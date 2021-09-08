Правительство России продлит мораторий на проверки малого и среднего бизнеса в 2022 году Статьи редакции
Уже готовится постановление.
- Предложение озвучил на заседании Московского финансового форума премьер-министр Михаил Мишустин, пишет ТАСС.
- По его словам, сейчас правительство готовит соответствующее постановление. Оно коснётся 100 тысяч субъектов малого бизнеса, уточнил Мишустин.
- Мораторий на налоговые проверки был введён 18 марта 2020 года в качестве одной из мер поддержки малого и среднего бизнеса, пострадавшего из-за пандемии.
- В августе мораторий на проверки бизнеса поддержал Владимир Путин.
Ну теперь бизнес попрет как грибы после дождя
"Правительство России продлит мораторий малого и среднего бизнеса в 2022 году"
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