Сеть открыла первый ресторан в СССР только в 1990 году, но её товарные знаки охраняются с конца 1970-х.

94 просмотров

В конце августа McDonald’s подала заявку в Роспатент на регистрацию товарного знака «Макдак» с целью «защитить бренд». Если её одобрят, то разговорное название сети нельзя будет использовать другим компаниям без разрешения правообладателя.

Открытие первого McDonald's в СССР Александр Земляниченко / AP Photo

McDonald's открыла первый ресторан сети в СССР в 1990 году, но регистрировать товарные знаки стала больше чем за десять лет до этого, рассказывает в Twitter юрист в сфере интеллектуальной собственности компании Claims и ведущий подкаста «Копикаст» Виктор Горский-Мочалов.

За время работы в России компания регистрировала много знаков: от названий блюд вроде McPIZZA и McChicken до персонажей — «Фрай гайс» (Fry Guys), «Макнаггит баддис» (McNugget Buddies) и «Мэк Мэксыр» (Mayor McCheese), а с открытием первого ресторана в стране подала заявку на регистрацию знака с изображением храма Василия Блаженного и своим логотипом.

мистер отличный парень @imgoingforawalk Что? Да! Первый ресторан Макдоналдс в Москве открылся только в 1990 году, но товарные знаки бренда охраняются у нас аж с 1970-х.

Вероятно, так компания стремилась удержать советский рынок от появления контрафактной версии Макдака до своего прибытия в Россию.

мистер отличный парень @imgoingforawalk В декабре 1977 года, вскоре после запуска космического корабля Союз-26, на регистрацию в реестре товарных знаков СССР были поданы 4 товарных знака от МакДональдз Корпорейшн, компании из штата Дэлавэр. Это были знаки MCDONALD'S, черно-белая М, их комбинация и BIG MAC. [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/549b6d13-a405-5aff-9bfd-ef1c7a80df21\/","width":670,"height":563}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/da6b5f30-01d6-5efb-8c7f-561614bfa0ff\/","width":680,"height":617}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f436ba5a-77cb-530b-a798-1f4c13a1ad28\/","width":684,"height":617}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c0407b75-27a0-5d60-a36f-033bfb3661d8\/","width":674,"height":375}}}]

мистер отличный парень @imgoingforawalk Решение о регистрации первых отечественных товарных знаков Макдоналдс было принято в 1978 году, но так как заявки на регистрацию были поданы в 1977, приоритет охраны действует именно с 1977

мистер отличный парень @imgoingforawalk В 1978 году в стране, где ресторанов Макдоналдс не увидят ещё 12 лет, были поданы на регистрацию более 20 товарных знаков Макдака. Правовую охрану в СССР получили имя и образ Роналда Макдоналда, здание ресторана и названия нескольких блюд: Филе-О-Фиш, Квотер Паундер и Эг Мэкмафин

мистер отличный парень @imgoingforawalk Примерно так будет выглядеть первый отечественный ресторан Макдоналдс, который откроется в 1990. Его образ в реестре товарных знаков будет ждать своего часа с 1978.

мистер отличный парень @imgoingforawalk Тогда товарные знаки регистрировал Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий. И его, видимо, не сильно смущало, что знак EGG MCMUFFIN регистрируется для блюд из яиц без дискламации (то есть без исключения из объёма правовой охраны) слова EGG

мистер отличный парень @imgoingforawalk Доставляет товарный знак со слоганом "Ю - ЮР ДА УАН"

мистер отличный парень @imgoingforawalk Самое весёлое в товарных знаках Макдоналдс 1970-х — друзья Роналда Макдоналда.

Мэр Максыр, Большой Мэк, Дядюшка О'Гримаси, Обжоры (Gobblins) и другие — каждый получил охрану не только иммени с локализацией, но и образа!

Проблемы с локализацией оказались только у Хэмбурглера 🤷‍♀

мистер отличный парень @imgoingforawalk 1987 год. Ещё не на столах граждан, но уже в реестре товарных знаков появляются Happy Meal, Mac Fries, McBurger, McChicken, McDonald's McCola, Chicken McNuggets и другие блюда из меню Макдоналдс [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/a3b6df2d-8b02-5c6d-85cc-ec816ad7b208\/","width":676,"height":511}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/f06127a8-ef71-5dcb-a148-c58b4117de3e\/","width":653,"height":371}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/5295ea54-a3ec-51b8-a784-91571a31ecb7\/","width":662,"height":511}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/63b40b00-2a76-53a2-8157-25e8afb68593\/","width":680,"height":360}}}]

мистер отличный парень @imgoingforawalk Особенностью этих знаков является сохранение правовой охраны их элементов, которые не обладают различительной способностью. Сегодня зарегистрировать товарный знак для сэндвичей со словом "Burger" без его дискламации (то есть исключения из объёма правовой охраны) почти невозможно.

