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Право
Евгения Евсеева

В Татарстане задержали одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек Статьи редакции

Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.

48 48 комментариев
3678 просмотров

В рамках расследования дела о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Об этом сообщили «Бизнес Online» и ТАСС.

По данным «Бизнес Online», Шакиров за несколько лет привлёк в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и получил за это статус «вице-президента».

Ильгиз Шакиров

Шакиров, как и сооснователь Finiko Кирилл Доронин, подозревается в особо крупном мошенничестве, сообщают источники издания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также, со словам одного из источников, в отношении Шакирова поступили десятки заявлений «партнёров» Finiko, которые уверяли, что передали ему деньги под депозит, но ничего не получили.

  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
  • 30 июля в Казани задержали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
  • В августе трое сооснователе Finiko — Марат и Эдмунд Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве, после этого их объявили в федеральный розыск. После этого их заочно арестовали.

#новость #finiko

48 48 комментариев
1
8
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48 комментариев
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Роман Хабиров

25

После отсидки у вице-президента будет стаж 10 лет

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Готовый диод

Роман
0

13, он уже работал таки

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Михаил Синицын

10

Получается Мега эффективный менеджер по меркам продажников ?)

Ответить

Артем Акулов

0

Справедливо будет назначить за каждого вкладчика 1 месяц тюрьмы. Срок 8339 лет будет довольно гуманным для этих мерзких разводил.

Нужно назначить всем вкладчикам в финансовые пирамиды принудительные курсы финансовой грамотности с последующей аттестацией и ограничение на получение кредитов, продажу последней недвижки и так далее без внятной цели.

Ответить

Aleksey Murashko

Артем
0

А я бы их наградил, может современем дебилы с голода вымрут, и перестанут верить сказкам из дебил ящика и тд

Ответить

Иван Шеметов

Aleksey
3

топ логика , а давайте еще в детстве ломать детям кости , чтобы были крепче 
А Инвалидов вообще лечить пинками  

Ответить

Владимир

Aleksey
0

Ваше утверждение из разряда - "А я бы лохам бошки проламывал. Глядишь и защищаться научатся." 

Ответить

Коренной татарин

Артем
0

Дык при Димоне же за экономические преступления смягчили наказания и все такое. Хотя конечно интересно получается, украл бабла столько, что за 1000 лет не заработать, а отсидел несколько лет. Многие бы согласились посидеть ;)

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

Если они такие эффективные, чего ж ноги не сделали "в направленьи ФРГ, бля"?

Ответить

- -

Амбиент
2

Даже если он щас из СИЗО запишет видосик, где скажет, что это все недоразумение и через месяц всем выплатят деньги, найдется еще тыща лохов которые побегут и вложатся.

Я приведу пример из практики. В ГСК иногда помогаю по юридическим вопросам. Немного поменялась схема с арендой, теперь аренду земли государство заключает не с юр. лицом ГСК, а с собственниками машиномест. Напечатал объявление, что, куда и как обращаться для оформления (гос органы). Оборвали телефон с вопросами "здравствуйте, здесь сказали новый налог надо платить, скажите мне куда платить, я заплачу".

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Alexander Ivanov

Амбиент
0
Ответить

Анатолий Щербина

2

Лох не мамонт как говорится. Людей жалко, но они знали, что есть риски. А пирамидчики конечно сейчас сделают выводы и пофиксив свои наработки опять что нибудь да откроют. Брать в пример ту же крипту, вроде тоже пузырь, но стенки у него пока толстые.

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Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Анатолий
1

Пирамид море, просто нужно залетать в начале и вылетать в самый разгар понтов от основателей 

Ответить

Руслан Сабитов

0

Много таких умных...

Ответить

colorless

Анатолий
0

пофиксив свои наработки

выйти в кэш и уехать в в ебеня на тропические острова, например
в интерпол не отправят, доказательной базы по факту нет, считай та же криптобиржа для лохов

этих конечно же посадят, потому что а кого волнуют доказательства, когда тут такое общественное давление

Ответить

Evgenii Zakharchuk

2

Наконец-то этих «финансовых» мошенников стали задерживать. Ещё бы сажать на долгие сроки начали, совсем было бы хорошо.

Ответить

Ｔ Ｒ Ｏ Ｐ Ｐ Ｉ Ｅ

Evgenii
–1

Никого не посадят. 

Ответить

- -

0

Посадят на бутылку, ибо надо делиться.

Ответить

Вадим Трушин

2

Инфоцыган вонючий.

Ответить

Михаил Чернов

2

Ну наконец то начали привлекать "зазывал". Они не меньше, а я думаю даже больше виноваты 

Ответить

Евгений Иванов

Михаил
0

Жаль, что вряд ли всех основных пересажают. Одного-двух для видимости. 

