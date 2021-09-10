ЦБ предложил создать платформу для отзыва согласий на обработку персональных данных Статьи редакции
Подобная платформа уже есть, но касается только данных с «Госуслуг».
- Банк России начал обсуждение с банками создание реестра соглашений об обработке персональных данных. Через него пользователи смогут отзывать свои согласия, сообщает РБК со ссылкой на обсуждение ЦБ и бизнеса проекта «Основные направления развития финансового рынка России».
- «Мы сделали такую платформу в рамках "Цифрового профиля", но она сейчас касается только информации с «Госуслуг», из госисточников. Мы двумя руками за то, чтобы такую платформу сделать для коммерческих согласий», — сказала зампред ЦБ Ольга Скоробогатова.
- Система «Цифровой профиль гражданина» с 2020 года интегрирована в «Госуслуги» и позволяет давать или отзывать согласия на использование персональных данных. В них входят: паспортные данные, адрес, ИНН, водительские права, место работы и другие данные.
- Новая платформа нужна, чтобы бизнесу было проще получить доступ к данным, а пользователи могли быстрее ими управлять, пояснили в ЦБ. Ассоциация «Финтех» начала работу над проектом и создаст по нему рабочую группу, рассказал изданию её представитель.
- «Решение позволит обогатить рынок большими объемами коммерческих данных, накопленными отдельными участниками рынка, и монетизировать этот рынок», — прокомментировал РБК директор по инновациям «СКБ-банка» Виталий Копысов.
- В проекте заинтересованы «Сбер», ВТБ, «Промсвязьбанк», МКБ и «СКБ-банк», сообщили их представители. Доступ к платформе для всех участников рынка должен иметь одинаковые тарифы, заключила Ольга Скоробогатова.
Всемирный будильник
Если я расставлю галочки "послать нахер" напротив ваших контор, у государства будет большой соблазн поставить вас на бабки.
Не будь таким наивным.
Или тебе кажется, что до 2010 года маркетинга (цифрового) не существовало?
Всемирный будильник
Если я расставлю галочки "послать нахер" напротив ваших контор, у государства будет большой соблазн поставить вас на бабки.
Войти и снести все согласия))
Оставить 2-3 буквально
Чтобы войти, надо будет заполнить все персональные данные для подтверждения. Это позволит обогатить рынок большими объемами коммерческих данных.
Молочный корабль
Надеюсь согласился?
Зря смеетесь, мелкий шрифт никто не читает. Узнаете, когда откажут в кредите, потому что у абстрактного Васи ну например, высокое давление отмечено в apple health и это фактор риска какой нибудь неожиданной смерти от инфаркта «микарда» с вот таким рубцом и невозвратом кредита.
Какой то подвох ощущаю. Коммерческая выгода плюс минус очевидна. Но мне кажется когда всплывут детали, отзыв согласия своих перс.данных будет ложкой меда в бочке дегтя
Цифровой профиль гражданина сродни номеру в концлагере и признан этот номер преступлением против человечества
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Присвоение номера человеку является величайшим преступлением. На Нюрнбергском процессе (20.11.1945г. – 1.10.1946г.), Международный военный трибунал в числе прочих преступлений нацизма признал практику присвоения людям номеров и клеймения этими номерами людей преступлением против человечности, не имеющим срока давности (Материалы Нюрнбергского процесса.
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МОСКВА. 1955
Сборник материалов Нюрнбергского процесса над главными немецкими военными преступниками в двух томах подготовлен под редакцией К.П. Горшенина (главный редактор), Р.А. Руденко и И.Т. Никитченко.
ВЫПИСКА:
«Шмаглевская: У меня есть номер, вытатуированный на моей руке, здесь (показывает).
Смирнов: Это то, что узники Освенцима называли «визитной карточкой»?
Шмаглевская: Да.
Смирнов: Вы были очевидцем отношения эсэсовцев к детям в Освенциме?
Шмаглевская: Да.
