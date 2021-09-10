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Право
TJ

Россия и Белоруссия отменят роуминг, выработают общие правила налогообложения, дорожной инфраструктуры, платёжных систем Статьи редакции

Стороны утвердили программу развития Союзного государства.

211 211 комментариев
5439 просмотров

Главы правительств России и Белоруссии Михаил Мишустин и Роман Головченко подписали 28 «союзных программ» и «Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства на 2021–2023 годы». Об этом сообщается на сайте правительства РФ.

Стороны договорились о разработке новых и актуализации действующих межправительственных, межведомственных и иных соглашений в области связи и информатизации, об унификации законодательств в области почтовой связи, о построении инфраструктуры сетей связи, а также об отмене роуминга на территории Союзного государства.

правительство РФ

Кроме этого, стороны договорились о:

  • Интеграция национальных платёжных систем, систем передачи финансовых сообщений и расчетов, системы быстрых платежей.
  • Гармонизация норм регулирования банков и прочих финансовых организаций. Центробанк России и Банк Белоруссии до декабря 2022 года должны заключить соответствующие соглашения.
  • Страны гармонизируют налоговое и таможенное законодательство. Будут созданы общие принципы налогообложения.
  • Интегрирована система по отслеживанию движения товаров.
  • Сближение законодательства в различных сферах — сельское хозяйство, ядерная энергетика и другие.
  • Автомобильные перевозки планируется осуществлять без получения разрешения. Будет стандартизирован весь транспортный рынок, выработаны общие требования к дорожной инфраструктуре.
  • Объединённые рынки газа, электроэнергии, нефти и нефтепродуктов.

Договор о создании Союзного государства России и Белоруссии подписали Александр Лукашенко и Борис Ельцин в 1999 году.

В 2019 году, к 20-летию соглашения, начали разрабатывать «дорожные карты» интеграции. Путин и Лукашенко согласовали все программы 9 сентября 2021 года.

#новости #белоруссия

211 211 комментариев
9
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Кирилл Фотькин

23

Все как всегда, деньги сейчас, а интегрируемся как-нибудь потом)

Ответить

Денис Демидов

Кирилл
12

Так Лукашенко и держится у власти сидя на двух стульях, старики хотят под Путина, под российские пенсии, молодежь хочет на запад.
Самого Лукашенко это более чем устраивает, с его диктаторскими замашками в ЕС не возьмут, да и российским губернатором ему не очень хочется. 
Хохма в том, что даже Путина это более чем устраивает, кормить обещаниями совкодрочеров (коих до половины страны) и не брать эту территорию с сильно устаревшей экономикой к себе на баланс, подкидывая изредка относительно небольшие деньги.

Ответить

Johnny Vorony

Денис
10

эту территорию с сильно устаревшей экономикой

К сожалению, Денис, экономика РФ ушла не сильно далеко от этой территории ...

Ответить

second avenger

Johnny
0

Ну конечно. С каких это пор экономика Беларуси держится на трубе?

Ответить

Кирилл Фотькин

second
14

По данным Форбс, за 7 лет Грыгорич получил от РФ порядка 60 миллиардов (!!!) долларов кредитов, инвестиций и энергетических субсидий. Так что да, экономика Белоруссии держится на трубе. Российской.

Ответить

second avenger

Кирилл
1

Ой, ну нинада, шо такое в наше время 60 миллиардов, копейки.

Ответить

Кирилл Фотькин

second
2

– Мелочь? – Король отпустил шапо и воздел руки к плафону. – Ай-яй! Миллион бизантов – это мелочь, ты слышишь, Зулейка, что он говорит? А знаешь ли ты, Дийкстра, что иметь миллион и не иметь миллиона – это вместе два миллиона? 

Ответить

Аркадий

Кирилл
0

А кто кот шкодливый?

Ответить

Stan Teem

second
2

Годовой ВВП страны, всего то. То есть, из этих 7 лет, один год полностью оплачены вовчиком.

Ответить

animegravi

Stan
0

не вовчиком а нами  
А вовчик наши деньги отдал убийце и диктатору Лукашенко

Ответить

second

Stan
–1

Всё для пользы братского бялорусского народа, вдумайтесь. 

