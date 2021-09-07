В Татарстане задержали одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек Статьи редакции
Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.
В рамках расследования дела о финансовой пирамиде Finiko задержан Ильгиз Шакиров. Об этом сообщили «Бизнес Online» и ТАСС.
По данным «Бизнес Online», Шакиров за несколько лет привлёк в финансовую пирамиду более 100 тысяч вкладчиков и получил за это статус «вице-президента».
Шакиров, как и сооснователь Finiko Кирилл Доронин, подозревается в особо крупном мошенничестве, сообщают источники издания. Ему грозит до 10 лет лишения свободы.
Также, со словам одного из источников, в отношении Шакирова поступили десятки заявлений «партнёров» Finiko, которые уверяли, что передали ему деньги под депозит, но ничего не получили.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
- 30 июля в Казани задержали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября.
- В августе трое сооснователе Finiko — Марат и Эдмунд Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве, после этого их объявили в федеральный розыск. После этого их заочно арестовали.
После отсидки у вице-президента будет стаж 10 лет
Справедливо будет назначить за каждого вкладчика 1 месяц тюрьмы. Срок 8339 лет будет довольно гуманным для этих мерзких разводил.
Нужно назначить всем вкладчикам в финансовые пирамиды принудительные курсы финансовой грамотности с последующей аттестацией и ограничение на получение кредитов, продажу последней недвижки и так далее без внятной цели.
А я бы их наградил, может современем дебилы с голода вымрут, и перестанут верить сказкам из дебил ящика и тд
топ логика , а давайте еще в детстве ломать детям кости , чтобы были крепче
А Инвалидов вообще лечить пинками
Коренной татарин
Дык при Димоне же за экономические преступления смягчили наказания и все такое. Хотя конечно интересно получается, украл бабла столько, что за 1000 лет не заработать, а отсидел несколько лет. Многие бы согласились посидеть ;)
Если они такие эффективные, чего ж ноги не сделали "в направленьи ФРГ, бля"?
Даже если он щас из СИЗО запишет видосик, где скажет, что это все недоразумение и через месяц всем выплатят деньги, найдется еще тыща лохов которые побегут и вложатся.
Я приведу пример из практики. В ГСК иногда помогаю по юридическим вопросам. Немного поменялась схема с арендой, теперь аренду земли государство заключает не с юр. лицом ГСК, а с собственниками машиномест. Напечатал объявление, что, куда и как обращаться для оформления (гос органы). Оборвали телефон с вопросами "здравствуйте, здесь сказали новый налог надо платить, скажите мне куда платить, я заплачу".
Лох не мамонт как говорится. Людей жалко, но они знали, что есть риски. А пирамидчики конечно сейчас сделают выводы и пофиксив свои наработки опять что нибудь да откроют. Брать в пример ту же крипту, вроде тоже пузырь, но стенки у него пока толстые.
Пирамид море, просто нужно залетать в начале и вылетать в самый разгар понтов от основателей
пофиксив свои наработки
выйти в кэш и уехать в в ебеня на тропические острова, например
в интерпол не отправят, доказательной базы по факту нет, считай та же криптобиржа для лохов
этих конечно же посадят, потому что а кого волнуют доказательства, когда тут такое общественное давление
Наконец-то этих «финансовых» мошенников стали задерживать. Ещё бы сажать на долгие сроки начали, совсем было бы хорошо.
Никого не посадят.
Ну наконец то начали привлекать "зазывал". Они не меньше, а я думаю даже больше виноваты
Жаль, что вряд ли всех основных пересажают. Одного-двух для видимости.
Сжечь
Пирамида на пирамиде, пирамидой подгоняет. Реалии нашего времени.
Да никто не заставляет никуда влезать. Работай, вкладывай деньги во что можешь, купи гараж и сдавай его.
Нет, люди хотят 30% в месяц. Что должно быть с мозгами у главных героев историй, которые брали кредиты в банках и несли их в Финико? Неужели в мозгу не щелкнул вопрос "а почему финико просто само не возьмет кредит в банке".
Крестьянин в 18 веке и то смекалистей был в плане на**ок.
Это мелкие сошки.
Забавно другое, найдите 10 отличий финико от фондового рынка?!)
И там, и там - пирамида. Только масштабы и уровни поддержки разные
Это вы сейчас описали нормальный фондовый рынок, т.е. по дивидендам, какой он и должен быть. Но проблема в том, что на данный момент, рынок в большинстве своем, ориентируется на курсовую стоимость, а это классическая пирамида
Курсовая стоимость это основа рыночной экономики основанная на соотношении спроса и предложения. Если актив потенциально может приносить прибыль за счет реального производства товаров и услуг, то его покупают, если актив мусорный - его продают. Любые пирамидные фантики это очевидный мусор уровня лотерейных билетов, поскольку ничего кроме денег новых вкладчиков они никогда не принесут, полезного продукта или полезных функций за этим не стоит.
Различие в одном.
Биржа подконтрольна, а тут нет.
Вернее, деньги миноритариев подконтрольны, а тут - нет.
А против сабжа просто дело сфабриковали видимо. Сочуствую ему искренне.
Вспоминаю людей которые уверяли и предлагали вступить в эту секту, вспоминаю их аргументы))) сейчас так смешно) какие же люди наивные. Времена идут, а люди тупеют. Читайте книги, не верти словам непонятных людей.
Сейчас век технологий, не забывайте что каких - век социальной-инженерии. Главная технология, которая сейчас развивается.
допустим, а какое обоснование будет, если человек-зазывала вообще не знал, что это пирамида и прост народ привлекал по рефералке. Не этот конкретно случай, а гипотетически
гипотетически никакой, тк он предлагал инвестировать в говнотокен
практически его конечно посадят, тк кого волнует что там гипотетически
если бы успел уехать с наличкой или счетом в ЕС, вряд ли бы что то сделали, для выдачи нужны веские доказательства, а "зазывание в пирамиду" такое себе доказательство...
Как кто-то верит, что это реальные основатели пирамиды?
Надо быть тупее своих вкладчиков, чтобы замышлять развод на миллиарды рублей и рекламировать свои лица
Убежден, что эти Кириллы Доронины подставные лица (поэтому у них бычьи выражения лица - они те, кто согласились взять на себя всю ответственность за пирамиду за N миллионов рублей)
Первый этап строительства намечен на 2030 год.
«Вкусвилл» планирует получить оценку в $3-5 млрд, «СПБ Биржа» — в $2 млрд.
Lamoda состоит из сервисов: это выбор товаров, их оплата и доставка со склада до покупателя. И конечно, мы хотим знать, что происходит с вещами на каждом шагу, контролировать бизнес-процесс доставки и при необходимости улучшать его или менять.
Продавцам помогут с рекламой и продвижением, а также они получат приоритет в каталогах и поиске.
Они будут реагировать на «потенциально опасное поведение», неправильно припаркованные велосипеды, курение в запрещённых местах и другое.
Он подозревается в крупном мошенничестве, говорят источники.
Арт-директор «AliExpress Россия» — о разнице китайского и западного дизайна.
Перевод закадровый.