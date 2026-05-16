Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Подписка ChatGPT
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Путешествия
Крипто
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Ася Карпова
Право

ФАС раскрыла картель в ИТ-закупках на 236 млн рублей с участием структуры «Софтлайн»

Компания утверждает, что не имеет отношения к спорным сделкам.

Источник: Freepik
Источник: Freepik
  • Федеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение антимонопольного законодательства при закупках вычислительной техники и лицензий на ПО для госзаказчиков, заявили в ведомстве.
  • Антиконкурентное соглашение заключили ООО «Бизнес Стандарт», ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» и ООО АКБ «Барьер». Головная компания последней — ПАО «Софтлайн». Общая сумма контрактов составила более 236 млн рублей.
  • Участники сдерживали цены на электронных аукционах на поставку и аренду техники и предоставление лицензий на ПО. ФАС установила, что компании использовали единую цифровую инфраструктуру, их также связывали финансово-хозяйственные отношения.
  • 100% ООО «Бизнес Стандарт» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» владеет один человек, Иван Киреев. У ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» один директор, Роман Паршин. Обе компании также зарегистрированы по одному адресу в Воронеже.
  • Представитель «Софтлайн» заявил «Ведомостям», что группа не имеет отношения к тем процедурам на электронных аукционах, которые рассматривает ФАС. По его словам, ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» приобрело ООО АКБ «Барьер» в 2023 году, через полгода после закупки.
Таня Боброва
Техника
«Аналогичные товары представлены в достаточном объёме»: Минпромторг прокомментировал исключение из параллельного импорта компьютеров Acer, Asus и других

Изменения вступят в силу в конце мая 2026 года.

Источник: Antonio G. Di Benedetto /<a href="https://api.vc.ru/v2.8/redirect?to=https%3A%2F%2Fwww.theverge.com%2Fnews%2F853129%2Facers-new-entry-level-16-inch-nitro-v-gaming-laptop-gets-amds-latest-chip&amp%3BpostId=2910020&postId=2910020" rel="nofollow noreferrer noopener" target="_blank"> The Verge</a>

#новости

12
2
1
1
1
25 комментариев