Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Право
TJ

Роскомнадзор обязал иностранные компании, «нарушающие» законы России, маркировать сообщения в интернете Статьи редакции

Требование распространяется и на иностранных граждан, лиц без гражданства, а также на компании, не зарегистрированные как юрлица.

Роскомнадзор утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний-«нарушителей» законодательства РФ. Соотвествующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Согласно документу, маркировка должна выглядеть следующим образом: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — а размер букв должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании.

1 июля в закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет” на территории Российской Федерации» внесли требование для иностранных компаний сообщать, что они нарушили закон РФ. При этом в документе не уточняют, как именно будут определять иностранных «нарушителей».

#новость #роскомнадзор

1150 просмотров
38 38 комментариев
1
2
{ "author_name": "TJ", "author_type": "editor", "tags": ["\u0440\u043e\u0441\u043a\u043e\u043c\u043d\u0430\u0434\u0437\u043e\u0440","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u044c","\u043d\u043e\u0432\u043e\u0441\u0442\u0438"], "comments": 38, "likes": 2, "favorites": 1, "is_advertisement": false, "subsite_label": "legal", "id": 291644, "is_wide": true, "is_ugc": false, "date": "Thu, 09 Sep 2021 11:35:18 +0300", "is_special": false }
Вакансии Разместить
Показать ещё
Все вакансии
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
Реклама на vc.ru Отключить рекламу
0
38 комментариев
Популярные
По порядку
Написать комментарий...

Марс Кит-Кат

33
Ответить

Для закладок

Марс
3

Где маркировка? Смех это нарушение

Ответить

Александр Ерёмин

13

Если иностранная компания уже нарушает закон, то что ей мешает продолжить его нарушать, просто не указывая подобную маркировку? ¯\_(ツ)_/¯

Ответить

Марс Кит-Кат

Александр
2

Это похоже на то, что ты должен будешь писать это. Например они решили, что Гугл нарушает закон, и тогда ты, кидая ссылку на Гугл, должен будешь приписывать эту фразу (Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации).

Типа как ИГ (террористическая организация, запрещена в России)

Ну или я совсем ничего не понимаю.

Ответить

Pink Pinkus

Александр
1

Это как с домашним арестом: тоже ничего не мешает его нарушить, но последует реальный.

Ответить

A. Bigkkuzin

Александр
1

По моему речь о том, что российская площадка, упоминая, к примеру, какой-нибудь кофешоп из Амстердама, должна будет маркировать это самое упоминание. А самой иностранной компании конечно же пох.

Ответить

Pink Pinkus

8

Похоже, приходит время, когда становится актуальной запись, прочитанная мной когда-то:

— Папа, а в какой концлагерь нас везут?
— Не знаю, сынок, я не интересуюсь политикой.

Ответить

Христов меч

5

А я думал, что нет людей с отрицательным IQ

Ответить

Амбиент Музыкантов

Христов
0

По модулю все равны.

Ответить

Андрей Новиков

Христов
–1

На манежке их полно

Ответить

Alexander Makushin

3

"Черные метки" и "желтые звезды" в виде статусов и надписей, поиск врагов и недругов, деление на своих и чужих - хм, что же всё это напоминает..?!

Ответить

Адекватный звук

Alexander
–1

Ну если окончательно утопят фбк и прочих,то норм

Ответить

Αлексей Μихеев

Адекватный
0

Дима, ты?

Ответить

Адекватный звук

Αлексей
0

не понял шутку

Ответить

Александр Сорокин

2
Ответить

Mavlet Yulmukhametov

Александр
0

Точняк, я походу реально просто закажу себе пару футболок с надписью "Иностранный агент"...

Ответить

Alex Petrov

2

Роскомнадзор, вы идиоты?

Ответить

Сергей

1

Бл***. Как такой бред можно придумать на трезвую голову?

Это скорее шутка для 1 апреля, но до него еще очень далеко...

Ответить

Ivan Kulmyaev

Сергей
1

Трезвую?

Ответить

badResistor

Ivan
0

солевую

Ответить

John Hard

1

А у кого два гражданства ?

Ответить

Yellow tiger

1

Вциом звонили, спросили как к президенту отношусь негативно или позитивно, а потом такие а интернет сколько раз в день смотрите 😬

Ответить

Кобзон Хиггса

1

Ну что за идиоты, а?

Ответить

Амбиент Музыкантов

1

Скоро на одни только бредовые хотелки различных ведомств придется половину экрана сайта оставлять. Диджитал бюрократизм, епта.

Чтоб у вас всех сайты легли, скоты.

