Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции
С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.
6 сентября во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров. С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito. Об этом сообщает «Коммерсантъ».
Создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя.
Роскомнадзор обвинения отрицает. В регуляторе сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Ъ», что не знают, в чём причина сбоев.
Источники «Коммерсанта» в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.
Проблемы с доступом на некоторых сервисов есть и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области.
3 сентября Роскомнадзор начал блокировку шести сервисов — Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».
После объявления о блокировке пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent.
я когда плачу за доступ в интернет, предполагается что я плачу за ВЕСЬ доступ .
скоро видимо придется просить операторов считать в процентах количество ограниченного ими доступа к интернету и просить на столько же процентов делать перерасчет
Вы ничего не сможете сделать, я пересчитывать вам за ваш доступ никто не будет, смиритесь.
Да разве дело только в деньгах.
нет , но это первичное. Вы же когда приходите в ресторан , думаете что вам принесут полноценную порцию, а не частичную, без жаркого например, просто потому что по чьему то решению вид жареного мяса может оскорбить веганов. О вкусе принесенного блюда вы будете размышлять позже.
Пример дибильный, но суть примерно та же.
Во-первых, деньги не первичны. Во-вторых, в ресторан идешь не пожрать, а насладиться изысканным вкусом, интерьером и атмосферой. В-третьих, пример действительно дебильный.
и интернет , и покушать - это услуги. услуги должны оказываться в полной мере. если они оказываются не в полной мере , значит и оплата должна быть не в полной мере.
При отсутствии какого-то блюда тоже требуете пересчитать цены на остальные?
Нравится заголовок - из него вытекает, что РКН отрицает тот факт, что игроки пожаловались. :)
Наши журналисты даже русского языка не знают, и по большому счету ничем не отличаются от водил маршруток. Тот же уровень.
Горе то какое... в кое то веки люди на улицу выйдут на солнышко посмотреть, а не в игрушки сидеть
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С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.
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