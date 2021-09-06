Правозащитная организация «Агора» запустила проект помощи предпринимателям по уголовным делам Статьи редакции
Адвокаты помогут с жалобами в ЕСПЧ и случаями, когда предпринимателям пришлось уехать из страны.
- Предприниматель или его адвокат могут обратиться за анализом материалов дела на любом этапе, рассказал глава организации Павел Чиков. Специалисты «Агоры» бесплатно проанализируют материалы уголовного дела, оценят возможные риски, скажут, что делать дальше.
- Адвокаты «Агора.Бизнес» расскажут, есть ли в деле основания для подачи жалобы в Европейский суд по правам человека. Также они проконсультируют по миграционным делам, когда предприниматель покинул страну из-за угрозы ареста и отъёма бизнеса.
- Связаться с юристами можно по электронной почте agora.for.business@gmail.com или в Telegram.
- 78,6% предпринимателей, 60,8% адвокатов и 18,4% прокуроров в России считают, что законы не защищают от необоснованного уголовного преследования, сообщало в мае 2021 года РБК со ссылкой на ежегодный доклад бизнес-омбудсмена Бориса Титова.
- Юристы «Агора» представляли в суде мессенджер Telegram по делу о его блокировке в России в апреле 2018 года. В июне 2020 года Роскомнадзор заявил о разблокировке Telegram.
- В 2019 году глава правозащитной организации «Агора» Павел Чиков пообещал адвоката каждому VPN-сервису, который столкнётся с судебными претензиями в случае отказа от сотрудничества с Роскомнадзором.
Откуда у предпринимателей могут быть проблемы, если народный олигарх Ковалев создал какое-то ОПД, и продвигает какие-то реформы)
Я заказал товар (наушники беспроводные), который продается на Ozon, через сервис со скидками Sellstore. Сделал все как надо, заказал товар на маркетплейсе, оплатил его, выполнил условия акции сервиса. А в итоге получил сообщение в личку от продавца этого товара с просьбой заплатить за доставку, хотя доставка указана была бесплатной.
Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.
Серию из пяти видеоинтервью с экспертами IT-сферы и технологического бизнеса на самые волнующие темы, касающиеся работы и безопасности во всемирной сети интернет, запустило Цифровое деловое пространство — проект Агентства инноваций Москвы, подведомственный Департаменту предпринимательства и инновационного развития.
Оно продолжит заниматься расследованиями.
В России довольно популярной идеей на тему «куда вложить большую сумму денег, чтобы получать доход» является покупка квартиры для сдачи её в аренду, потому что это самая настоящая золотая жила — сидишь себе и принимаешь ежемесячно деньги. Давайте посчитаем и разберемся, какова реальная доходность от такой инвестиции.
С 7 сентября биткоин станет официальным платежным средством в стране.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и партнеры" рассказывает об отличиях статуса ИП и статуса самозанятого и помогает выбрать наиболее подходящую форму ведения предпринимательской деятельности.
Лето — тихий сезон на рынке недвижимости, когда девелоперы анализируют этапы воронки продаж, корректируют маркетинговую стратегию, тестируют офферы и креативы. Перед высоким сезоном CoMagic попросил экспертов рассказать об эффективных приемах продвижения недвижимости в 2021 году.
Apple, Google, Huawei и Samsung, настаивают на трёхлетней поддержке и ограничении ремонта комплектующих.
Выпускники творческих факультетов остаются с долгами надолго, а «технари» возвращают их в течение пяти лет. Пересказ The Wall Street Journal о том, стоит ли высшее образование в США своих денег.