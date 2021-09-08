В Казани по делу Finiko задержали ещё двух лидеров финансовой пирамиды Статьи редакции
Один из сооснователей уже под арестом, трое — в розыске.
- Полиция задержала основательницу компании «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева и «вице-президент» Finiko Дина Габдуллина. Об этом пишут «Бизнес Online» и «Реальное время» со ссылкой на свои источники, а также местное информагенство «Татар-информ».
- Как сообщают «Казанские ведомости», Нуриева и Габдуллина получили в разное время статус «десятой звезды», который приравнивал их к «наставникам» в Finiko. Они зазывали в пирамиду, рассказывая про бонусы, которые якобы могли получить вкладчики.
- В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
- 30 июля в Казани задержали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября. В августе ещё трое сооснователей — Марат и Эдмунд Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве и были объявлены в федеральный розыск. После этого их заочно арестовали.
- В сентябре в Татарстане задержали Ильгиза Шакирова — одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек.
Верну деньги всем вкладчикам Finiko. Условия такие. Ставьте Класс этому комментарию, оставляйте под ним хвалебный отзыв, треть от потерянной суммы отправьте через СБП на мой номер +78005553535, в течение пяти рабочих дней я верну вам все потерянные средства. Это не лохотрон и не пирамида.
Мне не хватает 200 рублей до 1000 (треть от потерянной суммы), чтобы отправить тебе. Можешь мне докинуть, чтобы я отправил?
Спасибо! Очень помогло! Рекомендую всем, это действительно работает!
Каждый раз видя статьи про Финико, захожу почитать, будучи взволнованным судьбой Зыгмунт Зыгмунтовича
Не думаю, что он в России. На месте МВД устроил бы тотальную проверку родственников по налоговой линии.
Пока не начнут реально сажать таких вот наставников, причем реально и надолго, такие мошеннические проекты будут спокойно и дальше плодиться, ибо такие ребята, как правило, из одного скам-проекта прыгают в другой и зарабатывают постоянно и очень неплохо. Габдуллина, если ни ошибаюсь, так и вовсе на заработанные деньги несколько вилл в Турции элитных купила.
Так они затихарятся и начнут "тайно" по знакомым работать, еще сложнее поймать будет в итоге ) и для лохов привлекательнее будет легенда.
Сидеть им долго желаю, мошенники самые отвратительные животные
Еще бы мелких пересажать ) никаких тюрем не хватит 🤣
В каждой соцсети в любой группе уже мошенник сидит и при любом вопросе пишет "выгодные предложения" в ЛС
Статьи 159 и 210 УК РФ это хороший повод круто изменить свои серые будни, завести новые знакомства и прокачать новые скиллы.
Главная истина - быстрых денег не бывает.
Карма она такая, сегодня продаешь лес в Китай, а завтра у параши свой анус. Сегодня такие планируют править ещё несколько лет в Гвинеи в свои 80+ лет а завтра с черным мешком на голове. :)
Задержала кого-что? Винительный падеж.
Ну да, Лилия и Дина такие необычные имена. Несложно и ошибиться.
Прикольно будет, если в следующей новости про финико выяснится, что главным был Тимур Батрутдинов )) какое-то новое иго обложило всю Россию
Полиция задержала основательницу компании «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева и «вице-президент» Finiko Дина Габдуллина.
Лилий Нуриев и Дин Габдуллин? С падежами беда:(
Кстати - вполне себе тема: привлекаем в пирамиде всех, кто выше самого начального уровня. Они же - бенефициары схемы, должны делить ответственность.
Может - хоть так привлекательность снизится! А то за «паровоза» пускают лидера - и Ник о типа больше не при делах.
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