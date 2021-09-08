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Право
TJ

Минтранс представил финальную редакцию поправок к ПДД, ограничивающих скорость электросамокатов до 25 км/ч Статьи редакции

Электросамокаты и другие подобные средства передвижения выделят в категорию СИМ — средства индивидуальной мобильности.

Проект изменений в ПДД Минтранс представил на заседании рабочей группы по реализации «регуляторной гильотины» в сфере безопасности движения в аналитическом центре при правительстве России. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Первая редакция документа появилась в 2019 году. Она постоянно обсуждалась на разных площадках и многократно перерабатывались. По данным «Ъ», последние полгода документ согласовывался с ГИБДД и правительством Москвы, «теперь вышел на финальную прямую».

  • Поправки вводят лимит скорости в 25 км/ч для электросамокатов на тротуарах, велодорожках и обочинах. Мэрия Москвы совместно с Минпромторгом предложила, чтобы лимит закрепили не только нормативно, но и в программном обеспечении всех ввозимых в РФ СИМ.
  • Из более ранней редакции сохранилась норма, разрешающая движение на СИМ по правой стороне проезжей части при наличии на тормозов, звукового сигнала, светоотражателей и фонарей.
  • Вводится ограничение по массе: СИМ должно весить не более 35 килограмм, если гражданин хочет покататься по тротуару и в пешеходной зоне (при отсутствии велодорожки).

После голосования на рабочей группе в АЦ поправки должны направить на утверждение в правительство. Но в конце 2020 года ПДД внесли в список документов, которые должны переиздаваться целиком, не подвергаться правкам. Минтранс и ГИБДД пытаются добиться отмены этой нормы, так как разработка и издание новых ПДД может занять два-три года, но аппарат правительства выступает против.

#новости #элекросамокаты

1119 просмотров
37 37 комментариев
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37 комментариев
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Амбиент Музыкантов

10

Очень печальная новость. Надеялся, что им запретят вообще ездить по тротуарам. 

(это камент для сбора минусов от электросамокатчиков)

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Животный динозавр

Амбиент
12

Я активно пользуюсь самокатом, но поставлю вам плюс. Потому что на самом деле гнать надо самокаты ссанными тряпками с тротуаров. Единицы ездят аккуратно, с уважением к пешеходу. Большинство летают так, что на тротуаре уже становится стрёмно ходить в наушниках: не знаешь в какой момент и откуда тело прилетит.

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Alexey Kasarin

Животный
1

Да ничего не надо запрещать из-за каких-то придурков. Нужно просто сделать везде велодорожки, чтобы было, где ездить на самокатах. В нормальных странах давно уже эта проблема решена 

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Сергей А

Alexey
0

Только вернулся из Рима, нет там ни каких дорожек, все фигачат как хотят. Вернее они есть, но прям очень мало. Кто по тротуару, кто по проезжей части. По одностороннему движению легко катают. В общем в данном случае, я за регулирование.

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Mark Krasnikh

Alexey
0

Не умеют у нас в велодорожки, они ге должны быть на тротуаре или рядом с ним потому что пешеходам тоже похуй, или отправляют туда детей на 3х колесных велосипедах на которых они медленее пешеходов. Велосипедистам кто может ездить 25+ вообще кроме пч ездить негде, но и там недовольны. Нужна прям реальная реформа, особенно учитывая количество курьеров на электровеликах которые по ощущениям минимум 30 едут

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Yarro S

Животный
0

А ещё запретить бегать. И тучным людям передвигаться не более 5 км/час

Ответить

Ли Си Цын

Yarro
0

А ещё запретить бегать

Вас часто травмируют бегуны? А вот самокатчики уже успели наотмечаться :)

И тучным людям передвигаться не более 5 км/час

А они и не передвигаются быстрее особо :) Как раз в силу веса

Ответить

Yarro S

Ли
0

самокатчики уже успели наотмечаться

Автомобили давят в год больше людей, чем гибнет на войнах, но бумерам почему-то наплевать 

Ответить

Дмитрий

Амбиент
3

С дорог их тоже

Ответить

Ли Си Цын

Амбиент
1

Очень печальная новость

К сожалению. Жаль, придется теперь готовить по настоящему массовое обращение для пересмотра этого идиотизма: 25км/ч по тротуару - это просто е***ться на отличненько... 

И ответственности для этих идиотов тоже не установили никакой, так что ожидаем всплеск вакханалии с массовым травмированием "кеглей"

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Termit Development

Амбиент
0

Как пользователь электросамоката ставлю вам плюс!

