ФАС раскрыла картель в ИТ-закупках на 236 млн рублей с участием структуры «Софтлайн»

Компания утверждает, что не имеет отношения к спорным сделкам.Источник: FreepikФедеральная антимонопольная служба (ФАС) выявила нарушение антимонопольного законодательства при закупках вычислительной техники и лицензий на ПО для госзаказчиков, заявили в ведомстве.Антиконкурентное соглашение заключили ООО «Бизнес Стандарт», ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» и ООО АКБ «Барьер». Головная компания последней — ПАО «Софтлайн». Общая сумма контрактов составила более 236 млн рублей.Участники сдерживали цены на электронных аукционах на поставку и аренду техники и предоставление лицензий на ПО. ФАС установила, что компании использовали единую цифровую инфраструктуру, их также связывали финансово-хозяйственные отношения.100% ООО «Бизнес Стандарт» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» владеет один человек, Иван Киреев. У ООО АКБ «Барьер» и ООО «Сэйвит Эдьюкейшн» один директор, Роман Паршин. Обе компании также зарегистрированы по одному адресу в Воронеже.Представитель «Софтлайн» заявил «Ведомостям», что группа не имеет отношения к тем процедурам на электронных аукционах, которые рассматривает ФАС. По его словам, ЗАО «Софтлайн Интернейшнл» приобрело ООО АКБ «Барьер» в 2023 году, через полгода после закупки.