Ответить

animegravitation

second
2

для РФ копейки а для Беларуси очень даже . Без помощи РФ Беларусь станет банкротом

Ответить

Денис Демидов

second
0

Там населения меньше чем в Москве, не такая уж и мелочь.

Ответить

Илья М

Кирилл
0

тут вопрос - а сколько из них именно инвестиций, а не дотаций?
Например, белорусский кусок трубы газовой Газпром выкупил емнип - это ж инвестиции, которые приносят денег.

Ответить

Кирилл Фотькин

Илья
1

44 лярда – чистые энергетические субсидии. Не 60, но тоже очень дохрена. Если поделить на 140 миллионов населения РФ, то выходит, что каждый гражданин от младенца и заканчивая негром преклонных годов скинулся по 420 баксов.

Ответить

Илья М

Кирилл
0

Сумма чересчур солидная, если на душу населения пересчитать - это больше чем ЕС Эстонии засылает. Верится слабо.
Ладно то что это недополученные средства всё же, не из кармана взятые у Васи, Пети и меня. И еще вопрос удалось бы в том же объеме реализовать нефтегаз в РБ по неким "мировым" ценам. Но всё равно дофига как-то насчитали.

Ответить

Аркадий

Илья
1

Можно ли рассматривать "бюджет белоруссии", как не подлежащий санкциям "отмывочный прокси-михер" ? Это когда ты-государство, и тебе нужно где-то на земном шарике поддержать что-то большими  деньгами, но не охота светиться.
Можно ли рассматривать подобные транши, как "международные финансовые бомбы" под государство? Возможно, что деньги рисованные, зато долговая расписка настоящая. Если кто со стороны захочет Белоруссию под себя подмять, или внутри власть перехватить, то ему нужно будет учитывать возможную долговую нагрузку.

Ответить

Илья М

Аркадий
0

По первому варианту - маловероятно, кмк. Батька не похож на верного пехотинца Путина судя по его эскападам с ЧВКшниками и прочим. Спалит всю цепочку.
А вот второй - очень интересный, не думал в эту сторону :)
Хотя прецедент же есть негативный наплевательского отношения к долгам российским: на Украине уже был технический дефолт по долгам взятым януковичем у РФ, еще году в 15м, и ничего. Новым властям продолжают ссужать европа и штаты.

Ответить

Аркадий

Илья
1

Всё это конечно крипто-теория. Но когда под тобой целое государство предполагаю, что как-то иначе воспринимаешь время, суммы, мораль, смыслы, горизонты планирования. Не так как мы, обыватели :) 

Ответить

Denis

Кирилл
0

Естетесвенно если Россия откажется от СНГ, Сирии, Кореи, Кубы, Венесуэлы и других стран - то каждый гражданин России будет получать по 2 тысячи баксов лишних  

Ответить

Илья М

Denis
0

мы Корее, Сирии и Кубе разве что-то засылаем?

Ответить

Первый Второй

second
0

Вам то что с той экономики? Ну дадут поработать барья великодушно, только вот даже несчастной сотни миллионов долларов у вас никогда не будет. Работать плохо при любой экономике. Главное власть взять, тогда только экономика начинает приносить дивиденды, а иначе работать до пенсии, а потом доживать на нищенские подачки. Иначе не будет роскоши, а без роскоши невозможно прожить ни дня

Ответить

Денис Демидов

Johnny
2

Выскажу непопулярное мнение, но экономика РФ более современна и сбалансирована, тогда как в РБ заповедник дотационного совка.

Ответить

Сергей

Денис
0

Странно но я думал что до года так  2015 в Беларуси, кономика лучше чем в РФ была. Например тот же пвт Беларуси, который основали в 2004, страна с нуля создала цифровой хаб, и получала снего около 10% ВВП страны в итоге. 
Россия даже близко к таким показателям не подобралась, разные Сколково давали гулькин хрен если сравнивать сколько туда запихнули бабла. 
Правда Беларусь так же успешно сегодня и потеряла эти достижения, дубася людей дубинкой. И в итоге огромное количество стартапов и компаний ушли из Беларуси в Киев, ну не только Киев, но не суть. 

