Тред: история товарных знаков McDonald’s в России со времён Брежнева — с храмом, «Макпиццей» и фразой «Юр да уан» Статьи редакции
Сеть открыла первый ресторан в СССР только в 1990 году, но её товарные знаки охраняются с конца 1970-х.
В конце августа McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдак» с целью «защитить бренд». Если её одобрят, то разговорное название сети нельзя будет использовать другим компаниям без разрешения правообладателя.
McDonald's открыла первый ресторан сети в СССР в 1990 году, но регистрировать товарные знаки стала больше чем за десять лет до этого, рассказывает в Twitter юрист в сфере интеллектуальной собственности компании Claims и ведущий подкаста «Копикаст» Виктор Горский-Мочалов.
За время работы в России компания регистрировала много знаков: от названий блюд вроде McPIZZA и McChicken до персонажей — «Фрай гайс» (Fry Guys), «Макнаггит баддис» (McNugget Buddies) и «Мэк Мэксыр» (Mayor McCheese), а с открытием первого ресторана в стране подала заявку на регистрацию знака с изображением храма Василия Блаженного и своим логотипом.
Сэндвич «Чикен Мифик», в который входила курица, сыр, помидоры и салат на булочке с кунжутом, появился в 2007 году. В 2019-м в группе во «ВКонтакте» служба поддержки сети в ответ одному из пользователей написала, что «возвращение некоторых прежних хитов не исключено».
В 2019 году McDonald's лишилась эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе, существующий с 1996 года. После этого шведский Burger King выпустил линейку бургеров «Не Биг Мак».
Для регистрации общеизвестных товарных знаков понадобится доказать, что российские потребители уверенно ассоциируют эти знаки именно с теми товарами и услугами, для которых знаки зарегистрированы, пояснил Горский-Мочалов в блоге. Сейчас в соответствующий перечень Роспатента входят, например, знаки «Моя семья», «Известия», «Алёнка» и другие.
Горский-Мочалов рассказывает в Twitter и Telegram-канале Claims о новостях в мире интеллектуальной собственности и разбирает некоторые кейсы. Например, в июле 2021 года он создал тред о том, как охраняются товарные знаки «сексуальных брендов».
Повторит за Брэнсоном и Безосом, которые испытывали свои ракеты.
По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.
Уехать можно на две недели, дорога оплачивается отдельно.
И обязала снизить стоимость тарифов.
Переводы могут заблокировать из-за большого количества в день или необоснованно больших сумм.
Общая сумма грантов в 2022 году — 250 млн рублей.
Установить в один клик можно было только фирменный браузер Microsoft — Edge.
Как в нашей стране повышают финансовую грамотность детей и подростков — читайте в блоге.
А ещё краны с сидром, огород и комната для сна
Microsoft поздравляет российских разработчиков с профессиональным праздником. Компания выпустила видеоролик, в котором предложила традиции, как его можно было бы отметить.