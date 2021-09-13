Epic Games подала апелляцию в суд по делу против Apple Статьи редакции
Компания не удовлетворена решением.
- Epic Games хочет, чтобы высший суд пересмотрел дело и вынес другое решение. Судя по всему, компания недовольна тем, что Apple не обязали разрешить использование сторонних платёжных систем прямо в App Store, а также не признали монополистом.
- Решение по делу Epic и Apple вынесли 10 сентября. Суд встал на сторону Apple по всем вопросам кроме одного — ей запретили ограничивать разработчиков платежами через App Store, и теперь ссылки на альтернативные системы разрешены.
- Учитывая, что суд начался с вопроса о сторонних платёжных системах, многие посчитали такое решение победой Epic, несмотря на то, что в остальном она всё же проиграла Apple.
- Глава Epic Тим Суини, однако, дал понять, что не считает это победой ни для разработчиков, ни для потребителей. Он заявил, что Fortnite вернётся в App Store тогда, когда Apple позволит использовать сторонние платёжные системы прямо в магазине.
- На решение суда даже отреагировал Илон Маск, предположив в диалоге с Тимом Суини, что по-своему он всё же выиграл. Также он предложил ему решить спор в поединке с Тимом Куком.
- Apple тем временем назвала решение суда однозначной победой для себя, поскольку, как считают специалисты, ей куда важнее то, что её не признали монополистом.
Epic Games хочет полностью направить все потоки денег себе, используя инфраструктуру Apple, может чего-то не понимаю, но это уже перебор…
Сторонние платежные системы признали, все, комиссии больше нет, все прекрасно, этот спор завершён, сейчас речь идёт о монополии Apple и я на самом деле слабо понимаю заинтересованность самих Эпиков, финансово им что это решение по платежным системам, что признание яблочной монополии никак не поможет, Фортнайт нарушил правила и не вернётся в ЭппСтор
Я так понимаю как раз если их признают монополией, то могут признать удаление из аппстора незаконным и обязать вернуть. Но не факт, что я правильно понимаю.
а эппл пока включит в условия размещения на аппсторе что внутренние платежи не могут быть дешевле чем через аппстор. Или еще похлеще - обязать их направлять информацию по каждой внутренней покупке опять в эппл и снимать комиссию с автора приложения тоже напрямую. Они не признаны монополистом, поэтому оба условия вполне легалны.
Удачи ребятам, надеюсь все у них хорошо будет, монополистов надо душить, раз уж государства этим не занимаются
Даа, надеюсь эпиков додушат новым вердиктом на 10 из 10 в пользу эппл
На самом деле, я вот ожидаю, что мне, как пользователю, от победы эпиков станет только хуже, я вот как раз люблю эппл за отсутствие большого выбора и т.н. паралича выбора, когда куча всего и не знаешь что брать. Поэтому мне бы не хотелось, чтобы делали несколько магазинов например. Чтобы надо было кажды ставить, чет еще искать где дешевле.. или при активации телефона отвечать на 100500 тупых вопрос про то, что вы хотите по умолчанию использовать, хватает и того что уже сейчас спрашивают про браузер и установку российского ПО.
Так что не знаю, в чем плюс для рядового пользователя... нет, цены могут и снизить (некоторые продавцы), но что мешает продавать на сайте? (как близзард). Те кто хочет платить больше получают удобный путь это делать, кто меньше - менее удобный. А так как будто менее удобный путь (куча опций в приложение/разные магазины) получат все.
Так суд же признал, что Эпл «НЕ монополисты». То есть исходя из вашей логики, Эпл душить не нужно, так как они не монополисты
Честно говоря я бы с амазона начинал, вот уж кто давит другие бизнесы...
А вы раньше в таких срачах не оставляли комменты? Мне кажется они тут регулярно=)
Давай Эпик, весь мир за тебя сейчас. Нужно додавить и раздробить эти корпорации, как в свое время это сделали с интелом.
Серьезный Никита
А какая нам то разница, цены то не снизят. Как яркий пример егс и Стим, комиссии разные, а цены одни, удивительно!
Очевидно, у разработчиков станет больше денег и они начнут делать более качественный софт, или это так не работает?
Как ни странно, но Свини обещал снижение цен, и именно этого все ждали. А по поводу качества я на 90% уверен, что эти деньги запишут в графу "прибыль" ничего существенно не меняя
А что он не снизит их, продавая на сайте то? Остальные компании так делают (твитч/близзард), а ему западло? Он точно о пользователях заботится?
Так у него в магазе 12% а у Габена 30%, а цены на игры одинаковые, а порой в егс даже выше. Так что нет, не сделает
Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.
Итак, после поездки в ночь на 1-е сентября, мне приходит уведомление о превышении скорости свыше 140 км/ч, что является нарушением условий договора аренды и в случае троекратного повторения карается блокировкой в сервисе на 30 дней, а если пользователь не образумится и продолжит превышать — то в итоге и перманентным баном.
А ещё краны с сидром, огород и комната для сна
Если у вас свой бизнес и вы доверяете кому-то настраивать таргет и контекст, статья для вас. Скорее всего вы обнаружите много загадочного, а заодно и остатки разворованного рекламного бюджета.
При этом сумма чека должна быть не больше 500 рублей.
Благодаря дополнительным выходным и меньшему числу совещаний сотрудники лучше работают и меньше нервничают. А о том, как снизить стресс тем, кто вынужден работать на пятидневке, рассказало Fast Company.
После окончания самоизоляции у компаний появилось три варианта, как работать дальше: остаться на удаленке, полностью вернуться в офис или выбрать гибридный формат, то есть приезжать в офис несколько дней в неделю.
Пандемия не отступала, но мы оказались сильнее закрытых границ, визовых ограничений и нечестных юристов. Делимся советами — теперь уже с рабочими визами в руках.
Компания не удовлетворена решением.
Управление знаниями (knowledge management, KM) — это организованная система процессов для сбора знаний и навыков и передачи их внутри компании. Это облегчает онбординг (адаптацию) новых сотрудников и передачу задач от одних исполнителей или команд другим.