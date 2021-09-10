Россия и Белоруссия отменят роуминг, выработают общие правила налогообложения, дорожной инфраструктуры, платёжных систем Статьи редакции
Стороны утвердили программу развития Союзного государства.
Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.
Кроме этого, стороны договорились о:
- Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.
- Гармонизация норм регулирования банков и прочих финансовых организаций. Центробанк России и Банк Белоруссии до декабря 2022 года должны заключить соответствующие соглашения.
- Страны гармонизируют налоговое и таможенное законодательство. Будут созданы общие принципы налогообложения.
- Интегрирована система по отслеживанию движения товаров.
- Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие.
- Автомобильные перевозки планируется осуществлять без получения разрешения. Будет стандартизирован весь транспортный рынок, выработаны общие требования к дорожной инфраструктуре.
- Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.
Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.
В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.
Все как всегда, деньги сейчас, а интегрируемся как-нибудь потом)
Так Лукашенко и держится у власти сидя на двух стульях, старики хотят под Путина, под российские пенсии, молодежь хочет на запад.
Самого Лукашенко это более чем устраивает, с его диктаторскими замашками в ЕС не возьмут, да и российским губернатором ему не очень хочется.
Хохма в том, что даже Путина это более чем устраивает, кормить обещаниями совкодрочеров (коих до половины страны) и не брать эту территорию с сильно устаревшей экономикой к себе на баланс, подкидывая изредка относительно небольшие деньги.
эту территорию с сильно устаревшей экономикой
К сожалению, Денис, экономика РФ ушла не сильно далеко от этой территории ...
Ну конечно. С каких это пор экономика Беларуси держится на трубе?
По данным Форбс, за 7 лет Грыгорич получил от РФ порядка 60 миллиардов (!!!) долларов кредитов, инвестиций и энергетических субсидий. Так что да, экономика Белоруссии держится на трубе. Российской.
Ой, ну нинада, шо такое в наше время 60 миллиардов, копейки.
– Мелочь? – Король отпустил шапо и воздел руки к плафону. – Ай-яй! Миллион бизантов – это мелочь, ты слышишь, Зулейка, что он говорит? А знаешь ли ты, Дийкстра, что иметь миллион и не иметь миллиона – это вместе два миллиона?
не вовчиком а нами
А вовчик наши деньги отдал убийце и диктатору Лукашенко
для РФ копейки а для Беларуси очень даже . Без помощи РФ Беларусь станет банкротом
44 лярда – чистые энергетические субсидии. Не 60, но тоже очень дохрена. Если поделить на 140 миллионов населения РФ, то выходит, что каждый гражданин от младенца и заканчивая негром преклонных годов скинулся по 420 баксов.
Сумма чересчур солидная, если на душу населения пересчитать - это больше чем ЕС Эстонии засылает. Верится слабо.
Ладно то что это недополученные средства всё же, не из кармана взятые у Васи, Пети и меня. И еще вопрос удалось бы в том же объеме реализовать нефтегаз в РБ по неким "мировым" ценам. Но всё равно дофига как-то насчитали.
Можно ли рассматривать "бюджет белоруссии", как не подлежащий санкциям "отмывочный прокси-михер" ? Это когда ты-государство, и тебе нужно где-то на земном шарике поддержать что-то большими деньгами, но не охота светиться.
Можно ли рассматривать подобные транши, как "международные финансовые бомбы" под государство? Возможно, что деньги рисованные, зато долговая расписка настоящая. Если кто со стороны захочет Белоруссию под себя подмять, или внутри власть перехватить, то ему нужно будет учитывать возможную долговую нагрузку.
По первому варианту - маловероятно, кмк. Батька не похож на верного пехотинца Путина судя по его эскападам с ЧВКшниками и прочим. Спалит всю цепочку.
А вот второй - очень интересный, не думал в эту сторону :)
Хотя прецедент же есть негативный наплевательского отношения к долгам российским: на Украине уже был технический дефолт по долгам взятым януковичем у РФ, еще году в 15м, и ничего. Новым властям продолжают ссужать европа и штаты.
Вам то что с той экономики? Ну дадут поработать барья великодушно, только вот даже несчастной сотни миллионов долларов у вас никогда не будет. Работать плохо при любой экономике. Главное власть взять, тогда только экономика начинает приносить дивиденды, а иначе работать до пенсии, а потом доживать на нищенские подачки. Иначе не будет роскоши, а без роскоши невозможно прожить ни дня
Выскажу непопулярное мнение, но экономика РФ более современна и сбалансирована, тогда как в РБ заповедник дотационного совка.
