Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Решение вступит в силу в декабре.

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Теперь компания не сможет запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях: добавлять кнопки или ссылки, позволяющие пользователям оплачивать покупки альтернативными способами в обход App Store. Суд вынес постоянный судебный запрет.

Суд посчитал, что компания правомерно удалила Fortnite из App Store, после того как в приложение добавили функцию прямых платежей. Суд обязал Epic Games выплатить Apple $3,65 млн за нарушение контракта и 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store.

Суд признал, что всё больше компаний считают комиссию App Store слишком большой. Однако это не означает, что разработчики вольны нарушать условия уже заключённого договора.

Восстанавливать учётные записи Epic Games в App Store владельцы магазина не обязаны, так как подобные ограничительные меры — часть изначально заключённого между компаниями соглашения.

Суд не согласился ни с Apple, ни с Epic по поводу конкретного определения рынка, в рамках которого работает App Store — таким рынком признали «цифровые мобильные денежные транзакции в играх».

Apple выиграла по 9 из 10 пунктов, но будет вынуждена изменить свою политику в App Store и ослабить контроль над покупками в приложениях. Запрет должен вступить в силу через 90 дней — 9 декабря.

Суд не может окончательно постановить, что Apple — монополист, ни по федеральному антимонопольному законодательству, ни по законодательству штата. Тем не менее в ходе суда выяснилось, что Apple действительно предпринимала действия, считающиеся антиконкурентными в Калифорнии Ивонн Гонсалес-Роджерс судья

Решение суда подтвердило, что App Store не нарушает антимонопольное законодательство, прокомментировали его в Apple для CNBC. Компания не сообщила, планирует ли подавать апелляцию.

Акции компании на фоне судебного решения упали почти на 3%.

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