Заказ на Ozon через Sellstore: оплатил доставку, хотя было указано, что она бесплатная, — в компенсации отказали

Я заказал товар (наушники беспроводные), который продается на Ozon, через сервис со скидками Sellstore. Сделал все как надо, заказал товар на маркетплейсе, оплатил его, выполнил условия акции сервиса. А в итоге получил сообщение в личку от продавца этого товара с просьбой заплатить за доставку, хотя доставка указана была бесплатной.