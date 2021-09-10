Avito заблокировал профиль — для восстановления нужно предоставить биометрические данные

Вчера внезапно «Авито» решил(-о), что я «двойной агент» и заблокировал(-о) мой новый аккаунт по причине «использования нескольких аккаунтов» сразу после двух платежей и активации новых объявлений. После чего, ни объявлений в выдаче, ни денег я естественно не увидел.