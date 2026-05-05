SEC и Илон Маск урегулировали иск из-за покупки доли в Twitter в 2022 году — предпринимателю не придётся выплачивать $150 млн, «сэкономленных» из-за задержки раскрытия данных

Маск выплатит штраф — $1,5 млн. Источник: Getty Images Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) согласилась урегулировать иск, поданный против Илона Маска в январе 2025 года, пишет CNBC. В нём она обвиняла предпринимателя в том, что он не раскрыл в срок информацию о своей растущей доле в компании, пока готовил сделку по покупке соцсети.Мировое соглашение ещё должен утвердить суд.К марту 2022 года доля акций, принадлежащая Маску, достигла 9%. В связи с этим он должен был в течение десяти дней с момента сделки раскрыть информацию о ней. Однако Маск подал отчёт только через 11 дней. После этого акции Twitter выросли на 27%.В рамках соглашения зарегистрированный на Маска трастовый фонд выплатит штраф в $1,5 млн без признания вины со стороны предпринимателя. При этом ему не придётся «возвращать» $150 млн, которые, по версии регулятора, он «сэкономил» из-за не вовремя раскрытых данных.SEC начала расследование по делу о доле Маска в Twitter (теперь X) в 2022 году, после того как миллиардер выкупил соцсеть за $44 млрд. В октябре 2023 года комиссия подала на него в суд, чтобы заставить выступить по делу. До этого он отказался давать показания, заявив, что делал это дважды — в июле 2022-го. В феврале 2024 года объясниться перед регулятором Маска призвал суд.#новости #илонмаск #sec