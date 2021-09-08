Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения Статьи редакции
В мае Россия разорвала соглашение с Нидерландами.
- Ведомство направило Швейцарии соответствующее письмо и получило ответ о готовности к переговорам, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
- По данным издания, налоговое соглашение между странами предусматривает ставку 5% на дивиденды с минимальной долей участия в 20% и инвестициями в 200 тысяч франков. В остальных случаях ставка 15% на дивиденды, на проценты и роялти – 0%.
- От пересмотра соглашения Минфин планирует получить дополнительно около 150 млрд рублей в год. Ведомство рассчитывает, что ограничения на вывод капитала за рубеж заставит холдинги вернуться обратно в Россию, пишет издание.
- В мае Минфин объявил о планах пересмотреть налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Также Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране.
- Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения.
- В августе Россия заявила об отказе от соглашения с Кипром о льготных налогах на дивиденды в пользу кипрских компаний.
> Ведомство рассчитывает, что ограничения на вывод капитала за рубеж
Ну то есть они реально думают, что причина вывода капитала — это высокие налоговые ставки, а не неадекватные чекисты у власти, которые не могут гарантировать сохранность бизнеса.
Так эти чекисты и крышуют крупный бизнес)
казна пустеет?
Драгоценный татарин
Да она все время пустеет.
Только чёт ничего не слышно про какие то масштабные проекты, на которые понятно было бы, куда деньги идут
А пенсионерам по 10 тыс? 😁
Драгоценный
Ещё и родителям школьников по десятке, чтобы дети уж совсем в лохмотьях не шли на линейку -)
Ну почему же, дворцы и яхты - это вполне масштабные проекты.
Ростех за 78 деревянных ярдов (потом по факту правда окажется 178, как это обычно бывает) в Крыму будет строить 9 опреснителей до 2030 года для получения питьевой воды. Чем вам не масштабный проект, в котором понятно кому в карман они пойдут 🙃
Драгоценный
Спиздят - то спиздят, это понятно.
Но опреснители все же останутся -)
Дай Бог) но проект то как раз громкий, масштабный, денежный. Как вы и заказывали 😁
Т.е. логика минфина не подразумевает, что компании могут и хотят быть международными и что запертые внутри страны компании просто перекачивают деньги внутри страны из одного кармана в другой, а международные структуры добывают валютную выручку из карманов других стран и если в условной России все хорошо с бизнес климатом, то вкладывают эту валюту сюда в развитие производств и т.д.
До минфина не доходит, что нужно улучшать климат и условия для бизнеса, а не закручивать гайки добивая то, что от этого климата осталось.
До минфина не доходит, что нужно улучшать климат и условия для бизнеса
Скажите, а что именно нужно сделать?
Как минимум снизить ключевую ставку ЦБ и снизить ставку по кредитам для бизнеса т.к. инвестировать в страну, где институты права работают через раз, особо никто не спешит. Единственный +/- внятный источник длинных денег для бизнеса - кредиты, но на падающей уже который год подряд покупательной способности населения, текущие ставки банков слишком высоки.
Перестать постоянно вводит косвенные налоги, которые влияют на себестоимость продукции и в условиях, опять же, падающей покупательной способности населения, съедают прибыль т.к. с одной стороны идет давления налогами, сборами и тарифами, а с другой реальной возможностью населения покупать товары и услуги.
То, что вы показали - легкость ведения бизнеса, то есть легкость в регистрации, оплаты налогов, ведения отчетности и т.д., но это не значит, что климат для бизнеса от этого хорош.
Я пока не очень разбираюсь в макроэкономике, но скажите: если понизить учетную ставку, разве это не приведет к повышению инфляции? Которая, в свою очередь, еще больше снизит "падающую уже который год подряд покупательную способность населения". И кому тогда бизнес будет продавать свои товары/услуги, чтобы вернуть набранные кредиты?
Главное чтобы доходы населения росли быстрее инфляции, а не чтобы инфляция была низкая при доходах, которые не растут.
Было бы здорово. А какие есть предпосылки к росту доходов? Производительность труда повысилась? Квалификация работников? Качество продукции выросло? Или освободился какой-то прибыльный рынок, который можно по-быстрому занять?
КПД зависит от оборудования. Оборудование обычно покупают в лизинг, или в кредит, но оно должно быть рентабельно на горизонте планирования, если оно не рентабельно, то выжимают соки из того, что есть. При текущих ставках рентабельность тех же производств под вопросом т.к. у них она без долговой нагрузки в районе 20-30%.
Более сложное оборудование требует более квалифицированный персонал, что приводит к обучению сотрудников и повышению их з/п до конкурентной на рынке.
Оборудование с высоким КПД снижает себестоимость на своем участке и увеличивает прибыль компании, которую можно реинвестировать в маркетинг, расширение, создание новых рабочих мест и т.д.
Можно долго все это объяснять, но думаю, что вы и сами разберетесь.
Что это за таблица? Сами рисовали?