Ответить

Роман Анищенко

1

Сжечь

Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

Роман
0

Ну так сожги лол ))

Ответить

Владимир A0ne

0

Пирамида на пирамиде, пирамидой подгоняет. Реалии нашего времени. 

Ответить

- -

Владимир
3

Да никто не заставляет никуда влезать. Работай, вкладывай деньги во что можешь, купи гараж и сдавай его.
Нет, люди хотят 30% в месяц. Что должно быть с мозгами у главных героев историй, которые брали кредиты в банках и несли их в Финико? Неужели в мозгу не щелкнул вопрос "а почему финико просто само не возьмет кредит в банке".
Крестьянин в 18 веке и то смекалистей был в плане на**ок.

Ответить

Евгений Иванов

-
0

Жадность и глупость всегда идут рука об руку

Ответить

M S

-
0

в 18 веке крестьянин с 3 классами образования решал задачи, которые сегодня выпускник вуза не решит)))

Ответить

Евгений Бв

–5

Это мелкие сошки. 
Забавно другое, найдите 10 отличий финико от фондового рынка?!)
И там, и там - пирамида. Только масштабы и уровни поддержки разные

Ответить

EpiSH

Евгений
1

Фондовый рынок: покупка долей компаний производящих реальные товары и услуги и извлекающие из этого прибыль.
Пирамиды: привлечение средств ради выплат предыдущим вкладчикам, включая основателей, никакого реального продукта.

Ответить

Евгений Бв

EpiSH
2

Это вы сейчас описали нормальный фондовый рынок, т.е. по дивидендам, какой он и должен быть. Но проблема в том, что на данный момент, рынок в большинстве своем, ориентируется на курсовую стоимость, а это классическая пирамида

Ответить

EpiSH

Евгений
1

Курсовая стоимость это основа рыночной экономики основанная на соотношении спроса и предложения. Если актив потенциально может приносить прибыль за счет реального производства товаров и услуг, то его покупают, если актив мусорный - его продают. Любые пирамидные фантики это очевидный мусор уровня лотерейных билетов, поскольку ничего кроме денег новых вкладчиков они никогда не принесут, полезного продукта или полезных функций за этим не стоит.

Ответить

Maksim Morozov

Евгений
1

О, Яндекс Дзен подтянулся.

Ответить

M S

Евгений
0

крыша разная(;

Ответить

Super 72

Евгений
–1

Страховка это классическая схема Понци вообще.

Ответить

Роман Ваничкин

Евгений
–5

Различие в одном.
Биржа подконтрольна, а тут нет.
Вернее, деньги миноритариев подконтрольны, а тут - нет.
А против сабжа просто дело сфабриковали видимо. Сочуствую ему искренне.

Ответить

Илья Быков

1

Вспоминаю людей которые уверяли и предлагали вступить в эту секту, вспоминаю их аргументы))) сейчас так смешно) какие же люди наивные. Времена идут, а люди тупеют. Читайте книги, не верти словам непонятных людей.

Сейчас век технологий, не забывайте что каких - век социальной-инженерии. Главная технология, которая сейчас развивается.

Ответить

colorless

Илья
0

ну кто то из первой волны профит получил, скорее всего
впрочем, так всегда во всех пирамидах

Ответить

Evgeniy Zorin

1

похоже Зыгмунд не взял с собой талантливого вице-президента

Ответить

WallStreet Shadow

0
Ответить

Михаил Снегов

0

Сжечь

Ответить

Корпоративный украинец

0

100к человек и 70кк...
Средний чек маловат ) 

Ответить

Коренной татарин

0

"Ему грозит до 10 лет лишения свободы."
Надо бы 10 лет + сидеть, пока все деньги не вернет. 

Ответить

Сергей Иванов

0

Попался, петушок

Ответить

Vadim Semenov ‏⚡☟

0

допустим, а какое обоснование будет, если человек-зазывала вообще не знал, что это пирамида и прост народ привлекал по рефералке. Не этот конкретно случай, а гипотетически

Ответить

colorless

Vadim
0

гипотетически никакой, тк он предлагал инвестировать в говнотокен
практически его конечно посадят, тк кого волнует что там гипотетически

если бы успел уехать с наличкой или счетом в ЕС, вряд ли бы что то сделали, для выдачи нужны веские доказательства, а "зазывание в пирамиду" такое себе доказательство...

Ответить

Superposition

0

В конкурсе на Теслу от тинька точно бы победил 👍🏻🧠

Ответить

Антон Добронравов

0

Как кто-то верит, что это реальные основатели пирамиды?

Надо быть тупее своих вкладчиков, чтобы замышлять развод на миллиарды рублей и рекламировать свои лица

Убежден, что эти Кириллы Доронины подставные лица (поэтому у них бычьи выражения лица - они те, кто согласились взять на себя всю ответственность за пирамиду за N миллионов рублей)

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Руслан Сабитов

Антон
0

Естессно, реальные разработчики этих схем не светятся.

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