Суд в США признал незаконными пошлины на иностранный импорт, введёные в феврале 2026 года, — но запрет на них действует в рамках одного штата

Универсального запрета не вынесли.Источник: Getty ImagesФедеральный торговый суд США признал незаконными пошлины на импорт из всех стран, которые президент США Дональд Трамп ввёл в феврале 2026 года, пишет Bloomberg.Трамп использовал положение закона о торговле от 1974 года, которое позволяет вводить пошлины на 150 дней без одобрения Конгресса США.Суд удовлетворил иск группы малых предприятий и более чем двадцати штатов — они настаивали, что президент превысил свои полномочия. Запрет на взимание пошлин действует для двух компаний-истцов и всего штата Вашингтон.Трамп назвал судей «радикально левыми» и заявил: «Меня ничто не удивляет. Мы всегда поступаем по-разному. Получаем одно решение и поступаем по-другому».20 февраля 2026 года Верховный суд США признал незаконными «чрезвычайные» ввозные пошлины Трампа в отношении почти всех торговых партнёров страны. Политик ссылался на закон о чрезвычайных экономических полномочиях от 1977 года и им же оперировал, анонсируя пошлины против КНР, Канады и Мексики. Ставки разнились в зависимости от страны.Федеральный суд по вопросам международной торговли отмечал, что желание устранить торговый дисбаланс не «чрезвычайность». А пошлины против КНР, Канады и Мексики не помогали устранить упомянутые в указе «угрозы». Это, в частности, противоправный оборот наркотиков и нелегальная миграция. Ссылаясь на закон от 1977 года, президент избежал необходимости получать одобрение Конгресса.Евгения ЕвсееваДеньги20 апрСША запустили систему возврата для импортёров введённых Трампом пошлин — суд признал их незаконными Всего должны вернуть $166 млрд — на возврат претендуют «десятки тысяч» компаний.