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Право
Nazigul Jusupova

Россия предложила Швейцарии пересмотреть соглашение об избежании двойного налогообложения Статьи редакции

В мае Россия разорвала соглашение с Нидерландами.

  • Ведомство направило Швейцарии соответствующее письмо и получило ответ о готовности к переговорам, пишут «Ведомости» со ссылкой на замминистра финансов Алексея Сазанова.
  • По данным издания, налоговое соглашение между странами предусматривает ставку 5% на дивиденды с минимальной долей участия в 20% и инвестициями в 200 тысяч франков. В остальных случаях ставка 15% на дивиденды, на проценты и роялти – 0%.
  • От пересмотра соглашения Минфин планирует получить дополнительно около 150 млрд рублей в год. Ведомство рассчитывает, что ограничения на вывод капитала за рубеж заставит холдинги вернуться обратно в Россию, пишет издание.
  • В мае Минфин объявил о планах пересмотреть налоговые соглашения с Гонконгом, Сингапуром и Швейцарией. Также Госдума денонсировала соглашение с Нидерландами об избежании двойного налогообложения для российских компаний, зарегистрированных в европейской стране.
  • Россия предлагала Нидерландам пересмотреть налоговое соглашение после того, как Владимир Путин поручил поднять налог за вывод дивидендов в офшоры до 15%. Для этого правительство потребовало от стран изменить соглашения.
  • В августе Россия заявила об отказе от соглашения с Кипром о льготных налогах на дивиденды в пользу кипрских компаний.

#новости #налоги

2004 просмотров
51 51 комментарий
2
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51 комментарий
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Roman Trifonov

12

 > Ведомство рассчитывает, что ограничения на вывод капитала за рубеж

Ну то есть они реально думают, что причина вывода капитала — это высокие налоговые ставки, а не неадекватные чекисты у власти, которые не могут гарантировать сохранность бизнеса. 

Ответить

Stepan Popov

Roman
1

Так эти чекисты и крышуют крупный бизнес)

Ответить

Covid 19

Stepan
1

Не, не так, - эти чекисты подмяли под себя...

Ответить

911

5

казна пустеет?

Ответить

MEGAtraXXXer666

911
20

карман

Ответить

Драгоценный татарин

911
4

Да она все время пустеет.
Только чёт ничего не слышно про какие то масштабные проекты, на которые понятно было бы, куда деньги идут 

Ответить

Ar AbduRashid

Драгоценный
3

А пенсионерам по 10 тыс? 😁

Ответить

Драгоценный

Ar
3

Ещё и родителям школьников по десятке, чтобы дети уж совсем в лохмотьях не шли на линейку -) 

Ответить

Ar AbduRashid

Драгоце…
1

Ну вот, а говоришь трат нет 😀

Ответить

Дмитрий Шусов

Драгоценный
1

Ну почему же, дворцы и яхты - это вполне масштабные проекты. 

Ответить

Драгоценный

Дмитрий
0

Ну я-то про вполне серьёзные вещи говорю -) 

Ответить

Stepan Popov

Драгоценный
1

Ростех за 78 деревянных ярдов (потом по факту правда окажется 178, как это обычно бывает) в Крыму будет строить 9 опреснителей до 2030 года для получения питьевой воды. Чем вам не масштабный проект, в котором понятно кому в карман они пойдут 🙃

Ответить

Драгоценный

Stepan
2

Спиздят - то спиздят, это понятно. 
Но опреснители все же останутся -) 

Ответить

Stepan Popov

Драгоце…
1

Дай Бог) но проект то как раз громкий, масштабный, денежный. Как вы и заказывали 😁

Ответить

Дмитрий Шусов

911
0

Милорд

Ответить

Константин Шукалов

8

Т.е. логика минфина не подразумевает, что компании могут и хотят быть международными и что запертые внутри страны компании просто перекачивают деньги внутри страны из одного кармана в другой, а международные структуры добывают валютную выручку из карманов других стран и если в условной России все хорошо с бизнес климатом, то вкладывают эту валюту сюда в развитие производств и т.д.

До минфина не доходит, что нужно улучшать климат и условия для бизнеса, а не закручивать гайки добивая то, что от этого климата осталось.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Константин
1

До минфина не доходит, что нужно улучшать климат и условия для бизнеса

Скажите, а что именно нужно сделать?

Ответить

Vitaly

Дмитрий
5

Откройте один кейс Майкла Калви и этот рейтинг можно спокойно в мусорную корзину.

Ответить

Rick

Vitaly
1

Зарегистрировать ип или ооо в России действительно очень легко, рейтинг со скрина об этом. Рейтинг инвест климата в России совсем другой)

Ответить

Константин Шукалов

Дмитрий
3

Как минимум снизить ключевую ставку ЦБ и снизить ставку по кредитам для бизнеса т.к. инвестировать в страну, где институты права работают через раз, особо никто не спешит. Единственный +/- внятный источник длинных денег для бизнеса - кредиты, но на падающей уже который год подряд покупательной способности населения, текущие ставки банков слишком высоки.