Смирнов: Я прошу вас рассказать об этом.
Свидетель: Я могу рассказать о детях, которые родились в концентрационном лагере, о детях, которые были привезены в лагери с еврейскими транспортами и которых вели прямо в крематории, а также о детях, которые были привезены в лагери как интернированные.
Уже в декабре 1942 года, когда я шла на работу в 10 км от Биркенау...» стр. 907;
«Свидетель: Нет, я говорю о детях, которые родились в лагере. Через несколько минут после рождения ребенка отрывали от матери. Мать больше никогда не видела ребенка. После нескольких дней мать шла опять на работу. В 1942 году не было еще отдельных блоков для детей. В начале 1943 года, когда начали татуировать заключенных, дети которые были рождены в лагере, были также татуированы. Номер был татуирован на ноге.
Смирнов: Почему на ноге?
Свидетель: Так как ребенок очень мал и номер, составляющий пять цифр, не поместился бы на маленькой ручонке. Дети не имели отдельных номеров, у них были те же номера, которые имели взрослые, иначе говоря, порядковые номера» стр. 908;
«ИЗ ДИРЕКТИВЫ ВЕРХОВНОГО ГЛАВНОКОМАНДОВАНИЯ ГЕРМАНСКИМИ ВООРУЖЕННЫМИ СИЛАМИ ОТ 20 ИЮЛЯ 1942 г. №3142/42 ОРГ/IVII «О КЛЕЙМЕНИИ СОВЕТСКИХ ВОЕННОПЛЕННЫХ ОПОЗНАВАТЕЛЬНЫМ ЗНАКОМ»…» стр. 923;
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Насколько я понимаю, фашисты никуда не исчезли. Они просто поменяли название. Все тот же орёл является символом этих фашистов. Угадайте, про кого речь.
Также:
Юридически никакое согласие, не подписанное рукой человека не имеет силы и никто не имеет права использовать ваши данные в этом случае. Это относится ко всяким соглашениям конфиденциальности, которые якобы подписываются всякими галочками
То есть наличие закона какого-то мужика ставит под сомнение проделки фашистов и Нюрнбергский процесс? Типичная уловка, когда пытаются на правду одеть чье-то мнение и рассказывать о том, что этот закон якобы показывает, что человеку нечем аргументировать, т.к. он упомянул фашизм, который фактически имел место.
Когда включаешь мозг, то сравнение с фашистами очевидно, т.к результат процессов при фашизме тот же самый, но достигался другим способом. У нас электронный номер, а тогда - фактический. Дальше будет хуже
А какой-то Годвин должен посидеть в концлагере, чтобы не пороть подобную чушь. Для него, получается, что ты не должен упоминать фашизм только потому, что он так сказал, а какие-то неадекватные люди посчитали его слова законом.
Когда включаешь мозг, то становится очевидно что нумерация так или иначе была задолго до выходок немцев.
Может дело не в нумерации как таковой, а в ее применении?
Нумерация - это не присвоение номера человеку. Не подменяй понятия
Подменяешь ее ты как раз таки :)
Кстати, в местной VC-шной базе данных ты тоже имеешь номер
Чек-бокса «отозвать всё» не будет, и у всяких сберкасс кнопка отзыва будет деактивирована)
Не взлетит. Банкам это не выгодно
В последнем абзаце перечислены заинтересованные банки.
У меня диссонанс.
Хотелось бы не только у банков, но еще и у всяких магазинов например отзывать
Чтобы отозвать согласие на обработку персональных данных, нужно будет сперва его дать. Ловко они вот это придумали.
При всём ниготивном отношении к ЦБ, Я согласен, что платформа для отзыва согласия на обработку, хранение и передачу моих персональных данных просто необходима...
Ещё и хотелось бы чтобы непосредственно через ЦБ закрывались и открывались счета, ибо эти растовщики занимаются самоуправством...
Люди, я просто рекомендую вам, раз в 3 года менять паспорт и ещё время от времени регистрацию...
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