Требование распространяется и на иностранных граждан, лиц без гражданства, а также на компании, не зарегистрированные как юрлица.

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний-«нарушителей» законодательства РФ. Соотвествующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка должна выглядеть следующим образом: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — а размер букв должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании.

1 июля в закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет” на территории Российской Федерации» внесли требование для иностранных компаний сообщать, что они нарушили закон РФ. При этом в документе не уточняют, как именно будут определять иностранных «нарушителей».