * 60 * 60 * 24))/(1000 * 60 * 60)); var minutes = Math.floor((t % (1000 * 60 * 60)) / (1000 * 60)); var seconds = Math.floor((t % (1000 * 60)) / 1000); printTime(days, hours, minutes, seconds); }; var printTime = function(d, h, m, s) { daysTextHTML.innerHTML = declOfNum(d, ['день', 'дня', 'дней']); hoursTextHTML.innerHTML = declOfNum(h, ['час', 'часа', 'часов']); minsTextHTML.innerHTML = declOfNum(m, ['минута', 'минуты', 'минут']); secsTextHTML.innerHTML = declOfNum(s, ['секунда', 'секунды', 'секунд']); d = formatTime(d); h = formatTime(h); m = formatTime(m); s = formatTime(s); daysHTML.innerHTML = d; hoursHTML.innerHTML = h; minsHTML.innerHTML = m; secsHTML.innerHTML = s; }; var formatTime = function(t) { return (t < 10) ? '0' + t : t; }; var declOfNum = function(number, wordForms) { if ((number >= 10 && number <= 20) || (number === 0)) { return wordForms[2]; } else { return (number % 10 === 1) ? wordForms[0] : (number % 10 > 1 && number % 10 < 5) ? wordForms[1] : wordForms[2]; } }; var startTimer = function() { var interval = setInterval(function() { var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); calcTime(t); if (t < 0) { clearInterval(interval); } if (typeof Air === 'object') { const ajaxify = Air.import('module.ajaxify'); ajaxify.one('Before page changed', () => { clearInterval(interval); }); } }, 1000); }; var now = new Date(); var offset = 180; now.setMinutes(now.getMinutes() + now.getTimezoneOffset() + offset); var t = deadline.getTime() - now.getTime(); if (t < 0) { printTime(0,0,0,0); } else { calcTime(t); startTimer(); } }(document));
Право
Nazigul Jusupova

Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN и ещё четыре VPN-сервиса Статьи редакции

Регулятор составил «белые списки» сервисов — компании из него ограничения не затронут.

  • Речь идёт о Hola VPN, Express VPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN.
  • Регулятор пояснил, что сервисы создают условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее.
  • В ведомстве рассказали о создании «белых списков», чтобы ограничения не затронули российские компании, которые используют VPN-сервисы в непрерывных технологических процессах и не нарушают законодательство.
  • К Роскомнадзору обратились 64 отраслевых организаций, 27 из которых используют VPN для обеспечения 33 технологических процессов. Для включения в «белые списки» представлено более 109 IP-адресов.
  • В июне регулятор попросил предприятия и организации сообщить в Центр мониторинга управления сетями связи, если они используют Hola!VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, Nord VPN, Speedify VPN, IPVanish VPN для «обеспечения технологических процессов».
  • 17 июня 2021 года Роскомнадзор ограничил использование VPN-сервисов VyprVPN и Opera VPN. После этого Opera решила приостановить поддержку сервисов VPN в своём браузере на территории России.

#новости #vpn

2712 просмотров
71 71 комментарий
11
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71 комментарий
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Митя Мурасов

31

Хорошие сервисы значит

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Герман Воронов

Митя
5

Ну, только не HolaVPN, эти "плату" за свой сервис берут, используя ваше устройство как часть своего ботнета

Ответить

Антон Штадлер

Герман
0

Где об этом прочитать. Давным-давно были новости на реддите, что нечто похожее касалось бесплатных юзеров

Ответить

Evil Pechenka

5

Отвечу словами В.В. Путина:

Конечно, в современном мире много всяких так называемых информационных ресурсов: интернет, рунет – там чего только нет! Туда залезешь – там можно вроде бы узнать всё: от звёзд до центра Земли, от гвоздей до бриллиантов – всё. Но есть проблема, и проблема заключается в качестве этой информации. Очень много информационного мусора, который очень часто подаётся как истина в последней инстанции, а верить нельзя, потому что это не мнение настоящих, истинных специалистов, а часто людей, которые выдают себя за таковых.