Ответить

Илья М

Сергей
0

Емнип, если смотреть чисто поверхностно, на ВВП на душу, то из всего эксСССР (и неЕС) РФ выше всех, Казахстан ненадолго опережал, но отстал. РБ уверенно начала обходить Украину года 4 назад.

Ответить

animegravitation

Денис
0

Одни стул он уже посадкой самолета из под себя вышиб ))))

Ответить

Денис Демидов

animegr…
0

Вы путаете разговоры с реальными действиями, запад побухтит и забьет на самолет.

Ответить

animegravitation

Денис
0

не забьет. Там ценят договора выше наших. А невменяемый старый пердун Лукашенко там никому не нужен. Мало ли что ещё он решить посадить потом
ИБо у Байдена и в Европе избиратели решают кого выбрать в президенты и в канцлеры. Это вам не наши предсказуемые НЕДОвыборы

Ответить

Денис Демидов

animegr…
0

Вы в политике не разбираетесь, западу выгодно сдерживать Россию во всех начинаниях, если Лука будет им на это хотя бы намекать, они схавают. 
А избирателям Европы или США вообще срать на то, что за пределами их стран происходит, вот если бы он сбил этот борт как мы на Донбассе, тогда другое дело. 

Ответить

animegravitation

Денис
0

ахахаха 
Разбираюсь 
Россия 4% от мирового ВВП, сейчас даже 3% 
США борьба с Китаем гораздо более приоритетна чем возня с нашей недоразвитой страной 

У нас кроме ядерного оружия ничего нет .ИБо нефтянкой правят саудиты . А в остальном у нас ничего нет увы 

И так то Трамп вывел войска потому что пообещал это сделать избирателям 

Ответить

Денис

animegr…
1

Опять мимо. 
Хохма в том, что Путин с западом ведет себя как Лукашенко, он же не до конца обрубает все связи с ними, как бы намекая, что нас можно взять в союзники против китайцев, отчего китайцы недовольны.
ВВП Японии было меньше чем у Китая, когда они их оккупировали, как и у монголов в свое время.
ВВП Анлигии было меньше ВВП Индии, когда те подмяли их под себя.
ВВП Германии и Японии больше чем у РФ, но как игроки в геополитике они меньший вес имеют.

Ответить

animegravi

Денис
0

ВОва путЛер глупый гопник. 
Он пыжиться чтобы с ним разговаривали как с равным но все давно поняли что он мелкая гопота которая не способна соблюдать договора 
Поэтому его и не уважают что он то крым анексирует то боинг собьет то в Беслане правды не хочет раскрывать

Даже недавний случай с министром ярко показал что расследования то не будет ибо наградили министра посмертно даже несмотря на то что судя по всему спасали самого министра а не он спасал 

И наш вес в политике продиктован лишь тем что у нас есть ядерное оружие . Все. Не будь его не считались бы с гопником Вовой никто

Ответить

Илья М

animegr…
–1

И так то Трамп вывел войска потому что пообещал это сделать избирателям

Трамп не успел. Вывод войск обещал еще Обама, и он же обещал прикрыть Гуантанамо. "Верить нельзя никому" :)

Ответить

animegravi

Илья
0

Не успел . Зато Байден вывел как и обещал
Вова ПутлЕр обещал НЕ повышать пенсионный возраст и обещал НЕ менять конституцию 
Соврал и и повысил пенсионный возраст и поменял конституцию 
Мне почему то после этого больше нравятся американские президенты :)))

Ответить

Илья М

animegr…
0

ну так меняйте гражданство, шарик открытый же.
Мне тоже не нра что ВВП слова не сдержал, но можно съехать на то что обещал он это еще на позапрошлых сроках, он явно не ожидал столько просидеть на троне видимо :)
Не успел . Зато Байден вывел как и обещал

около десяти лет "не успевали", так себе эффективность :)

Ответить

Илья М

animegr…
0

в самой посадке нет ничего страшного - буквально через неделю-две под тем же предлогом самолет сажали и в Берлине. Просто там хайпового малолетку не задержали :)

Ответить

animegravitation

Илья
0

какой самолет сажали поздее ? пруфы можно? 