Ответить

Григорий Матасов

12

Интересно, все как для автомобилей: 25 км/ч + 20 нештрафуемого порога? 

Ответить

Даниил Гудмен

Григорий
1

Великие цитаты!

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Металлургический дебаркадер

–1

Самокаты не должны быть быстрее человеческого шага. они не для разгонов и трюков на улице,а что бы доехать до точки Б не прикладывая усилий, когда уставший или лень топать

Ответить

Termit Development

Металлургический
4

Смысла нет в скорости самоката на уровне человеческого шага. 15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.

Ответить

Евгений Дроздов

Termit
0

Согласен. Надо только делать умное ПО, которое будет понимать, что едешь в гору (а Москва - это холмы) и увеличивать скорость/мощность. А то при ограничении в 25 км/ч Юрент в гору едет 10-15 максимум.

Ответить

Ли Си Цын

Termit
0

15-20 км самая комфортная для данного вида транспорта.

Повторишь это, когда в тебя влетит дебил на самокате? 20 км/ч долбанут тебя так, что отъедешь в больничку :)

Ответить

Evgeny Afanasev

1

В метро бы запретили на электросамокатах самокатах кататься и жизнь стала бы сказкой

Ответить

Andrey Yukin

Evgeny
0

Вообще запрещено, везде висят таблички

Ответить

Evgeny Afanasev

Andrey
1

Это запрет на уровне мосгортранса. Все что будет от его нарушения - попросят подняться наверх до след станции

Ответить

Правильный

Evgeny
0

Хотели бы, не давали бы проходить с электросамокатом

Ответить

Ли Си Цын

Правиль…
0

На каком основании? И тупые зумеры завалили бы их исками, что их детские права ограничивают

Ответить

Eduard Luckyman

Evgeny
0

А где там на самокатах кататься -то?....

Ответить

Evgeny Afanasev

Eduard
0

В этом и суть

Ответить

Fedor Ko

1

Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав, каким образом их отлавливать и штрафовать?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Fedor
0

Бигдата, мэшин лёрнинг, камеры всюду и трищ маёр сидит в каждой кикшеринговой компании, отслеживает нарушителей по джипиэс.

Ответить

Ли Си Цын

Fedor
0

Ещё 1 бесполезный закон, который не будет работать. Все равно самокатчики катаются без номеров и без прав

К сожалению, кикшеринги пролоббировали

Ответить

Velemir Hasidov

1

учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом никакое регулирование не поможет, самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом, а для рф и тем более москвы - огромного мегаполиса, это нереально.

Ответить

Ли Си Цын

Velemir
0

учитывая накачку населения рф ненавистью и дебилизмом

Простите, а кто вас ненавистью накачивает? 

самый эффективный способ - это когда граждане не считают каждого встречного своим врагом

Так ведь самокатчиков по их "делам" оценивают. Когда налетел сзади, сшиб "кеглю" и уехал в закат. Иногда это сопровождается видеосъемкой второго орла на самокате. 

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Andrey Yukin

0

А про лимит скорости на проезжей части не написано. А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))
В общем приравняли к велосипедам

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Антон Морозов

Andrey
0

Да вроде норм, хочешь более продвинутую табуретку, можно взять какой нибудь 3-6 киловатный s11, но там уже права потребуются. 

Ответить

Для закладок

Andrey
0

 А то я представил такого на дороге с 25 км/ч )))

Велосипеды и с меньшей скоростью имеют право целую крайнюю полосу занимать.

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Для закладок

0

Стартап: Антиударный отвал для пешехода. Уничтожает врезающиеся в вас объекты.

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Норрин Радд

Для
0

Металлическая бита вполне себе справится

Ответить

Для закладок

Норрин
0

Не справится в слепой зоне, да и в случае использования тебя самого надо посадить, латентный убийца.

Ответить

Rownie

0

в европе максималка на самокатах 18 в lime так что 25 это даже прям с ветерком

Ответить

Игорь Ф

0

Прописали только часть. На мой взгляд проблема сохранится, но на уровне дорог, т.к. купившие самокаты люди не все знают пдд и что означают те или иные знаки. Гоняют по встречке как на односторонних улицах так и на проспектах с разделительной линией. Соответственно не исключены встречи с неожидающими такого подвоха автомобилистами. Предлагаю получение прав соответствующей категори в лайтовом порядке повесить на автошколы - и в случае каких либо частых проблем с учениками таких автошкол - лишать лицензии.

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