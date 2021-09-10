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Право
Nazigul Jusupova

Суд обязал Apple разрешить разработчикам принимать платежи в обход App Store Статьи редакции

Apple выиграла по 9 из 10 пунктов. Решение вступит в силу в декабре.

48 48 комментариев
2904 просмотров

Теперь компания не сможет запрещать разработчикам рассказывать об альтернативных способах оплаты в приложениях: добавлять кнопки или ссылки, позволяющие пользователям оплачивать покупки альтернативными способами в обход App Store. Суд вынес постоянный судебный запрет.

Суд посчитал, что компания правомерно удалила Fortnite из App Store, после того как в приложение добавили функцию прямых платежей. Суд обязал Epic Games выплатить Apple $3,65 млн за нарушение контракта и 30% от доходов, полученных благодаря внедрению альтернативной оплаты покупок в обход App Store.

Суд признал, что всё больше компаний считают комиссию App Store слишком большой. Однако это не означает, что разработчики вольны нарушать условия уже заключённого договора.

Восстанавливать учётные записи Epic Games в App Store владельцы магазина не обязаны, так как подобные ограничительные меры — часть изначально заключённого между компаниями соглашения.

Суд не согласился ни с Apple, ни с Epic по поводу конкретного определения рынка, в рамках которого работает App Store — таким рынком признали «цифровые мобильные денежные транзакции в играх».

Apple выиграла по 9 из 10 пунктов, но будет вынуждена изменить свою политику в App Store и ослабить контроль над покупками в приложениях. Запрет должен вступить в силу через 90 дней — 9 декабря.

Суд не может окончательно постановить, что Apple — монополист, ни по федеральному антимонопольному законодательству, ни по законодательству штата. Тем не менее в ходе суда выяснилось, что Apple действительно предпринимала действия, считающиеся антиконкурентными в Калифорнии

Ивонн Гонсалес-Роджерс
судья

Решение суда подтвердило, что App Store не нарушает антимонопольное законодательство, прокомментировали его в Apple для CNBC. Компания не сообщила, планирует ли подавать апелляцию.

Акции компании на фоне судебного решения упали почти на 3%.

Акции Apple Google
  • Из-за ограничений Apple разработчики встраивали систему подписки внутри приложения и платили Apple от 15% до 30% комиссии.
  • Спор Apple и Epic Games начался летом 2020 года: разработчик добавил в игру Fortnite прямые покупки в обход механизмов App Store и Google Play. В ответ Apple и Google удалили Fortnite из своих магазинов, а разработчик подал на обе компании в суд.
  • В сентябре Apple заявила, что разрешит разработчикам приложений цифровой прессы и книги, аудио, музыкальных и видеосервисов размещать ссылки на сайты для оплаты подписки.
Первая неделя суда Epic Games против Apple…
На первых заседаниях стало многое известно об отношениях компаний и ключевых обвинениях Apple в…
vc.ru

#новости #apple #epicgames

48 48 комментариев
20
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48 комментариев
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Darth Swordman

7

Оплатить через Apple Pay и не заморачиваться vs перейти на сторонний сайт, зарегистрироваться и оплатить всё то же, лишний раз набрав номер своей карты, только чтобы бедолаги не платили комиссию. Кажется, выбор очевиден — рядовому мобильному геймеру интересен скинчик за указанную сумму, а не комиссия стора и весь этот движ.

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Артём Палённый

Darth
14

Важно, что есть выбор.

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Павел

Артём
1

Так он и раньше был. Изменилось только, что теперь пользователям будет проще о нём узнать.

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Тарас Мукин

Павел
5

Раньше узнать про другой способ оплаты было не просто сложно, а практически невозможно в отдельных случаях, как я понимаю. У Apple был запрет не только на дополнительную кнопку "оплатить не через Apple" на экране покупки — было запрещено вообще хоть как-то упоминать что есть другой способ заплатить, нигде ни на каком экране, даже выслать письмо на почту указанную при регистрации было нельзя.

Ответить

Павел

Тарас
0

И да, и нет. По правилам было нельзя, но периодически тот или иной сервис спокойно это обходил. Из недавнего: приложение MyBook предлагало купить подписку на сайте со скидкой.

Ответить

Павел

Павел
0

Опять же, если я вышел на приложение/сервис через официальный сайт, то могу посмотреть цены на сайте, а потом сравнить с ценами на подписку в App Store.

Поэтому практически невозможно не было, но требовало усилий, да.

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Andrey Andreev

Darth
5

Поставят цену в родном магазине на 10-15 процентов дешевле по сравнению с эппловским.

