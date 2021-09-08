Личный опыт ведения канала на Дзене, который меня разочаровал

В поиске своей аудитории я искренне и настойчиво пробовал разные платформы по размещению контента. Некоторые платформы отпадали очень быстро (Инстаграм, TeleType, Medium) В первом просто напросто не было моей аудитории, второй оказался еще слишком слаб и по сути направлен на популярных блогеров из ЖЖ, а в третьем хоть и была моя ЦА, но…