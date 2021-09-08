«Яндекс» заявил о самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции
Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.
- Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В «Яндекс» подтвердили информацию.
- В компании сообщили, что атака не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ. Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны».
«Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.
- По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.
3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».
Потом выяснится что это просто ркн какой-то госАнус по ошибке заблочил.
Ну, под это дело и повышенный спрос не грех выставить.
И объем Яндекс Диска урезать
Ни одной цифры в статье о масштабной атаке.
Она не только масштабная, но и секретная
"сейчас происходит массивная дедос атака"
Яндекс» заявил о своей самой крупной DDoS-атаке
Зачем признаваться? Зачем Яндекс занимается этим?
Показать инвесторам, что вот видите, на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно справляемся, ничего не рухнуло, всё норм. И акции такие сразу - вжжжжжжух! И почти туземун.
Почему то решил из-за заголовка, что это Яндекс кого-то дидосил.
И почему то это меня не сильно удивило.
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Это карма. Сами с ботами не желают бороться, вот и получите привет от ботнета. Хехе.
Это боты яндекса, обходя сайты, совершили единовременный переход на главную страницу.
вообще то в компаниях об утечках и проблемах внутри не принято "выносить сор" наружу до выяснения причин и обстоятельств. если только здесь не имеет место некая другая задумка в этой новости ...
Ты что, это же не внутренние проблемы компании. Это, не побоюсь процитировать высокопоставленного источника в Яндексе, "угроза инфраструктуры в масштабах страны". Родина в опасности!
ну тогда мои соболезнования Голландии
Голландии больше нет, забудьте, всё. Такую страну просрали!
это Чехословакии нет , а Нидерланды всё еще можно называть Голландией)
В комментах столько «экспертов». «Google отразил масштабную кибератаку» - Это другое. Позлорадствуй вместе)
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