Ответить

Илья М

animegr…
0

https://www.rbc.ru/politics/31/05/2021/60b488cd9a79471c1a53eb0e

Рейс Ryanair экстренно посадили в Берлине из-за…
Самолет летел из Дублина в Краков. 160 пассажиров вывели и проверили, взрывных устройств не…
www.rbc.ru
Ответить

animegravitation

Илья
1

и? садили военными самолетами как в Беларуси? и почему садили в Берлине? потому что он был ближе всего? Кого то арестовали на самолете ? :))))

По данным AFP, экипаж сам запросил разрешение на посадку.
Наличие взрывного устройства на борту не подтвердилось. Пассажиров обеспечили бесплатным питанием. После проверок их посадили в другой самолет и отправили в Краков около 3:00.

А как было в Беларуси? 

Ответить

Илья М

animegr…
0

садили военными самолетами как в Беларуси? и почему садили в Берлине? потому что он был ближе всего?

емнип, посадку в Минске пилот сам решил сделать.
Военные самолеты, контролирующие опасный борт - типовая практика так-то во многих странах.
Ну и еще можно вспомнить президентский борт (Моралеса вроде?), который заставили сесть в Европе не давая эшелона ради того чтобы поискать Сноудена. Дипломатическая неприкосновенность? не, не слышали :)
Кого то арестовали на самолете ? :))))

никого, я про это и пишу - ситуация с посадкой типовая. Хайп подняли из-за мальчика в коротких штанишках, который резко всё осознал и начал сотрудничать со следствием :)

Ответить

animegravi

Илья
0

ну конечно сам решил :) когда рядом военный истребитель летит то все сами решают посадить самолет :)))

Под угрозой убийства все сами решают отдать свои деньги гопоте ))))

Так что не надо натягивать Сову на глобус
Самолету с Протасевичем был ближе лететь до Вильнюса а не до Минска

Самолет Лукашенко развернул под угрозой боевого истребителя а сам диспетчем пропал на текущий момент 
Удивительно да  ?:))))

Лукашенко - международный террорист . 

Ответить

Илья М

animegr…
1

у ryanair претензий же не было? пилот решил сам и точка.
Лукашенко - международный террорист

Решение какого-то международного трибунала есть?
Желательно того же где за военные преступления реальные, убийства гражданских например, проведен суд на американскими политиками и военными. Дабы мы были уверены в независимости его.

Ответить

FTOH

Илья
1

 у ryanair претензий же не было? пилот решил сам и точка.

Ну неправда же.

 О'Лири сказал, что отклоненные рейсы Ryanair в этом месте обычно приземлялись бы в Польше и других странах Балтии, но на капитана оказывалось «значительное давление», чтобы он приземлился в Минске.

Belarus breached ‘all the international aviation…
Ryanair chief executive appears before British Transport Select Committee
www.irishtimes.com
Ответить

Илья М

FTOH
0

Это они у себя там про страшные угрозы рассказывают, но Белоруссии претензию выкатывали какую-то разве от АК?
З.Ы. в заметке не упомянут истребитель или я пропустил что-то. Получается пилот все таки не помахиваний крыльев МиГа испугался?

Ответить

Петр

Илья
0

а у вас есть решение международного признанного суда о том что хайп подняли из-за мальчика в коротких штанишках?
о том что штанишки короткие и тд?

Ответить

Илья М

Петр
0

нет, конечно, а к чему этот дурацкий вопрос ваш?

Ответить

second avenger

Денис
0

Путин кормит обещаниями уже просто по привычке, не слишком надеясь что поверят, но будучи уверенным что схавают. Потому что действительно хавают - других вариантов просто нет.

Ответить

Andrei Sh

Денис
0

Ложь, неважно куда хотят люди, но все одинаково и молодежь и стаоики не хотят луку

Ответить

Денис Демидов

Andrei
0

Так не бывает, иначе бы Лукашенко так легко не подавил бы демонстрации, большинство его пока терпит, считает меньшим злом глядя на Украину. 

Ответить

Гениальный чувак

17

По ходу Кремль главный выгодоприобретатель от прошлогодних протестов. До них Лукашенко без стеснения кидал через болт соседа, а сейчас по ходу без малого готов таки сдать родимую ради личной безопасности.

Ответить

Bulat Ziganshin

Гениальный
3

как сказать. рф и так кормит кучу непризнанных территорий, а это сказывается на рейтинге путина и едра. так что главные приобретатели - это второй полк полиции :)

Ответить

second avenger

Bulat
0

Список непризнанных территорий, которые кормит РФ, в студию пожалуйста.

