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Право
TJ

Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях Статьи редакции

Система будет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и анализировать мнение автора публикации.

Подведомственное Роскомнадзору предприятие Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявило тендер на создание автоматической системы поиска запрещённой информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Документы опубликовали на портале госзакупок.

Систему назовут «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР). Согласно требованиям, система должна:

  • отслеживать публикации с запрещённой в России информацией;
  • собирать ссылки на источники данных;
  • отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
  • группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
  • анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
  • предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с запрещённой информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.

Исполнителю заказа нужно адаптировать ИС МИР-1 для одновременной работы не менее 500 пользователей. Система должна хранить данные в течение трёх лет.

Согласно договору, ИС МИР будет создаваться в два этапа. Цена за первый — 58,5 млн рублей. Выбрать подрядчика должны до 17 сентября.

#новость #роскомнадзор

159 просмотров
3 3 комментария
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что-то мало совсем
не распилишь особо, может миллиардов?

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Ирка Черчилль

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А подрядчика найдут на фл.ру за копейки😁

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Philipp Novikov

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[CENSORED]

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