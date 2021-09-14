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Право
Маша Цепелева

Суд оштрафовал Facebook, Twitter, Telegram на 21 млн, 5 млн и 9 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции

С мая Facebook получила штрафов больше, чем на 90 млн рублей.

  • Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook по ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ на 21 млн рублей по пяти делам за отказ удалять запрещённую информацию.
  • Также суд оштрафовал Twitter по двум делам на 5 млн рублей, Telegram по двум делам на 9 млн рублей.
  • Всего у Telegram штрафов на 35 млн рублей, у Facebook — 90 млн рублей, у Twitter — более 45 млн рублей.
  • В мае 2021 года суд уже штрафовал Facebook на 26 млн рублей , в июне — на 10 млн рублей, в июле — на 6 млн рублей по той же статье.
  • В августе 2021 года Facebook получил штраф в 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
  • С апреля 2021 года за отказ удалять запрещённую информацию и призывы на митинги суд штрафовал Google, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники» на суммы от 1,5 млн до 26 млн рублей.

#новость #facebook

640 просмотров
30 30 комментариев
2
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30 комментариев
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One Geek

13

Ещё чуть-чуть и Таганский суд станет градообразующим предприятием, наполняющим бюджет страны.

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Для закладок

8

Кибергопник россия, ставит всех на бабки за байты

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Best Practice

Для
0

А Фейсбук за таргетинг) 1-1

Ответить

Мобильный мангал

4

Заблочат это дело все-таки. Не сегодня или завтра, но заблочат за какое-нибудь 'систематическое нарушение законов РФ' 

Ответить

Alex Sedoff

Мобильный
1

ага, телеграм уже блочили, знаем

Ответить

Vladislav Sabenin

Alex
1

Они научились укладывать vpn, что впринципе для общих масса закрывает доступ к заблокированным сайтам

Ответить

Павел Евграфович

Alex
0

Это другое. Паша идейно сопротивлялся, а тут плюнут, как плюнули на рынки Турции, средней Азии и разных арабов. 

Ответить

Alex Shaman

1

Пора уже пригласить все руководство этих компаний в РФ на какой-нибудь экономический форум и всех скопом задержать, ибо нех! 159 ч.4 их ждет, можно и 210 предъявить, да и дело кировлеса тоже до кучи.

Ответить

Антон Штадлер

Alex
2

Их каждый год приглашают на саммиты вроде ПМЭФ. Но они почему-то не приезжают😂

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Alex Shaman

Антон
0

Не любят наш кофе..

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Блестящий цвет

0

Мне интересно, с чего бы им вообще платить? Че суд сделает им? Офис обшманает или заблокирует?

Ответить

Василий Буров

Блестящий
5

Прилетят к цукеру в США и наложат арест на его одинаковые футболки в шкафу

Ответить

Alex Shaman

Василий
1

Кофе подарят.

Ответить

Сергей

1

Бизнес план для пополнения бюджета. Постишь твиты, обращаешься в суд что их не удаляют. Рубишь бабосики для бюджета. 

Ответить

Илья М

Сергей
0

жаль долю не зашлют :)

Ответить

Askar Seitov

1

О какой запрещённой информации идёт речь? Что они так упорно хотят удалить, а соцсети не хотят?

Ответить

Сергей

Askar
0

Как минимум лик, и следы того, кого нельзя называть. 

Ответить

A.K.

0

Фейсбуку нужно взять и гордо уйти из России. Это будет такой удар по власти!

Ответить

Denis Zotov

A.K.
0

А Facebook есть в России?

Ответить

Murat Oshroev

Denis
0

Да. Офис где-то на севере Москвы 

Ответить

Denis Zotov

Murat
0

А, ну тогда успехов

Ответить

Ivan Larik

0

Где-то в далеко, ехидно улыбнулся Роскомнадзор :)

Ответить

Импортный клуб

0

а почему напрямую не спишут с р/с? Чего в муку пукать

Ответить

Yuriy Bogomolov

Импортный
0

постановление судебных приставов должно быть на такую процедуру. сроки оплаты видимо еще не вышли.

Ответить

Дмитрий Кузнецов

0

Срочно отправить десант приставов в Америку!

Ответить

Илья Попов

0

Надо оштрафовать за разрешенных информации тоже. Вместе получится 35 + 35×x миллионов, но уже в долларах. 

Ответить

Веб студия и дата-центр ITSOFT

0

Выдавливают. Вот сегодня приставы зашли в офис Google (хотя это не офис в юридическом смысле этого слова). Печально.

Ответить

Себастиан Перейра

0

у гугла они уже отсосали по полной
кто следующий?

Ответить

Амбиент Музыкантов

0

Судя по тому, как работают приставы, на то, чтобы теперь получить эти деньги, придётся потратить ещё больше.

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Dimitri Kosh

0

Интересно, юристы этих компаний вообще работают 

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