Странно но я думал что до года так 2015 в Беларуси, кономика лучше чем в РФ была. Например тот же пвт Беларуси, который основали в 2004, страна с нуля создала цифровой хаб, и получала снего около 10% ВВП страны в итоге.
Россия даже близко к таким показателям не подобралась, разные Сколково давали гулькин хрен если сравнивать сколько туда запихнули бабла.
Правда Беларусь так же успешно сегодня и потеряла эти достижения, дубася людей дубинкой. И в итоге огромное количество стартапов и компаний ушли из Беларуси в Киев, ну не только Киев, но не суть.
Одни стул он уже посадкой самолета из под себя вышиб ))))
Вы путаете разговоры с реальными действиями, запад побухтит и забьет на самолет.
не забьет. Там ценят договора выше наших. А невменяемый старый пердун Лукашенко там никому не нужен. Мало ли что ещё он решить посадить потом
ИБо у Байдена и в Европе избиратели решают кого выбрать в президенты и в канцлеры. Это вам не наши предсказуемые НЕДОвыборы
Вы в политике не разбираетесь, западу выгодно сдерживать Россию во всех начинаниях, если Лука будет им на это хотя бы намекать, они схавают.
А избирателям Европы или США вообще срать на то, что за пределами их стран происходит, вот если бы он сбил этот борт как мы на Донбассе, тогда другое дело.
ахахаха
Разбираюсь
Россия 4% от мирового ВВП, сейчас даже 3%
США борьба с Китаем гораздо более приоритетна чем возня с нашей недоразвитой страной
У нас кроме ядерного оружия ничего нет .ИБо нефтянкой правят саудиты . А в остальном у нас ничего нет увы
И так то Трамп вывел войска потому что пообещал это сделать избирателям
Опять мимо.
Хохма в том, что Путин с западом ведет себя как Лукашенко, он же не до конца обрубает все связи с ними, как бы намекая, что нас можно взять в союзники против китайцев, отчего китайцы недовольны.
ВВП Японии было меньше чем у Китая, когда они их оккупировали, как и у монголов в свое время.
ВВП Анлигии было меньше ВВП Индии, когда те подмяли их под себя.
ВВП Германии и Японии больше чем у РФ, но как игроки в геополитике они меньший вес имеют.
ВОва путЛер глупый гопник.
Он пыжиться чтобы с ним разговаривали как с равным но все давно поняли что он мелкая гопота которая не способна соблюдать договора
Поэтому его и не уважают что он то крым анексирует то боинг собьет то в Беслане правды не хочет раскрывать
Даже недавний случай с министром ярко показал что расследования то не будет ибо наградили министра посмертно даже несмотря на то что судя по всему спасали самого министра а не он спасал
И наш вес в политике продиктован лишь тем что у нас есть ядерное оружие . Все. Не будь его не считались бы с гопником Вовой никто
Не успел . Зато Байден вывел как и обещал
Вова ПутлЕр обещал НЕ повышать пенсионный возраст и обещал НЕ менять конституцию
Соврал и и повысил пенсионный возраст и поменял конституцию
Мне почему то после этого больше нравятся американские президенты :)))
ну так меняйте гражданство, шарик открытый же.
Мне тоже не нра что ВВП слова не сдержал, но можно съехать на то что обещал он это еще на позапрошлых сроках, он явно не ожидал столько просидеть на троне видимо :)
Не успел . Зато Байден вывел как и обещал
около десяти лет "не успевали", так себе эффективность :)
какой самолет сажали поздее ? пруфы можно?
и? садили военными самолетами как в Беларуси? и почему садили в Берлине? потому что он был ближе всего? Кого то арестовали на самолете ? :))))
По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.
Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.
А как было в Беларуси?
садили военными самолетами как в Беларуси? и почему садили в Берлине? потому что он был ближе всего?
емнип, посадку в Минске пилот сам решил сделать.
Военные самолеты, контролирующие опасный борт - типовая практика так-то во многих странах.
Ну и еще можно вспомнить президентский борт (Моралеса вроде?), который заставили сесть в Европе не давая эшелона ради того чтобы поискать Сноудена. Дипломатическая неприкосновенность? не, не слышали :)
Кого то арестовали на самолете ? :))))
никого, я про это и пишу - ситуация с посадкой типовая. Хайп подняли из-за мальчика в коротких штанишках, который резко всё осознал и начал сотрудничать со следствием :)
ну конечно сам решил :) когда рядом военный истребитель летит то все сами решают посадить самолет :)))
Под угрозой убийства все сами решают отдать свои деньги гопоте ))))
Так что не надо натягивать Сову на глобус
Самолету с Протасевичем был ближе лететь до Вильнюса а не до Минска
Самолет Лукашенко развернул под угрозой боевого истребителя а сам диспетчем пропал на текущий момент
Удивительно да ?:))))
Лукашенко - международный террорист .
