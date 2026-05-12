Бывшего главу Binance в СНГ и сооснователя криптоприложения Blum Владимира Смеркиса приговорили к пяти годам тюрьмы

Его осудили за мошенничество в особо крупном размере.Источник: CryptoSmerkisВладимира Смеркиса признали виновным по ч.4 ст.159 УК РФ, передала пресс-служба прокуратуры Москвы. Максимальное наказание по статье — десять лет тюрьмы.Из материалов дела следует, что в июне 2024 года он пообещал неназванному криптоблогеру «создать рекламную кампанию и привлечь порядка 2 млн новых пользователей за денежное вознаграждение в размере более 8,8 млн рублей».Деньги Смеркис получил, однако кампанию не организовал, а деньгами «распорядился по личному усмотрению», заключил суд.Источник фото: московская прокуратураСуд постановил заключить Смеркиса под стражу в мае 2025 года. В Blum на фоне новостей сообщили, что предприниматель покинул пост директора по маркетингу, «больше не участвует в разработке проекта» и не выступает в статусе соучредителя.Изначально о причинах ареста писал только криптоблогер Олег Полунин, отмечал журналист Дмитрий Филонов. Тот говорил, что купил рекламу в Telegram-канале Blum, однако получил «накрутку ботов». Смеркис же на июньском заседании по делу заявлял, что услуга «была оказана», а после рекламы к Полунину «пришло 2,5 млн пользователей».Вину предприниматель не признавал. Его адвокаты в июле 2025-го заявляли, что он погасил ущерб «в полном объёме», и просили смягчить меру пресечения в виде ареста, но суд отказался.Смеркис работал в Red Bull, Travel Technology Group, Mail.ru Group (теперь VK) и других компаниях. В 2017 году основал инвестфонд The Token Fund с прицелом на криптоинвестиции, который позже закрылся.В июле 2024 года запустил торговое криптоприложение Blum — вместе с бывшим директором криптобиржи Binance в Восточной Европе Глебом Костаревым. Оба ушли из Binance в сентябре 2023 года. По числу подписчиков канал Blum второй в Telegram после Hamster Kombat.#новости #blum