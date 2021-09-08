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Право
Nazigul Jusupova

Правительство России продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году Статьи редакции

Уже готовится постановление.

  • Предложение озвучил на заседании Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
  • По его словам, сейчас правительство готовит соответствующее постановление. Оно коснётся 100 тысяч субъектов малого бизнеса, уточнил Мишустин.
  • Мораторий на налоговые проверки был введён 18 марта 2020 года в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
  • В августе мораторий на проверки бизнеса поддержал Владимир Путин.

#новости #малыйбизнес

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Termit Development

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Мафия спит...

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Олег Павлов

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Ну теперь бизнес попрет как грибы после дождя

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Sergei Timofeyev

Олег
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Куда попрёт?

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Сергей Милосердов

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"Правительство России продлит мораторий малого и среднего бизнеса в 2022 году"

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