Да, нарисовал и отправил во Всемирный Банк, пусть посмеются.
https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings
К сожалению, большинство этих международных бизнесов у нас - добывающие и обрабатывающие компании, которые аккумулируют прибыль зарубежом, т к владельцы этих холдингов являются подданными европейских стран либо имеют двойное гражданство и посему им не интересно реинвестировать в экономику РФ, а держат в своём кармане в той же Швейцарии. И зачем, если ресурсы и так покупают, ярды прибыли капают. В то время как города с производством загибаются из-за экологии и урезанной социалки. То есть компании то изначально российские, а прибыль выводят. Кто и что их делает международной? Наличие офшорного офиса из 5 сотрудников в Швейцарии? Так что возможно только путём принуждения можно заставить держать часть прибыли тут, реинвестируя ее, ибо инфляция будет подстегивать не держать средства в банке под низкие проценты
Чтобы реинвестировали, то для этого нужно в первую очередь инвестиционный климат улучшать, а не ухудшать.
Согласен с вами, но это в первую очередь побороть коррупцию, хотя бы в крупных масштабах (пример Китая), установить верховенство закона, неприкосновенность частной собственности и гарантии ее безопасности. А это из области фантастики на данный момент, не будет же правительство себе самому на горло наступать) потом уже про ставки по кредитам говорить, квалификацию работников и прочее. Так что проще барьер придумать, не эффективнее, но проще
Это их доходы и они в праве делать с ними что хотят. Они платят в России налоги с прибыли, некоторые еще НДПИ и т.д. + платят налоги за сотрудников + создают рабочие места + берут на себя все финансовые риски и т.д. и т.п.
В вашем видении они просто берут все деньги и уезжают, но все немного сложнее.
А насчёт НДПИ, так в той же нефтянке после налогового манёвра внутри страны все переложили на население, т к он по нулевой ставке идёт, если на экспорт качают нефть, зато у нас бенз дороже чем у Казахов которые у нас же и закупают)
да, но почему должны уменьшать им КПН?
весь Росс бизнес платит КПН, а они, несмотря на большую прибыль, должны уклоняться от него?
Есть компании умнее, которые оптимизируют налоговую нагрузку и т.д., есть глупее, а есть те, кто до этого уровня не дорос.
Они доросли и смогли - молодцы.
Поезжайте зимой в Сибирь, на Урал, в Норильск (правда вас туда не пустят без приглашения живущего там, ибо город закрытый сейчас, чтобы никто не знал какой там пздц творится) и расскажите эту историю вашу про доходы собственников, захвативших в 90е заводы и про налоги и зарплаты сотрудников. Работяги вам тоже расскажут свою историю о зарплатах, которые 10 лет не растут, о том что раньше заводы брали на себя соцобъекты - школы, больницы, детсады, дороги. А сейчас все либо закрыто, либо на балансе города в полном пздеце. И что в этих городах дышать невозможно из-за того, что производства устарели и морально и физически, но никто ничего там не реинвестирует, зато выжимают все что только можно из тех регионов и выводят за рубеж.
Зачем мне куда-то ехать? ) Мы живем в капиталистической пока еще стране, где почти все регулируется рынком.
Если люди идут работать за такую зарплату, то зачем платить больше? Если на старом оборудовании вы вписываетесь в рыночную цену и вас это устраивает, то зачем его обновлять? Если новое оборудование не рентабельно ставить потому, что экономический эффект будет не очевиден, то зачем его обновлять сейчас, если можно сделать это потом?
Опять же, обновят производство, внедрят автоматику и часть рабочих просто уволят т.к. новое оборудование может делать работу за 10 человек, условно, с 1 оператором. Бизнес не будет держать на балансе лишних людей.
Я более, чем уверен, что если бы вы были на месте собственника этого завода, о котором вы говорите, то сделали бы на 100% все точно так же, но пока у вас завода нет, ответственности нет, головной боли за сбыт продукции, оплату труда и т.д. и т.п. тоже нет, вы рассуждаете здесь о высоких материях )
Да. завода у меня нет, иначе я бы тут не сидел, рассуждая о высоких материях. Но мы же дискутируем о механизмах сдерживания вывода средств из экономики. Вы можете предложить действенные механизмы, которые возможно реализовать в текущих условиях?! В правительстве видят такие способы решения. Я не говорю, что они эффективны и что так правильно, но то, о чем пишете вы из области фантастики в текущем состоянии. Монетарная политика с низкими или даже отрицательными ставками рефинансирования, соответственно низкими кредитами и лизингами, чтобы стимулировать производство и потребление, возможна только в развитой экономике с сильным внутренним рынком и высокой покупательной способностью населения. В нашем случае это вызовет скачек инфляции.
а что мешает компании из Нидерландов продолжать вести деятельность в РФ?
по факту, в большинстве случаев, это "налоговая оптимизация" Российских бенефициаров.
Да даже если и получая здесь перекачивают туда это норма. Без этого не будет мотивации что-то развивать и здесь.
Эти ограничения - вообще бред. Человек заработал деньги и это его имущество, которым он в праве распоряжаться так, как считает нужным.
Создайте благоприятные условия и капиталы поплывут в сторону России, но нет, надо всех загнать в клетку и повесить замок.
Это как-то связано с количеством родственников различных госчиновников, проживающих в Швейцарии или нет ?
Да нет, что Вы! Совершенно случайно ткнули пальцем в глобус и попали в Швейцарию. Чистый рандом, к гадалке в тайгу с Шойгу не ходи.
структурный отток из страны остается стабильным при любой политике: 20-30 млрд долларов бизнес выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж. В прошлом году чистый отток капитала увеличился более чем в два раза по сравнению с 2019 и составил $47.8 млрд.
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