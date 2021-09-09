Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
{"id":6087,"title":"\u0428\u043a\u043e\u043b\u0430 \u043c\u0435\u0447\u0442\u044b \u0433\u043b\u0430\u0437\u0430\u043c\u0438 \u0434\u0435\u0442\u0435\u0439 \u0438 \u043f\u043e\u0434\u0440\u043e\u0441\u0442\u043a\u043e\u0432","url":"\/redirect?component=advertising&id=6087&url=https:\/\/vc.ru\/uchi.ru\/288109-i-vezde-gerb-zhiraf-iz-zooparka-kak-deti-i-podrostki-predstavlyayut-sebe-shkolu-mechty&placeBit=1&hash=7eb14b7a6cc9d2ce5382a5ec351a21abee4a0796c756efaea184239a06639791","isPaidAndBannersEnabled":false}
Право
TJ

Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции

С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

20 20 комментариев
659 просмотров

6 сентября во «ВКонтакте» стримингового сервиса для футбольных трансляций FlashScore сообщили, что у пользователей возникли проблемы с открытием приложения через некоторых провайдеров. С похожей ситуацией столкнулись игроки World of Tanks и World of WarShips и пользователи Twitch, BitTorrent и Avito. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Создатели World of WarShips связывают проблемы с доступом с блокировкой VPN-сервисов в России, для которой используют DPI-оборудование (Deep Packet Inspection). Согласно обращению на сайте компании, это привело к невозможности зайти в игру и отключению сервера во время боя.

В процессе блокировок VPN-сервисов было затронуто множество UDP-портов, в том числе те, которые используются в нашей игре со старта самого первого альфа-тестирования. Данная ситуация затронула не только крупных магистральных провайдеров, но и множество местных, которых на территории России огромное количество.

World of WarShips

Роскомнадзор обвинения отрицает. В регуляторе сообщили, что «при реализации мероприятий по блокировке VPN указанные UDP-порты не блокировались». В FlashScore заявили «Ъ», что не знают, в чём причина сбоев.

Источники «Коммерсанта» в «большой четвёрке» операторов объяснили, что считают причиной проблем с доступом работу оборудования ТСПУ (технических средств противодействия угрозам), которое Роскомнадзор установил в рамках закона об «автономном рунете». По данным «Вымпелкома», оборудование операторов работает в штатном режиме и сбоев в последнее время не фиксировали.

Но на сети по закону установлены сторонние технические средства, деятельность которых мы не контролируем. Потенциально они могут оказывать воздействие на пропуск трафик.

«Вымпелком»

Проблемы с доступом на некоторых сервисов есть и у проводных операторов. Это подтвердили в «Марте», который работает в Псковской области.

Проблемы, с которыми столкнулись наши абоненты, по всей видимости, связаны с попыткам Роскомнадзора заблокировать некоторые сервисы VPN. Делается это при помощи ТСПУ. Именно таким способом блокировки можно объяснить то, что затруднения возникли не везде, а только на сетях части провайдеров, и то, что сами провайдеры оказались не в курсе того, что происходит, поскольку ТСПУ для нас «чёрный ящик».

«Март»

3 сентября Роскомнадзор начал блокировку шести сервисов — Hola VPN, ExpressVPN, KeepSolid VPN Unlimited, NordVPN, Speedify VPN, IPVanish VPN. Регулятор счёл, что их использование позволяет пользоваться запрещёнными ресурсами и «создаёт условия для незаконной деятельности, в том числе связанной с распространением наркотиков, детской порнографии, экстремизма и так далее».

После объявления о блокировке пользователи форума OpenNet пожаловались на блокировку протокола BitTorrent.

#новости #vpn

20 20 комментариев
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438","vpn"], "comments": 20, "likes": 1, "favorites": 2, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 291569, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Sep 2021 08:51:09 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
20 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Митя Мурасов

7

я когда плачу за доступ в интернет, предполагается что я плачу за ВЕСЬ доступ .
скоро видимо придется просить операторов считать в процентах количество ограниченного ими доступа к интернету и просить на столько же процентов делать перерасчет

Ответить

Akhate Bayramalyyew

Митя
1

Вы ничего не сможете сделать, я пересчитывать вам за ваш доступ никто не будет, смиритесь.

Ответить

Митя Мурасов

Akhate
1

разумеется. это так, крик души , информация вслух для размышления

Ответить

Дмитрий Немов

Митя
0

Да разве дело только в деньгах. 

Ответить

Митя Мурасов

Дмитрий
1

нет , но это первичное. Вы же когда приходите в ресторан , думаете что вам принесут полноценную порцию, а не частичную, без жаркого например, просто потому что по чьему то решению вид жареного мяса может оскорбить веганов. О вкусе принесенного блюда вы будете размышлять позже.
Пример дибильный, но суть примерно та же.

