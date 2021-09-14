Льготы для иностранцев и налоговый вычет за программы: правительство утвердило второй пакет поддержки ИТ-компаний Статьи редакции
Реализация плана начнётся в сентябре 2021 года.
Правительство России опубликовало план мероприятий для развития ИТ-отрасли. 20 мер выравнивают условия ведения бизнеса в России для местных и иностранных компаний, поддерживают экспорт и продвижение российских ИТ-компаний за границей.
Еще 42 мероприятия плана направлены на развитие и внедрение российских разработок в образовании и медицине, офисном ПО, облачных сервисах, интернета вещей и других. Среди предложений:
- Введение цифрового налога для иностранных компаний, которые работают с российскими пользователями.
- Компенсация предприятиям за повышение квалификации ИТ-сотрудников.
- Создание «Антипиратского меморандума», чтобы сократить использование российских и зарубежных нелицензионных программ.
- Создание службы «цифровых аташе» для представления российских программ за рубежом и стимулирования иностранных компаний на работу в России.
- Льготная ипотека, кредитование и упрощенное получение вида на жительства для иностранцев, которые переедут в Россию для работы в ИТ.
- Создание института ИТ-омбудсмена.
- Налоговый вычет после покупки и внедрения российских программ из реестра.
- Обеспечение врачей и учителей планшетами российской разработки.
- Создание фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю
Все меры правительство планирует реализовать до апреля 2022 года.
- Минцифры предложило первый пакет мер поддержки ИТ в ноябре 2020 года. Среди них было создание отечественного магазина приложений и снижение НДС для части компаний.
Особенно забавно этот пряник выглядит на фоне обысков в офисе Гугла, штрафов Гуглу за то, что заблокировали канал Царьграда и т.д. и т.п.
Отличная атмосфера чтобы инвестировать сюда деньги и развивать здесь разработку, а не увозить специалистов за границу))
Большие риски - бОльшие деньги
Да неужели? Платежеспособность населения падает с 2014 года и даже если бы не падала, то в России за аналогичные сервисы не готовы платить столько же, сколько в Европе/США/Азии. Т.е. размещаться здесь ради рынка сбыта с какими-то мифическими сверхприбылями - так себе затея т.к. здесь денег нет относительно вышеупомянутых рынков.
Экономить на разработке? Тоже сомнительная выгода. В условной Прибалтике стоимость разработчиков сопоставимая, но более понятная правовая система с меньшим количеством рисков. Выгоднее разработчика отсюда перевезти туда, тем более до родственников ему лететь пару часов максимум. )
При этом интернет-компании, которые паразитируют исключительно на нашем рынке, с каждым кварталом и годом показывают всё бОльшую выручку? Может что-то не так в консерваториях?
Цифры в студию.
И что значит паразитируют? Компании вложились в разработку и предложили продукт за цену, которую считают справедливой. Клиент в России сам выбирает купить у них, или купить у местных. Если местные не могут сделать продукт аналогичного качества с аналогичной поддержкой, то это проблемы местных и это не значит, что иностранцы паразитируют на несчастном российском рынке.
Вы еще предложите СССР вернуть, у всех все отнять и поделить.
https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi-financial-summary - смотрите годовой отчёт и как растёт выручка. Это одна из компаний. По Яндексу также. Отрицательная прибыль - revenue по своей сути.
Поддерживаю полностью. А если ещё учесть, что неумолимо надвигается эпоха чебурнета, то базирование в рф - это очень спорная история, я бы сказал фантастическая.
Иностранцев хотят сначала прикормить льготами, а затем ободрать настолько, насколько это будет возможно. Полагаю, иностранцы предпочтут Прибалтику и Чехию условному Иннополису и непрозрачной и неоднозначной правопреминительной практике.
Ну наконец то, все так ждали "Создание института ИТ-омбудсмена", сейчас мы покажем всем этим гуглам и амазонам кузькину мат.
О. Опять распил бюджетного бабла. Какой ещё иностранец поедет в рф.. что они несут. Иностранные компании относятся к РФ все одинаково - сырьевой придаток. Просто для ИТ-компаний сырье - это программисты, которые работают за 3000$, а не за 9000$. Вот и все. Никто в здравом уме не переведёт свой процессинг и резидентство бизнеса в РФ, страну где главные слова для хорошего стартапа - "есть доступ к госбюджету и крыша ФСБ".
про атташе смешно
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