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Право
Nazigul Jusupova

«Яндекс» заявил о самой крупной DDoS-атаке в истории рунета Статьи редакции

Атака не повлияла на работу сайта, а данные пользователей не пострадали.

  • Рекордный масштаб кибератаки подтвердила американская компания Cloudflare, которая занимается отражением кибератак и сотрудничает с «Яндексом», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники. В «Яндекс» подтвердили информацию.
  • В компании сообщили, что атака не повлияла на работу сервисов и данные пользователей не пострадали. Компания не раскрывают других подробностей. Также неизвестно, обратилась ли она в полицию или ФСБ. Один из источников сообщил, что DDоS-атака продолжается на этой неделе. По его словам, речь идёт об угрозах «в масштабах страны».

  • «Ведомости» сообщили, что направили запросы в Cloudflare, МВД, ФСБ России и Роскомнадзор.

  • По словам гендиректора компании Qrator Labs по защите информационной инфраструктуры Александра Лямина, в августе и сентябре 2021 года растёт число DDoS-атак на самые разные компании.

  • 3 сентября «Коммерсантъ» сообщил о сбое в работе соцсети «ВКонтакте». По данным Downdetector, у большинства пользователей появились проблемы с доступом к сайту 2 сентября. Также пользователи жаловались на сбой на сайте «Яндекса» и при заходе в почту сервиса. В «ВКонтакте» и Mail.ru Group не ответили на запросы «Ведомостей».

#новости #яндекс

4226 просмотров
44 44 комментария
1
18
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44 комментария
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xxx xxx

28

Потом выяснится что это просто ркн какой-то госАнус по ошибке заблочил. 

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Вадим Осадчий

xxx
7

Вот она, угроза в масштабах страны :Д

Ответить

BearStrikesBack

27

Ну, под это дело и повышенный спрос не грех выставить.

Ответить

Андрей Фурцев

BearStrikesBack
7

И объем Яндекс Диска урезать

Ответить

xxx xxx

Андрей
3

Добавить минус 10% для обладателей яндексПлюс

Ответить

Sergey Ilyin

xxx
0

А по остальным услугам - накинуть

Ответить

xxx xxx

Sergey
1

Давно, но можно ещё раз )

Ответить

Амбиент

xxx
1

Хотя бы на 2%.

Ответить

Лев Аминов

23

Ни одной цифры в статье о масштабной атаке.

Ответить

Андрей Фурцев

Лев
7

Она не только масштабная, но и секретная 

Ответить

xxx xxx

Андрей
0

У гос хакеров учения?

Ответить

Chr Chr

14

Все кинулись переводы тестить в ютубе

Ответить

Влад Дементьев

10

"сейчас происходит массивная дедос атака"

Ответить

kova7ev

Влад
4

детокс атака

Ответить

Фиктивный Аккаунт

6

Яндекс» заявил о своей самой крупной DDoS-атаке

Зачем признаваться? Зачем Яндекс занимается этим? 

Ответить

Амбиент Музыкантов

Фиктивный
7

Показать инвесторам, что вот видите, на нас производится самая крупная ддос-атака, а мы с ней успешно справляемся, ничего не рухнуло, всё норм. И акции такие сразу - вжжжжжжух! И почти туземун.

Ответить

Андрей Фурцев

Амбиент
3

Видите ддос атаку? А она есть! 

Ответить

A. Bigkkuzin

4

Почему то решил из-за заголовка, что это Яндекс кого-то дидосил.
И почему то это меня не сильно удивило.

Ответить

Nikolay Kenig

4

В пятом классе информатика началась!

Ответить

Dennis Gerasimov

2

Message deleted by user

Ответить

Paco Official

Dennis
2

Message deleted by user

Ответить

Рррр Иррр

Paco
2

Message deleted by user

Ответить

Андрей Фурцев

Рррр
2

User deleted by message 

Ответить

Степан Позняк

Андрей
2

User by deleted message

Ответить

Илья Быков

2

Вилку возьмите, в розетку вставьте

Ответить

Misha Zakarin

1

Колдунщики перестарались

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Это карма. Сами с ботами не желают бороться, вот и получите привет от ботнета. Хехе.

Ответить

- -

1

Это боты яндекса, обходя сайты, совершили единовременный переход на главную страницу.

Ответить

Митя Мурасов

0

вообще то в компаниях об утечках и проблемах внутри не принято "выносить сор" наружу до выяснения причин и обстоятельств. если только здесь не имеет место некая другая задумка в этой новости ...

Ответить

Амбиент Музыкантов

Митя
2

Ты что, это же не внутренние проблемы компании. Это, не побоюсь процитировать высокопоставленного источника в Яндексе, "угроза инфраструктуры в масштабах страны". Родина в опасности!

Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
1

ну тогда мои соболезнования Голландии

Ответить

Амбиент

Митя
0

Голландии больше нет, забудьте, всё. Такую страну просрали!

Wennen aan The Netherlands, want Holland bestaat…
'I'm from Holland' is passé. Als het aan de overheid ligt, zeggen we vanaf morgen allemaal dat we…
nos.nl
Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
1

это Чехословакии нет , а Нидерланды всё еще можно называть Голландией)

Ответить

Амбиент

Митя
0

Даже сами голл... прости господи, нидерландцы тебе говорят: «Привыкайте к Нидерландам, потому что Голландии больше не существует», а ты противишься. Фу таким быть.

Ответить

Митя Мурасов

Амбиент
0

на русском я их могу хоть просто королевством называть

Ответить

Амбиент

Митя
1

Бельгийцы, датчане и прочие люксембуржцы вошли в чат.

Ответить

Митя

Амбиент
0

британия и их подданые потом подойдут?)

Ответить

Животный динозавр

0

А может быть просто все побежали проверять как там работает автоперевод видео? )

Ответить

Denis Gritsenko

0

Дудосеры мстят за уг

Ответить

Дмитрий

0

Американская киберугроза!!!

Ответить

Александр Дайверов

0

Никто не заметил

Ответить

Ivan

0

Видимом яд не хотел продлевать контракт с cloudflare :) теперь продлит.

Ответить

Александр Захаров

0

В комментах столько «экспертов». «Google отразил масштабную кибератаку» - Это другое. Позлорадствуй вместе)

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Alex Petrov

0

Из-за начавшейся блокировки  Роскомпозором VPN,  уже испытывают проблему игроки онлайн-игр, поэтому после случая с Телегой, когда тупые роскомнадзоровцы гасили непричастные сервисы, я не удивлюсь что проблемы Yandex это возможно очередной  роскомпозор.  С другой стороны еще один звоночек, что постепенно будет  из-за того что ,  все мы и Яндекс и остальные,  в свое время  легли под тех кто захватил власть в России и ни хера не сделали, когда что то можно было сделать в легальном поле. 

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