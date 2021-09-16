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Право
TJ

Мобильные операторы попросили ограничить бесплатный доступ к социально значимым сайтам Статьи редакции

Доступ должен быть только у тех, кто подтвердил гражданство РФ и самостоятельно обратился в колл-центр за предоставлением услуги, считают они.

6 6 комментариев
491 просмотров

Комиссия Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) по связи и IT, МТС, «Вымпелком», «МегаФон» и Tele2 просят Минцфиры внести изменения в правила оказания услуг связи по передаче данных. Их подготовили согласно поправкам в закон «О связи», которые предусматривают бесплатный доступ для граждан России к социально значимым сайтам. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Операторы предлагают следующие изменения:

  • Бесплатный доступ не должен работать в роуминге и за рубежом. В том числе, они не хотят предоставлять услугу в национальном роуминге, когда клиент подключается к сети другого оператора в России.
  • Предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр.
  • Абоненты также должны подтвердить своё гражданство через единую систему идентификации и аутентификации (ЕСИА).
  • В бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть задолженность больше чем за два месяца.

В «Вымпелкоме» подтвердили, что бесплатный доступ действительно должен быть доступен только гражданам России. Оператор добавил, что «для обеспечения качества пользовательского опыта получение этой услуги гражданином должно являться следствием его осознанных действий».

По оценкам мобильных операторов, проект «доступного интернета» обойдётся им в 150 млрд рублей в год. Как отмечают в МТС, количество участников программы зависит от сайтов, который войдут в перечень социально значимых сайтов.

Сейчас в перечень включили 371 сайт. В их числе — соцсети, сайты телеканалов и интернет-магазины.

#новости

6 6 комментариев
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Sergey Vanyushin

1

» Предоставлять услугу нужно только тем абонентам, которые самостоятельно обратились за ней и выразили активное согласие, например, через колл-центр.

Методичка СберБанка с СБП. Подпишитесь на услугу, а ещё зайдите в Инстаграмма-аккаунт оператора и подпишитесь на все его подписки, чтобы получить доступ.

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Pink Pinkus

0

Сейчас они сделают эти сайты бесплатными, а потом отключат остальные =)

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Sergey Vanyushin

Pink
1

Посещение ютуба будет редиректить на рутуб, ВК/FB/IG на одноклассники и так далее.
А за отключение редиректа нужно будет платить не только клиентам оператора, но владельцам площадок - не, ну а что? двойная прибыль

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Red Boy

Pink
0

Ахах в точку)

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Амбиент Музыкантов

0

"В бесплатном доступе можно будет отказать, если у клиента есть задолженность больше чем за два месяца"

Короче, услуга будет как бы бесплатная, но не совсем. Условно бесплатная.

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Митя Мурасов

0

по заявкам трудящихся

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