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Право
Евгения Евсеева

В Казани по делу Finiko задержали ещё двух лидеров финансовой пирамиды Статьи редакции

Один из сооснователей уже под арестом, трое — в розыске.

  • Полиция задержала основательницу компании «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева и «вице-президент» Finiko Дина Габдуллина. Об этом пишут «Бизнес Online» и «Реальное время» со ссылкой на свои источники, а также местное информагенство «Татар-информ».
  • Как сообщают «Казанские ведомости», Нуриева и Габдуллина получили в разное время статус «десятой звезды», который приравнивал их к «наставникам» в Finiko. Они зазывали в пирамиду, рассказывая про бонусы, которые якобы могли получить вкладчики.
  • В июле 2021 года ЦБ внёс Finiko в список финансовых пирамид, а пострадавшие написали первые заявления в полицию. По данным «Бизнес Online», предварительный ущерб по делу — 70 млн рублей, а в работе МВД находится более 100 заявлений от пострадавших вкладчиков.
  • 30 июля в Казани задержали сооснователя Finiko Кирилла Доронина. Суд отправил Доронина под арест до 28 сентября. В августе ещё трое сооснователей — Марат и Эдмунд Сабировы и Зыгмунт Зыгмунтовичь — получили статус подозреваемых по делу о мошенничестве и были объявлены в федеральный розыск. После этого их заочно арестовали.
  • В сентябре в Татарстане задержали Ильгиза Шакирова — одного из «зазывал» в Finiko, который привлёк в финансовую пирамиду 100 тысяч человек.

#новость #finiko

1856 просмотров
26 26 комментариев
4
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26 комментариев
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Ivan Zenkov

8

Верну деньги всем вкладчикам Finiko. Условия такие. Ставьте Класс этому комментарию, оставляйте под ним хвалебный отзыв, треть от потерянной суммы отправьте через СБП на мой номер +78005553535, в течение пяти рабочих дней я верну вам все потерянные средства. Это не лохотрон и не пирамида.

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Люц Шнайдер

Ivan
5

Мне не хватает 200 рублей до 1000 (треть от потерянной суммы), чтобы отправить тебе. Можешь мне докинуть, чтобы я отправил?

Ответить

Герман Воронов

Ivan
1

Бернштам так-то сидит, интересно, кому номер принадлежит )

Ответить

Даниил Слесарчук

Ivan
0

Спасибо! Очень помогло! Рекомендую всем, это действительно работает! 

Ответить

Denis Kiselev

Ivan
0

Иван! Респект! Растёте - уровень наброса прям вырос!))

Ответить

Михаил Синицын

5

Они жесткий колцентр устроят и продажи по телефону и оттуда )

Ответить

Андрей Суржиков

5

Каждый раз видя статьи про Финико, захожу почитать, будучи взволнованным судьбой Зыгмунт Зыгмунтовича

Ответить

Вадим Трушин

Андрей
0

Не думаю, что он в России. На месте МВД устроил бы тотальную проверку родственников по налоговой линии.

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Semyon Efimov

4

Пока не начнут реально сажать таких вот наставников, причем реально и надолго, такие мошеннические проекты будут спокойно и дальше плодиться, ибо такие ребята, как правило, из одного скам-проекта прыгают в другой и зарабатывают постоянно и очень неплохо. Габдуллина, если ни ошибаюсь, так и вовсе на заработанные деньги несколько вилл в Турции элитных купила.

Ответить

Герман Воронов

Semyon
0

Так они затихарятся и начнут "тайно" по знакомым работать, еще сложнее поймать будет в итоге ) и для лохов привлекательнее будет легенда.

Ответить

Aleksey Telyshev

3

Сидеть им долго желаю, мошенники самые отвратительные животные

Ответить

Герман Воронов

Aleksey
0

Еще бы мелких пересажать ) никаких тюрем не хватит 🤣
В каждой соцсети в любой группе уже мошенник сидит и при любом вопросе пишет "выгодные предложения" в ЛС

Ответить

Смешной американец

1

Кучно пошли. Сейчас будут дружно сливать всю подноготную, лишь бы себе срок скостить. В общем хорошая новость

Ответить

Иван Малахов

1

А финик не кешбери, обосRался по полной

Ответить

Максим Горький

1

Статьи 159 и 210 УК РФ это хороший повод круто изменить свои серые будни, завести новые знакомства и прокачать новые скиллы.

Ответить

Пётр Радищев

Максим
0

Огромный простор для общения с людьми

Ответить

Вадим Трушин

1

Главная истина - быстрых денег не бывает.

Ответить

Сергей

Вадим
0

Это вы еще лес в китай не продавали !

Ответить

Вадим Трушин

Сергей
0

Карма она такая, сегодня продаешь лес в Китай, а завтра у параши свой анус. Сегодня такие планируют править ещё несколько лет в Гвинеи в свои 80+ лет а завтра с черным мешком на голове. :)

Ответить

Пётр Радищев

Сергей
0

У него нет личного леса

Ответить

Михаил Снегов

0

Сж

Ответить

Андрей Арсенович

0

Я думал лидер это 1

Ответить

Ринат Хафизов

0

Задержала кого-что? Винительный падеж.
Ну да, Лилия и Дина такие необычные имена. Несложно и ошибиться.

Ответить

Алексей Ключерев

0

Прикольно будет, если в следующей новости про финико выяснится, что главным был Тимур Батрутдинов )) какое-то новое иго обложило всю Россию

Ответить

Vasily Nalivayko

0

Полиция задержала основательницу компании «Недвижимость и закон» Лилия Нуриева и «вице-президент» Finiko Дина Габдуллина.

Лилий Нуриев и Дин Габдуллин? С падежами беда:(

Ответить

Denis Kiselev

0

Кстати - вполне себе тема: привлекаем в пирамиде всех, кто выше самого начального уровня. Они же - бенефициары схемы, должны делить ответственность.

Может - хоть так привлекательность снизится! А то за «паровоза» пускают лидера - и Ник о типа больше не при делах.

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