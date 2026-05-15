Итальянская De Longhi подала иски к «Авито», чтобы вычислить продавцов, которые нелегально торгуют на площадке товарами бренда

Компания не может передавать данные продавцов без судебного запроса, пояснил представитель сервиса объявлений.Источник: placesducafe.comИтальянский производитель кофемашин и других устройств для кухни и дома De Longhi с начала 2026 года подал пять исков к ООО «Кех екоммерц» (юрлицо «Авито»), заметили «Ведомости». В каждом случае он просит компенсацию за нарушение исключительных прав на товарный знак в размере от 100 тысяч до 160 тысяч рублей.По трём искам суд удовлетворил ходатайства истца о замене ответчиков с «Кех екоммерц» на пользователей площадки, разместивших объявления. Ещё два заявления приняли к рассмотрению.В «Авито» напомнили, что на площадке нельзя публиковать объявления, которые нарушают интеллектуальные права правообладателей — их блокируют по обращениям. Но «технически оценить» факт нарушения сервис не может, поскольку большая часть продавцов — частные лица, которые продают личные вещи.Иски к компании — «формальные», пояснил представитель площадки. Их подают, чтобы получить данные конкретного продавца, которые сервис не имеет права передать без судебного запроса. Такие дела «всегда решаются в пользу платформы, а иск предъявляется реальному нарушителю».Опрошенные газетой юристы отметили: для обычных пользователей «Авито», продающих личную подержанную технику, риски ниже, но если они используют собственные фотографии, честно указывают состояние товара и сохраняют доказательства покупки — например, чеки.Бренд можно использовать лишь для описания товара, добавляют собеседники. Применять чужие логотипы как рекламу или размещать фотографии с сайта производителя не стоит.