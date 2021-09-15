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Право
TJ

Регулятор в США оштрафовал App Annie на $10 млн за нарушение закона о торговле ценными бумагами Статьи редакции

Крупнейший исследователь мобильных приложений собирал конфиденциальные данные и использовал их без анонимизации, заявил регулятор.

Федеральная комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) заявила, что компания App Annie, предоставляющая данные о загрузках и использовании мобильных приложений, согласилась заплатить $10 млн штрафа из-за нарушения закона о торговле ценными бумагами. Об этом сообщается на сайте регулятора.

Сооснователя компании Бертрана Шмитта оштрафовали на $300 тысяч и лишили права занимать высшие руководящие посты в компаниях в течение трёх лет.

Комиссия заявила, что App Annie входит в число крупнейших компаний, предоставляющих «рыночную ценность информации о работе мобильных приложений, включая сведения о загрузке приложений».

По данным SEC, App Annie обещала компаниям не публиковать сведения, полученные на условиях конфиденциальности, до того, как они будут обезличены или обобщены. Вместо этого компания с 2014 по 2018 годы использовала данные без анонимизации, чтобы сделать продаваемые сведения «более ценными». App Annie знала, что клиенты агентства на основе предоставляемых им данных «принимают решения об инвестициях».

Регулятор заявил, что законы США запрещают «публикацию вводящей в заблуждение информации в связи с покупкой или продажей ценных бумаг».

#новости #appannie

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3 комментария
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Sergey Ontime

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Так что они такого узнали о ценных бумагах? Клиенты принимают решения об инвестициях, и?

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Michael Smith

Sergey
0

они говорили клиентам, что обезличивают данные, а они их не обезличивали,
на торговлю ценными бумагами это никак не влият, но формально обманывали инвесторов

СЕКу видимо 10 лямов срочно были нужны на чипсы и колу

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Николай Богданов

0

Штраф $300К, интересно сколько они заработали...

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Право
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Регулятор в США оштрафовал App Annie на $10 млн за нарушение закона о торговле ценными бумагами Статьи редакции

Крупнейший исследователь мобильных приложений собирал конфиденциальные данные и использовал их без анонимизации, заявил регулятор.

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