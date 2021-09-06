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Право
Nazigul Jusupova

Компания AllMyBlog обвинила «Яндекс» в использовании чужой идеи при разработке технологии перевода видео Статьи редакции

Если «Яндекс» не копировал код, то у AllMyBlog практически нет шансов в суде, считает эксперт.

13 13 комментариев
810 просмотров

«Яндекс» разместил на сайте информацию, что он «разработал технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире», пишет РБК. В AllMyBlog заявили, что это порочит деловую репутацию компании и не соответствует действительности.

Юрлицо сервиса 1 сентября подало иск в Aрбитражный суд города Москвы. AllMyBlog просит заставить «Яндекс» указать, что это не новая технология и AllMyBlog тоже занималась её разработкой.

По данным компании, в феврале 2021 года она создала сервис Taradam для перевода видеоконтента на 56 языков мира. 24 мая она представила его «Яндексу» и предложила сотрудничество. Переговоры длились до 7 июля, но компания отказался от сотрудничества и 8 июля заявила о собственной разработке.

Основатель стартапа Кирилл Калашников сообщил, что они планировали получить инвестиции «Яндекса». По его словам, во время переговоров они подписали соглашение о неразглашении и передали компании математические модели.

В «Яндексе» ответили, что не использовали разработки AllMyBlog и не вели никаких переговоров об инвестициях с этим сервисом, а обсуждение создания собственного сервиса началось осенью 2020 года.

По словам партнера юридической фирмы «Томашевская и партнёры» Романа Янковского, если «Яндекс» не копировал конкретный программный код, то шансов на успех в суде у AllMyBlog практически нет, а подписанное соглашение о неразглашении «ни о чем не говорит». «Компания могла выпустить альтернативный сервис, не пользуясь чужими инсайдами», — отмечает Янковский.

  • Сервис Taradam — это Telegram-бот, куда нужно отправить ссылку на видео, указать исходный и язык для перевода. Стоимость перевода зависит от длительности видео.
  • Переводчик на «Яндекс.Браузер» работает бесплатно. Технология встроена в дополнительную кнопку и переводит за несколько минут в зависимости от длины ролика.

#новости #яндексбраузер

13 13 комментариев
4
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13 комментариев
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Роман Аванесов

7

Если «Яндекс» не копировал код, то у AllMyBlog практически нет шансов в суде, считает эксперт.

Отличный эксперт. Не зря свой хлеб ест!

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Элмарз Чербижев

2

Скоро здесь будет отсылка к соответствующей сцене из "Кремниевой долины"

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умный человек

Элмарз
0
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Taras Halturin

2

прокачка бренда на негативном хайпе - тоже прокачка. 

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Vladislav R

2

Так это идея AllMyBlog или вот этого автора? https://vc.ru/life/270925-yandeks-neumelo-ukral-moyu-ideyu-s-ozvuchkoy-subtitrov-na-youtube?comment=3042749

Разберитесь для начала между собой

Яндекс неумело «украл» мою идею с озвучкой…
Нацепили на себя передники и пекут свои пироги под видом «сложной задачи, которую никто в мире еще…
vc.ru
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Кирилл Баскус

1

Ребята из AllMyBlog очень плохо знают Яндекс, если рассчитывали, что их купят

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lakoros

0
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lakoros

0

У яндекса перевод работает или только на их особых роликах?

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Люц Шнайдер

lakoros
0

В Толоке уже обкатывают готовые фрагменты из других роликов. Я так понимаю, что после того, как получат достаточное количество разметки данных, будут выкатывать продукт для всех.

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Константин Рогов

0

идея валялась на полу с момента рождения ютубы как минимум и никому не принадлежит за очевидностью концепции.
а что там за модели кто кому передавал пусть разбирается суд

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KINCH

0

Хочется сказать пару слов Яндексу:

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Люц Шнайдер

KINCH
0

Ровные киевские пацанчики.

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Евгений Бв

0

Каким надо быть отмороженным, чтобы предлагать проекты Яндексу?)) Они бы ещё мейлу предложили бы. Максимум Яндекса, это принудительно впихнуть рекламу в навигатор. А по поводу проектов, то найдут сотни способов отжать бесплатно, на худой конец, обратятся к своим хозяевам и вуаля, у вас в туалетном бачке обнаружили что-нибудь

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