Ответить

Юрий

second
7

1. Донецк и Луганск
2. Абхазия и Южная Осетия
3. (То что нельзя называть)

Ответить

Stan Teem

Юрий
6

Ещё Приднестровская Молдавская Республика. 

Ответить

second avenger

Юрий
–4

Фу ты, я прям выдохнул! Думал, Кремль взял на обеспечение Монголию или там Гренландию. А оказывается всего-то парочка микроскопических территорий бывшего СССР, т.е. всё своё.

Ответить

Юрий

second
6

Просили список непризнанных территорий.
Список стран куда раньше СССР, а сейчас Россия залили и заливают миллиарды без всякой надежды на возврат - намного больше конечно, Белоруссия, Венесуэла, ...

Ответить

Сергей

Юрий
1

3. Воландеморт ?

Ответить

Петр Иванов

second
0

а вот интересно, обязан ли человек вам предоставлять список чего бы то ни было по первому требованию. вы такие списки предоставляете по первому требованию тут?

Ответить

Jay Green

Гениальный
1

Ммммм-многоходовочка

Ответить

Гениальный чувак

Jay
0

Неее, скорее удачное стечение обстоятельств

Ответить

Jay Green

Гениаль…
0

Естественно, вопреки! 

Ответить

Артем Павлючук

Гениальный
0

Ну дык, санкциями закидали синявокую. И Батя задумался.

Ответить

Гениальный чувак

Артем
1

Вот же. А в дамках Пу остался. Теперь крутит как хочет батькой.

Ответить

Артем Павлючук

Гениаль…
0

Это уже их вопросы. 

Ответить

second avenger

Артем
0

Эти вопросы касаются всех нас.

Ответить

Stanislav Perfilov

–13

Скоро объединимся в БелоРашку

Ответить

Roman Kotov

Stanislav
25

В чебурашку

Ответить

second avenger

Roman
0

Чебурашка-альбинос? Годный вариант

Ответить

Илья М

Stanislav
5

уже 20 лет как. А пост Главы Союзного государства займет тот из президентов кто первый на пенсию пойдет :)

Ответить

Stanislav Perfilov

Илья
7

Они бессмертные. Какая ещё пенсия

Ответить

Илья М

Stanisl…
2

тут принцип "должен остаться только один", я ставлю на ВВП.

Ответить

Stanislav

Илья
0

Какой из ВВП? 😂 Их много

Ответить

Илья М

Stanisl…
2

наш родимый, российский Владимир Владимирович, конечно.
А ВВП страны на душу просядет опять.

Ответить

Андрей Калинин

Stanisl…
0

Лишь бы не удмурт) банкетный лучший вариант кмк) 

Ответить

second avenger

Андрей
1

Бурят будет. Точка.

Ответить

Илья М

second
0

хороший выбор!

Ответить

Аркадий

Илья
1

Шойгу - для ястребов, Собянин - для хозяйственников, Греф - для армии смузибоев... 

Ответить

Илья М

Аркадий
0

а Кириенко? с Росатомом не налажал, правда чем сейчас занят не очень понимаю, только про "Лидеры России" читал.

Ответить

Аркадий

Илья
0

Точно! Еще и Киндер-сюрприз есть в наборе кукольного театра. (Судя по отзывам знакомых, в Росатоме стало значительно лучше). В театре много куколок, под любой запрос общества. Карабас-барабас выберет подходящего по моменту и ожиданиям "общества", параллельно вдувая правильные коннотации )

Ответить

Илья М

Аркадий
0

главное чтобы выбрал и консенсус был у всех кукол, а то внезапная смерть и передерутся еще все не дайбох :)

Ответить

Маркетологов к стенке

Stanislav
2

В 2024-6 году, только там объединение в ЕАЭС уже произойдет.