у ryanair претензий же не было? пилот решил сам и точка.
Лукашенко - международный террорист
Решение какого-то международного трибунала есть?
Желательно того же где за военные преступления реальные, убийства гражданских например, проведен суд на американскими политиками и военными. Дабы мы были уверены в независимости его.
у ryanair претензий же не было? пилот решил сам и точка.
Ну неправда же.
О'Лири сказал, что отклоненные рейсы Ryanair в этом месте обычно приземлялись бы в Польше и других странах Балтии, но на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске.
Путин кормит обещаниями уже просто по привычке, не слишком надеясь что поверят, но будучи уверенным что схавают. Потому что действительно хавают - других вариантов просто нет.
Так не бывает, иначе бы Лукашенко так легко не подавил бы демонстрации, большинство его пока терпит, считает меньшим злом глядя на Украину.
как сказать. рф и так кормит кучу непризнанных территорий, а это сказывается на рейтинге путина и едра. так что главные приобретатели - это второй полк полиции :)
Список непризнанных территорий, которые кормит РФ, в студию пожалуйста.
Фу ты, я прям выдохнул! Думал, Кремль взял на обеспечение Монголию или там Гренландию. А оказывается всего-то парочка микроскопических территорий бывшего СССР, т.е. всё своё.
а вот интересно, обязан ли человек вам предоставлять список чего бы то ни было по первому требованию. вы такие списки предоставляете по первому требованию тут?
Ммммм-многоходовочка
Ну дык, санкциями закидали синявокую. И Батя задумался.
Гениальный чувак
Вот же. А в дамках Пу остался. Теперь крутит как хочет батькой.
Это уже их вопросы.
Скоро объединимся в БелоРашку
В чебурашку
Они бессмертные. Какая ещё пенсия
Лишь бы не удмурт) банкетный лучший вариант кмк)
Бурят будет. Точка.
Точно! Еще и Киндер-сюрприз есть в наборе кукольного театра. (Судя по отзывам знакомых, в Росатоме стало значительно лучше). В театре много куколок, под любой запрос общества. Карабас-барабас выберет подходящего по моменту и ожиданиям "общества", параллельно вдувая правильные коннотации )
В 2024-6 году, только там объединение в ЕАЭС уже произойдет.
Кто то уже травил идеи про то что вернуть русские территории казахстана
Молочный корабль
Хорошо бы. А ты приплетаешь
Так я и не сказал, что плохо
Так вы ничего и не сказали
Занятно, как ты комменты свои редактируешь, ну я успел прочесть что было. Ты, конечно, знатный русофоб, воняет аж на полмили. Вопрос, в том, что не очень понятно, почему человек с нерусскими именем и фамилией позволяет себе систематически писать негативные комментарии в адрес русского народа на русскоязычной платформе, и пользователи ВЦ это терпят, впрочем, ладно...
Ты на стакане чтоли? Смешно называть меня русофобом )
То, что я не люблю ватников, могу и так написать. Обычно, это крайне недалекие, ненавидящие собственную страну, которая хочет идти вперёд и быть частью глобального, любящие зад своего царя.
В РФ роуминг сначала отмените и потом договаривайтесь
Мегафону расскажите
В Крым приезжаешь, подключаешь местного к мобайл, 100 р неделя безлимит
Так у всех материковых опсосов есть услуга за 100 рублей в месяц, которая включает в Крыму домашние тарифы.
А почему местные мобильные гиганты не хотят признать Крым?
Да, но они типа вроде как краснодарскими считаются, если я правильно понял.
Это понятно, мерзко, но понятно. Но сделать без замены сим-карт разве нельзя переключение на другого оператора? Какого-то местного , которому пофигу уже санкции типа банк "Россия" :)
Приехал в крым, поймал другую сеть мобильную, там попросили пополнить счет в приветственном сообщении/на единственном доступном сайте гостевом. Закинул копеечку малую и пользуйся связью.
Если мне, на Московскую Симку звонят в Ростове на Дону, то у них выходит так, как будто я в Москве, а не в Ростове.
Осталось туда захотеть съездить. И понять зачем
Гениальный чувак
Ну, если отбросить политику, то Белоруссия охуенная страна и белорусы по большей части прекраснейшие люди. Полтора года там провёл, в конце нулевых, лучшие воспоминания остались.
