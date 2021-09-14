Moo.team – CRM для digital-команд

Разработка CRM началась еще в 2017 году, но результат нам не нравился, и мы забросили. Многие на этом и успокаиваются – хорошо, когда сделал MVP и понял, что получилось говно, значит самое время остановиться. Но мне стало жаль потраченных усилий и спустя год после остановки я предложил сделать все по новой. Эта работа заняла около двух лет, и в…