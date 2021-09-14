Суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе — источники Статьи редакции
Истцы требовали 4,5 млрд рублей.
- Арбитражный суд Московской области 14 сентября частично удовлетворил иск компаний «Эн+Рециклинг» и «Ингосстрах» к основному юрлицу Natura Siberica ООО «Первое решение», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к судебному спору.
- По данным The Bell, суд взыскал с компании 1 млрд 365 млн рублей и 1 млрд 494 млн рублей в пользу истцов. Решение было вынесено вечером 14 сентября, поэтому оно не отображается в картотеке, но в иске есть пометка о том, что он удовлетворён, пишет издание.
- Представитель президента Natura Siberica Сергея Буйлова сообщил The Bell, что они смогут прокомментировать и подать апелляцию, когда ознакомятся с полным текстом решения.
- В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
- В августе 2021 года ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году, была назначена первая супруга основателя компании Ирина Трубникова.
- С 1 сентября Natura Siberica прекратила работу 80 магазинов и остановила производство. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.
- Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
- Доверительный управляющий на время суда по разделу наследства назначила президентом компании Сергея Буйлова. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства.
Непонятно… откуда такие суммы?
Бренд шикарный, составы натуральные. Досадно, что так задавили.
Ну там целый завод сгорел с кучей складов видимо. Можно на гугле видео найти про Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Комбинированной Ленты (Дозакл).
Но в целом да, сумма скорее для огромного автоматизированного склада, нежели для совкового завода с кучей арендных помещений.
Такая сумма угробит Сиберику…
Кто-то целенаправленно отжимает бизнес? Хочется увидеть расчет этой суммы в 3 ярда. После смерти Трубникова, прям черная полоса во всех смыслах.
Вы знаете, что когда вы покупаете акции через любых брокеров, будь то Тиньков/БКС/ВТБ/IB/Fidelity/любой другой местный или мировой брокер, вы, технически, не являетесь прямым акционером этой компании и ваши акции... юридически вам не принадлежат.
В аэропорт таксисты могут бесплатно заехать только два раза за два часа. Каждый раз — на 15 минут.
За последние пару лет документалки впитали в себя приёмы кино, позволяющие рассказать историю более зрелищно. В этой статье мы расскажем о некоторых из таких технологий.
Юридическая фирма "Надмитов, Иванов и Партнеры" рассказывает о том, как владельцам зарубежных финансовых активов учесть все риски, связанные с подачей отчетности в налоговый орган.
А также iPhone 13 Pro и iPhone 13 Pro Max с версией до 1 ТБ памяти.
Группа маркетинговых компаний Kokoc Group приобрела 78% долю в платформе NA100PRO, которая позволяет управлять объектами недвижимости на тематических площадках из единого личного кабинета. CЕО компании стал Евгений Максим, руководитель DMP ProfileData, уже входящей в группу. Сумма сделки не раскрывается.
Вот где его искать.
iPhone 13 mini от 69 990 рублей, новый iPad с процессором A13 Bionic — от 30 990 рублей, iPad mini — от 47 990 рублей.
Чтобы оправдать производство одной сумки, нужно ежедневно носить её 54 года. И полностью переработать её вряд ли удастся. Какую альтернативу пластиковым пакетам, а теперь ещё и шопперам компании придумывают теперь — в пересказе The New York Times.
Онлайн-кинотеатр IVI объявляет о заключении сделки first-look deal со сценаристом и продюсером Алексеем Казаковым.