А общество «Знание», его работа как раз связана с тем, что оно обращается к мнению настоящих профессионалов по каждому узкому направлению знаний, и им, безусловно, можно доверять, на их информации можно строить свои собственные представления о том или другом явлении, о будущем его развитии и смотреть со стороны, насколько это интересно тебе самому, лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить потом всю свою жизнь.

Ответить

evilnw

Evil
14

Путин как раз такой "специалист". Рассказывает про интернет, но даже не знает, что такое youtube.

Ответить

Эл Хэлфрид

evilnw
14

что я должен подписать?? Подписать что, Егор??

Ответить

evilnw

Эл
2

И Егор такой "Ставьте лайк. Подписывайте на канал. Тут говорят правду."

Ответить

Эл Хэлфрид

evilnw
1

нажимайте на колокольчик

Ответить

Socolik

Эл
0

а вы точно туда ответили?

Ответить

Сергей Ленский

Эл
0

ВВПутин подписал новый youtube о запрете старого youtube в связи с утратой доверия к Егору

Ответить

Evil Pechenka

evilnw
4

Главное отличать рунет от интернета. 😂

Ответить

Для закладок

Evil
2

Какой то бред, че сказать то хотел?

Ответить

Evil Pechenka

Для
9

Не бред, а выступление президента перед школьниками в День знаний.

Ответить

Эдуард Лиринг

Для
–4

Вот кстати не бред, для большинства людей интернет это деградация, интернет был хорош когда это была энциклопедия с обучающими материалами из книг, сейчас же это почти на 100% помойка и большинству людей лучше туда не лезть. Я знаю что есть много хорошего и полезного, но популярно только плохое. Интернет нужно фильтровать.

Ответить

Aleks Fox

Эдуард
1

Так обучающие материалы из книг никуда не делись. Просто если кого-то тянет именно помойка он ее найдет и на тв и в книгах и везде

Ответить

Socolik

Эдуард
0

"был хорош когда это была энциклопедия с обучающими материалами из книг"  сам то понял что сказал?  

Ответить

Антон Большаков

Evil
4

В данном контексте, можно поменять интернет на телевидение и смысл останется тем же ))

Ответить

Evil Pechenka

Антон
0

Ну Вы в курсе, что БСЭ оцифровывают, на это выделены миллиарды и это делается чтобы «убить» Википедию?

Ответить

Антон Большаков

Evil
1

Википедию знаю, БСЭ в глаза не видел

Ответить

Evil Pechenka

Антон
0

"По поводу "Википедии"… лучше заменить ее новой Большой российской энциклопедией в электронном виде. Это будет, во всяком случае, достоверная информация в хорошей, современной, кстати говоря, форме", - сказал Путин.

Путин: электронная Большая российская…
Президент также поддержал идею провести экспертизу и сформировать перечень словарей
tass.ru
Ответить

Антон Большаков

Evil
1

По вашему то что издается государством заслуживает больше доверия чем общественный ресурс ?

Ответить

Socolik

Антон
0

это по мнению Путина все же, врятли пользователь VC будет так топить за власть

Ответить

postmotremat -

Evil
0

Для оцифровки бсэ нужны миллиарды? С какого рожна?

Ответить

Для закладок

postmot…
0

За вечер сделаю клон википедии со всем ее контентом, бесплатно, лол

Ответить

Эл Хэлфрид

Для
1

энциклонгов помните?:)

Ответить

Evil Pechenka

postmot…
0
Ответить

Roma Schreibikus

postmot…
0

дочку в Лондон отправить, и дачу побольше купить.

