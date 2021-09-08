Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции
Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.
Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».
Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».
- Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
- Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии на тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
- Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).
После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.
Очень печальная новость. Надеялся, что им запретят вообще ездить по тротуарам.
(это камент для сбора минусов от электросамокатчиков)
Животный динозавр
Я активно пользуюсь самокатом, но поставлю вам плюс. Потому что на самом деле гнать надо самокаты ссанными тряпками с тротуаров. Единицы ездят аккуратно, с уважением к пешеходу. Большинство летают так, что на тротуаре уже становится стрёмно ходить в наушниках: не знаешь в какой момент и откуда тело прилетит.
Да ничего не надо запрещать из-за каких-то придурков. Нужно просто сделать везде велодорожки, чтобы было, где ездить на самокатах. В нормальных странах давно уже эта проблема решена
Не умеют у нас в велодорожки, они ге должны быть на тротуаре или рядом с ним потому что пешеходам тоже похуй, или отправляют туда детей на 3х колесных велосипедах на которых они медленее пешеходов. Велосипедистам кто может ездить 25+ вообще кроме пч ездить негде, но и там недовольны. Нужна прям реальная реформа, особенно учитывая количество курьеров на электровеликах которые по ощущениям минимум 30 едут
Очень печальная новость
К сожалению. Жаль, придется теперь готовить по настоящему массовое обращение для пересмотра этого идиотизма: 25км/ч по тротуару - это просто е***ться на отличненько...
И ответственности для этих идиотов тоже не установили никакой, так что ожидаем всплеск вакханалии с массовым травмированием "кеглей"
Интересно, все как для автомобилей: 25 км/ч + 20 нештрафуемого порога?
Смысла нет в скорости самоката на уровне человеческого шага. 15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.
Согласен. Надо только делать умное ПО, которое будет понимать, что едешь в гору (а Москва - это холмы) и увеличивать скорость/мощность. А то при ограничении в 25 км/ч Юрент в гору едет 10-15 максимум.
В метро бы запретили на электросамокатах самокатах кататься и жизнь стала бы сказкой
Вообще запрещено, везде висят таблички
Это запрет на уровне мосгортранса. Все что будет от его нарушения - попросят подняться наверх до след станции
Хотели бы, не давали бы проходить с электросамокатом
А где там на самокатах кататься -то?....
Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав, каким образом их отлавливать и штрафовать?
Бигдата, мэшин лёрнинг, камеры всюду и трищ маёр сидит в каждой кикшеринговой компании, отслеживает нарушителей по джипиэс.
учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом никакое регулирование не поможет, самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом, а для рф и тем более москвы - огромного мегаполиса, это нереально.
учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом
Простите, а кто вас ненавистью накачивает?
самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом
Так ведь самокатчиков по их "делам" оценивают. Когда налетел сзади, сшиб "кеглю" и уехал в закат. Иногда это сопровождается видеосъемкой второго орла на самокате.
А про лимит скорости на проезжей части не написано. А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
В общем приравняли к велосипедам
Да вроде норм, хочешь более продвинутую табуретку, можно взять какой нибудь 3-6 киловатный s11, но там уже права потребуются.
А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
Велосипеды и с меньшей скоростью имеют право целую крайнюю полосу занимать.
Стартап: Антиударный отвал для пешехода. Уничтожает врезающиеся в вас объекты.
Металлическая бита вполне себе справится
Не справится в слепой зоне, да и в случае использования тебя самого надо посадить, латентный убийца.
Прописали только часть. На мой взгляд проблема сохранится, но на уровне дорог, т.к. купившие самокаты люди не все знают пдд и что означают те или иные знаки. Гоняют по встречке как на односторонних улицах так и на проспектах с разделительной линией. Соответственно не исключены встречи с неожидающими такого подвоха автомобилистами. Предлагаю получение прав соответствующей категори в лайтовом порядке повесить на автошколы - и в случае каких либо частых проблем с учениками таких автошкол - лишать лицензии.
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