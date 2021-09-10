Суд обязал Apple разрешить разработчикам принимать платежи в обход App Store Статьи редакции
Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Решение вступит в силу в декабре.
Теперь компания не сможет запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях: добавлять кнопки или ссылки, позволяющие пользователям оплачивать покупки альтернативными способами в обход App Store. Суд вынес постоянный судебный запрет.
Суд посчитал, что компания правомерно удалила Fortnite из App Store, после того как в приложение добавили функцию прямых платежей. Суд обязал Epic Games выплатить Apple $3,65 млн за нарушение контракта и 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store.
Суд признал, что всё больше компаний считают комиссию App Store слишком большой. Однако это не означает, что разработчики вольны нарушать условия уже заключённого договора.
Восстанавливать учётные записи Epic Games в App Store владельцы магазина не обязаны, так как подобные ограничительные меры — часть изначально заключённого между компаниями соглашения.
Суд не согласился ни с Apple, ни с Epic по поводу конкретного определения рынка, в рамках которого работает App Store — таким рынком признали «цифровые мобильные денежные транзакции в играх».
Apple выиграла по 9 из 10 пунктов, но будет вынуждена изменить свою политику в App Store и ослабить контроль над покупками в приложениях. Запрет должен вступить в силу через 90 дней — 9 декабря.
Решение суда подтвердило, что App Store не нарушает антимонопольное законодательство, прокомментировали его в Apple для CNBC. Компания не сообщила, планирует ли подавать апелляцию.
Акции компании на фоне судебного решения упали почти на 3%.
- Из-за ограничений Apple разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили Apple от 15% до 30% комиссии.
- Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
- В сентябре Apple заявила, что разрешит разработчикам приложений цифровой прессы и книги, аудио, музыкальных и видеосервисов размещать ссылки на сайты для оплаты подписки.
Оплатить через Apple Pay и не заморачиваться vs перейти на сторонний сайт, зарегистрироваться и оплатить всё то же, лишний раз набрав номер своей карты, только чтобы бедолаги не платили комиссию. Кажется, выбор очевиден — рядовому мобильному геймеру интересен скинчик за указанную сумму, а не комиссия стора и весь этот движ.
Важно, что есть выбор.
Раньше узнать про другой способ оплаты было не просто сложно, а практически невозможно в отдельных случаях, как я понимаю. У Apple был запрет не только на дополнительную кнопку "оплатить не через Apple" на экране покупки — было запрещено вообще хоть как-то упоминать что есть другой способ заплатить, нигде ни на каком экране, даже выслать письмо на почту указанную при регистрации было нельзя.
Поставят цену в родном магазине на 10-15 процентов дешевле по сравнению с эппловским.
Так ведь так и делают
Близзард например продаёт внутриигровые штуки с наценкой если покупать с айфона
Не факт, потому что Fortnite делают такие же бизнесмены, а не благотворители. Да и за условные 30 центов не всякий будет привязывать карточку к стороннему аккаунту и лишний раз куда-то заходить, чтобы сделать всё то же медленнее. Просто потому что это неудобно. Я как пользователь, не против альтернативы, но на деле, скорее всего, не взлетит. Стим берёт всё те же проценты (если правильно помню), и в условный GOG даже при отсутствии DRM народ не бежит. Потому что комфорт использования привычной платформы перевешивает скидку в 10%. А тридцати тут наверняка не будет.
Вы прежде чем писать, по интересовались бы с чего суд начался.
А начался он с того, что Эпик Геймс проводила оплату через свои сервисы, и делала скидку в 20% против оплаты Эплов.
P.s для мамкиных экономистов, людям важна не высокая маржа, а оборот и выручка, и в многих случаях, снизив цену можно увеличить свой доход.
Вы путаете Apple Pay и In-App Purchase. Apple Pay должен быть доступен как способ оплаты, даже через другую систему платежей (Stripe, например). Без обязательства платить 30%.
Путаете Apple pay с inapp'ами.
Никто ничего снижать не будет, просто 10$ будут идти напрямую разработчику, а не Эпл.
Их волнует монетизация, а не снижение среднего чека.
Я работал в дейтингах, комиссия Эпл за спенды в арр была 48%.
Никто ничего снижать не будет
Эпики уже снижали на 20% при оплате через сайт, с этого у них и началась заруба с Эпплом
На какое-то время даунгрейд возможен, но вы же понимаете, что монетизация в геймдеве - это первостепенный вопрос, игры выгорают, а формулу успешной игры пока никто не нашел и всегда выжимают максимум.
