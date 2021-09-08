3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».