Ответить

Эл Хэлфрид

Антон
0

не ну почему, если в интернете есть как ложь так и правда, то по телику исключительно ложь

Ответить

Sergey Ontime

Evil
1

Интернет, это проверка по нескольким источникам

Ответить

Гарри

6

Я как человек очень далёкий от программирования и вот этого всего, смог найти самую простую статейку в этих ваших интернетах, и уже через час я купил кусочек VPS сервера в Болгарии за $3 за год и установил на него Wireguard. И я теперь могу хоть на смартфоне, хоть в роутере запускать свой собственный VPN. Привет Роскомподнадзору.

Ответить

I S

Гарри
0

Поделитесь статьей?) 

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

3

ExpressVPN работает нормально

Ответить

Valentin Dombrovsky

Кто
2

Так сервера они и не заблокируют… Но сейчас и сайт открывается.

Ответить

colorless

Valentin
0

Так толку сайт блокировать, нужно же сервера авторизации прибивать. Впрочем, почти уверен что там уже давно это обошли, тк часть этих впн и в Китае работает норм.

Ответить

Герман Воронов

Кто
0

А он выкидывает из аккаунта постоянно, как NordVPN? Заипало сил нет, ищу замену норду )

Ответить

colorless

Герман
1

Хз, разлогинивается раз в 2-3-4 недели, особо не проблема. Учитывая что и браузер и ios сейчас пароли запоминать умеют, почти автоподставлением релогаюсь и проблем нету.

Ответить

Sergey Ilyin

Герман
0

Да норм все с нордом.

Ответить

Кто то из паралельной вселенной

Герман
0

как залогинился при установке так и работает))

Ответить

Sergey Klochko

Кто
0

что-то слабовата скорость.

Ответить

StepanCapusta

2

Это как птица феникс, одни блокируют, тут же на их месте новые..
Либо старые модернизируются. Тор есть в конце концов. 
Мне кажется, если человек смог установить VPN, то блокировки его не очень остановят. 

Ответить

sergjjj

1

Каким образом заблокировали? Заблокировали сайты этих сервисов или сами сервисы? 

Ответить

Evil Pechenka

sergjjj
1

На уровне провайдера, сервисы иностранные, что им будет, как работали так и работают, сервера в России почти все снесли ещё в 2017, а сейчас и к самим сервисам доступ перекрывают.

Ответить

Nikita Kharchenko

1

А ExpressVPN в курсе что их заблокировали?

Ответить

Sergey Serkov

0

не знай что они там блокируют, но сайты всех перечисленных сервисов доступны, впн у норда работает , сейчас проверил)

Ответить

Елена Сорокина

Sergey
0

Видимо позже заблокируют

Ответить

Socolik

0

Hola!VPN  использую для захода на торренты. но он почему то режет скорость скачки почти в 3 раза. приходится отключать

Ответить

Sergey Ontime

Socolik
2

Зайти да, а качать через него зачем?

Ответить

Socolik

Sergey
0

да он весь на буржуйском. запустить я его понял как, а вот че с ним дальше - не ясно. висит в фоне на пк и висит. а стал тут качать с Нонейма 3 закачки разом, смотрю скорость не идет до тарифа. проверяю скорость через спид тест - тот показывает честные 300.. думаю что за хрень.. вспомнил что впн запущен на пк, отключил и действительно скорость выросла до нормы... 

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

0

в чем же проблема поднять свой VPN и платить те же условные 250 рублей за сервак в месяц?

Ответить

Socolik

Aleksandr
0

не все умеют. 

Ответить

Aleksandr Starikov-Razborov

Socolik
1

я тоже не умел. взял инструкцию. вроде тут же на vc и все сделал за 15 минут. если уж по инструкции пошаговой сложно делать, то такому человеку и обычный vpn не нужен.

Ответить

Socolik

Aleksan…
0

поделитесь ссылкой на инструкцию? 

