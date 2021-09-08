Сервис заказа такси «Максим» подал иск к ФАС из-за отказа регулятора возбуждать дело против Didi Статьи редакции
Регулятор не нашёл в действиях Didi признаков недобросовестной конкуренции.
- ФАС отказалась возбуждать дело по жалобе сервиса такси «Максим» о недобросовестной конкуренции со стороны агрегатора Didi, пишет «Коммерсантъ».
В ведомстве сообщили, что Didi не нарушает антимонопольное законодательство и компания не занимает доминирующего положения на рынке. В ФАС «Ъ» не ответили, в Didi сообщили, что работают в рамках российского законодательства.
- Издание обнаружило, что «Максим» 6 сентября подал иск к самой ФАС. В компании сообщили, что иск касается жалобы на действия Didi и ответа ФАС. Опрошенные «Ъ» эксперты считают, что решение ФАС сложно будет оспорить, а если даже это получится, то это не гарантирует, что ФАС впоследствии возбудит дело и вынесет решение.
- Председатель Общественного совета по развитию такси в регионах Ирина Зарипова отмечает, что позиция ФАС говорит о том, что она не желает понимать проблему и разобраться в ситуации на рынке. По словам собеседника «Ъ», программы Didi по мотивации партнеров «добивают» бизнес средних игроков.
- Didi заработал в России в августе 2020 года и на старте был доступен только в Казани. Сейчас он представлен в 36 российских городах, кроме Москвы и Санкт-Петербурга. По данным компании, на середину марта через DiDi совершили 11 млн поездок около 2 млн россиян.
- 4 июня из-за недобросовестной конкуренции на Didi пожаловался в ФАС сервис заказа такси «Максим». По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.
По его мнению, Didi устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке.
По этой схеме же все такси-сервисы первое время (заход в город) работали, разве нет?
Максимка понимал, что против Яндекса и Сбера выступать у него кишка тонка будет, а тут на волне борьбы с "иностранными агентами" почему бы не попытаться продавить свои интересы...
Видимо, все все устраивало, так закон и должен работать, только при наличии пострадавших.
Умрет Максим. Конкуренция сильная , не их уровень
Бизнес по-русски. Ты кидаешь страйк, кидаешь жалобу, бьешь в колокола, режешь животных для обряда, все что угодно в надежде, что что-нибудь залетит, ведь никто не запрещает этого делать, вместо того, чтобы переделать бизнес модель или предпринять какое-то более сложное действие
как не переделывай, с инвесторскими деньгами тебя сожрут, люди чаще выбирают кошельком, чем качество ( хотя в плане максим оно не отличается от других такси ). Я когда то создавал инстаграм о скидках в Алматы ( ну там не просто скидки, но не суть ), так вот после 10000 подписчиков ( это был 2015-16 год, тогда для городской страницы это было хорошо, тогда инстасамки брали по $10 за пост ) мою идею скопировал крупнейший портал Казахстана о скидках, да у меня было ещё много идей которые я мог реализовать в этом сервисе, но я понял что их сразу скопируют и предложат цену рекламодателям ниже если понадобится.
Да, классическое такси только «для богатых» умирают. Останутся только дисконт агрегаторы такси.
Мне казалось максим - это что-то для работяг наоборот, которые не умеют пользоваться смартфонами
в Екатеринбурге по приложению у них выходит дороже чем в яндексе, но не так дорого как у ситимобил
У максим самые низкие цены из всех таксопарков, но ещё ни разу так и не смог вызвать машину оттуда.
Ждёшь по 10 минут и больше и уезжал на яндекс за куда большие деньги.
Алё, когда DIDI пустят в Москву и СПБ? Хочется посмотреть кто кого: жаба или гадюка.
Металлургический дебаркадер
болт заходил в спб вот и тоже депинговал, я сам катался пару месяцев через весь город за условную сотку, но увы не одолел яндекса
У Болта нет таких финансовых возможностей как у DiDi и страна происхождения в отличии от китайцев, не совсем подходящая.