Сырой кубок
У-у-у, 48% по-божески. В ВК при Дурове, когда приложения(игрушки) на сайте были в самом расцвете, я слыхал и про 90% комиссии в пользу ВК)
А вот FB был, вроде, подобрее, 70-80%
и оплатить всё то же, лишний раз набрав номер своей карты
Щаз. Как вариант не просто оплатить, а
- узнать, что карта не поддерживается (из-за страны, из-за того что Мир, из-за какой-нибудь политики эквайринга etc)
- слить данные карты кардерам
- попасть на какую-нибудь комиссию платежной системы
с фига ли?
на сайте они платят через тот же самый эппл пей, но только 30% не пойдет Эпплу
перечитай коммент на который я ответил
Там фигню написали, на сайте можно будет платить эппл пеем, какие-то карты вводить не обязательно.
Сырой кубок
Ага, прекрасно. Проблема только в том, что по ссылке человек, скорее всего, будет переходить на платёжный процессор; в котором 100% будет Эпл Пей. Только стоить разрабу приложения процессинг такого платежа будет ну 7% в худшем случае.
Не говоря уже о ценности данных карты в наше время. Ну что этими данными можно сделать? Без 3дс платежи вполне себе оспариваются. Сделать копию карты? Я про такое уже лет десять не слыхал.
Причём это всё без учета размытой формулировки суда. Что такое "рассказывать об альтернативных способах оплаты". То есть рассказать, что при оплате предложенным способом, будет бонус? Ну тогда процент желающих "потерпеть" будет как никогда высок.
Ээ не, батенька. Пользователи так же смогут оплачивать через Apple Pay, но уже без 30% комиссии стору :) Или вы думаете, что когда платите за пиццу с помощью Apple Pay то там тоже 30% комиссия? :) Чаевые через Apple Pay тоже с комиссией? Пользователи вообще разницу не увидят.
Да как бы есть игры, в которых через оплату в самой игре цена одна, а через разрабов совсем другая, дешевле. Некоторые разрабы догадались сделать покупку промокодов у себя на сайте и потом вводишь их в игре.
Зависит от качества продукта и его ценности. Люди идут на сайт Spotify и Netflix и оплачивают там, ибо видят в этом смысл.
Всегда радуюсь, когда даже немножко щемят зажравшиеся корпорации. Хотя лично мне вообще похуй на все эти аппсторы и игры - всё равно круче спектрумовской Элиты, писишной Цивилизации-2 и УФО (Х-ком ещё, ок) ничего не придумали.
Но видимо во мне, где-то внутри, сидит скрытый социалист (советское воспитание и образование вот так просто не вытравишь), либо у меня просто обострённое чувство справедливости. Хехе.
"Всегда радуюсь, когда даже немножко щемят зажравшиеся корпорации"
Это вы про Эпиков?
Могу понять. Но назови хотя бы парочку, которые были раньше (круче - это спорно, да) Цив-2 и УФО-Х-Ком.
Нагнули капиталистов, очередная победа народа !
Это всем или только в usa?
Это офигительная новость, ибо Apple дали по шапке за нечестную игру. Теперь компаниям не придётся платить Apple 30% за то, что компания сама за свой счёт нашла пользователя. К тому же, теперь Apple стоит наравне со своими конкурентами - Netflix, Spotify, etc. Раньше у этих ребят знатно горело от комиссий.
Так, Корея и США уже нагнули их, надо добивать дальше, чтобы можно было устанавливать сторонние приложения и прописать это в законе
Сырой кубок
Это кончится очень быстро ещё более опасным иском; о том, как Эпл решила наплевать на решение суда, и что она в рамках своего решения вытворяет.
Южный химик
А как это доказать? Это недоказуемо. Может там вирус. Может приложение батарею жрет. Я утрировал конечно насчет года, но в бизнесе достаточно чтобы твое приложение выходило с задержкой в 2-3 раза больше, чему у остальных и каюк по идее. Особенно всяким китайским донатилкам, где конкуренция бешеная, а похожи друг на друга как 2 капли воды.
В любом случае на рейтинг приложений влияет выручка с её пользователей, Если приложение уведет все пользователей оплачивать покупки со стороннего сайта, то её рейтинг могут потеснить менее жадные приложения. В итоге непонятно что лучше, принимать платежи на своем сайте, но находясь на 50 месте в рейтинге, или забить на эти 30% и сидеть в топ10.
Южный химик
Ну история со steam vs epic games store показывает, что платить больший процент в популярном месте не просто выгодней, а намного выгодней. Но пример не совсем корректен, разные магазины все-таки.
В июле он принёс 13 млн рублей выручки, а по итогам сезона компания рассчитывает получить более 40 млн рублей.
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Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Решение вступит в силу в декабре.
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