Ответить

Rownie

Маркетологов
0

Кто то уже травил идеи про то что вернуть русские территории казахстана

Ответить

Молочный корабль

Stanislav
–1

Хорошо бы. А ты приплетаешь 

Ответить

Stanislav Perfilov

Молочный
–1

Так я и не сказал, что плохо

Ответить

Murat Oshroev

Stanisl…
0

Так вы ничего и не сказали 

Ответить

Никита Орлов

Murat
0

Занятно, как ты комменты свои редактируешь, ну я успел прочесть что было. Ты, конечно, знатный русофоб, воняет аж на полмили. Вопрос, в том, что не очень понятно, почему человек с нерусскими именем и фамилией позволяет себе систематически писать негативные комментарии в адрес русского народа на русскоязычной платформе, и пользователи ВЦ это терпят, впрочем, ладно... 

Ответить

Murat Oshroev

Никита
0

Ты на стакане чтоли? Смешно называть меня русофобом ) 

То, что я не люблю ватников, могу и так написать. Обычно, это крайне недалекие, ненавидящие собственную страну, которая хочет идти вперёд и быть частью глобального, любящие зад своего царя. 

Ответить

Roman Kotov

–6

В РФ роуминг сначала отмените и потом договаривайтесь

Ответить

Илья М

Roman
10

так вроде уже? года два как вроде. Раньше при поездке на поезде каждая проезжаемая область стоила денех мне, а теперь тариф один на все, будто из москвы и не выезжал.

Ответить

Roman Kotov

Илья
–7

Мегафону расскажите

Ответить

Dmitry Yashin

Roman
10

Кроме Крыма ещё где остался?

Ответить

Илья М

Roman
8

у меня как раз мегафон. Не заметил каких-то лишних затрат ни в питере, ни на курортах КК и Калининграда из последних поездок.
З.Ы. вот про Крым верно ниже заметили, там не был и, говорят, всё еще печально со связью.

Ответить

Mik Petrov

Илья
1

В Крым приезжаешь, подключаешь местного к мобайл, 100 р неделя безлимит

Ответить

Павел Егоров

Mik
1

Так у всех материковых опсосов есть услуга за 100 рублей в месяц, которая включает в Крыму домашние тарифы.

Ответить

Gleb Tyutikov

Mik
0

А почему местные мобильные гиганты не хотят признать Крым?

Ответить

Юрий

Gleb
2

Потому что они деньги на Западе занимать хотят

Ответить

Илья М

Gleb
0

потому что некий охеревший гегемон по беспределу потом выставит на бабки :)

Ответить

Илья М

Mik
0

симку надо брать местную?

Ответить

Dmitry Yashin

Илья
1

Да, но они типа вроде как краснодарскими считаются, если я правильно понял.

Ответить

Илья М

Dmitry
0

геморрой :( вот это пусть исправляют, конечно.

Ответить

Dmitry

Илья
1

Пока международное сообщество не признает Крым российским, никто из крупных операторов рисковать не будет.

Ответить

Илья М

Dmitry
0

Это понятно, мерзко, но понятно. Но сделать без замены сим-карт разве нельзя переключение на другого оператора? Какого-то местного , которому пофигу уже санкции типа банк "Россия" :)
Приехал в крым, поймал другую сеть мобильную, там попросили пополнить счет в приветственном сообщении/на единственном доступном сайте гостевом. Закинул копеечку малую и пользуйся связью.

Ответить

Dmitry

Илья
1

Угу, но, видимо, не получается, а то давно бы уже придумали - там уже которое лето полстраны тусуется, вряд ли операторы не задумывались о таком рынке.

Ответить

kazakov

Dmitry
0

Нет никакой проблемы зарегистрировать отдельное юр.лицо и предоставлять от его имени услуги без всяких роумингов, только кому это нужно, когда можно стричь бабло прикрываясь санкциями.

Ответить

Dmitry

kazakov
0

Да-да, ведь отследить связь юрлиц так сложно!

Ответить

Mik Petrov

Илья
1

Да

Ответить

Loki Odins'son

Илья
0

Если мне, на Московскую Симку звонят в Ростове на Дону, то у них выходит так, как будто я в Москве, а не в Ростове. 

Ответить

semen matrasov

Loki
1

Так и должно быть.

