Объединённая компания Wildberries & Russ подала два иска об оспаривании прав на товарные знаки Vibe и RWB

Ответчиками выступают компании из Великобритании и Турции.Товарный знак Midbass Distribution. Источник: Sostav Бренд Vibe зарегистрирован британским производителем аудиооборудования Midbass Distribution. Правами на товарный знак RWB владеет турецкая текстильная компания Haser Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, пишет Sostav.Объединённая компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») попросила суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить охрану товарных знаков, поскольку они не используются в России и мешают регистрации её брендов.Компания в 2024 году представила корпоративный бренд RWB и его логотип, а в 2025-м запустила платформу для шопинга Wibes. Она также подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, но они до сих пор находятся на стадии экспертизы.ООО «РВБ» утверждает, что направляло правообладателям предложения добровольно отказаться от использования товарных знаков, либо дать согласие на регистрацию обозначений истца, однако не получило ответа.#новости #wildberries