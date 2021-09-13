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Право
Nazigul Jusupova

ФАС признала Tele2 виновной в незаконном повышении тарифов на связь с начала 2021 года Статьи редакции

И обязала снизить стоимость тарифов.

  • ФАС признала, что ООО «Т2 Мобайл» (бренд Tele2) нарушило антимонопольное законодательство. Регулятор потребовал снизить тарифы, так как их повышение не обусловлено ростом затрат.
  • С начала января 2021 года Tele2 повысил стоимость услуг в среднем на 13% для 12 млн абонентов-физлиц. Из-за чего в феврале ФАС завела дело на Tele2.
  • В Tele2 сообщили vc.ru, оспорят решение ФАС в суде. По данным оператора, корректировка тарифов проводится, чтобы гарантировать должный уровень сервиса и релевантное наполнение услуг.
  • Изменения в январе коснулись архивных тарифов, которые прежде никогда не менялись, рассказали в Tele2. По данным компании, они открыто информируют клиентов об изменениях, большинство из которых «спокойно относятся к пересмотру».
  • Оператор также сообщил, что предоставлял ФАС экономическое обоснование корректировок и заранее уведомлял её о планируемых изменениях.
  • В мае 2020 года оператор повысил цены в среднем на 10%, сообщала ФАС и признала, что компания нарушила законодательство, установив «монопольно высокие» цены на связь, и обязала оператора вернуть прежние тарифы.

#новости #tele2

1146 просмотров
17 17 комментариев
15
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17 комментариев
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Дмитрий Филиппов

8

У меня на МТС на архивном тарифе абонентская поднялась с 210 до 300. Можно их за ..опу схватить, а-а ФАС?

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Антон Антонов

Дмитрий
1

Ради этого зашёл. Такая же херня. Архивный тариф с 290 на 380 подняли. Пусть тоже их проверят. 

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Антон Морозов

Дмитрий
0

Ну проверят, ну признают виновными и что дальше? Теле2 уже дважды за это время поднял плату за тариф, им ещё с прошло раза предписание выдали вернуть как было, всем пофиг. 

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bloger

5

"должный уровень сервиса" ага, ваще скорость упала, у нас даже в местном паблике опрос был, что в этом году все плохо с теле2

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Роман Рабочий

bloger
0

раньше был не должный уровень, а вот сейчас будет ок ) 

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Катерина Новикова

3

Ладно бы хоть качество услуг повышали вместе с ценами, но... В черте города (!) интернет еле-еле тянет зачастую. Спб, если что)

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Амбиент Музыкантов

3

А остальные опсосы занесли что ли? Кажется, в том году меня Мегафон уведомил, а точнее поставил перед фактом, что стоимость тарифа увеличилась. Я с ними ругался и в итоге, под угрозой ухода от них, они мне вернули прежнюю цену.

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Mik Petrov

2

Все время думал, что Теле2 самый бюджетный, ни когда правда им не пользовался.

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Митя Мурасов

1

А т2 мобайл это разве не дочерка Ростелекома?

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Alexander Carter

Митя
2

Всё так и есть.

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Александр Павлов

1

У меня тариф стоил 400 рублей, потом стал 440…

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Денис Ковальчук

1

У меня был шикарный тариф, они мне в обще сами взяли сменили на другой, как только появляется след Ростелекома, все катиться в одно место…

Ответить

Anthony Alexandroff

0

За 2 года тариф с 199 поднялся до 370, при этом перестав быть безлимитом

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Сергей Милосердов

0

А что, так можно было?

Ответить

Alex Moren

0

ФАС, а деньги вернуть, нее?

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Hipsta Krippo

0

Недавно планировал сменить оператора с Теле2 на МТС, потому как уж совсем медленно стал работать, причём в центре Москвы, что совершенно неприемлемо. Прихожу я, значит, салон Теле2, хочу предварительно проверить верны ли данные обо мне как о пользователе номера, так оказалось, что симкарта зарегистрирована совсем не на меня, а на какого-то Васю Пупкина фиг пойми откуда! Я возмущён предела нет! Хотя симку с этим номером брал в официальном салоне связи Теле2. Вот такие чудеса случаются, господа:)

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Владимир Степанов

0

Самое смешное, что узнал об этом здесь и сейчас)
Смски о повышении  стоимости не приходили
VC, от души!)

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