Роскомнадзор обязал иностранные компании, «нарушающие» законы России, маркировать сообщения в интернете Статьи редакции
Требование распространяется и на иностранных граждан, лиц без гражданства, а также на компании, не зарегистрированные как юрлица.
Роскомнадзор утвердил требования к маркировке сообщений в интернете для иностранных компаний-«нарушителей» законодательства РФ. Соотвествующий приказ Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Согласно документу, маркировка должна выглядеть следующим образом: «Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации», — а размер букв должен быть не меньше букв, которые содержатся в ссылке на ресурс компании.
1 июля в закон «О деятельности иностранных лиц в информационно-телекоммуникационной сети „Интернет” на территории Российской Федерации» внесли требование для иностранных компаний сообщать, что они нарушили закон РФ. При этом в документе не уточняют, как именно будут определять иностранных «нарушителей».
Если иностранная компания уже нарушает закон, то что ей мешает продолжить его нарушать, просто не указывая подобную маркировку? ¯\_(ツ)_/¯
Это похоже на то, что ты должен будешь писать это. Например они решили, что Гугл нарушает закон, и тогда ты, кидая ссылку на Гугл, должен будешь приписывать эту фразу (Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации).
Типа как ИГ (террористическая организация, запрещена в России)
Ну или я совсем ничего не понимаю.
Это как с домашним арестом: тоже ничего не мешает его нарушить, но последует реальный.
По моему речь о том, что российская площадка, упоминая, к примеру, какой-нибудь кофешоп из Амстердама, должна будет маркировать это самое упоминание. А самой иностранной компании конечно же пох.
Похоже, приходит время, когда становится актуальной запись, прочитанная мной когда-то:
— Папа, а в какой концлагерь нас везут?
— Не знаю, сынок, я не интересуюсь политикой.
"Черные метки" и "желтые звезды" в виде статусов и надписей, поиск врагов и недругов, деление на своих и чужих - хм, что же всё это напоминает..?!
Адекватный звук
Ну если окончательно утопят фбк и прочих,то норм
Точняк, я походу реально просто закажу себе пару футболок с надписью "Иностранный агент"...
Бл***. Как такой бред можно придумать на трезвую голову?
Это скорее шутка для 1 апреля, но до него еще очень далеко...
Вциом звонили, спросили как к президенту отношусь негативно или позитивно, а потом такие а интернет сколько раз в день смотрите 😬
Скоро на одни только бредовые хотелки различных ведомств придется половину экрана сайта оставлять. Диджитал бюрократизм, епта.
Чтоб у вас всех сайты легли, скоты.
Скоро так докатимся, что мошенников заставят большими буквами писать, что данное сообщение развод. Роскомнадзор, у нас что в стране мало проблем??? а всякие ставки на спорт, детский По контент, куча пирамид финансовых. займитесь делом.
Интернет компании потребовали маркироваться Роскомнадзору клоунской шляпой, как компании нарушителя интернета.
И первым в этот список внесут "Умное голосование", чтобы любое его упоминание в СМИ сопровождалось набором бессмысленных слов.
Держите короче шаблон для общения
ДАННОЕ СООБЩЕНИЕ (МАТЕРИАЛ) СОЗДАНО И (ИЛИ) РАСПРОСТРАНЕНО ИНОСТРАННЫМ СРЕДСТВОМ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА, И РОССИЙСКИМ ЮРИДИЧЕСКИМ ЛИЦОМ, ВЫПОЛНЯЮЩИМ ФУНКЦИИ ИНОСТРАННОГО АГЕНТА
Вставьте_ваш_текст
Иностранное лицо, владеющее информационным ресурсом, является нарушителем законодательства Российской Федерации
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