Ответить

Илья М

Loki
0

это норм, и исходящий, и инет для вас в Р-н-Д теперь по обычному домашнему московскому тарифу, не то что раньше. Но в Крыму пока не так :(

Ответить

Митя Мурасов

1

Осталось туда захотеть съездить. И понять зачем

Ответить

Гениальный чувак

Митя
13

Ну, если отбросить политику, то Белоруссия охуенная страна и белорусы по большей части прекраснейшие люди. Полтора года там провёл, в конце нулевых, лучшие воспоминания остались.

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Митя Мурасов

Гениальный
3

без сарказма верю что действительно так.
но , вспоминая политику, не сильно много желания быть отпизженным омоновцем просто потому что.

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Семен Смирнов

Митя
3

Если просто заниматься своими делами, то шансы схватиться с омоном примерно такие же как и в других странах

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Митя Мурасов

Семен
–1

неизвестная переменная в других странах

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Илья М

Митя
3

Девуля, которой прилетело струей водомета в голову в европах (ну и прочие опиздюленные) - тоже так думала, ага.
Ну или жители крупных городов в штатах после начала движа BLM.
Такие риски есть везде, даже в мимимишном таиланде.

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Bulat Ziganshin

Илья
2

забавно что ты даже не вспомнил про чувака которому ногу сломали

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Илья М

Bulat
–1

Сравни количество пострадавших в европе на митингах за прошедший год и у нас. Травля лошадьми и собаками, разбитые бошки, поврежденное зрение, даже про оторванную руку что-то мелькало (но тут не уверен) там - и один чел за 2+ года за все митинги у нас. Это очень, очень плюшевый результат как по мне.
Про штаты молчу, достаточно тетку убитую в капитолии вспомнить.

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Петр

Илья
1

тут вопрос откуда инфа про то что у нас 1 чел за 2 года. из тех же сми которые рассказывали ранее про то как в сша негров линчуют? вот то-то и оно, почему у вас в голове заложен четкий список всех пострадавших во всех западных странах, а по РФ нет инфы. просто потому что ее не распространяют особо.

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Илья М

Петр
–1

ну если у вас есть ссылки на известные случаи другие - давайте.
просто оппоненты тут на ВЦ только сломанной ногой оперируют.

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animegravi

Илья
0

аргументы будут когда ты найдешь где в РФ покрышки жгли и кидали камни в полицию 

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Илья М

animegr…
0

ну вот например про камни:
https://meduza.io/news/2020/04/20/vo-vladikavkaze-omon-vytesnil-protestuyuschih-s-ploschadi-pered-administratsiey-politseyskih-zakidali-kamnyami?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop

Во Владикавказе ОМОН вытеснил протестующих с…
Во Владикавказе сотрудники ОМОНа вытеснили участников акции протеста против самоизоляции с площади…
meduza.io
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Петр

Илья
0

вы чтобы не позориться посмотрите как нибудь как выглядит митинг который разгоняют в США или в Европе.
ну чтобы потом не давать ссылок на то что где то кто-то кинул стаканчик в полицию.

просто чтобы понять.

потому что РТ вам показывает как полиция митинг разгоняет но не показывает сам митинг.

а когда было движение оккупай вы еще в садик ходили видимо.

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Илья М

Петр
0

не очень понимаю посыл ваших комментов. Вы считаете что разгон митингов в Европе - он правомочен, а у нас нет или что?
а когда было движение оккупай вы еще в садик ходили видимо

Они-то тут при чем? мирно сидели, а их весьма сурово распинали. И это не RT показывало :)
С нашим чистопрудным оккупайАбай и то помягче обошлись.

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Петр

Илья
0

ну я говорю в садик. или в ясли даже. оккупай мирно сидел конечно. ессно.

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Илья М

Петр
0

Что показывали западные СМИ - про то и рассказываю. Жертва западной пропаганды я :)
 Если есть ролики где на Уол-стрит митингующие творили ад в стиле нынешнего БЛМ - шлите, интересно же.
З.Ы. вы сами-то какого года будете, дитя московской олимпиады или постарше?

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Петр

Илья
0

посыл простой - таких митингов которые на западе разгоняют - у нас нет в принципе.
наш митинг по сравнению с таким западным это собрание детей отличников на вручение медалей.
просто ТВ это показывает искаженно и все.

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Петр

Илья
0

я просто указал на то как работает RT

в России все спокойно никто никого не бьет не убивает, все тихо и хорошо. на западе тлен пепел и уныние, все мертвые))
и на виси есть люди которые в это свято верят.
четко работают.