Ответить

Иван Семин

1

Скоро так докатимся, что мошенников заставят большими буквами писать, что данное сообщение развод. Роскомнадзор, у нас что в стране мало проблем??? а всякие ставки на спорт, детский По контент, куча пирамид финансовых. займитесь делом.

Ответить

Ivan Kulmyaev

Иван
0

🤣

Ответить

Алексей Кошляков

0

https://www.youtube.com/watch?v=WMqK3OZjBvs 

Ответить

Anton Demin

0

А уведомлять за три рабочих дня до «нарушения» надо будет?

Ответить

Сергей Житников

0

Опять рекламу бесплатную придумывает роскомпозор?

Ответить

badResistor

0

Интернет компании потребовали маркироваться Роскомнадзору клоунской шляпой, как компании нарушителя интернета.

Ответить

Trail soul

0

Эй, погоди, силовичок, это не шутка?

Ответить

andr oid

0
Ответить

Яков Большун

0

И первым в этот список внесут "Умное голосование", чтобы любое его упоминание в СМИ сопровождалось набором бессмысленных слов.

Ответить

Rodeus

Яков
0

Производитель шерсти чем вам не угодил?

Ответить

Веб студия и дата-центр ITSOFT

0

Липовый закон

Ответить

Даниил Зыкин

0

Держите короче шаблон для общения

ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА

Вставьте_ваш_текст

Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации

Ответить

Для закладок

0

Бюрократия ради бюрократии

Ответить

Sergey Matveev

–1

Привет Чебурнет.

Ответить
Написать комментарий...
Читать все 38 комментариев
Техника
Евгения Евсеева
Инсайдер показал фотографии «умных» очков от Facebook и Ray-Ban Статьи редакции

Официально «умные» очки представят 9 сентября.

14 14 комментариев
7
Устойчивые города: Москва
На природных территориях Москвы увеличилось количество бобров
фотоархив Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы

По одной плотине и хатке экологи обнаружили в долине реки Ржавка и на реке Химка. На Сетуни бобры в качестве жилища выбрали земляные норы.

2 2 комментария
0
Мероприятия Разместить
Показать ещё
Все мероприятия
Транспорт
Nazigul Jusupova
Российский разработчик «сверхбыстрых» зарядных станций L-Charge привлёк первые инвестиции в $1,5 млн Статьи редакции

Он создал мобильную станцию для быстрой зарядки электромобилей и уже тестирует её в Москве.

14 14 комментариев
11
Финансы
Nazigul Jusupova
Visa в 2022 году поднимет комиссии при оплате картой для супермаркетов и отменит льготные тарифы Статьи редакции

C 1 сентября 2021 года система исключит из льготных программ все премиальные карты, кроме Visa Platinum Business.

85 85 комментариев
9
Сервисы
Таня Боброва
«Яндекс» стал показывать справку из налоговой при поиске юрлиц и ИП Статьи редакции

Виджет доступен в десктопной и мобильной версии поиска.

16 16 комментариев
21
Финансы
Denis Efremov
По следам недавнего Demo Day Y Combinator (S21): впечатления инвестора

От принципала Fort Ross Ventures, венчурного партнера Seedstars и автора Telegram-канала proVenture Дениса Ефремова.

9 9 комментариев
20
Битрикс24
Как увеличить продажи в социальных сетях: советы от «Битрикс24»‎

По прогнозам экспертов, к 2025-му году глобальный объем продаж в e-commerce вырастет с $2,4 трлн до $3,9 трлн. Один из самых заметных и быстрорастущих сегментов рынка — социальные сети: в первом полугодии 2021-го доля покупок там увеличилась на 36%.

0 Обсудить
7
Право
TJ
Игроки World of Tanks пожаловались на проблемы с доступом после блокировки VPN-сервисов. РКН это отрицает Статьи редакции

С проблемами также столкнулись пользователи Twitch, FlashScore, BitTorrent и игроки World of WarShips.

57 57 комментариев
15
Sigur
Индивидуальный подход к обучению в новом центре знаний Sigur
0 Обсудить
2
GoTech Innovation
Нынешние ограничения только стимулируют стартапы выходить в Финляндию из России
1 1 комментарий
0
Сервисы
Dima Zak
Боты «Телеграм». Топ 30 полезных и интересных

Боты «Телеграм» универсальны и выполняют множество задач на любой вкус. Найти информацию, скачать книгу, фильм, музыку, развлечь — это лишь маленький перечень возможностей ботов. Сегодня я представляю полностью актуальный список полезных и интересных ботов.

5 5 комментариев
6
Больше статей
null