Перестать постоянно вводит косвенные налоги, которые влияют на себестоимость продукции и в условиях, опять же, падающей покупательной способности населения, съедают прибыль т.к. с одной стороны идет давления налогами, сборами и тарифами, а с другой реальной возможностью населения покупать товары и услуги.

То, что вы показали - легкость ведения бизнеса, то есть легкость в регистрации, оплаты налогов, ведения отчетности и т.д., но это не значит, что климат для бизнеса от этого хорош.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Констан…
3

Я пока не очень разбираюсь в макроэкономике, но скажите: если понизить учетную ставку, разве это не приведет к повышению инфляции? Которая, в свою очередь, еще больше снизит "падающую уже который год подряд покупательную способность населения". И кому тогда бизнес будет продавать свои товары/услуги, чтобы вернуть набранные кредиты?

Ответить

Константин

Дмитрий
2

Главное чтобы доходы населения росли быстрее инфляции, а не чтобы инфляция была низкая при доходах, которые не растут.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Констан…
0

Было бы здорово. А какие есть предпосылки к росту доходов? Производительность труда повысилась? Квалификация работников? Качество продукции выросло? Или освободился какой-то прибыльный рынок, который можно по-быстрому занять?

Ответить

Константин

Дмитрий
3

КПД зависит от оборудования. Оборудование обычно покупают в лизинг, или в кредит, но оно должно быть рентабельно на горизонте планирования, если оно не рентабельно, то выжимают соки из того, что есть. При текущих ставках рентабельность тех же производств под вопросом т.к. у них она без долговой нагрузки в районе 20-30%.

Более сложное оборудование требует более квалифицированный персонал, что приводит к обучению сотрудников и повышению их з/п до конкурентной на рынке.

Оборудование с высоким КПД снижает себестоимость на своем участке и увеличивает прибыль компании, которую можно реинвестировать в маркетинг, расширение, создание новых рабочих мест и т.д.

Можно долго все это объяснять, но думаю, что вы и сами разберетесь.

Ответить

Дмитрий

Констан…
0

увеличивает прибыль компании, которую можно реинвестировать в маркетинг, расширение, создание новых рабочих мест и т.д.

А можно вывести в Швейцарию :(

Ответить

Константин

Дмитрий
0

Это уже каждый решает сам для себя )

Ответить

Sht_Anton

Дмитрий
3

Если смотреть на вашу картинку, то проще всего начать со звонка в Минфин Казахстана :)

Ответить

Sht_Anton

Дмитрий
3

Если серьезно, то снизить долю государства и квази-государственных предприятий в экономике. Очень сложно конкурировать за рынок там, где с тобой конкурирует регулятор, пусть и через де-юре частные структуры вроде Сбера, ВТБ, Роснефти или Магнита

Ответить

Murat Oshroev

Дмитрий
2

Что это за таблица? Сами рисовали?

Ответить

Дмитрий Кузнецов

Murat
–1

Да, нарисовал и отправил во Всемирный Банк, пусть посмеются.
https://russian.doingbusiness.org/ru/rankings

Ranking
Ranking
russian.doingbusiness.org
Ответить

Murat Oshroev

Дмитрий
1

Больше так не делайте )

Ответить

Stepan Popov

Константин
3

К сожалению, большинство этих международных бизнесов у нас - добывающие и обрабатывающие компании, которые аккумулируют прибыль зарубежом, т к владельцы этих холдингов являются подданными европейских стран либо имеют двойное гражданство и посему им не интересно реинвестировать в экономику РФ, а держат в своём кармане в той же Швейцарии. И зачем, если ресурсы и так покупают, ярды прибыли капают. В то время как города с производством загибаются из-за экологии и урезанной социалки. То есть компании то изначально российские, а прибыль выводят. Кто и что их делает международной? Наличие офшорного офиса из 5 сотрудников в Швейцарии? Так что возможно только путём принуждения можно заставить держать часть прибыли тут, реинвестируя ее, ибо инфляция будет подстегивать не держать средства в банке под низкие проценты

Ответить

Alex Belousov

Stepan
2

Чтобы реинвестировали, то для этого нужно в первую очередь инвестиционный климат улучшать, а не ухудшать.

Ответить

Stepan Popov

Alex
2

Согласен с вами, но это в первую очередь побороть коррупцию, хотя бы в крупных масштабах (пример Китая), установить верховенство закона, неприкосновенность частной собственности и гарантии ее безопасности. А это из области фантастики на данный момент, не будет же правительство себе самому на горло наступать) потом уже про ставки по кредитам говорить, квалификацию работников и прочее. Так что проще барьер придумать, не эффективнее, но проще

Ответить

Константин Шукалов

Stepan
1

Это их доходы и они в праве делать с ними что хотят. Они платят в России налоги с прибыли, некоторые еще НДПИ и т.д. + платят налоги за сотрудников + создают рабочие места + берут на себя все финансовые риски и т.д. и т.п.

В вашем видении они просто берут все деньги и уезжают, но все немного сложнее.