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Роджер Кролик

Andrey
0

Так ведь так и делают

Близзард например продаёт внутриигровые штуки с наценкой если покупать с айфона

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Darth Swordman

Andrey
0

Не факт, потому что Fortnite делают такие же бизнесмены, а не благотворители. Да и за условные 30 центов не всякий будет привязывать карточку к стороннему аккаунту и лишний раз куда-то заходить, чтобы сделать всё то же медленнее. Просто потому что это неудобно. Я как пользователь, не против альтернативы, но на деле, скорее всего, не взлетит. Стим берёт всё те же проценты (если правильно помню), и в условный GOG даже при отсутствии DRM народ не бежит. Потому что комфорт использования привычной платформы перевешивает скидку в 10%. А тридцати тут наверняка не будет.

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Сергей

Darth
0

Вы прежде чем писать, по интересовались бы с чего суд начался. 
А начался он с того, что Эпик Геймс проводила оплату через свои сервисы, и делала скидку в 20% против оплаты Эплов. 

P.s для мамкиных экономистов, людям важна не высокая маржа, а оборот и выручка, и в многих случаях, снизив цену можно увеличить свой доход. 

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Nikita Skitev

Darth
2

Вы путаете Apple Pay и In-App Purchase. Apple Pay должен быть доступен как способ оплаты, даже через другую систему платежей (Stripe, например). Без обязательства платить 30%.

Ответить

Andre Fed

Darth
2

Появится одно удобное приложение для оплаты большинства приложений, с более низкой комиссией, рынку дай возможность он залезет

Ответить

Дрюс Уилис

Darth
1

Путаете Apple pay с inapp'ами.

Ответить

Павел

Дрюс
0

Карта из Apple Pay может быть основным платёжным средством в App Store.

Ответить

Dima Kalinov

Darth
0

Никто ничего снижать не будет, просто 10$ будут идти напрямую разработчику, а не Эпл. 
Их волнует монетизация, а не снижение среднего чека.
Я работал в дейтингах, комиссия Эпл за спенды в арр была 48%.

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Michael Smith

Dima
2

Никто ничего снижать не будет

Эпики уже снижали на 20% при оплате через сайт, с этого у них и началась заруба с Эпплом

Ответить

Dima Kalinov

Michael
1

На какое-то время даунгрейд возможен, но вы же понимаете, что монетизация в геймдеве - это первостепенный вопрос, игры выгорают, а формулу успешной игры пока никто не нашел и всегда выжимают максимум.

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Сырой кубок

Dima
0

У-у-у, 48% по-божески. В ВК при Дурове, когда приложения(игрушки) на сайте были в самом расцвете, я слыхал и про 90% комиссии в пользу ВК)
А вот FB был, вроде, подобрее, 70-80%

Ответить

Dima Kalinov

Сырой
0

Про Вк подобное слышал тоже, помню.

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A. Bigkkuzin

Darth
0

и оплатить всё то же, лишний раз набрав номер своей карты

Щаз. Как вариант не просто оплатить, а
- узнать, что карта не поддерживается (из-за страны, из-за того что Мир, из-за какой-нибудь политики эквайринга etc)
- слить данные карты кардерам
- попасть на какую-нибудь комиссию платежной системы

Ответить

Michael Smith

A.
0

с фига ли?
на сайте они платят через тот же самый эппл пей, но только 30% не пойдет Эпплу

Ответить

A. Bigkkuzin

Michael
0

перечитай коммент на который я ответил

Ответить

Michael Smith

A.
0

Там фигню написали, на сайте можно будет платить эппл пеем, какие-то карты вводить не обязательно.

Ответить

Сырой кубок

Darth
0

Ага, прекрасно. Проблема только в том, что по ссылке человек, скорее всего, будет переходить на платёжный процессор; в котором 100% будет Эпл Пей. Только стоить разрабу приложения процессинг такого платежа будет ну 7% в худшем случае.
Не говоря уже о ценности данных карты в наше время. Ну что этими данными можно сделать? Без 3дс платежи вполне себе оспариваются. Сделать копию карты? Я про такое уже лет десять не слыхал.
Причём это всё без учета размытой формулировки суда. Что такое "рассказывать об альтернативных способах оплаты". То есть рассказать, что при оплате предложенным способом, будет бонус? Ну тогда процент желающих "потерпеть" будет как никогда высок.