мистер отличный парень @imgoingforawalk Вероятное объяснение: для советского гражданина слова "бургер" и "наггетсы" едва ли могли восприниматься как нарицательное слово для еды. Поэтому в 80-х с точки зрения среднего потребителя они вполне могли выполнять функцию товарных знаков

мистер отличный парень @imgoingforawalk Малоизвестный, но юридически знаменательный — товарный знак McPIZZA.

В мае 1989 Макдоналдс также подаёт заявку на регистрацию товарного знака McPIZZA. Этому знаку суждено получить регистрацию уже в 1990 году — в новом десятилетии и в новой эпохе общепита в России.

мистер отличный парень @imgoingforawalk McPIZZA — это первый знак, зарегистрирванный Макдоналдс после своего открытия в России.

И это первый знак Макдоналдс, в котором Государственный комитет СССР по делам изобретений и открытий дискламирует элемент, который не обладает различительной способностью ("PIZZA")

мистер отличный парень @imgoingforawalk 90-е! С открытием ресторана в России Макдоналдс торжественно подаёт заявку на регистрацию товарного знака с изображением Собора Василия Блаженного, на фоне которого воздвигнут логотип Макдоналдс, в окружении слов: "Макдоналдс Москва McDonald's 1990 Moscow".

М — Монументальность.

мистер отличный парень @imgoingforawalk

☦☦☦☦

Почему сейчас такое уже маловероятно, я рассказывал тут: Это было время, когда американская компания могла зарегистрировать в России товарный знак с логотипом своего фастфуда на фоне четырёх православных крестов☦☦☦☦Почему сейчас такое уже маловероятно, я рассказывал тут: https://twitter.com/imgoingforawalk/status/1416317459884384257?s=20

мистер отличный парень @imgoingforawalk В 1990-х расширяется список товарных знаков Макдака для фирменных блюд: McNUGGETS, Роял Чизбургер, Хэппи Мил, Макчикен, РОЯЛ ДЕ ЛЮКС, McCRISPY, McFLURRY, МакФЛЮРРИ — Макдоналдс всё смелее использует кириллицу в знаках

мистер отличный парень @imgoingforawalk А ещё в 90-е Роналд Макдоналд заводит новых друзей. Появляются товарные знаки для новых персонажей: МакНаггит Баддис, Каптен энд Мейти, Фрай Гэрлс, Фрай Гайс и Бэрди Зи Эрли Бэрд.



Транскрипция всё ещё была не на высоте 🤷‍

мистер отличный парень @imgoingforawalk 1990-е знаменуются регистрацией лаконичного товарного знака "Mac", однако лишь для одежды, обуви и головных уборов. Для прочих товаров (игрушек, посуды, одежды и пр.) регистрируются стандартные знаки МАКДОНАЛДС и логотип.

Так перестройка открывает советским гражданам мерч для еды [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ec094f1f-b97a-52b5-a108-dd634ea8cc1a\/","width":631,"height":382}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/8d5dace6-aff5-5646-ad8e-9ee90432ebc5\/","width":636,"height":668}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e809a27f-a86d-53d1-853e-5713bd6f0074\/","width":631,"height":432}}}]

мистер отличный парень @imgoingforawalk В 1992 место Государственного комитета СССР по делам изобретений и открытий занял Комитет по патентам и товарным знакам. А в 1996 новым ответственным органом стало Российское агентство по патентам и товарным знакам — позже оно меняло название, но всё ещё известно как Роспатент

мистер отличный парень @imgoingforawalk Только подумайте: заявки Макдоналдс на регистрацию товарных знаков в России успели рассмотреть целых три патентных ведомства! Сквозь бури революций они бережно передали друг другу на хранение IP-активы американсого фастфуда.

мистер отличный парень @imgoingforawalk 2000-е!

В новом тысячелетии Макдак регистрирует товарные знаки для слоганов: "Здесь хорошо всегда", "Доверьтесь вашим чувствам!", а также легендарное "ВОТ ЧТО Я ЛЮБЛЮ".

Был ещё товарный знак для слогана "что я ем и как живу". Но в 2015 знак умер. Иронично для такого слогана 👀

мистер отличный парень @imgoingforawalk Появляется серия товарных знаков для МакКафе и ещё нескольких блюд: ЧИКЕН МИФИК, МАКФРЕШ, МАКМАФФИН С ЯЙЦОМ и других.

Кстати, я не успел застать Чикен Мифик и могу наслаждаться лишь созерцанием товарного знака в реестре. Хотя знак всё ещё охраняется, так что надеюсь на ревайвл... [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/94d2556a-881b-5561-82df-11cfa7cfcd79\/","width":664,"height":744}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ff7b4431-db33-59c8-a51f-6c73d837644a\/","width":663,"height":477}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/c7766e82-a20d-5b0b-9bcd-2ea3c8d323a6\/","width":662,"height":467}}}]

Сэндвич «Чикен Мифик», в который входила курица, сыр, помидоры и салат на булочке с кунжутом, появился в 2007 году. В 2019-м в группе во «ВКонтакте» служба поддержки сети в ответ одному из пользователей написала, что «возвращение некоторых прежних хитов не исключено».