без сарказма верю что действительно так.
но , вспоминая политику, не сильно много желания быть отпизженным омоновцем просто потому что.
Если просто заниматься своими делами, то шансы схватиться с омоном примерно такие же как и в других странах
неизвестная переменная в других странах
забавно что ты даже не вспомнил про чувака которому ногу сломали
Сравни количество пострадавших в европе на митингах за прошедший год и у нас. Травля лошадьми и собаками, разбитые бошки, поврежденное зрение, даже про оторванную руку что-то мелькало (но тут не уверен) там - и один чел за 2+ года за все митинги у нас. Это очень, очень плюшевый результат как по мне.
Про штаты молчу, достаточно тетку убитую в капитолии вспомнить.
тут вопрос откуда инфа про то что у нас 1 чел за 2 года. из тех же сми которые рассказывали ранее про то как в сша негров линчуют? вот то-то и оно, почему у вас в голове заложен четкий список всех пострадавших во всех западных странах, а по РФ нет инфы. просто потому что ее не распространяют особо.
аргументы будут когда ты найдешь где в РФ покрышки жгли и кидали камни в полицию
ну вот например про камни:
https://meduza.io/news/2020/04/20/vo-vladikavkaze-omon-vytesnil-protestuyuschih-s-ploschadi-pered-administratsiey-politseyskih-zakidali-kamnyami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop
вы чтобы не позориться посмотрите как нибудь как выглядит митинг который разгоняют в США или в Европе.
ну чтобы потом не давать ссылок на то что где то кто-то кинул стаканчик в полицию.
просто чтобы понять.
потому что РТ вам показывает как полиция митинг разгоняет но не показывает сам митинг.
а когда было движение оккупай вы еще в садик ходили видимо.
не очень понимаю посыл ваших комментов. Вы считаете что разгон митингов в Европе - он правомочен, а у нас нет или что?
а когда было движение оккупай вы еще в садик ходили видимо
Они-то тут при чем? мирно сидели, а их весьма сурово распинали. И это не RT показывало :)
С нашим чистопрудным оккупайАбай и то помягче обошлись.
**это ваша точка зрения, я черно-белую картину мира не люблю.
***
ага сказал человек который распинается о чернобелой картине мира весь тред. на западе - протестующие мирные и хорошие, полиция преступники.
в РФ - полиция мирные и хорошие, протестующие преступники.
ясно понятно, записали.
еще что интересного?
Вопрос к пострадавшему от несправедливости от чужого мнения:
У вас такие выводы после расчета количества пострадавших на количество жителей определенной местности за конкретный временной срок?
Если есть такие факты, то, пожалуйста, в студию! Желательно, в виде таблицы и со ссылками на источники, заслуживающие доверия.
Судя по животрепещущим деталям в комментарии: лошадьми, собаками, бошками и оторванными конечностями, высказывания выглядят как сказанные больше "от балды" и на эмоциях. Поправьте, если ошибаюсь.
Расчет статистики корректный невозможен т.к. кол-во участников неразрешенных митингов сами организаторы завышают, власти занижают - это в любой стране, к гадалке не ходи.
Статистику потерпевших общую где искать - тоже непонятно.
Есть отрывочные факты: кадры новостей Ruptly/RT с разгонами митингов в европе за прошедший год и там реально и лошадями прессуют (ну это норм техника если лошадь никому копытом не двинула и не укусила), и овчарками (видно как вцепляется в человека), и газ, и водометы ("красивый" кадр где проходящей мимо девушке струя прилетает), и залитые кровью лица. Об "оторванной кисти" - это чисто текстом мелькнуло и затихло, так что можно допустить что ошибочно написали, всё ж таки перебор кмк.
У нас из раскрученных случаев: парень с переломом ноги при задержании в 19м году и пинок вылетевшей наперерез ментам конвоирующим задержанного в питере в этот зимний сезон.
Вот сравнивая это делаю вывод что у нас как-то плюшево пока, славабогу.
сравнение неправильное. у нас речь идет просто об избиении людей которые никого не трогают. на западе применяют водометы против совершенно другого уровня агрессии. у нас таких митингов вообще не бывает.
точнее один раз у нас примерно такой митинг был - футбольные фанаты. но тогда к ним министр выходил разговаривать.
на западе вы пишете - застрелили женщину в капитолии (штурм правительственного здания причем внутри этого здания)
есть идеи что было бы в россии в случае примерно хотя бы похожих событий?