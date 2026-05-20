Популярное
Свежее
Моя лента
Сообщения
Рейтинг
Курсы
Маркет
Зарубежные сервисы
Темы
AI
Сервисы
Маркетинг
Деньги
Личный опыт
Инвестиции
Крипто
Путешествия
Карьера
Образование
Показать все
vc.ru
О проекте
Правила
Реклама
Приложения

Мы используем
рекомендации.

Артур Томилко
Право

Объединённая компания Wildberries & Russ подала два иска об оспаривании прав на товарные знаки Vibe и RWB

Ответчиками выступают компании из Великобритании и Турции.

Товарный знак Midbass Distribution. Источник: Sostav 
Товарный знак Midbass Distribution. Источник: Sostav 
  • Бренд Vibe зарегистрирован британским производителем аудиооборудования Midbass Distribution. Правами на товарный знак RWB владеет турецкая текстильная компания Haser Giyim Sanayi ve Ticaret Limited Şirketi, пишет Sostav.
  • Объединённая компания Wildberries & Russ (ООО «РВБ») попросила суд по интеллектуальным правам досрочно прекратить охрану товарных знаков, поскольку они не используются в России и мешают регистрации её брендов.
  • Компания в 2024 году представила корпоративный бренд RWB и его логотип, а в 2025-м запустила платформу для шопинга Wibes. Она также подала заявки на регистрацию товарных знаков в Роспатент, но они до сих пор находятся на стадии экспертизы.
  • ООО «РВБ» утверждает, что направляло правообладателям предложения добровольно отказаться от использования товарных знаков, либо дать согласие на регистрацию обозначений истца, однако не получило ответа.

#новости #wildberries

15
2
1
1
28 комментариев