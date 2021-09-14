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Право
Nazigul Jusupova

Суд взыскал с Natura Siberica почти 3 млрд рублей из-за пожара на заводе — источники Статьи редакции

Истцы требовали 4,5 млрд рублей.

  • Арбитражный суд Московской области 14 сентября частично удовлетворил иск компаний «Эн+Рециклинг» и «Ингосстрах» к основному юрлицу Natura Siberica ООО «Первое решение», пишут «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к судебному спору.
  • По данным The Bell, суд взыскал с компании 1 млрд 365 млн рублей и 1 млрд 494 млн рублей в пользу истцов. Решение было вынесено вечером 14 сентября, поэтому оно не отображается в картотеке, но в иске есть пометка о том, что он удовлетворён, пишет издание.
  • Представитель президента Natura Siberica Сергея Буйлова сообщил The Bell, что они смогут прокомментировать и подать апелляцию, когда ознакомятся с полным текстом решения.
  • В мае 2020 года ООО «Эн+ Рециклинг» подало иск к «Первому решению» (бренды Natura Siberica, «Рецепты бабушки Агафьи» и другие) на 4,5 млрд рублей после пожара на заводе в Подмосковье, помещения которого арендовала компания. В июле суд арестовал 65 брендов компании, включая «Рецепты бабушки Агафьи», Natura Siberica и Organic Shop.
  • В августе 2021 года ответственной за сохранность имущества, арестованного по иску о пожаре на производстве в 2020 году, была назначена первая супруга основателя компании Ирина Трубникова.
  • С 1 сентября Natura Siberica прекратила работу 80 магазинов и остановила производство. С 8 сентября первыми возобновили работу магазины бренда Organic Shop.
  • Андрей Трубников умер 7 января 2021 года. После его смерти осталось четыре наследника: сын Дмитрий и дочь Екатерина от первого брака, дочь Елизавета от второго брака и вдова Анастасия. Наследство делится через суд из-за того, что Трубников не оставил завещания.
  • Доверительный управляющий на время суда по разделу наследства назначила президентом компании Сергея Буйлова. Между ним и Ириной Трубниковой начался конфликт, который привёл к закрытию 80 магазинов и приостановке производства.

#новости #naturasiberica

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Madeline Design

3

Непонятно… откуда такие суммы?
Бренд шикарный, составы натуральные. Досадно, что так задавили.

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colorless

Madeline
0

Ну там целый завод сгорел с кучей складов видимо. Можно на гугле видео найти про Дмитровский Опытный Завод Алюминиевой Комбинированной Ленты (Дозакл).

Но в целом да, сумма скорее для огромного автоматизированного склада, нежели для совкового завода с кучей арендных помещений.

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Elena Doronkina

1

Такая сумма угробит Сиберику…

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Misha Zakarin

Elena
1

Добьёт, скорее

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new_comment

1
Ответить

БАБКА В ЗАСАДЕ

1

«Рециклинг» бля... Фацепалм 

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Дмитрий Даниелян

0

Интересный был бренд конечно :)

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Данный Паша

0

Не ясны важные детали — на пожаре должны были работать эксперты, выяснять причины возгорания? Далее необходимо установить виновного и ответственных за это упущение или поджог? Есть ли на публике эта информация? И участвует ли в этой схеме страховая?

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Sergei Timofeyev

Данный
0

Мне кажется, что ответственный управляющий делал всё верно.

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Роман Лебедев

0

Кто-то целенаправленно отжимает бизнес? Хочется увидеть расчет этой суммы в 3 ярда. После смерти Трубникова, прям черная полоса во всех смыслах. 

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