Ответить

Andrey Starchenko

Darth
0

Ээ не, батенька. Пользователи так же смогут оплачивать через Apple Pay, но уже без 30% комиссии стору :) Или вы думаете, что когда платите за пиццу с помощью Apple Pay то там тоже 30% комиссия? :) Чаевые через Apple Pay тоже с комиссией? Пользователи вообще разницу не увидят.

Ответить

Lords Mololo

Darth
0

Да как бы есть игры, в которых через оплату в самой игре цена одна, а через разрабов совсем другая, дешевле. Некоторые разрабы догадались сделать покупку промокодов у себя на сайте и потом вводишь их в игре.

Ответить

simpotyaga

Darth
0

Зависит от качества продукта и его ценности. Люди идут на сайт Spotify и Netflix и оплачивают там, ибо видят в этом смысл.

Ответить

Амбиент Музыкантов

4

Всегда радуюсь, когда даже немножко щемят зажравшиеся корпорации. Хотя лично мне вообще похуй на все эти аппсторы и игры - всё равно круче спектрумовской Элиты, писишной Цивилизации-2 и УФО (Х-ком ещё, ок) ничего не придумали.

Но видимо во мне, где-то внутри, сидит скрытый социалист (советское воспитание и образование вот так просто не вытравишь), либо у меня просто обострённое чувство справедливости. Хехе.

Ответить

Амбиент Музыкантов

Амбиент
2

Дюну-2 забыл, стыдно.

Ответить

Soviet Pooh

Амбиент
1

"Всегда радуюсь, когда даже немножко щемят зажравшиеся корпорации"
Это вы про Эпиков?

Ответить

Амбиент Музыкантов

Soviet
0

Это я про всех.

Ответить

Dan

Амбиент
0

Лучше текстовых квестов ничего не придумали, эти ваши новомодные цивы и хкомы такое себе

Ответить

Амбиент Музыкантов

Dan
0

Могу понять. Но назови хотя бы парочку, которые были раньше (круче - это спорно, да) Цив-2 и УФО-Х-Ком.

Ответить

Nikita Semenov

2

Нагнули капиталистов, очередная победа народа !

Ответить

andr oid

Nikita
1

Наивный ))

Ответить

Zhenya Podrushko

andr
0

Либо ты - цинник.

Ответить

Gabby BenDer

1

Это всем или только в usa?

Ответить

andr oid

Gabby
0

Это для Apple, ещё остаётся узнать решение для Google 

Ответить

simpotyaga

1

Это офигительная новость, ибо Apple дали по шапке за нечестную игру. Теперь компаниям не придётся платить Apple 30% за то, что компания сама за свой счёт нашла пользователя. К тому же, теперь Apple стоит наравне со своими конкурентами - Netflix, Spotify, etc. Раньше у этих ребят знатно горело от комиссий.

Ответить

Евгений Бв

0

Так, Корея и США уже нагнули их, надо добивать дальше, чтобы можно было устанавливать сторонние приложения и прописать это в законе

Ответить

Edele

0

asdf

Ответить

andr oid

0

@Феттучини с Креветкой Я так понимаю, еще аппеляция будет. что думаешь?

Ответить

Южный химик

0

Соломоново решение прям, топчик 👌

Я кстати уже нашел обход для эппла: надо всего-то теперь все приложения, где покупки не через эппл, тщательнейшим образом месяцами проверять, годами каждое обновление, и все.

Ответить

Сырой кубок

Южный
0

Это кончится очень быстро ещё более опасным иском; о том, как Эпл решила наплевать на решение суда, и что она в рамках своего решения вытворяет.

Ответить

Южный химик

Сырой
0

А как это доказать? Это недоказуемо. Может там вирус. Может приложение батарею жрет. Я утрировал конечно насчет года, но в бизнесе достаточно чтобы твое приложение выходило с задержкой в 2-3 раза больше, чему у остальных и каюк по идее. Особенно всяким китайским донатилкам, где конкуренция бешеная, а похожи друг на друга как 2 капли воды.

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Тимур Петров

Южный
0

В любом случае на рейтинг приложений влияет выручка с её пользователей, Если приложение уведет все пользователей оплачивать покупки со стороннего сайта, то её рейтинг могут потеснить менее жадные приложения. В итоге непонятно что лучше, принимать платежи на своем сайте, но находясь на 50 месте в рейтинге, или забить на эти 30% и сидеть в топ10. 

Ответить

Южный химик

Тимур
0

Ну история со steam vs epic games store показывает, что платить больший процент в популярном месте не просто выгодней, а намного выгодней. Но пример не совсем корректен, разные магазины все-таки.

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Тимур Петров

Южный
0

Нет, это разный пример.  

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