Металлургический
Тут еще проблема в мотивации водителей. Когда у меня на районе появился ситимобил, я ездил за условные 5 рублей до метро. Водители были всегда агрессивны, да они соглашались что им доплатят бонусы приличные, но психологически было не очень. Представить тебе грузчик поднимает кресло по ступенькам на 3 этаж, ты даешь ему 10рублей монеткой и говоришь "братан,завтра фирма тебе косарь закинет на карту" и братан спускается уставший
Лично мне все равно, когда есть доплата от агрегатора и я даже низкую оценку в этом случае не поставлю . Более того, даже попадая на клиента Яндекс который едет по промо тарифу или скидке от Яндкекс+, который Яндекс дал за мой счет, я никак во время поездки не высказываю клиенту недовольства и обслуживаю и отношусь к нему как ко всем клиентам, у меня стандарты едины для всех, даже когда к комфорту подключаю эконом. Но после поездки я такому паксу поставлю кол, чтобы в будущем таксист видел такого клиента, а мне больше такой маромой не попадался.
Помрет Максим - да и *уй с ним!
диди убьёт максима, потом яндекс поглотит диди?
Didi в Китае поглотил Uber, точно так же как это в России сделал Яндекс.Такси... Так что тут большой вопрос кто кого.
на своей территории маневрировать проще, чем захватывать глобальный рынок;
а какие преимущества у диди перед яндексом в России?
"Максим" вероятнее всего, в итоге кому то продастся (вопрос кому), на зарубежных рынках у них вроде не фонтан дела, хотя они активно пытаются туда выходить, я как то видел интервью с их собственником и он человек видно "своеобразный" и что он захочет со своей компанией сделать...непонятно.
А вообще, Максиму стоило бы ровняться на Indriver. При не самой великой доле рынка, они умудряются медленно, но верно расти, в отличии от Максима.
Решили взять пример с Яндекса, который просто уничтожил все таксопарки в мелких городах.
"....устанавливает цены ниже рыночных и доплачивает компенсации водителям-партнёрам — чтобы избавиться от конкурентов на рынке."
Подождите, но это же про Яндекс, где был и есть ФАС в этом случае?
Жалко, что в каких-то городах монополистом станут китайцы. Ситимобил далеко не везде, Яндексу тоже где-то не интересно с ними конкурировать. Понятно, что столицы останутся за Яндексом, но мелкие города нет
Что в этом такого прям ужасного?
Если в маленьком городе останется один didi, он начнёт гнуть цены
А раньше их не было и цены гнули местные таксопарки. Никогда такого не было и вот опять
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Ой, бедняжечкам заработать не дают. Как конкуренция нормальная появилась, так и постучать не грех. При этом в дождь сразу х2 или х3 на цену навешивают. Бизнес по-русски кажется накрывается.
Ладно хоть водилам пофиг, могут и в диди спокойно поработать.
А разве Яндекс не выкупил Максим?
DIDI конкурент Ситимобила, когда уже появится конкурент - Яндексу?
Максим еле живёт после промопоездок от яндекса ( в интервью РБК он жаловался на это, что европейскими деньгами яндекс уничтожает российский бизнес, причём они первые сделали заказ через приложение) , а сейчас ещё и китайские (хотят там наверное не только китайские ) деньги
Максим понятно, но когда в ФАС на Didi жаловался Яндекс - мне было за них стыдно.
Но когда переехал в Казань Didi стало приятным открытием: понятно, что скидками они сейчас завлекают клиентов и когда-то эта малина закончится.
Но мне, как клиенту, сейчас выгодно использовать Didi. Не Яндекс, у которого всегда "высокий спрос", не Ситимобил, который берет цены Яндекса и множит их на два, а именно Didi
Часто слышу пророчества смерти Максим, но я не согласен с этим, потому что конкуренция должна быть и чем больше тем нам как пользователям лучше. У меня последнее время на Ятакси и Ситимобиле предлагаются космические цены, условно проехать 15-20 минут стоит 800-1500 рублей, 30-40 минут часто под 2к (за такие же поездки например в прошлом году и ранее я платил минимум в 2 раза меньше). На прошлых выходных был следующий кейс, мне надо было доехать ночью от друзей в Красногорске до Москвы, Ятакси показывал 1200-1800к, Ситимобил также за 30 минут поездки. Решив что это овердофига, я начал просто искать альтернативу в аппстор. Поставил индрайв, там картина не лучше, платишь налик, но водители часто предлагают такую же цену как Яндекс, не нашел смысла в индрайве. Поставил Максим, цена была предложена 560р, водитель приехал и довез до места назначения, оплата картой (хотя отмечу, что машина приехала не новая и с правым рулем). Теперь у меня в смартфоне при необходимости поездки для сравнения цены живет и Максим, хотя я никогда их сервисом не пользовался, но конкуренция делает своё дело :)
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