Ответить

Stepan Popov

Констан…
2

А насчёт НДПИ, так в той же нефтянке после налогового манёвра внутри страны все переложили на население, т к он по нулевой ставке идёт, если на экспорт качают нефть, зато у нас бенз дороже чем у Казахов которые у нас же и закупают)

Ответить

Daniyar Karimov

Констан…
1

да, но почему должны уменьшать им КПН?

весь Росс бизнес платит КПН, а они, несмотря на большую прибыль, должны уклоняться от него?

Ответить

Константин

Daniyar
0

Есть компании умнее, которые оптимизируют налоговую нагрузку и т.д., есть глупее, а есть те, кто до этого уровня не дорос.

Они доросли и смогли - молодцы.

Ответить

Stepan Popov

Констан…
1

Поезжайте зимой в Сибирь, на Урал, в Норильск (правда вас туда не пустят без приглашения живущего там, ибо город закрытый сейчас, чтобы никто не знал какой там пздц творится) и расскажите эту историю вашу про доходы собственников, захвативших в 90е заводы и про налоги и зарплаты сотрудников. Работяги вам тоже расскажут свою историю о зарплатах, которые 10 лет не растут, о том что раньше заводы брали на себя соцобъекты - школы, больницы, детсады, дороги. А сейчас все либо закрыто, либо на балансе города в полном пздеце. И что в этих городах дышать невозможно из-за того, что производства устарели и морально и физически, но никто ничего там не реинвестирует, зато выжимают все что только можно из тех регионов и выводят за рубеж.

Ответить

Константин

Stepan
–3

Зачем мне куда-то ехать? ) Мы живем в капиталистической пока еще стране, где почти все регулируется рынком. 

Если люди идут работать за такую зарплату, то зачем платить больше? Если на старом оборудовании вы вписываетесь в рыночную цену и вас это устраивает, то зачем его обновлять? Если новое оборудование не рентабельно ставить потому, что экономический эффект будет не очевиден, то зачем его обновлять сейчас, если можно сделать это потом?

Опять же, обновят производство, внедрят автоматику и часть рабочих просто уволят т.к. новое оборудование может делать работу за 10 человек, условно, с 1 оператором. Бизнес не будет держать на балансе лишних людей.

Я более, чем уверен, что если бы вы были на месте собственника этого завода, о котором вы говорите, то сделали бы на 100% все точно так же, но пока у вас завода нет, ответственности нет, головной боли за сбыт продукции, оплату труда и т.д. и т.п. тоже нет, вы рассуждаете здесь о высоких материях )

Ответить

Stepan Popov

Констан…
0

Да. завода у меня нет, иначе я бы тут не сидел, рассуждая о высоких материях. Но мы же дискутируем о механизмах сдерживания вывода средств из экономики. Вы можете предложить действенные механизмы, которые возможно реализовать в текущих условиях?! В правительстве видят такие способы решения. Я не говорю, что они эффективны и что так правильно, но то, о чем пишете вы из области фантастики в текущем состоянии. Монетарная политика с низкими или даже отрицательными ставками рефинансирования, соответственно низкими кредитами и лизингами, чтобы стимулировать производство и потребление, возможна только в развитой экономике с сильным внутренним рынком и высокой покупательной способностью населения. В нашем случае это вызовет скачек инфляции.

Ответить

Daniyar Karimov

Константин
1

а что мешает компании из Нидерландов продолжать вести деятельность в РФ?

по факту, в большинстве случаев, это "налоговая оптимизация" Российских бенефициаров.

Ответить

Vitaly

Константин
0

Да даже если и получая здесь перекачивают туда это норма. Без этого не будет мотивации что-то развивать и здесь.

Ответить

Константин Шукалов

Vitaly
1

Эти ограничения - вообще бред. Человек заработал деньги и это его имущество, которым он в праве распоряжаться так, как считает нужным.

Создайте благоприятные условия и капиталы поплывут в сторону России, но нет, надо всех загнать в клетку и повесить замок.

Ответить

Covid 19

Констан…
0

Условия... Скорее будут отбирать деньги.

Ответить

Максим Горький

5

Это как-то связано с количеством родственников различных госчиновников,  проживающих в Швейцарии или нет ?

Ответить

Вася Пражкин

Максим
5

Да нет, что Вы! Совершенно случайно ткнули пальцем в глобус и попали в Швейцарию. Чистый рандом, к гадалке в тайгу с Шойгу не ходи.

Ответить

Stepan Popov

Максим
0

Нет, это фантастика (с)

Ответить

Evgeniy Zorin

1

структурный отток из страны остается стабильным при любой политике: 20-30 млрд долларов бизнес выводит из страны в виде «прямых инвестиций» за рубеж. В прошлом году чистый отток капитала увеличился более чем в два раза по сравнению с 2019 и составил $47.8 млрд.

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Natalya Maslennikova

0

Ну, думаю, началось 🤦🏻‍♀️

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Alex Le

0

Не то что? Газ перекроют?))

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