Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.

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В рамках расследования дела о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Об этом сообщили «Бизнес Online» и ТАСС.

По данным «Бизнес Online», Шакиров за несколько лет привлёк в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и получил за это статус «вице-президента».

Ильгиз Шакиров

Шакиров, как и сооснователь Finiko Кирилл Доронин, подозревается в особо крупном мошенничестве, сообщают источники издания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.

Также, со словам одного из источников, в отношении Шакирова поступили десятки заявлений «партнёров» Finiko, которые уверяли, что передали ему деньги под депозит, но ничего не получили.