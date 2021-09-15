Роскомнадзор потратит 58,5 млн рублей на систему автоматического поиска «запрещённой» информации в СМИ и соцсетях Статьи редакции
Система будет отслеживать зеркала заблокированных сайтов и анализировать мнение автора публикации.
Подведомственное Роскомнадзору предприятие Главный радиочастотный центр (ГРЧЦ) объявило тендер на создание автоматической системы поиска запрещённой информации в СМИ, соцсетях и мессенджерах. Документы опубликовали на портале госзакупок.
Систему назовут «Мониторинг информационных ресурсов» (ИС МИР). Согласно требованиям, система должна:
- отслеживать публикации с запрещённой в России информацией;
- собирать ссылки на источники данных;
- отслеживать зеркала заблокированных сайтов и «неточные смысловые копии» материалов;
- группировать тексты по упоминаемым людям, организациям и локациям;
- анализировать мнение автора публикации и классифицировать оценку по трём категориям: негативной, нейтральной и позитивной;
- предсказывать, каких пользователей интернета может заинтересовать текст с запрещённой информацией на основе социально-демографических факторов: пола, возраста, образования и дохода.
Исполнителю заказа нужно адаптировать ИС МИР-1 для одновременной работы не менее 500 пользователей. Система должна хранить данные в течение трёх лет.
Согласно договору, ИС МИР будет создаваться в два этапа. Цена за первый — 58,5 млн рублей. Выбрать подрядчика должны до 17 сентября.
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