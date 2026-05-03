Полина Лааксо
Право

Суд в Китае признал незаконным увольнение QA-специалиста, чью работу решили отдать нейросети

«Технологический прогресс» — недействительная причина.

Источник фото: WE News English
  • Суд в Ханчжоу заключил, что компании не могут в одностороннем порядке увольнять сотрудников только потому, что их задачи могут взять на себя нейросети, пишет Bloomberg со ссылкой на судебные заявления. Внимание на публикацию обратил автор Blognot Сергей Петренко. Подробнее о деле рассказал Китайский информационный интернет-центр.
  • В ноябре 2022 года QA-специалист Чжоу устроился в техкомпанию в провинции Чжэцзян с зарплатой в 25 тысяч юаней (274 тысячи рублей в месяц). Он должен был проверять соответствие ответов больших языковых моделей пользовательским вопросам, а также фильтровать незаконные и прочие нежелательные запросы.
  • Позже работодатель решил передать часть его задач нейросетям и понизить его в должности, урезав зарплату до 15 тысяч юаней. Чжоу отказался, поэтому компания расторгла с ним договор по причине реструктуризации и предложила 311,7 тысячи юаней в качестве компенсации (3,4 млн рублей).
  • QA-специалист обратился в суд с требованием о дополнительной выплате. Тот его поддержал. Компания попыталась оспорить это решение, но суд отказался вставать на её сторону. Он не увидел обоснованных причин снижать зарплату или увольнять Чжоу — бизнес у неё не сокращался, операционных трудностей тоже не было.
  • ИИ-рынок в Китае оценили по итогам 2025 года в 1,2 трлн юаней, а количество связанных с ИИ местных компаний превысило 6200. По словам члена комитета Министерства промышленности и информатизации КНР Пан Хелин, увольнения из-за развития ИИ неизбежны, но бизнес должен позаботиться о справедливых компенсациях в случае увольнений или равнозначных переводах на другие задачи или должности.
  • О необходимости обеспечить стабильность на рынке труда на фоне замедляющейся экономики и растущей безработицы среди молодого населения говорили и в Компартии КНР.

22 комментария