Суд оштрафовал Facebook, Twitter, Telegram на 21 млн, 5 млн и 9 млн рублей за отказ удалять запрещённую информацию Статьи редакции
С мая Facebook получила штрафов больше, чем на 90 млн рублей.
- Таганский районный суд Москвы оштрафовал Facebook по ч.2 и ч.4 ст.13.41 КоАП РФ на 21 млн рублей по пяти делам за отказ удалять запрещённую информацию.
- Также суд оштрафовал Twitter по двум делам на 5 млн рублей, Telegram по двум делам на 9 млн рублей.
- Всего у Telegram штрафов на 35 млн рублей, у Facebook — 90 млн рублей, у Twitter — более 45 млн рублей.
- В мае 2021 года суд уже штрафовал Facebook на 26 млн рублей , в июне — на 10 млн рублей, в июле — на 6 млн рублей по той же статье.
- В августе 2021 года Facebook получил штраф в 15 млн рублей за отказ локализовать данные россиян.
- С апреля 2021 года за отказ удалять запрещённую информацию и призывы на митинги суд штрафовал Google, Twitter, TikTok, «ВКонтакте», Telegram и «Одноклассники» на суммы от 1,5 млн до 26 млн рублей.
Ещё чуть-чуть и Таганский суд станет градообразующим предприятием, наполняющим бюджет страны.
Кибергопник россия, ставит всех на бабки за байты
ага, телеграм уже блочили, знаем
Они научились укладывать vpn, что впринципе для общих масса закрывает доступ к заблокированным сайтам
Это другое. Паша идейно сопротивлялся, а тут плюнут, как плюнули на рынки Турции, средней Азии и разных арабов.
Пора уже пригласить все руководство этих компаний в РФ на какой-нибудь экономический форум и всех скопом задержать, ибо нех! 159 ч.4 их ждет, можно и 210 предъявить, да и дело кировлеса тоже до кучи.
Их каждый год приглашают на саммиты вроде ПМЭФ. Но они почему-то не приезжают😂
Прилетят к цукеру в США и наложат арест на его одинаковые футболки в шкафу
Бизнес план для пополнения бюджета. Постишь твиты, обращаешься в суд что их не удаляют. Рубишь бабосики для бюджета.
О какой запрещённой информации идёт речь? Что они так упорно хотят удалить, а соцсети не хотят?
Фейсбуку нужно взять и гордо уйти из России. Это будет такой удар по власти!
А Facebook есть в России?
Да. Офис где-то на севере Москвы
постановление судебных приставов должно быть на такую процедуру. сроки оплаты видимо еще не вышли.
Надо оштрафовать за разрешенных информации тоже. Вместе получится 35 + 35×x миллионов, но уже в долларах.
Выдавливают. Вот сегодня приставы зашли в офис Google (хотя это не офис в юридическом смысле этого слова). Печально.
Судя по тому, как работают приставы, на то, чтобы теперь получить эти деньги, придётся потратить ещё больше.
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