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Илья М

Петр
0

RT и не работает внутри страны, это ж инструмент внешней пропаганды :)
в России все спокойно никто никого не бьет не убивает, все тихо и хорошо. на западе тлен пепел и уныние, все мертвые))

это ваша точка зрения, я черно-белую картину мира не люблю.

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Петр

Илья
0

ну вы его где то хватанули и вам хватило. значит работает внутри страны, еще не заблокировали.

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Петр

Илья
0

**это ваша точка зрения, я черно-белую картину мира не люблю.
***

ага сказал человек который распинается о чернобелой картине мира весь тред. на западе - протестующие мирные и хорошие, полиция преступники.
в РФ - полиция мирные и хорошие, протестующие преступники.

ясно понятно, записали.
еще что интересного?

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Илья М

Петр
0

на западе - протестующие мирные и хорошие

где, где я про это пишу? Так что сразу про всех? че за вранье-то.
Где я писал что BLM-ный беспредел "хороший и мирный"?
Я сравнил методы разгона для начала. И тут вы начали мне приписывать всякое :)

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second

Илья
0

Да-да, сотни убитых, тысячи искалеченных, трупы, расчлененка, пожарища - все это неизбежные плоды демократии. В каждой развитой демократической европейской стране это есть. Пора бы привыкнуть.

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Илья М

second
0

это вы , видимо, коментом ошиблись.

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second

Илья
0

Вроде нет?

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Илья М

second
1

я про сотни убитых ничего не писал. Но если вы утверждаете что есть такая беда в европах - спорить не буду.

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Петр

Илья
0

ну если РТ говорит что есть то чего спорить то, не надо спорить.

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Илья М

Петр
0

у РТ тоже таких страстей не видел.

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Петр

Илья
0

а если утверждать что нету сотен убитых и расчлененных в европе - будете спорить?

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Илья М

Петр
0

тоже нет. уже потому что масштаб песца чересчур как по мне.
в предыдущем варианте не стал бы потому что "а зачем?" :)

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Vladimir

Илья
0

Вопрос к пострадавшему от несправедливости от чужого мнения:

У вас такие выводы после расчета количества пострадавших на количество жителей определенной местности за конкретный временной срок?

Если есть такие факты, то, пожалуйста, в студию! Желательно, в виде таблицы и со ссылками на источники, заслуживающие доверия.

Судя по животрепещущим деталям в комментарии: лошадьми, собаками, бошками и оторванными конечностями, высказывания выглядят как сказанные больше "от балды" и на эмоциях. Поправьте, если ошибаюсь.

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Илья М

Vladimir
–1

Расчет статистики корректный невозможен т.к. кол-во участников неразрешенных митингов сами организаторы завышают, власти занижают - это в любой стране, к гадалке не ходи.
Статистику потерпевших общую где искать - тоже непонятно.
Есть отрывочные факты: кадры новостей Ruptly/RT с разгонами митингов в европе за прошедший год и там реально и лошадями прессуют (ну это норм техника если лошадь никому копытом не двинула и не укусила), и овчарками (видно как вцепляется в человека), и газ, и водометы ("красивый" кадр где проходящей мимо девушке струя прилетает), и залитые кровью лица. Об "оторванной кисти" - это чисто текстом мелькнуло и затихло, так что можно допустить что ошибочно написали, всё ж таки перебор кмк.
У нас из раскрученных случаев: парень с переломом ноги при задержании в 19м году и пинок вылетевшей наперерез ментам конвоирующим задержанного в питере в этот зимний сезон.
Вот сравнивая это делаю вывод что у нас как-то плюшево пока, славабогу.

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Петр

Илья
2

сравнение неправильное. у нас речь идет просто об избиении людей которые никого не трогают. на западе применяют водометы против совершенно другого уровня агрессии. у нас таких митингов вообще не бывает.
точнее один раз у нас примерно такой митинг был - футбольные фанаты. но тогда к ним министр выходил разговаривать.

на западе вы пишете - застрелили женщину в капитолии (штурм правительственного здания причем внутри этого здания)

есть идеи что было бы в россии в случае примерно хотя бы похожих событий?

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Илья М