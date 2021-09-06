Компания AllMyBlog обвинила «Яндекс» в использовании чужой идеи при разработке технологии перевода видео Статьи редакции
Если «Яндекс» не копировал код, то у AllMyBlog практически нет шансов в суде, считает эксперт.
«Яндекс» разместил на сайте информацию, что он «разработал технологию машинного перевода видео, не имеющую аналогов в мире», пишет РБК. В AllMyBlog заявили, что это порочит деловую репутацию компании и не соответствует действительности.
Юрлицо сервиса 1 сентября подало иск в Aрбитражный суд города Москвы. AllMyBlog просит заставить «Яндекс» указать, что это не новая технология и AllMyBlog тоже занималась её разработкой.
По данным компании, в феврале 2021 года она создала сервис Taradam для перевода видеоконтента на 56 языков мира. 24 мая она представила его «Яндексу» и предложила сотрудничество. Переговоры длились до 7 июля, но компания отказался от сотрудничества и 8 июля заявила о собственной разработке.
Основатель стартапа Кирилл Калашников сообщил, что они планировали получить инвестиции «Яндекса». По его словам, во время переговоров они подписали соглашение о неразглашении и передали компании математические модели.
В «Яндексе» ответили, что не использовали разработки AllMyBlog и не вели никаких переговоров об инвестициях с этим сервисом, а обсуждение создания собственного сервиса началось осенью 2020 года.
По словам партнера юридической фирмы «Томашевская и партнёры» Романа Янковского, если «Яндекс» не копировал конкретный программный код, то шансов на успех в суде у AllMyBlog практически нет, а подписанное соглашение о неразглашении «ни о чем не говорит». «Компания могла выпустить альтернативный сервис, не пользуясь чужими инсайдами», — отмечает Янковский.
- Сервис Taradam — это Telegram-бот, куда нужно отправить ссылку на видео, указать исходный и язык для перевода. Стоимость перевода зависит от длительности видео.
- Переводчик на «Яндекс.Браузер» работает бесплатно. Технология встроена в дополнительную кнопку и переводит за несколько минут в зависимости от длины ролика.
Если «Яндекс» не копировал код, то у AllMyBlog практически нет шансов в суде, считает эксперт.
Отличный эксперт. Не зря свой хлеб ест!
Скоро здесь будет отсылка к соответствующей сцене из "Кремниевой долины"
Так это идея AllMyBlog или вот этого автора? https://vc.ru/life/270925-yandeks-neumelo-ukral-moyu-ideyu-s-ozvuchkoy-subtitrov-na-youtube?comment=3042749
Разберитесь для начала между собой
Ребята из AllMyBlog очень плохо знают Яндекс, если рассчитывали, что их купят
У яндекса перевод работает или только на их особых роликах?
В Толоке уже обкатывают готовые фрагменты из других роликов. Я так понимаю, что после того, как получат достаточное количество разметки данных, будут выкатывать продукт для всех.
идея валялась на полу с момента рождения ютубы как минимум и никому не принадлежит за очевидностью концепции.
а что там за модели кто кому передавал пусть разбирается суд
Хочется сказать пару слов Яндексу:
Каким надо быть отмороженным, чтобы предлагать проекты Яндексу?)) Они бы ещё мейлу предложили бы. Максимум Яндекса, это принудительно впихнуть рекламу в навигатор. А по поводу проектов, то найдут сотни способов отжать бесплатно, на худой конец, обратятся к своим хозяевам и вуаля, у вас в туалетном бачке обнаружили что-нибудь
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