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Право
Маша Цепелева

Правозащитная организация «Агора» запустила проект помощи предпринимателям по уголовным делам Статьи редакции

Адвокаты помогут с жалобами в ЕСПЧ и случаями, когда предпринимателям пришлось уехать из страны.

  • Предприниматель или его адвокат могут обратиться за анализом материалов дела на любом этапе, рассказал глава организации Павел Чиков. Специалисты «Агоры» бесплатно проанализируют материалы уголовного дела, оценят возможные риски, скажут, что делать дальше.
  • Адвокаты «Агора.Бизнес» расскажут, есть ли в деле основания для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Также они проконсультируют по миграционным делам, когда предприниматель покинул страну из-за угрозы ареста и отъёма бизнеса.
  • Связаться с юристами можно по электронной почте agora.for.business@gmail.com или в Telegram.
  • 78,6% предпринимателей, 60,8% адвокатов и 18,4% прокуроров в России считают, что законы не защищают от необоснованного уголовного преследования, сообщало в мае 2021 года РБК со ссылкой на ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
  • Юристы «Агора» представляли в суде мессенджер Telegram по делу о его блокировке в России в апреле 2018 года. В июне 2020 года Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram.
  • В 2019 году глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков пообещал адвоката каждому VPN-сервису, который столкнётся с судебными претензиями в случае отказа от сотрудничества с Роскомнадзором.

#новость

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3 комментария
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Роман Аванесов

3

Ждём в списке иноагентов :(

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Амбиент Музыкантов

2

"18,4% прокуроров"

Почти каждый пятый - контра. Расстрелять!

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Мурад Муртазалиев

1

Откуда у предпринимателей могут быть проблемы, если народный олигарх Ковалев создал какое-то ОПД, и продвигает какие-то реформы)

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