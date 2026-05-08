В Европе оштрафовали «дочку» «Яндекса» на €100 млн за предполагаемую передачу данных пользователей такси-сервиса Yango в Россию

Она оспорит решение.Источник: Bloomberg Компанию MLU B.V., которая управляет Yango в Европе, оштрафовали на €100 млн за передачу персональных данных пользователей приложения в Россию, пишет Yle со ссылкой на Офис уполномоченного по защите данных Финляндии.Согласно сообщению последнего, решение совместно приняли управления по защите данных Нидерландов, Финляндии и Норвегии.MLU B.V. — это бывшее совместное предприятие «Яндекса» и Uber, зарегистрированное в Нидерландах, уточняет РБК. Расследование вели с 2023 года: проверяли, передаёт ли Yango данные пользователей в Финляндии и Норвегии в Россию и обеспечивается ли защита личных данных.В компании заявили, что планируют оспорить штраф. По словам MLU B.V., она соблюдала «все необходимые меры защиты в соответствии с европейским законодательством» и хранила личные данные на территории ЕС в зашифрованном виде. Там также отметили, что Yango не работает в Норвегии и Финляндии с 2025 года.Нидерландская Yandex N.V. закрыла сделку по продаже российского «Яндекса» летом 2024 года и переименовалась в Nebius. Она занимается созданием инфраструктуры для ИИ и развивает Toloka (разметка данных), Avride (беспилотники) и TripleTen (образовательные сервисы). Такси-бизнес остался за МКПАО «Яндекс».#новости