Ответить

Aleksandr

Socolik
1

https://vc.ru/dev/66942-sozdaem-svoy-vpn-server-poshagovaya-instrukciya

для развертки vpn на сервере я использовал outline. он удобен в интерфейсе. 
с его примером можно и на хабре ознакомиться:
https://habr.com/ru/post/358828/

Создаем свой VPN-сервер. Пошаговая инструкция…
Данная статья позволит вам самостоятельно создать собственный VPN-сервер и настроить…
vc.ru
Outline: Делаем свой личный VPN от Google за 5…
В последнее время использовать VPN стало популярно с чего бы это?, но все инструкции которые мне…
habr.com
Ответить

Socolik

Aleksan…
0

спасибо

Ответить

Ruslan Umarkhanov

0

Прощай нетфликс!?😢

Ответить

Erik Gimaletdinov

Ruslan
0

Почему?

Ответить

Герман Воронов

Erik
1

Томущо некоторые люди предпочитают смотреть оригинальный "некастрированный" Нетфликс, а для этого нужен ip штатовский

Ответить

Sergey Klochko

Герман
0

можно подумать, что этими конкретно впнами и исчерпался весь рынок впнов с американскими айпишниками.

Ответить

Kostya Koremin

0

Намазов эти прокси лет пять назад еще перебанил

Ответить

Иван Биндасов

Kostya
0

Он перебанил вообще весь шифрованный трафик, да и то, если купить пасскод, то ограничение снимается.

Ответить

Евгений Бв

0

Это типа на торрент зайти будет нельзя? Наивные))

Ответить

Dmitry Proudnikov

Евгений
0

Торренты только Михалкова занимают. Здесь скорее пакет яровой и отслеживаемость всех запросов в интернете.

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Проверил сайт ExpressVPN — я, по ходу, в белом списке. 

Ответить

Герман Воронов

Valentin
0

Как кстати впечатления? Много у них стран, как скорость, есть ли скидоны и пробный период? А то у меня на норд подписка заканчивается, а там так с ворованными акками увлеклись бороться, что легальным юзерам палок в колеса натыкали

Ответить

Valentin Dombrovsky

0

Они даже не охватили этот список: https://www.pcmag.com/picks/the-best-vpn-services
Отметились для галочки (и правильно сделали — не надо, пожалуйста, по-настоящему пытаться возвести китайский фаерволл). 

The Best VPN Services for 2021
A VPN, or virtual private network, is an easy way to improve your online privacy. We've reviewed…
www.pcmag.com
Ответить

Aks _9825

0

Может кто-нибудь объяснить, а как будет проходить блокировка? Просто сайт будет блокироваться или как-то по другому?

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Практику Роскомнадзора считаю неверной и, более того, в некотором смысле антигосударственной. Патриотично было бы идти от обратного: заблокировать вообще ВСЁ, кроме хороших сайтов (патриархия.ру, кремлин.ру, порнхаб.ком).

А если кто захочет открыть свой сайт или сервис - пожалуйста, пройди многоступенчатую проверку во многих государственных структурах. И только потом, возможно, ему дадут возможность открыть свою страничку на поддомене Госуслуг.

Ответить

Sergey Ontime

0

А заблокировал, это как?

Ответить

Artemy

0

Хаха, мой PureVPN пока в строю (хоть гадость еще та)

Ответить

Александр _

0

Интересно, что это за компании такие, что используют публичные VPN в "технологических процессах".
Вернее, что за айтишники там?!

openvpn поднимается за пять минут - собственно, для себя любимого я так и сделал
виртуалка стоит полтора бакса в месяц, мне трафа хватает - дома прямо на роутере (openwrt) тот впн забит. уже года три живёт и дома всё прекрасно :)

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Алексей Хохлов

0

Теперь что бы зайти на один сервис vpn, нужно будет подключаться с другому сервису vpn

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Nazigul Jusupova
Роскомнадзор заблокировал Hola VPN, Express VPN и ещё четыре VPN-сервиса Статьи редакции

Регулятор составил «белые списки» сервисов — компании из него ограничения не затронут.

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