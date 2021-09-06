Если «Яндекс» не копировал код, то у AllMyBlog практически нет шансов в суде, считает эксперт.

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«Яндекс» разместил на сайте информацию, что он «разработал технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире», пишет РБК. В AllMyBlog заявили, что это порочит деловую репутацию компании и не соответствует действительности.

Юрлицо сервиса 1 сентября подало иск в Aрбитражный суд города Москвы. AllMyBlog просит заставить «Яндекс» указать, что это не новая технология и AllMyBlog тоже занималась её разработкой.

По данным компании, в феврале 2021 года она создала сервис Taradam для перевода видеоконтента на 56 языков мира. 24 мая она представила его «Яндексу» и предложила сотрудничество. Переговоры длились до 7 июля, но компания отказался от сотрудничества и 8 июля заявила о собственной разработке.

Основатель стартапа Кирилл Калашников сообщил, что они планировали получить инвестиции «Яндекса». По его словам, во время переговоров они подписали соглашение о неразглашении и передали компании математические модели.

В «Яндексе» ответили, что не использовали разработки AllMyBlog и не вели никаких переговоров об инвестициях с этим сервисом, а обсуждение создания собственного сервиса началось осенью 2020 года.

По словам партнера юридической фирмы «Томашевская и партнёры» Романа Янковского, если «Яндекс» не копировал конкретный программный код, то шансов на успех в суде у AllMyBlog практически нет, а подписанное соглашение о неразглашении «ни о чем не говорит». «Компания могла выпустить альтернативный сервис, не пользуясь чужими инсайдами», — отмечает Янковский.