Ответить

greg chudnoff

Митя
0

Во-первых, деньги не первичны. Во-вторых, в ресторан идешь не пожрать, а насладиться изысканным вкусом, интерьером и атмосферой. В-третьих, пример действительно дебильный.

Ответить

Митя Мурасов

greg
0

и интернет , и покушать - это услуги. услуги должны оказываться в полной мере. если они оказываются не в полной мере , значит и оплата должна быть не в полной мере.

Ответить

bastardos_no_pas

Митя
0

При отсутствии какого-то блюда тоже требуете пересчитать цены на остальные?

Ответить

Митя Мурасов

bastard…
0

При отсутствии какого-то блюда в моем заказе

Ответить

Амбиент Музыкантов

2

"Роскомнадзор обвинения отрицает"

Это не мы, оно само.

Ответить

Philipp Novikov

1

Нравится заголовок - из него вытекает, что РКН отрицает тот факт, что игроки пожаловались. :)

Ответить

greg chudnoff

Philipp
0

Наши журналисты даже русского языка не знают, и по большому счету ничем не отличаются от водил маршруток. Тот же уровень.

Ответить

Вадим Осадчий

0

А вот Варгейминг не смог отразить мощнейшую ддос атаку :с

Ответить

Ivan Kulmyaev

0

Шоу начинается

Ответить

Ilia Fedorov

0

Танкисты же, так потерпят. Иногда ведь нужно “пострадывать»

Ответить

Eugeneer

0

Горе то какое... в кое то веки люди на улицу выйдут на солнышко посмотреть, а не в игрушки сидеть

Ответить

михаил николенко

0

Вчера пару боёв сыграл, все нормально

Ответить

Адекватный звук

0

есть ссылка со списком всех заблокированных впн за все время?

Ответить

Kot Wild

Адекватный
–1

Ссылки нет,сами ищите

Ответить

Sergey Khohlachev

0

Виртуальные танкисты набили хороший опыт в виртуальных боях.
Теперь накопленный опыт можно реализовывать на реальном тракторе в колхозных полях.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 20 комментариев
ESET
Как защитить устройства и данные компании в гибридном режиме
0 Обсудить
0
Право
Лиана Липанова
Сооснователя «Островка» Сергея Фаге задержали в Домодедово — у него нашли наркотики Статьи редакции

Его заключили под стражу на 30 суток. По статье о перевозе наркотиков в крупном размере предусмотрено до 20 лет тюрьмы.

Сергей Фаге личная страница в Facebook
660 660 комментариев
117
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Тинькофф
Spotify стал партнером Тинькофф в России: клиенты получат до 25% кэшбэка

В июле 2020 года любители музыки радовались запуску аудиостримингового сервиса Spotify в России. Этой осенью их ждет еще одна хорошая новость: клиенты Тинькофф могут слушать 70 миллионов музыкальных треков без рекламы, без доступа к интернету, с улучшенным качеством звука и кэшбэком за стоимость подписки до 25%.

78 78 комментариев
36
Сервисы
Nazigul Jusupova
«Яндекс» расширил в поисковике предложение книг на фоне разбирательства из-за «колдунщиков» Статьи редакции

Предложение «Яндекса» может повлиять на ход процесса по обогащённым ответам.

11 11 комментариев
2
Сервисы
Евгения Евсеева
Google обновила дизайн Gmail и добавила в сервис звонки и каналы для общения Статьи редакции

Сначала редизайн будет доступен коропоративным клиентам.

56 56 комментариев
60
Право
TJ
Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции

С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

20 20 комментариев
Sigur
Индивидуальный подход к обучению в новом центре знаний Sigur
0 Обсудить
2
GoTech Innovation
Нынешние ограничения только стимулируют стартапы выходить в Финляндию из России
1 1 комментарий
0
Будущее
Лиана Липанова
«Вырезала кусок стены и пыталась увезти капсулы»: сооснователи российской криофирмы делят замороженные тела Статьи редакции

Валерию Удалову хотели уволить ещё в 2019 году: тогда она отказалась передавать контроль и создала новое юрлицо, а теперь хочет забрать «пациентов» в своё хранилище.

83 83 комментария
27
Устойчивые города: Москва
На природных территориях Москвы увеличилось количество бобров
фотоархив Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

По одной плотине и хатке экологи обнаружили в долине реки Ржавка и на реке Химка. На Сетуни бобры в качестве жилища выбрали земляные норы.

2 2 комментария
0
Приёмная
Irina Rogozhova
Wildberries не возвращают деньги за бракованный товар

Заказала у них платьишко, пришла забирать в пункт самовывоза, а там света нет - получала заказ в свете какой-то тусклой лампы. Даже не подумала о том, что посылку необходимо проверить прямо на месте, тем более что работники пункта заверили: "Если что, приносите завтра, все вернем". Открыла дома упаковку, а на платье на самом видном месте…

2 2 комментария
5
Больше статей
null