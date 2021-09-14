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Право
Маша Цепелева

Льготы для иностранцев и налоговый вычет за программы: правительство утвердило второй пакет поддержки ИТ-компаний Статьи редакции

Реализация плана начнётся в сентябре 2021 года.

15 15 комментариев
1152 просмотров

Правительство России опубликовало план мероприятий для развития ИТ-отрасли. 20 мер выравнивают условия ведения бизнеса в России для местных и иностранных компаний, поддерживают экспорт и продвижение российских ИТ-компаний за границей.

Еще 42 мероприятия плана направлены на развитие и внедрение российских разработок в образовании и медицине, офисном ПО, облачных сервисах, интернета вещей и других. Среди предложений:

  • Введение цифрового налога для иностранных компаний, которые работают с российскими пользователями.
  • Компенсация предприятиям за повышение квалификации ИТ-сотрудников.
  • Создание «Антипиратского меморандума», чтобы сократить использование российских и зарубежных нелицензионных программ.
  • Создание службы «цифровых аташе» для представления российских программ за рубежом и стимулирования иностранных компаний на работу в России.
  • Льготная ипотека, кредитование и упрощенное получение вида на жительства для иностранцев, которые переедут в Россию для работы в ИТ.
  • Создание института ИТ-омбудсмена.
  • Налоговый вычет после покупки и внедрения российских программ из реестра.
  • Обеспечение врачей и учителей планшетами российской разработки.
  • Создание фонда поддержки разработчиков игр про русскую культуру и историю

Все меры правительство планирует реализовать до апреля 2022 года.

  • Минцифры предложило первый пакет мер поддержки ИТ в ноябре 2020 года. Среди них было создание отечественного магазина приложений и снижение НДС для части компаний.
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#новость

15 15 комментариев
9
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15 комментариев
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Константин Шукалов

8

Особенно забавно этот пряник выглядит на фоне обысков в офисе Гугла, штрафов Гуглу за то, что заблокировали канал Царьграда и т.д. и т.п.

Отличная атмосфера чтобы инвестировать сюда деньги и развивать здесь разработку, а не увозить специалистов за границу))

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Sergei Timofeyev

Константин
0

Большие риски - бОльшие деньги

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Константин Шукалов

Sergei
7

Да неужели? Платежеспособность населения падает с 2014 года и даже если бы не падала, то в России за аналогичные сервисы не готовы платить столько же, сколько в Европе/США/Азии. Т.е. размещаться здесь ради рынка сбыта с какими-то мифическими сверхприбылями - так себе затея т.к. здесь денег нет относительно вышеупомянутых рынков.

Экономить на разработке? Тоже сомнительная выгода. В условной Прибалтике стоимость разработчиков сопоставимая, но более понятная правовая система с меньшим количеством рисков. Выгоднее разработчика отсюда перевезти туда, тем более до родственников ему лететь пару часов максимум. )

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Sergei Timofeyev

Констан…
1

При этом интернет-компании, которые паразитируют исключительно на нашем рынке, с каждым кварталом и годом показывают всё бОльшую выручку? Может что-то не так в консерваториях?

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Константин

Sergei
3

Цифры в студию.

И что значит паразитируют? Компании вложились в разработку и предложили продукт за цену, которую считают справедливой. Клиент в России сам выбирает купить у них, или купить у местных. Если местные не могут сделать продукт аналогичного качества с аналогичной поддержкой, то это проблемы местных и это не значит, что иностранцы паразитируют на несчастном российском рынке.

Вы еще предложите СССР вернуть, у всех все отнять и поделить.

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Sergei Timofeyev

Констан…
0

https://ru.investing.com/equities/mail.ru-grp-wi-financial-summary - смотрите годовой отчёт и как растёт выручка. Это одна из компаний. По Яндексу также. Отрицательная прибыль - revenue по своей сути.

Финансовая сводка Mail.ru Group Ltd (MAILRq…
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Alex Shaman

Констан…
0

Поддерживаю полностью. А если ещё учесть, что неумолимо надвигается эпоха чебурнета, то базирование в рф - это очень спорная история, я бы сказал фантастическая.

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Gleb Tyutikov

7

Иностранцев хотят сначала прикормить льготами, а затем ободрать настолько, насколько это будет возможно. Полагаю, иностранцы предпочтут Прибалтику и Чехию условному Иннополису и непрозрачной и неоднозначной правопреминительной практике.

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Сергей

Gleb
2

Ну если лет 15 проработает, как с ПВТ в Беларуси, тогда люди потянутся, и задумаются. Хотя это на фантастику похоже

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Igor Ovdienko

4

Ну наконец то, все так ждали "Создание института ИТ-омбудсмена", сейчас мы покажем всем этим гуглам и амазонам кузькину мат.

Ответить

Alex Shaman

2

О. Опять распил бюджетного бабла. Какой ещё иностранец поедет в рф.. что они несут. Иностранные компании относятся к РФ все одинаково - сырьевой придаток. Просто для ИТ-компаний сырье - это программисты, которые работают за 3000$, а не за 9000$. Вот и все. Никто в здравом уме не переведёт свой процессинг и резидентство бизнеса в РФ, страну где главные слова для хорошего стартапа - "есть доступ к госбюджету и крыша ФСБ".

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33_rublya

Alex
0

Индусы могут приехать, например. "Иностранцы" - это ж не только жители стран условного "запада".

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Агнец невинный

1

про атташе смешно

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Alex Shaman

Агнец
1

А что сейчас наберут блатарей из мгимо на полное гособеспечение и зп в 150/мес за ничего не деланье и... кайфы кайфули и рядом красотули, Дубай ;)
Цифровой атташе... начальник цифровых атташе, департамент минпромторга цифровых атташе. Ещё 1000 чиновников с зп точно не как в собесе ;)

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Андрей Прокофьев

1

Ну теперь заживем!

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