ФАС признала Tele2 виновной в незаконном повышении тарифов на связь с начала 2021 года Статьи редакции
И обязала снизить стоимость тарифов.
- ФАС признала, что ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушило антимонопольное законодательство. Регулятор потребовал снизить тарифы, так как их повышение не обусловлено ростом затрат.
- С начала января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг в среднем на 13% для 12 млн абонентов-физлиц. Из-за чего в феврале ФАС завела дело на Tele2.
- В Tele2 сообщили vc.ru, оспорят решение ФАС в суде. По данным оператора, корректировка тарифов проводится, чтобы гарантировать должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг.
- Изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись, рассказали в Tele2. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».
- Оператор также сообщил, что предоставлял ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее уведомлял её о планируемых изменениях.
- В мае 2020 года оператор повысил цены в среднем на 10%, сообщала ФАС и признала, что компания нарушила законодательство, установив «монопольно высокие» цены на связь, и обязала оператора вернуть прежние тарифы.
У меня на МТС на архивном тарифе абонентская поднялась с 210 до 300. Можно их за ..опу схватить, а-а ФАС?
Ради этого зашёл. Такая же херня. Архивный тариф с 290 на 380 подняли. Пусть тоже их проверят.
Ну проверят, ну признают виновными и что дальше? Теле2 уже дважды за это время поднял плату за тариф, им ещё с прошло раза предписание выдали вернуть как было, всем пофиг.
"должный уровень сервиса" ага, ваще скорость упала, у нас даже в местном паблике опрос был, что в этом году все плохо с теле2
Ладно бы хоть качество услуг повышали вместе с ценами, но... В черте города (!) интернет еле-еле тянет зачастую. Спб, если что)
А остальные опсосы занесли что ли? Кажется, в том году меня Мегафон уведомил, а точнее поставил перед фактом, что стоимость тарифа увеличилась. Я с ними ругался и в итоге, под угрозой ухода от них, они мне вернули прежнюю цену.
Все время думал, что Теле2 самый бюджетный, ни когда правда им не пользовался.
А т2 мобайл это разве не дочерка Ростелекома?
У меня был шикарный тариф, они мне в обще сами взяли сменили на другой, как только появляется след Ростелекома, все катиться в одно место…
За 2 года тариф с 199 поднялся до 370, при этом перестав быть безлимитом
Недавно планировал сменить оператора с Теле2 на МТС, потому как уж совсем медленно стал работать, причём в центре Москвы, что совершенно неприемлемо. Прихожу я, значит, салон Теле2, хочу предварительно проверить верны ли данные обо мне как о пользователе номера, так оказалось, что симкарта зарегистрирована совсем не на меня, а на какого-то Васю Пупкина фиг пойми откуда! Я возмущён предела нет! Хотя симку с этим номером брал в официальном салоне связи Теле2. Вот такие чудеса случаются, господа:)
Самое смешное, что узнал об этом здесь и сейчас)
Смски о повышении стоимости не приходили
VC, от души!)
По данным Apple, на её стороне проблем нет. Но через сети в том числе Ростелекома, «Мегафона» и МТС нельзя скачать приложения. Только через VPN.
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И обязала снизить стоимость тарифов.
Это адаптированный и дополненный перевод публикации Lenny Rachitsky (Ленни Рачицки) от создателя проекта GoPractice! и автора одноимённого Telegram-канала Олега Якубенкова.
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