мистер отличный парень @imgoingforawalk Историческое событие 00-х: в реестр снова врываются старые персонажи из 70-х: МЭР МАКСЫР, ГАМБУРГЛАР (на всякий случай продублированный как ПОХИТИТЕЛЬ ГАМБУРГЕРОВ), БОЛЬШОЙ МАК, йоу! Правда, все эти знаки содержат лишь имена, ремейка образов в реестре нового тысячелетия нет(( [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/d93959a1-7744-5fa3-bed0-6681feb7d51b\/","width":668,"height":500}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/ecd94a60-a3ac-51d3-a88d-63c42be6de90\/","width":656,"height":494}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e99df88a-336a-5ec8-a5a1-2cd46a012c14\/","width":666,"height":485}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/28f6ad50-6caa-55ad-b794-162bf02250fa\/","width":663,"height":430}}}]

мистер отличный парень @imgoingforawalk В 2010 Макдоналдс смиряется с тем, что большинство россиян настаивает на наличии мягкого знака в названии бренда — компания регистрирует товарный знак МАКДОНАЛЬДС



Чем не доказательство силы русского духа??

🇷🇺💪🌞

мистер отличный парень @imgoingforawalk В 2012 зарегистрирован первый товарный знак для локального блюда: Биф а-ля Рус.

Это не единственный товарный знак с национальным колоритом: охрану в России получает также Грик Мак

мистер отличный парень @imgoingforawalk Ещё одно знаменательное событие 2010-х: товарные знаки Макдоналдс заиграли цветами. В знаке для Грик Мака впервые появилась буква М в жёлтом цвете. Свои цвета приобрели Роналд Макдоналд и красная коробка Хэппи Мил, обратившая на экспертов Роспатента свой безумный взгляд [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/00d53c05-0725-58c6-95a4-71f5bcf0810f\/","width":352,"height":190}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/e610947a-1da8-5f6e-b4cf-92a49cafc1c3\/","width":243,"height":233}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/241c84ff-9925-56da-b964-ad30c43af59b\/","width":449,"height":377}}}]

мистер отличный парень @imgoingforawalk 2020-е начинаются с усиления охраны ключевой айдентики Макдоналдс. В 2021 году (впервые в РФ!) регистрируется самостоятельный товарный знак для логотипа в виде жёлтой М.

Регистрируется в кириллице товарный знак БИГ МАК с максимально лаконичным перечнем товаров: "бургеры". [{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/3a318775-5707-56d4-b5d4-2a0902158d93\/","width":671,"height":794}}},{"title":"","image":{"data":{"uuid":"https:\/\/leonardo.osnova.io\/35e12faa-d265-5acb-bb4f-60998d591fa7\/","width":678,"height":568}}}]

В 2019 году McDonald's лишилась эксклюзивного права на товарный знак Big Mac в Евросоюзе, существующий с 1996 года. После этого шведский Burger King выпустил линейку бургеров «Не Биг Мак».

мистер отличный парень @imgoingforawalk В августе 2021 Макдоналдс подаёт заявку на регистрацию товарного знака "Макдак".

Обратите внимание, что список услуг, для которых подана заявка, снова минимальный: "услуги ресторанов".

(вспомните, для товарных знаков прошлых десятитлетий такая лаконичность нехарактерна)

мистер отличный парень @imgoingforawalk Краткие перечни для новых товарных знаков — не показатель скромности. Скорее всего, компания готовится заявить эти товарные знаки к регистрации в качестве общеизвестных. Такая регистрация даст максимальную охрану, которую заслуживает столь известный бренд

мистер отличный парень @imgoingforawalk Сейчас в реестре общеизвестных товарных знаков РФ только 231 знак. Это значит, что если Макдоналдс в ближайшее время добьётся получения такой охраны, он войдёт в 250 первых общеизвестных знаков в истории РФ.

Для регистрации общеизвестных товарных знаков понадобится доказать, что российские потребители уверенно ассоциируют эти знаки именно с теми товарами и услугами, для которых знаки зарегистрированы, пояснил Горский-Мочалов в блоге. Сейчас в соответствующий перечень Роспатента входят, например, знаки «Моя семья», «Известия», «Алёнка» и другие.

мистер отличный парень @imgoingforawalk Вот так уже более 40 лет Макдак развивает своё портфолио товарных знаков в России. Заходя в следующий раз в типичный ресторан Макдоналдс, присмотритесь к его фасаду внимательнее: возможно, его внешний вид охраняется товарным знаком ещё со времён Леонида Ильича Брежнева!